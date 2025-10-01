 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 01.10.2025
21:55  СП: Уран может быть элементом давления на Вашингтон
20:48  НГ: Президент Киргизии предлагает вернуть смертную казнь
18:19  ФСК: У России и Китая появился шанс оздоровить Организацию тюркских государств?
16:30  В Казахстане будет создан Университет искусственного интеллекта. Токаев поручил правительству
11:33  Эмомали Рахмон освободил от должностей ряд судей и чиновников
04:55  Решать водный вопрос в ЦА можно только сообща, но не с Ротшильдами, - Марат Нургожаев
03:51  Запад научился генерировать пандемии страха, - Тимофей Бордачев
03:38  Италия заходит в Центральную Азию через Казахстан, - Виктория Панфилова
03:00  Посол РФ раскрыл подробности визита Путина в Таджикистан
02:45  Трамп на локомотиве: США врываются в борьбу за Центральную Азию, - Игорь Кармазин
02:00  Обращение Президента Садыра Жапарова: Мы ввели избирательную систему, которой нет ни в одной стране мира
00:05  ВС РФ ликвидировали укрепрайон ВСУ северо-западнее Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 30 сентября
Вторник, 30.09.2025
18:07  СВР России: Киев готовит новую резонансную провокацию
17:52  Keep Germans down. Америка опускает Германию и вместе с ней всю Европу, - Алексей Белов
17:18  Мюнхенский сговор. 30 сентября 1938 года лидеры Германии, Италии, Британии и Франции подписали соглашение...
14:05  Zeit: Инвестиции в апокалипсис. Цена на золото достигла нового исторического максимума
12:54  Газовый альянс РФ и Ирана как база новой энергетической архитектуры Евразии, - Егор Лисовенко
12:48  KazAID: строительство школы в Турции вышло на финишную прямую
12:17  СП: Все, кто называл Трампа "российским шпионом", начали таинственно исчезать
08:37  Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Джурабекова
04:30  НГ: Впервые в истории премьером Японии может стать женщина
01:31  Podrobno.uz: Как Казахстан собирается стать цифровым государством и что это даст Узбекистану
00:48  Тюркский мир усиливает интеграцию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ разрывают оборону ВСУ в центре Покровска – итоговая сводка Readovka за 29 сентября
Понедельник, 29.09.2025
21:00  В США решили платить школьникам за посещение уроков
19:54  Андрей Келин: Лондон еще не создал ракеты, которые хочет поставлять Киеву
15:08  Перестановки во власти: почему президент Токаев меняет команду, - Данияр Ашимбаев
14:31  Цена золота достигла нового максимума, превысив $3800 за унцию
13:22  Погранслужба США наводнила центр Чикаго и начала задержания мигрантов (видео)
10:09  Жаслан Мадиев стал Министром искусственного интеллекта и замом премьера Казахстана
09:45  Европу охватил очень опасный психоз, – Федор Лукьянов
09:39  Взгляд: Россия отвергает американский принцип "бизнеса через силу"
02:46  Очередной поворот во внешней политике Казахстана, - Виктория Панфилова
01:05  Иран передал России около 34 км земли под строительство ж/д линии Решт - Астара
00:05  ВС РФ расчленяют оборону ВСУ в застройке Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.09.2025
23:50  Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии
20:21  Индия может закупить российский истребитель пятого поколения Су-57, - Владимир Прохватилов
15:29  Власти Молдавии готовят аргументы для аннулирования неправильных результатов парламентских выборов
15:09  Вброс от WSJ: Си Цзиньпинь требует от Трампа "сдать Тайвань"
13:59  Выступая в ООН, Трамп предложил "союзникам" убиться об Россию, - Александр Храмчихин
00:31  SHOT: узбекская компания Air Samarkand три месяца удерживает зарплату россиянам
00:05  Британский лев. Половины зубов нет, и хромает. Но кусаться не разучился, - Андрей Медведев
Суббота, 27.09.2025
23:46  В Киргизии на дороге от Иссык-Куля до китайской границы построят два самых сложных тоннеля
20:45  ФСК: За что Грузия опустила на дно украинского комика?
19:11  В Узбекистане началась зачистка сторонников России. В Ташкенте задержан блогер Азиз Хакимов (Товарищ Азиз)
13:06  Взгляд: Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина
13:02  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
02:37  СП: Крым и Северный Кипр. Кому нужнее признание
01:27  КТЖ объяснил сделку по 300 американским локомотивам за $4,2 млрд
00:48  Туманные перспективы углубления сотрудничества Центральной Азии и Европейского союза, - Тахир Омоев
00:05  Встречное сражение у Доброполья вошло в свою кульминацию – итоговая сводка Readovka за 26 сентября
Пятница, 26.09.2025
17:00  Китаю и США необходимо найти правильный путь сосуществования
16:05  Узатом и Росатом создадут учебный кластер в атомной сфере - от детсада до вуза
16:00  Ритуальная жертва для диктатуры, - Сергей Кожемякин
15:43  Палестина подала заявку на членство в БРИКС
15:24  Министром иностранных дел Казахстана назначен бывший посол в РФ Ермек Кошербаев
12:51  Трамп решил уничтожить всю украинскую армию, - Кирилл Стрельников
12:43  МК: историк Шишкин назвал причину антироссийского курса Европы
02:10  Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил планы баллотироваться на пост генсека ООН в декабре 2026 г
01:13  Путин: Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым циклом. Выступление на Глобальном атомном форуме
00:05  ВС РФ начали наступление с целью отсечь Северск от снабжения – итоговая сводка Readovka за 25 сентября
СП: Уран может быть элементом давления на Вашингтон
21:55 01.10.2025

Уран может быть элементом давления на Вашингтон
Трамп заставляет мир отказаться от наших энергоресурсов, а США вовсю закупают в России ядерное топливо

Евгений Берсенев
Материал комментируют:
Борис Марцинкевич
1 октября 2025

Главным поставщиком в США обогащенного урана в 2024 г. стала Россия, свидетельствуют данные американского минэнерго.

