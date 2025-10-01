 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 01.10.2025
21:55  СП: Уран может быть элементом давления на Вашингтон
20:48  НГ: Президент Киргизии предлагает вернуть смертную казнь
18:19  ФСК: У России и Китая появился шанс оздоровить Организацию тюркских государств?
16:30  В Казахстане будет создан Университет искусственного интеллекта. Токаев поручил правительству
11:33  Эмомали Рахмон освободил от должностей ряд судей и чиновников
04:55  Решать водный вопрос в ЦА можно только сообща, но не с Ротшильдами, - Марат Нургожаев
03:51  Запад научился генерировать пандемии страха, - Тимофей Бордачев
03:38  Италия заходит в Центральную Азию через Казахстан, - Виктория Панфилова
03:00  Посол РФ раскрыл подробности визита Путина в Таджикистан
02:45  Трамп на локомотиве: США врываются в борьбу за Центральную Азию, - Игорь Кармазин
02:00  Обращение Президента Садыра Жапарова: Мы ввели избирательную систему, которой нет ни в одной стране мира
00:05  ВС РФ ликвидировали укрепрайон ВСУ северо-западнее Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 30 сентября
Вторник, 30.09.2025
18:07  СВР России: Киев готовит новую резонансную провокацию
17:52  Keep Germans down. Америка опускает Германию и вместе с ней всю Европу, - Алексей Белов
17:18  Мюнхенский сговор. 30 сентября 1938 года лидеры Германии, Италии, Британии и Франции подписали соглашение...
14:05  Zeit: Инвестиции в апокалипсис. Цена на золото достигла нового исторического максимума
12:54  Газовый альянс РФ и Ирана как база новой энергетической архитектуры Евразии, - Егор Лисовенко
12:48  KazAID: строительство школы в Турции вышло на финишную прямую
12:17  СП: Все, кто называл Трампа "российским шпионом", начали таинственно исчезать
08:37  Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Джурабекова
04:30  НГ: Впервые в истории премьером Японии может стать женщина
01:31  Podrobno.uz: Как Казахстан собирается стать цифровым государством и что это даст Узбекистану
00:48  Тюркский мир усиливает интеграцию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ разрывают оборону ВСУ в центре Покровска – итоговая сводка Readovka за 29 сентября
Понедельник, 29.09.2025
21:00  В США решили платить школьникам за посещение уроков
19:54  Андрей Келин: Лондон еще не создал ракеты, которые хочет поставлять Киеву
15:08  Перестановки во власти: почему президент Токаев меняет команду, - Данияр Ашимбаев
14:31  Цена золота достигла нового максимума, превысив $3800 за унцию
13:22  Погранслужба США наводнила центр Чикаго и начала задержания мигрантов (видео)
10:09  Жаслан Мадиев стал Министром искусственного интеллекта и замом премьера Казахстана
09:45  Европу охватил очень опасный психоз, – Федор Лукьянов
09:39  Взгляд: Россия отвергает американский принцип "бизнеса через силу"
02:46  Очередной поворот во внешней политике Казахстана, - Виктория Панфилова
01:05  Иран передал России около 34 км земли под строительство ж/д линии Решт - Астара
00:05  ВС РФ расчленяют оборону ВСУ в застройке Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.09.2025
23:50  Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии
20:21  Индия может закупить российский истребитель пятого поколения Су-57, - Владимир Прохватилов
15:29  Власти Молдавии готовят аргументы для аннулирования неправильных результатов парламентских выборов
15:09  Вброс от WSJ: Си Цзиньпинь требует от Трампа "сдать Тайвань"
13:59  Выступая в ООН, Трамп предложил "союзникам" убиться об Россию, - Александр Храмчихин
00:31  SHOT: узбекская компания Air Samarkand три месяца удерживает зарплату россиянам
00:05  Британский лев. Половины зубов нет, и хромает. Но кусаться не разучился, - Андрей Медведев
Суббота, 27.09.2025
23:46  В Киргизии на дороге от Иссык-Куля до китайской границы построят два самых сложных тоннеля
20:45  ФСК: За что Грузия опустила на дно украинского комика?
19:11  В Узбекистане началась зачистка сторонников России. В Ташкенте задержан блогер Азиз Хакимов (Товарищ Азиз)
13:06  Взгляд: Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина
13:02  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
02:37  СП: Крым и Северный Кипр. Кому нужнее признание
01:27  КТЖ объяснил сделку по 300 американским локомотивам за $4,2 млрд
00:48  Туманные перспективы углубления сотрудничества Центральной Азии и Европейского союза, - Тахир Омоев
00:05  Встречное сражение у Доброполья вошло в свою кульминацию – итоговая сводка Readovka за 26 сентября
Пятница, 26.09.2025
17:00  Китаю и США необходимо найти правильный путь сосуществования
16:05  Узатом и Росатом создадут учебный кластер в атомной сфере - от детсада до вуза
16:00  Ритуальная жертва для диктатуры, - Сергей Кожемякин
15:43  Палестина подала заявку на членство в БРИКС
15:24  Министром иностранных дел Казахстана назначен бывший посол в РФ Ермек Кошербаев
12:51  Трамп решил уничтожить всю украинскую армию, - Кирилл Стрельников
12:43  МК: историк Шишкин назвал причину антироссийского курса Европы
02:10  Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил планы баллотироваться на пост генсека ООН в декабре 2026 г
01:13  Путин: Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым циклом. Выступление на Глобальном атомном форуме
00:05  ВС РФ начали наступление с целью отсечь Северск от снабжения – итоговая сводка Readovka за 25 сентября
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
НГ: Президент Киргизии предлагает вернуть смертную казнь
20:48 01.10.2025

