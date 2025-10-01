Президент США решил разорить Европу ради России, - Антон Трофимов

01:04 02.10.2025 ИноСМИ Россия

01 октября 2025



Президент США решил разорить Европу ради России



Антон Трофимов



Недавние заявления президента США Дональда Трампа могут показаться прямыми угрозами России и ее геополитическим союзникам. Еще бы! Трактовать заявления типа "Россия - бумажный тигр", "Украина вернет себе все территории в границах 2022 года" иначе как возврат к безусловной поддержке Киева трудно. Но на самом деле хозяин Белого дома в своей обычной манере попытался замаскировать нежелание затягивать участие Америки в конфликте.







Действия Трампа гораздо важнее того, что он произносит. Импульсивный политик, он часто озвучивает сиюминутные идеи, пришедшие ему в голову. Но действовать предпочитает последовательно и осторожно. Именно поступки американского президента позволяют с большой долей уверенности говорить о его готовности максимально сократить участие США в украинском конфликте. И окончательно свалить ответственность за него на Европу, которая надорвется тянуть такой груз.



"Хегсет [военный министр США Пит Хегсет] и его политическое руководство дали понять, что Пентагон выведет часть войск из Европы и консолидирует командование, - отмечает The Washington Post. - Это встревожило некоторых союзников США, особенно на фоне российской спецоперации на Украине и недавних и неоднократных вторжений в воздушное пространство НАТО. В течение многих лет стратегия Пентагона зиждилась на идее, что лучшая национальная оборона - это создание и поддержание прочных военных союзов за рубежом. Критики этого подхода в составе администрации утверждают, что он втягивает США в дорогостоящие войны на чужой территории, вместо того чтобы обеспечивать внутренние интересы страны".



Газета приводит весьма примечательный комментарий представителя Пентагона Шона Парнелла, который так ответил на вопрос о том, какие основные тезисы содержатся в новой концепции Национальной оборонной стратегии: "Министр обороны Хегсет поручил разработать стратегию национальной обороны, которая в первую очередь направлена на продвижение прагматического подхода президента Трампа под девизами „Америка превыше всего" и „Мир посредством силы"".



Вот так. И никаких тебе "границ Украины 1991 года", никакого "мы будем с вами столько, сколько надо", ни даже "мы всегда верны своим союзническим обязательствам". Если президент сказал, что американские солдаты не будут воевать за чужие интересы - значит, Пентагону нужно взять под козырек и готовиться к выводу своих военных из Европы. Потому что пока они там находятся, заработать на них не получится. А Трамп, о чем он и заявил откровенно, сделал ставку не на оборонные расходы, а на военные доходы.



"Мы не тратим денег на этот конфликт [России и Украины], ни копейки. Мы продаем наше вооружение НАТО. НАТО платит нам за него, а потом отправляет Украине - или кому там они его отправляют, - могут и себе его оставить. Но мы в этом не участвуем, - заявил президент США на совещании высших офицеров на военной базе в Куантико. - Ни копейки не тратим. Байден выделил 350 миллиардов долларов, неподъемная сумма - 350 миллиардов. Этого конфликта вообще не должно было быть, мы больше в этом не участвуем. Итак, я просто хочу, чтобы вы знали, что мы продаем вооружение. Наши люди [союзники] покупают вооружение. Они покупают наше вооружение по полной, справедливой цене. Так вот, я не говорю, что мы зарабатываем, потому что не хочу говорить, что не хочу зарабатывать на конфликте".



Все. Приехали. Глава величайшей (как он сам думает) страны в мире, главный миротворец (во что он искренне верит) и лидер всего демократического мира (о чем ему постоянно напоминают европейские подпевалы) Трамп наконец-то совершил каминг-аут. И точно указал место, которое Евросоюз и его сателлиты занимают в американской системе ценностей. Малопочетное место наемников, кондотьеров, которые должны умирать ради того, чтобы Америка могла поправить свои дела.



Тем смешнее выглядит реакция европейцев на выступление Трампа. Они-то реально поверили в то, что слова Трампа о возможности Киева вернуть себе территорию в границах 2022 года означают готовность Вашингтона возобновить полномасштабную поддержку Украины. Как бы не так! Все почему-то упустили из виду, что в громкой трамповской фразе было уточнение "при поддержке Европы". Что прямо указывает: Америка в этот процесс больше вмешиваться не собирается. У нее другие дела и другие задачи, а проблемы индейцев... тьфу! европейцев заокеанского шерифа больше не волнуют.



"Трамп думает наоборот. Как он уже много раз заявлял, у Украины нет карт на руках, и она должна принять условия Путина, - убежден автор итальянского портала IL Fatto Quotidiano. - Европейский союз отреагировал на саммит на Аляске пугающей радикализацией. Он отказался от нескольких соглашений с Путиным и даже поклялся превратить Украину в военную сверхдержаву, в „железного дикобраза", как мечтает Урсула фон дер Ляйен. Теперь когда у нас есть эта информация, мы можем правильно истолковать высказывание Трампа: „Дорогой Европейский союз, если ты говоришь правду, если Россия и правда немощная страна, с которой Зеленский не должен заключать соглашений, тогда ты можешь победить Россию без помощи США. Занимайтесь, а я понаблюдаю"".



