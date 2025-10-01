 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 02.10.2025
19:09  В Киргизии новый директор Госагентства физкультуры и спорта Казыбек Молдажиев
16:01  Строительство АЭС Узбекистане: в Узатоме рассказали о стоимости проекта
15:30  Тот самый Олень: "Газовый план Трампа" - как Газу съесть, и на газ сесть
15:05  КП: Чтобы прокормить искусственный интеллект нужно построить несколько десятков АЭС
14:18  Россия запустит процесс выбора нового генсека ООН
14:05  К чему приведет обмеление Каспийского моря, - Игорь Кармазин
13:56  ИноСМИ: поляков и темнокожих среди ВСУ больше, чем украинцев
12:57  Лидеры Центразии в США: в кабалу - по собственному желанию, - Сергей Кожемякин
12:03  Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана 01.10.2025
02:43  Как была провозглашена КНР (история), - Олег Шевченко
01:04  Президент США решил разорить Европу ради России, - Антон Трофимов
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ на южном фланге Новопавловского сектора фронта – итоговая сводка Readovka за 1 октября
Среда, 01.10.2025
21:55  СП: Уран может быть элементом давления на Вашингтон
20:48  НГ: Президент Киргизии предлагает вернуть смертную казнь
18:19  ФСК: У России и Китая появился шанс оздоровить Организацию тюркских государств?
16:30  В Казахстане будет создан Университет искусственного интеллекта. Токаев поручил правительству
11:33  Эмомали Рахмон освободил от должностей ряд судей и чиновников
04:55  Решать водный вопрос в ЦА можно только сообща, но не с Ротшильдами, - Марат Нургожаев
03:51  Запад научился генерировать пандемии страха, - Тимофей Бордачев
03:38  Италия заходит в Центральную Азию через Казахстан, - Виктория Панфилова
03:00  Посол РФ раскрыл подробности визита Путина в Таджикистан
02:45  Трамп на локомотиве: США врываются в борьбу за Центральную Азию, - Игорь Кармазин
02:00  Обращение Президента Садыра Жапарова: Мы ввели избирательную систему, которой нет ни в одной стране мира
00:05  ВС РФ ликвидировали укрепрайон ВСУ северо-западнее Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 30 сентября
Вторник, 30.09.2025
18:07  СВР России: Киев готовит новую резонансную провокацию
17:52  Keep Germans down. Америка опускает Германию и вместе с ней всю Европу, - Алексей Белов
17:18  Мюнхенский сговор. 30 сентября 1938 года лидеры Германии, Италии, Британии и Франции подписали соглашение...
14:05  Zeit: Инвестиции в апокалипсис. Цена на золото достигла нового исторического максимума
12:54  Газовый альянс РФ и Ирана как база новой энергетической архитектуры Евразии, - Егор Лисовенко
12:48  KazAID: строительство школы в Турции вышло на финишную прямую
12:17  СП: Все, кто называл Трампа "российским шпионом", начали таинственно исчезать
08:37  Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Джурабекова
04:30  НГ: Впервые в истории премьером Японии может стать женщина
01:31  Podrobno.uz: Как Казахстан собирается стать цифровым государством и что это даст Узбекистану
00:48  Тюркский мир усиливает интеграцию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ разрывают оборону ВСУ в центре Покровска – итоговая сводка Readovka за 29 сентября
Понедельник, 29.09.2025
21:00  В США решили платить школьникам за посещение уроков
19:54  Андрей Келин: Лондон еще не создал ракеты, которые хочет поставлять Киеву
15:08  Перестановки во власти: почему президент Токаев меняет команду, - Данияр Ашимбаев
14:31  Цена золота достигла нового максимума, превысив $3800 за унцию
13:22  Погранслужба США наводнила центр Чикаго и начала задержания мигрантов (видео)
10:09  Жаслан Мадиев стал Министром искусственного интеллекта и замом премьера Казахстана
09:45  Европу охватил очень опасный психоз, – Федор Лукьянов
09:39  Взгляд: Россия отвергает американский принцип "бизнеса через силу"
02:46  Очередной поворот во внешней политике Казахстана, - Виктория Панфилова
01:05  Иран передал России около 34 км земли под строительство ж/д линии Решт - Астара
00:05  ВС РФ расчленяют оборону ВСУ в застройке Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.09.2025
23:50  Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии
20:21  Индия может закупить российский истребитель пятого поколения Су-57, - Владимир Прохватилов
15:29  Власти Молдавии готовят аргументы для аннулирования неправильных результатов парламентских выборов
15:09  Вброс от WSJ: Си Цзиньпинь требует от Трампа "сдать Тайвань"
13:59  Выступая в ООН, Трамп предложил "союзникам" убиться об Россию, - Александр Храмчихин
00:31  SHOT: узбекская компания Air Samarkand три месяца удерживает зарплату россиянам
00:05  Британский лев. Половины зубов нет, и хромает. Но кусаться не разучился, - Андрей Медведев
Суббота, 27.09.2025
23:46  В Киргизии на дороге от Иссык-Куля до китайской границы построят два самых сложных тоннеля
20:45  ФСК: За что Грузия опустила на дно украинского комика?
19:11  В Узбекистане началась зачистка сторонников России. В Ташкенте задержан блогер Азиз Хакимов (Товарищ Азиз)
13:06  Взгляд: Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина
13:02  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
02:37  СП: Крым и Северный Кипр. Кому нужнее признание
01:27  КТЖ объяснил сделку по 300 американским локомотивам за $4,2 млрд
Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана 01.10.2025
12:03 02.10.2025

Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана
01.10.2025

Сегодня Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности. На повестку дня были вынесены итоги работы военных и правоохранительных органов страны за девять месяцев текущего года, а также ряд вопросов, связанных с обеспечением безопасности и мира в нашей ­независимой Отчизне, укреплением материально-технической базы силовых структур и дальнейшим совершенствованием их деятельности.

Первым выступил секретарь Госсовета безопасности, министр обороны Б.Гундогдыев, доложивший о практических шагах, реализованных за отчетный период по упрочению обороноспособности страны, улучшению служебных и социально-бытовых условий военнослужащих, внедрению цифровой системы в подразделениях Национальной армии. Вместе с тем прозвучала информация о проводимой работе по призыву на военную службу и увольнении в запас военнослужащих.

Секретарь Госсовета безопасности, министр обороны также доложил об итогах военного парада, прошедшего в честь 34-й годовщины священной независимости Отчизны.

Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на важности согласно Военной доктрине, носящей оборонительный характер, и впредь осуществлять модернизацию в соответствии с требованиями времени материально-технической базы Национальной армии и подготовку высокопрофессиональных военных кадров. Глава государства поручил секретарю Госсовета безопасности, министру обороны держать под строгим контролем организованное проведение работы по призыву граждан на военную службу и увольнению ­военнослужащих в запас.

Генеральный прокурор Б.Мухамедов доложил об итогах деятельности за девять месяцев текущего года, принятых комплексных мерах в целях обеспечения надзора за соблюдением положений нормативно-правовых актов, а также о применении мер прокурорского воздействия и выполнении Программы развития органов прокуратуры.

Заслушав отчет, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны отметил важность дальнейшего укрепления законности в стране и прокурорского надзора за точным соблюдением правовых актов, и адресовал Генпрокурору ряд конкретных поручений на этот счет.

Глава государства в ходе заседания подписал документ о назначении на должность и освобождении от должности прокуроров.

Министр внутренних дел М.Хыдыров отчитался о работе, проделанной подотчетными структурами с начала года по поддержанию общественного порядка, профилактике правонарушений, совершенствованию деятельности Службы пожарной безопасности. Отдельной темой отчета стали итоги прошедшего в сентябре месячника под девизом "Безопасность дорожного движения – спокойствие нашей жизни", в рамках которого были организованы различные мероприятия, направленные на преду­преждение дорожно-транспортных происшествий.

Резюмируя отчет, глава Туркменистана поручил министру МВД и впредь реализовывать практические шаги по профилактике правонарушений в стране, контролю за соблюдением правил дорожной безо­пасности и противопожарных мер.

Председатель Верховного суда Б.Ходжамгулыев доложил о проделанной за обозначенный период работе, в том числе связанной с совершенствованием деятельности подведомственной структуры, применением цифровой системы и передовых практик в данной сфере. Наряду с этим прозвучал отчет о принимаемых мерах по повышению квалификации сотрудников, выполнении ранее данных Президентом Туркменистана поручений.

Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов отметил необходимость дальнейшего развития судебной системы, модернизации материально-технической базы, а также повышения профессионализма работников, адресовав в данной связи руководителю Верховного суда соответствующие поручения.

Выступивший затем министр национальной безопасности Н.Атагараев доложил о работе, проделанной за январь–сентябрь текущего года, а также о внедрении цифровой системы в подразделениях и выполнении Программы развития возглавляемого органа.

Заслушав доклад, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана поручил и в дальнейшем вести работу, нацеленную на обеспечение надежной защиты конституционного строя нашего государства, национальной безопасности и интересов страны. Наряду с этим было дано указание совершенствовать деятельность данного органа.

Начальник Государственной пограничной службы Я.Нурыев доложил о предпринятых за девять месяцев нынешнего года практических шагах по защите священных рубежей Отчизны. Вместе с тем было доложено о ходе модернизации материально-технической базы погранчастей и создаваемых надлежащих условиях для службы и быта военнослужащих и членов их семей.

Руководитель ведомства также отметил, что открытие комплекса новых зданий пограничного отряда "Sarahs" стало очередным свидетельством постоянной заботы, проявляемой в стране о защитниках Отечества, а также об успешном претворении в жизнь военных реформ.

Резюмируя доклад, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность продолжения работ, ведущихся в целях обеспечения надежной охраны госграницы Отчизны, повышения профессионализма военнослужащих и улучшения условий их службы и быта, адресовав руководителю ведомства ряд конкретных поручений.

Далее министр адалат М.Таганов доложил о результатах осуществ­ленной за рассматриваемый период деятельности, реализации Программы развития ведомства, выполнении данных главой Туркменистана поручений по повышению квалификации сотрудников и подготовке предложений в рамках совершенствования национальной законодательной базы.

Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность законодательного обеспечения государства, а также деятельности по подготовке правовых актов, адресовав ряд конкретных поручений министру адалат.

Затем председатель Государственной таможенной службы М.Худайкулыев доложил об итогах деятельности возглавляемого ведомства за обозначенный период, принимаемых мерах в целях модернизации материально-технической оснащенности подотчетной структуры.

Заслушав доклад, Верховный Главно­командующий Вооруженными Силами страны констатировал необходимость дальнейшего совершенствования контроля за деятельностью таможенных пунктов, в частности, за обеспечением соответствия установленным требованиям товаров, ввозимых в нашу страну. В данной связи руководителю Службы был дан ряд указаний.

Далее председатель Государственной миграционной службы А.Сазаков доложил о результатах проделанной с начала года работы, предпринимаемых практических шагах в целях активного применения современных методов при выполнении возложенных полномочий ведомства и успешного решения приоритетных задач Программы развития возглавляемого органа, а также укрепления кадрового потенциала.

Резюмируя доклад, Президент Сердар Бердымухамедов отметил необходимость совершенствования деятельности Службы и постоянного повышения квалификации сотрудников, а также контроля за соблюдением миграционного законодательства, дав ряд указаний.

В продолжение заседания глава государства подписал документ о создании соответствующих структур военных и правоохранительных органов в новых этрапах велаятов страны.

Подытоживая заседание, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны подчеркнул, что согласно оборонительной Военной доктрине Туркменистана, принимаются меры по обеспечению на высоком уровне безопасности и целостности независимого, постоянно нейтрального государства. Огромное значение придается укреплению обороноспособности Оте­чества, улучшению социально-бытовых условий жизни военнослужащих и членов их семей, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, отметив, что деятельность в этом направлении будет продолжена.

Глава государства сердечно поздравил участников заседания с организованным и успешным проведением торжественного военного парада в честь 34-й годовщины ­независимости Родины.

Руководители военных и правоохранительных органов заверили Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами страны в том, что приложат все усилия для выполнения воинской присяги и будут преданно служить во имя благополучия и мирного развития Отчизны.

На заседании Госсовета безопасности также был рассмотрен ряд других вопросов, по которым приняты соответствующие решения.

В завершение заседания Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья и больших успехов в ответственной службе во имя мирной и счастливой жизни народа.

Источник - Туркменистан: Золотой век
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759395780