Жапаров прокладывает путь к конституционным изменениям
На фоне предвыборной кампании президент предлагает вернуть в Киргизии смертную казнь

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
01.10.2025

Президент Киргизии Садыр Жапаров 1 октября выступил с предложением восстановить высшую меру наказания – смертную казнь. Инициатива стала ответом на участившиеся случаи жестоких преступлений против несовершеннолетних и женщин. Эксперты предполагают, что идея главы государства может быть вынесена на референдум одновременно с парламентскими выборами, назначенными на 30 ноября, тем самым открывая путь к конституционным изменениям.

Дело об убийстве с особой жестокостью несовершеннолетней Айсулуу Мукашевой на Иссык-Куле находится под личным контролем президента Киргизии, сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов. По его словам, Жапаров также поручил подготовить изменения в законодательство, предусматривающие введение смертной казни за изнасилование и убийство женщин и детей. "Президент Садыр Жапаров считает, что особенно преступления против детей и женщин не должны оставаться безнаказанными", – написал Алагозов.

"Киргизия – один из мировых лидеров в предоставлении женщинам широких конституционных прав для участия в выборах. При этом страна также сталкивается с проблемой высокого уровня насилия в отношении женщин и несовершеннолетних детей. Эти два, казалось бы, противоречивых факта определяют логику жесткой реакции президента на происшедшее. К сожалению, зверское убийство 17-летней девушки – не единичный случай. Общественность, особенно в социальных сетях, требует применения к таким преступникам высшей меры наказания, выступая против проявления какого-либо гуманизма со стороны государства", – сказал "НГ" политолог, директор экспертно-аналитического центра "Ой Ордо" Игорь Шестаков.

Гибель девушки вызвала в республике больший общественный резонанс, чем предстоящие парламентские выборы, назначенные на 30 ноября. Кадры с ее похорон, появившиеся в социальных сетях 30 сентября, облетели всю страну. И глава государства, кстати, активный пользователь соцсетей, отреагировал мгновенно. "В этой ситуации президент сделал то, чего ждала от него общественность", – подчеркнул Шестаков.

Напомним, что для женщин в будущем созыве парламента определена квота в 30%. Но остаются нерешенными два ключевых вопроса: будет ли эта инициатива поддержана электоратом и смогут ли претендентки найти средства на уплату залога для участия в выборах. "Важно, чтобы среди них были не просто представительницы прекрасного пола с финансовыми рычагами, но прежде всего профессионалы с государственным видением. Тогда квота будет иметь логический смысл", – считает Шестаков.