Наши компании продали в Соединенные Штаты около 20% всего объема ввезенного в страну топлива для атомных электростанций. На втором месте - Франция (18%), на третьем - Нидерланды (15%), далее - Великобритания (9%), Германия (7%).

Ранее заявление о том, что Вашингтон пока не может отказаться от закупок российского урана, сделал министр энергетики США Крис Райт. Он объяснил это нехваткой собственных мощностей. Впрочем, в ближайшее время чиновники министерства представят предложения по увеличению добычи урана в Соединенных Штатах и ослаблению зависимости от его импорта.

Еще в конце сентября Райт в эфире телекомпании CNN сомневался, что его страна может отказаться от закупок урана из РФ до окончания украинского конфликта, который, по его словам, "вносит гораздо меньший вклад в финансирование [СВО], чем нефть и газ".

Специалист по ядерной энергетике и главный редактор журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич замечает, что Россия поставляет Соединенным Штатам не уран, а обогащенный урановый продукт.

- Стоимость урана, который поставляет американцам Казахстан, отличается на порядки от цены обогащенного уранового продукта, поставляемого нашей страной. То есть цена при обогащении вырастает в десятки раз. И стоит заметить, что наша страна удерживает лидерство по поставкам в США этого продукта с 2014 года.

"СП": Как долго мы сможем поставлять этот продукт за океан? Президент России на "Международной атомной неделе" заявил, что запасы урана в мире будут исчерпаны в 2090-е годы, но это может случиться уже в 2060-е.

- Здесь нужно внимательно следить за тем, что и как говорит наш президент. Он просто привел данные из так называемой "Красной книги", этого справочника, который каждые два года совместно готовится Агентством по ядерной энергии ОЭСР (АЯЭ) и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Над опубликованными там прогнозами по поводу урана дружно хохотали ведущие специалисты-геологи. Потому что "Красная книга", это собрание алармистских прогнозов, уже неоднократно объявляла об исчерпании различных видов топлива. Причем не всегда понятно, на чем ее составители основывают свои предположения.

Эти сведения глава нашего государства, использовал, заявляя о запуске первой в мире ядерной энергетической системы с замкнутым топливным циклом. Так что, слова Владимира Владимировича нужно оценивать в комплексе.

"СП": Зачем тогда составители "Красной книги" пугают мир? Лоббируют таким образом чьи-то интересы? Трудно предположить, что беспокоятся от чистого сердца.

- Мне сложно судить о мотивах. Возможно, таким образом подается сигнал, что нужно вкладываться в геологоразведку. А то, что это надо делать, - совершенно очевидно. Геологоразведка нуждается в большем финансировании, чем в настоящее время.

Кроме того, прогнозы "Красной книги", которые дает ОСЭР, основаны на разделе так называемых "разумно оцененных" извлекаемых ресурсов, затрагивающем самые недорогие категории - 40 и 80 за килограмм урана. Предположим, этих категорий топлива действительно осталось не так много. И что? Есть еще и другие, которые несколько дороже. Так что ресурсы есть.

"СП": Значит, мы будем продолжать поставлять обогащенный урановый продукт в США и дальше?

- Будем продолжать, поскольку это приносит нашей атомной отрасли приличные доходы и позволяет финансировать многие важные проекты. У Соединенных Штатов в настоящее время просто нет технологий, позволяющих обогащать уран. На территории США этим занимается предприятие компании URENCO, равные доли которой принадлежат правительствам Великобритании, Германии и Нидерландов. При этом технологии компания передавать другой стороне не собирается.

В короткие сроки построить еще одно предприятие она не может - нужны разрешения, специалисты и так далее. К тому же обогащение урана является единственным местом, за которое европейцы могут держать американцев, во всех остальных направлениях мы видим ровно обратную ситуацию.

"СП": Но они пытаются избавиться от этой зависимости?

- Как известно, Соединенные Штаты пытались что-то предпринять еще при Байдене, который подписал закон о запрете импорта российского урана. Вскоре после этого на американский рынок с предложениями о продаже обогащенного урана вышли китайские компании - причем ровно на те же объемы, на которые КНР увеличила закупки этого вида топлива у нас. Даже не знаю, как объяснить такое странное совпадение… Особенно если учесть, что Китай свой обогащенный уран не поставляет никому, используя его для собственных нужд.

"СП": А могут американцам помочь, скажем, французы, у которых атомная энергетика находится на приличном уровне?

- У французов тоже появилась головная боль в виде недостатка урана, когда их вышибли из Нигера. Макрон пытался договориться о заходе компаний в Узбекистан и Казахстан, однако там ему ясно дали понять, что на действующие месторождения их не пустят. Покупать топливо оттуда им предстоит по мировым ценам, явно не по тем, по каким Париж получал уран из африканской страны. А входной билет на разрабатываемые месторождения стоит 500 млн долларов - такая сумма прозвучала в 2023 году, когда французская компания Orano собиралась вкладывать в добычу и переработку урана в Узбекистане. Так что, в ближайшее время помочь американцам Франция не сможет.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759344900


