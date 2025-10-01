Как была провозглашена КНР (история), - Олег Шевченко

02:43 02.10.2025 Золотая неделя с кровавым кантом. Как была провозглашена КНР



Олег Шевченко

1 октября 2025



Все началось в октябре 1911 года, когда саперный батальон, к которому присоединились два пехотных полка и артдивизион китайской императорской армии, поднял восстание против династии Цин, правившей уже три столетия.



Началась Синьхайская революция, приведшая к появлению первой китайской республики. Молодое государство сразу же начали сотрясать мятежи, борьба политических группировок, попытки реставрации монархии и ожесточенная гражданская война. Ситуация усугубилась вмешательством внешних сил - стран Запада и Советской России.



Китай оказался буквально выпотрошен и, казалось, сброшен на обочину истории.



Северо-восток страны контролировали бывшие офицеры императорской циньской армии, которых называют Бэйянскими милитаристами. Центр и юг подчинялись националистической партии Гоминьдан. Морское побережье, а главное, все большие порты с многочисленной инфраструктурой и городской округой контролировали европейцы, начавшие колонизировать Китай еще в середине XIX века.



А на далеком севере базировались китайские коммунисты, которых активно поддерживала Москва, обучая офицерские и политические кадры, направляя военных советников, предоставляя оружие, продовольствие и амуницию.



Неустойчивое равновесие с вечными стычками, диверсиями и террористическим актами не могло длиться вечно.



Гражданская война началась



Игру начал Гоминьдан во главе с Чан Кайши, которого поддержали и коммунисты. Летом 1926 года части китайской Национально-революционной армии (НРА) выступили в военный поход в Северный Китай, впоследствии вошедший в историю как "Северный поход".



Гоминьдан и коммунисты планировали разгромить Бэйянских милитаристов и очистить побережье Китая от иностранных колониальных образований.



Поход шел успешно, и вскоре остатки офицерского корпуса императорской циньской армии либо были уничтожены, либо влились в командный состав Гоминьдана. А в 1927 году был установлен суверенитет Китая над Шанхаем.



В момент этого триумфа начался новый виток гражданской войны.



Китайские коммунисты призвали отказаться от привлечения в Китай иностранного капитала и резко ограничить самостоятельность собственно китайского крупного капитала. В свою очередь Гоминьдан, стремясь к стабильности, предлагал именно этот путь как средство выведения Китая из экономической ямы.



В апреле 1927 года Чан Кайши решил покончить с китайским коммунистическим движением: начались аресты, расправы, с территории страны выдворялись советские военные миссии. Эти события получили хлесткое название шанхайской резни.



В ответ на репрессии коммунисты устроили ряд восстаний в Нанчане и Кантоне.



Но главным стало создание организационного базиса будущей победы коммунистов в Китае. Очень организованно с большим стратегическим замыслом в труднодоступных районах, а также на стыках провинций создавалась сеть тайных баз, которые стали называться "советские районы". Они вытянулись полосой вдоль восточных, южных и западных границ провинции Цзянси, в западном Хубэе и западной Хунани, а также на стыке провинций Хубэй, Хунань и Аньхой.



Партизанские отряды китайских коммунистов насчитывали около 60 тысяч штыков, став ядром Красной армии Китая.



В это время и восходит звезда "великого кормчего китайского народа" Мао Цзэдуна, который предельно лаконично сформулировал свою философию: "винтовка рождает власть".



На западе провинции Цзянси молодой коммунист создал советскую республику, провел ряд аграрных и социальных реформ (например, конфисковал и перераспределял земли), либерализировал права женщин.



Осенью 1931 года на территории 10 советских районов Центрального Китая, контролировавшихся Китайской Красной армией, была создана Китайская Советская Республика во главе с Мао Цзэдуном.



Но Чан Кайши, предприняв ряд решительных мер, поставил китайских коммунистов на грань поражения. Мао и его соратники вынуждены были прорываться из блокады и по бездорожью уйти на север в труднодоступные и почти безжизненные районы. Так было положено начало уникальной военной операции, "Великому походу".



Более 100 000 человек, маневрируя, избегая столкновения с превосходившей их армией Гоминьдана, проходят свыше 6000 километров, ведя в течении года маневренную войну, постоянные локальные боестолкновения и ускользая от расставленных засад. Достигнув района Шэньси - Ганьсу - Нинся, китайские коммунисты окончили поход.



На место новой базы пришел лишь каждый десятый боец, но благодаря активности лидеров партии Красная армия Китая вскоре восстановила свою численность. Все в духе наставлений Мао: "Враг наступает - мы отступаем, враг остановился - мы тревожим, враг утомился - мы бьем, враг отступает - мы преследуем".



Японская агрессия



В 1931 году в разгар гражданской войны агрессию против Китая начала Императорская японская армия. Первой жертвой стал северо-восток, Маньчжурия. Создается Квантунская армия, которая из 50-тысячного экспедиционного корпуса вырастет до 1 300 000 человек, вооруженных артиллерией, танками и самолетами.



