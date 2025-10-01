НГ: Президент Киргизии предлагает вернуть смертную казнь

20:48 01.10.2025

Жапаров прокладывает путь к конституционным изменениям

На фоне предвыборной кампании президент предлагает вернуть в Киргизии смертную казнь



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Президент Киргизии Садыр Жапаров 1 октября выступил с предложением восстановить высшую меру наказания – смертную казнь. Инициатива стала ответом на участившиеся случаи жестоких преступлений против несовершеннолетних и женщин. Эксперты предполагают, что идея главы государства может быть вынесена на референдум одновременно с парламентскими выборами, назначенными на 30 ноября, тем самым открывая путь к конституционным изменениям.



Дело об убийстве с особой жестокостью несовершеннолетней Айсулуу Мукашевой на Иссык-Куле находится под личным контролем президента Киргизии, сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов. По его словам, Жапаров также поручил подготовить изменения в законодательство, предусматривающие введение смертной казни за изнасилование и убийство женщин и детей. "Президент Садыр Жапаров считает, что особенно преступления против детей и женщин не должны оставаться безнаказанными", – написал Алагозов.



"Киргизия – один из мировых лидеров в предоставлении женщинам широких конституционных прав для участия в выборах. При этом страна также сталкивается с проблемой высокого уровня насилия в отношении женщин и несовершеннолетних детей. Эти два, казалось бы, противоречивых факта определяют логику жесткой реакции президента на происшедшее. К сожалению, зверское убийство 17-летней девушки – не единичный случай. Общественность, особенно в социальных сетях, требует применения к таким преступникам высшей меры наказания, выступая против проявления какого-либо гуманизма со стороны государства", – сказал "НГ" политолог, директор экспертно-аналитического центра "Ой Ордо" Игорь Шестаков.



Гибель девушки вызвала в республике больший общественный резонанс, чем предстоящие парламентские выборы, назначенные на 30 ноября. Кадры с ее похорон, появившиеся в социальных сетях 30 сентября, облетели всю страну. И глава государства, кстати, активный пользователь соцсетей, отреагировал мгновенно. "В этой ситуации президент сделал то, чего ждала от него общественность", – подчеркнул Шестаков.



Напомним, что для женщин в будущем созыве парламента определена квота в 30%. Но остаются нерешенными два ключевых вопроса: будет ли эта инициатива поддержана электоратом и смогут ли претендентки найти средства на уплату залога для участия в выборах. "Важно, чтобы среди них были не просто представительницы прекрасного пола с финансовыми рычагами, но прежде всего профессионалы с государственным видением. Тогда квота будет иметь логический смысл", – считает Шестаков.



Садыр Жапаров на своей странице в соцсети опроверг мнение о том, что самороспуск парламента произошел по его инициативе: "Некоторые политики и оппозиционеры могут подумать, что это подготовка к президентским выборам, которые пройдут через год. Нет, дорогие соотечественники, я не просил ни одного депутата инициировать роспуск. Пять лет назад меня избрали с поддержкой 80% населения. Если я выдвину свою кандидатуру на следующих выборах, я уверен, что пройду с поддержкой уже 90%. Потому что чувствую, что поддержка народа стала еще сильнее, чем прежде", – сказал глава государства и тем самым поставил точку в споре, кто из тандема – Садыр Жапаров или глава Государственного комитета национальной безопасности Камчибек Ташиев – будет баллотироваться на президентских выборах 2027 года.



Как ранее писала "НГ" (см. номер от 16.09.25), выборы будут проходить по новому закону "О выборах президента и парламента", который вступил в силу в июне 2025 года. Этот закон существенно изменил процесс формирования будущего парламента. Ключевым нововведением стало создание 30 многомандатных территориальных округов. В каждом из них будет избрано по три депутата, при этом один из них обязательно должен быть женщиной.



Ожидается, что будущий парламент будет сформирован в полном соответствии с курсом главы государства. И напрямую ориентирован на реализацию реформ, инициированных Садыром Жапаровым и его командой. В такой модели, которую можно охарактеризовать как "президентско-центричную", традиционные партии власти теряют свою былую ключевую роль.



Ограничение одним кандидатом на каждый из 30 многомандатных округов ставит крест на полноценном партийном развитии. Эксперты считают, что нынешний кризис подтолкнет партии к переосмыслению. Но, возможно, в парламенте появятся юристы и экономисты, готовые к профессиональной работе.



Кандидатам в новый созыв парламента предстоит непростая задача: за два месяца не только пройти регистрацию в ЦИК, но и провести по-настоящему яркую предвыборную кампанию. Одной из самых острых проблем предстоящих выборов, вероятно, станет явка избирателей. Прошлые местные выборы продемонстрировали тревожно низкие показатели: складывалось ощущение, что за кандидатов голосовало преимущественно их ближайшее окружение. На избирательные участки пришли лишь немногим более 30% электората.



Абсурдные предложения, звучавшие в парламенте о выплатах избирателям за явку, лишь подчеркивают: многие граждане не видят связи между парламентскими выборами и решением своих проблем.



Политические партии обязаны уведомить о своем участии в течение трех дней после назначения выборов. Выдвижение кандидатов завершится 30 октября, подача документов для регистрации продлится до 18.00 2 ноября, а сама регистрация – до 10 ноября. Агитационная кампания пройдет с 10 ноября до 29 ноября. Голосование состоится 30 ноября. Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.



Ожидать недовольства среди групп, оказавшихся вне новой конфигурации власти, вряд ли стоит. "Декабрь, знаменующий начало политического затишья в республике, характеризуется суровыми климатическими условиями, которые препятствуют активной оппозиционной и митинговой деятельности. Следовательно, не стоит ожидать серьезных протестов со стороны оппозиции, которая к тому же в настоящее время максимально разобщена и дезориентирована", – сказал "НГ" завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.



По мнению эксперта, другой вопрос – как на практике сработают новые механизмы отбора и как в итоге на это отреагируют избиратели, особенно в регионах. Киргизия уже не в первый раз апробирует инновационные идеи при формировании парламента. Предыдущий проект с голосованием не только за партии, но и за кандидатов внутри партийных списков привел к коллапсу на избирательных участках. Избирателям было сложно разобраться в длинном списке фамилий, равно как и комиссии были не в состоянии быстро и прозрачно посчитать не только рейтинги партий, но и тех, кто в каждом партийном списке набрал больше голосов. Сама инновация в итоге не привела к большей прозрачности и более высокой легитимности парламента.