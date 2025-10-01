СП: Уран может быть элементом давления на Вашингтон

21:55 01.10.2025

Уран может быть элементом давления на Вашингтон

Трамп заставляет мир отказаться от наших энергоресурсов, а США вовсю закупают в России ядерное топливо



Евгений Берсенев

Материал комментируют:

Борис Марцинкевич

1 октября 2025



Главным поставщиком в США обогащенного урана в 2024 г. стала Россия, свидетельствуют данные американского минэнерго.



Наши компании продали в Соединенные Штаты около 20% всего объема ввезенного в страну топлива для атомных электростанций. На втором месте - Франция (18%), на третьем - Нидерланды (15%), далее - Великобритания (9%), Германия (7%).



Ранее заявление о том, что Вашингтон пока не может отказаться от закупок российского урана, сделал министр энергетики США Крис Райт. Он объяснил это нехваткой собственных мощностей. Впрочем, в ближайшее время чиновники министерства представят предложения по увеличению добычи урана в Соединенных Штатах и ослаблению зависимости от его импорта.



Еще в конце сентября Райт в эфире телекомпании CNN сомневался, что его страна может отказаться от закупок урана из РФ до окончания украинского конфликта, который, по его словам, "вносит гораздо меньший вклад в финансирование [СВО], чем нефть и газ".



Специалист по ядерной энергетике и главный редактор журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич замечает, что Россия поставляет Соединенным Штатам не уран, а обогащенный урановый продукт.



- Стоимость урана, который поставляет американцам Казахстан, отличается на порядки от цены обогащенного уранового продукта, поставляемого нашей страной. То есть цена при обогащении вырастает в десятки раз. И стоит заметить, что наша страна удерживает лидерство по поставкам в США этого продукта с 2014 года.



"СП": Как долго мы сможем поставлять этот продукт за океан? Президент России на "Международной атомной неделе" заявил, что запасы урана в мире будут исчерпаны в 2090-е годы, но это может случиться уже в 2060-е.



- Здесь нужно внимательно следить за тем, что и как говорит наш президент. Он просто привел данные из так называемой "Красной книги", этого справочника, который каждые два года совместно готовится Агентством по ядерной энергии ОЭСР (АЯЭ) и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).



Над опубликованными там прогнозами по поводу урана дружно хохотали ведущие специалисты-геологи. Потому что "Красная книга", это собрание алармистских прогнозов, уже неоднократно объявляла об исчерпании различных видов топлива. Причем не всегда понятно, на чем ее составители основывают свои предположения.



Эти сведения глава нашего государства, использовал, заявляя о запуске первой в мире ядерной энергетической системы с замкнутым топливным циклом. Так что, слова Владимира Владимировича нужно оценивать в комплексе.



"СП": Зачем тогда составители "Красной книги" пугают мир? Лоббируют таким образом чьи-то интересы? Трудно предположить, что беспокоятся от чистого сердца.



- Мне сложно судить о мотивах. Возможно, таким образом подается сигнал, что нужно вкладываться в геологоразведку. А то, что это надо делать, - совершенно очевидно. Геологоразведка нуждается в большем финансировании, чем в настоящее время.



Кроме того, прогнозы "Красной книги", которые дает ОСЭР, основаны на разделе так называемых "разумно оцененных" извлекаемых ресурсов, затрагивающем самые недорогие категории - 40 и 80 за килограмм урана. Предположим, этих категорий топлива действительно осталось не так много. И что? Есть еще и другие, которые несколько дороже. Так что ресурсы есть.



"СП": Значит, мы будем продолжать поставлять обогащенный урановый продукт в США и дальше?



- Будем продолжать, поскольку это приносит нашей атомной отрасли приличные доходы и позволяет финансировать многие важные проекты. У Соединенных Штатов в настоящее время просто нет технологий, позволяющих обогащать уран. На территории США этим занимается предприятие компании URENCO, равные доли которой принадлежат правительствам Великобритании, Германии и Нидерландов. При этом технологии компания передавать другой стороне не собирается.



В короткие сроки построить еще одно предприятие она не может - нужны разрешения, специалисты и так далее. К тому же обогащение урана является единственным местом, за которое европейцы могут держать американцев, во всех остальных направлениях мы видим ровно обратную ситуацию.



"СП": Но они пытаются избавиться от этой зависимости?



- Как известно, Соединенные Штаты пытались что-то предпринять еще при Байдене, который подписал закон о запрете импорта российского урана. Вскоре после этого на американский рынок с предложениями о продаже обогащенного урана вышли китайские компании - причем ровно на те же объемы, на которые КНР увеличила закупки этого вида топлива у нас. Даже не знаю, как объяснить такое странное совпадение… Особенно если учесть, что Китай свой обогащенный уран не поставляет никому, используя его для собственных нужд.



"СП": А могут американцам помочь, скажем, французы, у которых атомная энергетика находится на приличном уровне?



- У французов тоже появилась головная боль в виде недостатка урана, когда их вышибли из Нигера. Макрон пытался договориться о заходе компаний в Узбекистан и Казахстан, однако там ему ясно дали понять, что на действующие месторождения их не пустят. Покупать топливо оттуда им предстоит по мировым ценам, явно не по тем, по каким Париж получал уран из африканской страны. А входной билет на разрабатываемые месторождения стоит 500 млн долларов - такая сумма прозвучала в 2023 году, когда французская компания Orano собиралась вкладывать в добычу и переработку урана в Узбекистане. Так что, в ближайшее время помочь американцам Франция не сможет.