Садыр Жапаров на своей странице в соцсети опроверг мнение о том, что самороспуск парламента произошел по его инициативе: "Некоторые политики и оппозиционеры могут подумать, что это подготовка к президентским выборам, которые пройдут через год. Нет, дорогие соотечественники, я не просил ни одного депутата инициировать роспуск. Пять лет назад меня избрали с поддержкой 80% населения. Если я выдвину свою кандидатуру на следующих выборах, я уверен, что пройду с поддержкой уже 90%. Потому что чувствую, что поддержка народа стала еще сильнее, чем прежде", – сказал глава государства и тем самым поставил точку в споре, кто из тандема – Садыр Жапаров или глава Государственного комитета национальной безопасности Камчибек Ташиев – будет баллотироваться на президентских выборах 2027 года.

Как ранее писала "НГ" (см. номер от 16.09.25), выборы будут проходить по новому закону "О выборах президента и парламента", который вступил в силу в июне 2025 года. Этот закон существенно изменил процесс формирования будущего парламента. Ключевым нововведением стало создание 30 многомандатных территориальных округов. В каждом из них будет избрано по три депутата, при этом один из них обязательно должен быть женщиной.

Ожидается, что будущий парламент будет сформирован в полном соответствии с курсом главы государства. И напрямую ориентирован на реализацию реформ, инициированных Садыром Жапаровым и его командой. В такой модели, которую можно охарактеризовать как "президентско-центричную", традиционные партии власти теряют свою былую ключевую роль.

Ограничение одним кандидатом на каждый из 30 многомандатных округов ставит крест на полноценном партийном развитии. Эксперты считают, что нынешний кризис подтолкнет партии к переосмыслению. Но, возможно, в парламенте появятся юристы и экономисты, готовые к профессиональной работе.

Кандидатам в новый созыв парламента предстоит непростая задача: за два месяца не только пройти регистрацию в ЦИК, но и провести по-настоящему яркую предвыборную кампанию. Одной из самых острых проблем предстоящих выборов, вероятно, станет явка избирателей. Прошлые местные выборы продемонстрировали тревожно низкие показатели: складывалось ощущение, что за кандидатов голосовало преимущественно их ближайшее окружение. На избирательные участки пришли лишь немногим более 30% электората.

Абсурдные предложения, звучавшие в парламенте о выплатах избирателям за явку, лишь подчеркивают: многие граждане не видят связи между парламентскими выборами и решением своих проблем.

Политические партии обязаны уведомить о своем участии в течение трех дней после назначения выборов. Выдвижение кандидатов завершится 30 октября, подача документов для регистрации продлится до 18.00 2 ноября, а сама регистрация – до 10 ноября. Агитационная кампания пройдет с 10 ноября до 29 ноября. Голосование состоится 30 ноября. Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.

Ожидать недовольства среди групп, оказавшихся вне новой конфигурации власти, вряд ли стоит. "Декабрь, знаменующий начало политического затишья в республике, характеризуется суровыми климатическими условиями, которые препятствуют активной оппозиционной и митинговой деятельности. Следовательно, не стоит ожидать серьезных протестов со стороны оппозиции, которая к тому же в настоящее время максимально разобщена и дезориентирована", – сказал "НГ" завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

По мнению эксперта, другой вопрос – как на практике сработают новые механизмы отбора и как в итоге на это отреагируют избиратели, особенно в регионах. Киргизия уже не в первый раз апробирует инновационные идеи при формировании парламента. Предыдущий проект с голосованием не только за партии, но и за кандидатов внутри партийных списков привел к коллапсу на избирательных участках. Избирателям было сложно разобраться в длинном списке фамилий, равно как и комиссии были не в состоянии быстро и прозрачно посчитать не только рейтинги партий, но и тех, кто в каждом партийном списке набрал больше голосов. Сама инновация в итоге не привела к большей прозрачности и более высокой легитимности парламента.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759340880


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Парламентская Ассамблея Совета Европы высоко оценила реформы в Казахстане
- Олжас Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске
- Роман Скляр провел встречу с Министром транспорта Латвии Атисом Швинкой
- Аида Балаева обсудила с представителями Google вопросы информационной безопасности
- Айдарбек Сапаров: Привлечение инвестиций в АПК требует системной и ответственной работы на местах
- О создании государственного крипторезерва
- Мошенничество со льготным кредитованием: 3 участника осуждены к 5 годам лишения свободы
- Рабочий график главы государства
- Председатель Сената встретился с Президентом Италии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  