Причем наблюдать Америка будет с пользой для своего кармана, о чем тоже весьма откровенно говорит Трамп. Вынуждая ЕС платить за европейские страшилки о "русской угрозе" и мифы об "украинском бастионе свободы", Вашингтон прежде всего обеспечивает себе пополнение военного бюджета. Потому что за счет европейских денег (собранных, кстати, за счет урезания всех и всяческих социальных программ и уничтожения промышленности) будет выпущено оружие, часть которого явно пойдет на вооружение американской армии. Иначе трудно понять, откуда президент США намерен взять тот самый триллион долларов, который он пообещал военным на совещании в Куантико.



Вернемся к тому, как последние заявления Трампа могут отразиться на России. Нужно признать, что пока - никак. Поскольку не содержат никакой новой информации, позволяющей спрогнозировать какие-то изменения. Даже грозные намеки вице-президента Джея Ди Вэнса на передачу Киеву ракет "Томагавк" не стоит расценивать как реальный план. Потому что они - всего лишь игра, преследующая политическую цель спровоцировать Москву на активизацию переговорного процесса. И это отлично понимают не только в России, но и в Америке.



"Если администрация Трампа рассчитывает заигрываниями с передачей Украине более совершенных ракет большей дальности обеспечить себе рычаг воздействия на президента Владимира Путина, то она заблуждается, - охлаждает горячие головы американский Responsible Statecraft. - У Украины нет возможностей запускать „Томагавки" самой, а запасы этих ракет и систем их доставки в США слишком малы и слишком ценны, чтобы Пентагон так просто с ними расстался [...] Понятно, что Трамп и его команда по национальной безопасности ищут новые способы убедить Путина свернуть свою кампанию. Однако для того, чтобы новые угрозы сработали, они должны быть убедительны - как в политическом, так и в военном отношении. Про предложение снабдить Украину „Томагавками" не скажешь ни того, ни другого, и, скорее всего, оно вызовет в Кремле больше смеха, чем страха".



По данным издания, у самих США в распоряжении имеется не более 4000 ракет "Томагавк". Число выглядит солидно, если не учитывать, что запускаются они в основном с морских носителей - эсминцев или подводных лодок. Ни тех, ни других у Киева нет. Остаются наземные пусковые комплексы "Тифон" (Typhon), но их и у Америки-то всего две готовых батареи! И делиться ими, с учетом недавнего спича Трампа, Вашингтон явно не станет. Хотя и не упустит возможности потрясти томагавками, пугая Москву и обнадеживая Киев.



К тому же разговоры о "Томагавках" почти наверняка затеяны ради того, чтобы вынудить ЕС раскошелиться по полной. Производство одной такой ракеты стоит 2 миллиона долларов. Не приходится сомневаться, что США намереваются продавать их Европе - хоть для европейских армий, хоть ради Украины - не по себестоимости, а гораздо дороже. Но для того, чтобы "Томагавки" оказали какой-то реальный эффект, а не просто обеспечили медийную "перемогу", их нужно запускать десятками, как те же "Хаймарсы". А такой возможности ни у ЕС, ни у Украины нет - и никогда не будет.



Заявления вице-президента США и грозные посулы президента Трампа преследуют одну цель: дать понять Европе, что за разрешение конфликта на Украине ответственна только она. И действовать ей придется за свои деньги. Либо Евросоюз примет решение и дальше поддерживать киевского колосса на глиняных ногах, разоряя своих граждан ради пополнения американского кармана - либо откажется от этой поддержки, экономя силы и средства на случай "нападения с востока".



Если Брюссель, Берлин, Лондон и Париж выберут второй вариант, Америка все равно не останется внакладе. Сокращение американского военного присутствия в Европе потребует от ЕС увеличения численности вооруженных сил и пополнения арсеналов, опустошенных ради обреченного киевского режима. Справиться с этой задачей своими силами евробюрократы не смогут. Следовательно, им опять придется кланяться в ноги Вашингтону - и покупать у него оружие. Втридорога.



Европейские политики отлично все это понимают. И страшно переживают по оному поводу. Отчего позволяют себе совсем уж недопустимые высказывания вроде призывов экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, прозвучавших на Варшавском форуме по безопасности. "Мы должны помочь Украине получить вооружения дальнего радиуса действия, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Мы должны задушить Крым", - брызгал слюной отставной вояка.



Господа евроястребы! Вы душите Крым с 2014 года, но не преуспели - не преуспеете. Зато Россия, сколько не называй ее "бумажным тигром", медленно и уверенно достигает заявленных целей СВО. И завершит это непростое дело, как бы ни бесновалась Европа. Нам тоже есть чем пугать соседей. Причем, в отличие от Евросоюза, все необходимые для этого средства мы производим сами. И доставляем тоже сами. Точно в цель. Источник - ИноСМИ