Японцы создали марионеточное правительство Маньчжоу-го, вышли из Лиги Наций и приступили к полномасштабному вторжению в Китай. Гоминьдан не оказывал сопротивления, приказывая своим войскам сдавать города японцам, что только разжигало аппетиты микадо. Зато отчаянно сопротивлялись агрессорам китайские коммунисты.



Так начинал завязываться тугой узел Второй мировой войны, которая, по мнению многих авторитетных историков, началась не в 1939 году с нападения Германии на Польшу, а в 1931 году, с вторжения Японии в Маньчжурию. Дальше каскадом последовали агрессия Италии против Эфиопии и Албании, мюнхенский раздел Чехословакии.



Конечно же, китайские коммунистические формирования полупартизанского типа не смогли помешать Японии в подготовке полномасштабной войны, которую Токио развязал в 1937 году.



В июле японские дивизии нанесли удар по Китаю, сметая слабое и малоорганизованное сопротивление войск Гоминьдана, они лавиной двинулись на юг и запад страны. Предполагалось, что ограниченный экспедиционный корпус японцев снесет Гоминьдан и будет создан ряд марионеточных государств, подчиненных Токио.



Но постепенно армия Гоминьдана стала оказывать нарастающее сопротивление, а в тылу японцев расширялось партизанское движение китайских коммунистов.



Токио повысил ставки, создав колоссальную по тем временам военную группировку.



Наступление вели 300 тысяч штыков, свыше 700 самолетов, около 450 танков, более полутора тысяч современных артиллерийских орудий. Под рукой у командования находились многочисленные резервы: семь дивизий, ждущих своего часа, чтобы закрепить победу. Помимо собственно японских войск, оккупантов поддерживали воинские подразделения, состоявшие из маньчжурских и моньгольских солдат численностью более 150 тысяч человек. В интересах Квантунской армии активно действовал превосходный императорский военно-морской флот.



Японцы применяли не только современную технику, но и новейшие тактические приемы: комбинировали атаки танков и авиации, широко использовали маневр механизированными частями для обхода малоподвижных войск противника, часто практиковали стремительные морские десанты.



На фоне японской угрозы коммунисты и гоминьдановцы объединили свои усилия в борьбе с врагом. Коммунистам оказывал колоссальную помощь Советский Союз, а Гоминьдану - Великобритания и США.



К 1945 году многочисленные по формальному количеству штыков войска Гоминьдана раз за разом терпели катастрофические, а порой и позорные поражения. Американские инспекторы подчеркивали тотальную коррупцию, воровство военной помощи, моральное разложение, конфликты между офицерским корпусом и рядовыми.



Дошло до того, что 20 декабря 1944 года японские войска, наступающие из Маньчжурии и из Индокитая, соединились в городе Нанлу и установили сквозное железнодорожное сообщение через весь Китай с севера на юг. А в феврале 1945 года японская армия возобновила наступление в Юго-Восточном Китае, захватив три военно-воздушные базы американской 14-й воздушной армии Ченнолта, снабжавших Гоминьдан оружием, боеприпасами и амуницией.



На этом фоне китайские коммунисты действовали успешно. Классикой стала "битва 100 полков", когда по японцам одновременно нанесли удар десятки партизанских соединений, ввергнув тыловые районы оккупантов в хаос. В результате операции за три с половиной месяца было уничтожено более 20 тысяч вражеских солдат, освобождена территория с населением более 5 млн человек.



В 1945 году в японской агрессии против Китая и Кореи была поставлена точка.



Американские ВМФ и ВВС пустили на дно практически весь крупный военно-морской флот Японии, выбили их со всех тихоокеанских островов и приступили к планированию захвата самой метрополии.



А советские войска в августе 1945 года серией решительных военных операций фактически обнулили японские вооруженные силы на континенте, разгромили их гарнизоны на Курильских островах и Сахалине.



Императору Японии не оставалось ничего другого, кроме как объявить окончательную и безоговорочную капитуляцию.



Гражданская война 2.0.



В момент капитуляции Японии коммунистические и гоминьдановские войска не могли получить абсолютный перевес друг над другом и занять большую часть Китая.



Начал игру снова Гоминьдан. Он перехватил управление над войсками марионеточных прояпонских режимов и приказал им не капитулировать перед коммунистами. Параллельно американские ВМФ и ВМС стали перебрасывать гоминьдановские дивизии на важнейшие стратегические точки Китая.



К этой игре были подключены даже собственно американские дивизии, которые пытались занять ряд важных китайских центров, но Красная армия Китая дала им решительный отпор.



13 октября 1945 г. около миллиона гоминьдановских солдат двинулись с юга на север, чтобы разгромить войска китайских коммунистов и полностью овладеть Пекином и округой. Наступление не увенчалось стратегическими успехами, и при посредстве Вашингтона в январе 1946 года коммунисты и гоминьдановцы заключили перемирие. Но это был очередной дипломатический обман.



