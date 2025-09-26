ВС РФ сломили оборону ВСУ на южном фланге Новопавловского сектора фронта – итоговая сводка Readovka за 1 октября

ВС РФ сломили оборону ВСУ на южном фланге Новопавловского сектора фронта – итоговая сводка Readovka за 1 октября



Редакция Readovka собрала самые важные события 1 октября в разрезе СВО. Русские войска сломили оборону украинского гарнизона в Ивановке, готовится операция по блокированию Новопавловки. Readovka рассмотрела начавшуюся информационную кампанию по вводу командования ВС РФ в заблуждение касательно потенциальных военных угроз со стороны НАТО.



Битва за "ключи" от участка



Русские войска на Новопавловском участке Южно-Донбасского направления добились успеха в штурме Ивановки. Центральный участок обороны села смят нашими передовыми подразделениями, остатки украинского гарнизона локализованы на северо-восточной и северо-западной окраинах. Бои за Ивановку противником фактически проиграны.



Тем не менее сопротивление ВСУ носит ожесточенный характер по ряду причин. Прежде всего, севернее села у неприятеля отсутствует развитая система укреплений. По данным из разных источников, у украинской армии есть лишь небольшая сеть опорных пунктов в лесопосадках и у крупной сухой балки, примыкающей к Ивановке с севера. Далее, на расстоянии до 10 км, войскам незалежной попросту не на что опереться. Фортификаций там не возводили. Как и в целом на Южно-Донбасском направлении, командование ВСУ серьезно просчиталось в прогнозе развития ситуации. Линии укреплений начинаются только от Новопавловки и далее идут вдоль Каменки, между ними зияет пустота. Именно поэтому гарнизон Ивановки даже в безнадежном положении цепляется за окраины.



Все это дает основания предполагать, что после добивания украинского гарнизона наши силы устремятся на север – к хутору Федоровское. В нескольких километрах от него пролегает единственная трасса снабжения Новопавловки, идущая от станции Межевая. В случае успеха максимально укрепленная Новопавловка окажется отрезанной и обреченной.



Масштабная информационная операция по вводу в заблуждение



1 октября отметилось серией публикаций в ведущих западных СМИ, явно заказных, цель которых – создать иллюзию неготовности НАТО к эскалации. Так, портал Responsible Statecraft опубликовал материал Дженнифер Канавах, где говорится:



"Ракеты Tomahawk могут быть запущены тремя способами: с эсминцев, с подлодок классов Ohio, Virginia и Los Angeles, а также с наземных систем Typhon. Украина не обладает ни одной из этих возможностей и имеет практически нулевые шансы их получить".



В знании вопроса журналистке не откажешь, но выводы ошибочны. Если США действительно примут решение о поставках "Томагавков", то они будут вынуждены передать и наземные установки Typhon. Договоренности о поставке этого типа вооружения Бундесверу были достигнуты еще летом. Финансировать закупки готова Германия, которая уже оплачивает поставки Киеву.



Похожим образом 17 июля пытался "замылить" тему и представитель ГУР Скибицкий, утверждавший, что Украина не может применять "Томагавки" из-за отсутствия носителей – подлодок, надводных кораблей и бомбардировщиков. Про наземный вариант он "забыл".



Еще одним примером кампании по дезинформации стало сообщение Bloomberg, назвавшее инициативу Еврокомиссии о "стене дронов" пиар-акцией. Но ранее Readovka отмечала: речь идет о проекте ройного управления FPV-дронами, который уже проходит апробацию на Украине. Более того, с осени 2024 года издание WSJ писало о поставках десятков тысяч Skynode компании Auterion. Признаков их массового использования ВСУ нет – значит, оборудование идет в армии НАТО. Следовательно, процесс создания "стены дронов" может быть куда более продвинутым, чем пытаются показать западные СМИ.