С января по май США буквально накачивали войска Чан Кайши оружием, боеприпасами, амуницией, оказывали разведывательную помощь, тренировали офицеров, помогали строить стратегию и улучшать тактику.



Вашингтон полностью укомплектовал для ведения современной войны свыше полумиллиона гоминьдановских бойцов, потратив 4,4 миллиарда долларов. Если пересчитать на современные деньги, то получится сумма свыше 78,3 миллиарда долларов.



Китайским коммунистам системную помощь оказывал СССР. В советских военных академиях было подготовлено свыше полутора тысяч китайских офицеров, военные советники с колоссальным опытом противостояния Германии оказывали помощь в формировании новых подразделений, Мао были переданы японские трофеи: 61 самолет, 600 танков, артиллерия, минометы, 1200 пулеметов.



Несмотря на разруху и потери от войны, СССР выделял китайским коммунистам около 1% своего ВВП.



В июне 1946 года Гоминьдан нарушил перемирие и начал полномасштабную гражданскую войну, чтобы овладеть всей территорией Китая. Война полыхала с переменным успехом, пока осенью 1948 года не наступил коренной перелом - были подчистую разгромлены две полумиллионные группировки гоминьдановцев.



Единый фронт рухнул. Чан Кайши откатился на юг Китая, приказав начать партизанскую войну и отдав распоряжения губернаторам и мэрам: "Взять командование войсками в свои руки и оборонять территории подвластных провинций… применяя коммунистическую партизанскую тактику против коммунистических войск".



К началу октября 1949 г. у гоминьдановцев оставались лишь небольшие территории на юге Китая, отдельные укрепленные районы, отсутствовали стратегические резервы, а главное - была подавлена воля к борьбе.



Рождение КНР и Золотая неделя



1 октября 1949 года, когда на юге Народно-освободительная армия Китая добивала остатки войск Гоминьдана. произошло событие колоссального геополитического значения.



Ровно в 15:00 по пекинскому времени 1 октября 1949 года Мао Цзэдун обратился к народу с вершины ворот Тяньаньмэнь: "Тунбао мэн, Чжунхуа жэньминь гоньхэго чжунъян жэньминь чжэнфу цзиньтянь чэнли ле! (Товарищи, сегодня было создано Центральное народное правительство Китайской Народной Республики!)".



Место было выбрано не случайно.



Тяньаньмэнь (Врата Небесного Спокойствия) - главный вход в Императорский город в Пекине - построен еще в 1420 году во времена династии Мин. Именно там в течение 600 лет при разных династиях зачитывались высочайшие в Поднебесной империи указы, именно через эти ворота ежегодно император выезжал для совершения жертвоприношений к Храму неба и Храму земли.



И именно в этом сакральном для любого китайца месте было объявлено о создании нового коммунистического государства. Более того, о создании единого Китая после почти 30 лет гражданских войн, смут и интервенций.



Была созвана первая сессия Народного политического консультативного совета Китая, в состав которого вошли делегаты от всех демократических партий и общественных организаций, Народно-освободительной армии, различных регионов и национальностей страны, диаспоры за рубежом и т.д.



Эта сессия Всекитайского собрания народных представителей приняла конституцию Китайской Народной Республики, избрав Мао Цзэдуна председателем Центрального народного правительства



В ноябре последние гоминьдановские войска на юге были блокированы и в декабре 1949 г. капитулировали. Самолетами была эвакуирована лишь верхушка гоминьдановцев, а тысячи чиновников и офицеров, поверивших Вашингтону, были брошены на произвол судьбы.



Но Чан Кайши заявил: "До тех пор, пока мы удерживаем Тайвань, коммунисты никогда не победят".



С 1949 по 1954 год из Китая на Тайвань шла эмиграция несогласных с политикой Коммунистической партии Китая. Всего переехали около 2 миллионов человек.



Оставшимся активистам гоминьдана, спасшимся офицерам армии было поручено вести партизанскую и подпольную борьбу против КНР. В результате решительных мер в борьбе с оставленным подпольем к 1954 году Пекин арестовал около 2,6 миллиона человек: примерно 1,29 миллиона были заключены в тюрьму, а 712 тысяч казнены.



1 октября 1949 года стало великим китайским народным и государственным праздником - днем рождения КНР.



В 1999 году в традицию был введен новый особый праздник - Золотая неделя. Она состоит из восьми дней, в которые можно посетить торжества в столице, отпраздновать в семьях, вспомнить погибших. Ведь нет в Китае семьи, где не жила бы память о тяжелых временах, предшествовавших 1 октября 1949 года.



Суммарные потери смутного китайского времени ХХ века оцениваются в чудовищные 35 миллионов человек, причем исследования историков продолжаются, отчего цифра с каждым годом лишь растет. Эксперты считают, что с 1911 по 1949 год Китай потерял свыше 6% населения.



Тем ценнее для китайцев радость от окончания смуты и создания сильного государства. Источник - REGNUM

