Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана 01.10.2025

12:03 02.10.2025 Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана

01.10.2025



Сегодня Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности. На повестку дня были вынесены итоги работы военных и правоохранительных органов страны за девять месяцев текущего года, а также ряд вопросов, связанных с обеспечением безопасности и мира в нашей ­независимой Отчизне, укреплением материально-технической базы силовых структур и дальнейшим совершенствованием их деятельности.



Первым выступил секретарь Госсовета безопасности, министр обороны Б.Гундогдыев, доложивший о практических шагах, реализованных за отчетный период по упрочению обороноспособности страны, улучшению служебных и социально-бытовых условий военнослужащих, внедрению цифровой системы в подразделениях Национальной армии. Вместе с тем прозвучала информация о проводимой работе по призыву на военную службу и увольнении в запас военнослужащих.



Секретарь Госсовета безопасности, министр обороны также доложил об итогах военного парада, прошедшего в честь 34-й годовщины священной независимости Отчизны.



Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на важности согласно Военной доктрине, носящей оборонительный характер, и впредь осуществлять модернизацию в соответствии с требованиями времени материально-технической базы Национальной армии и подготовку высокопрофессиональных военных кадров. Глава государства поручил секретарю Госсовета безопасности, министру обороны держать под строгим контролем организованное проведение работы по призыву граждан на военную службу и увольнению ­военнослужащих в запас.



Генеральный прокурор Б.Мухамедов доложил об итогах деятельности за девять месяцев текущего года, принятых комплексных мерах в целях обеспечения надзора за соблюдением положений нормативно-правовых актов, а также о применении мер прокурорского воздействия и выполнении Программы развития органов прокуратуры.



Заслушав отчет, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны отметил важность дальнейшего укрепления законности в стране и прокурорского надзора за точным соблюдением правовых актов, и адресовал Генпрокурору ряд конкретных поручений на этот счет.



Глава государства в ходе заседания подписал документ о назначении на должность и освобождении от должности прокуроров.



Министр внутренних дел М.Хыдыров отчитался о работе, проделанной подотчетными структурами с начала года по поддержанию общественного порядка, профилактике правонарушений, совершенствованию деятельности Службы пожарной безопасности. Отдельной темой отчета стали итоги прошедшего в сентябре месячника под девизом "Безопасность дорожного движения – спокойствие нашей жизни", в рамках которого были организованы различные мероприятия, направленные на преду­преждение дорожно-транспортных происшествий.



Резюмируя отчет, глава Туркменистана поручил министру МВД и впредь реализовывать практические шаги по профилактике правонарушений в стране, контролю за соблюдением правил дорожной безо­пасности и противопожарных мер.



Председатель Верховного суда Б.Ходжамгулыев доложил о проделанной за обозначенный период работе, в том числе связанной с совершенствованием деятельности подведомственной структуры, применением цифровой системы и передовых практик в данной сфере. Наряду с этим прозвучал отчет о принимаемых мерах по повышению квалификации сотрудников, выполнении ранее данных Президентом Туркменистана поручений.



Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов отметил необходимость дальнейшего развития судебной системы, модернизации материально-технической базы, а также повышения профессионализма работников, адресовав в данной связи руководителю Верховного суда соответствующие поручения.



Выступивший затем министр национальной безопасности Н.Атагараев доложил о работе, проделанной за январь–сентябрь текущего года, а также о внедрении цифровой системы в подразделениях и выполнении Программы развития возглавляемого органа.



Заслушав доклад, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана поручил и в дальнейшем вести работу, нацеленную на обеспечение надежной защиты конституционного строя нашего государства, национальной безопасности и интересов страны. Наряду с этим было дано указание совершенствовать деятельность данного органа.



Начальник Государственной пограничной службы Я.Нурыев доложил о предпринятых за девять месяцев нынешнего года практических шагах по защите священных рубежей Отчизны. Вместе с тем было доложено о ходе модернизации материально-технической базы погранчастей и создаваемых надлежащих условиях для службы и быта военнослужащих и членов их семей.



Руководитель ведомства также отметил, что открытие комплекса новых зданий пограничного отряда "Sarahs" стало очередным свидетельством постоянной заботы, проявляемой в стране о защитниках Отечества, а также об успешном претворении в жизнь военных реформ.



Резюмируя доклад, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность продолжения работ, ведущихся в целях обеспечения надежной охраны госграницы Отчизны, повышения профессионализма военнослужащих и улучшения условий их службы и быта, адресовав руководителю ведомства ряд конкретных поручений.



Далее министр адалат М.Таганов доложил о результатах осуществ­ленной за рассматриваемый период деятельности, реализации Программы развития ведомства, выполнении данных главой Туркменистана поручений по повышению квалификации сотрудников и подготовке предложений в рамках совершенствования национальной законодательной базы.



Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность законодательного обеспечения государства, а также деятельности по подготовке правовых актов, адресовав ряд конкретных поручений министру адалат.



Затем председатель Государственной таможенной службы М.Худайкулыев доложил об итогах деятельности возглавляемого ведомства за обозначенный период, принимаемых мерах в целях модернизации материально-технической оснащенности подотчетной структуры.



Заслушав доклад, Верховный Главно­командующий Вооруженными Силами страны констатировал необходимость дальнейшего совершенствования контроля за деятельностью таможенных пунктов, в частности, за обеспечением соответствия установленным требованиям товаров, ввозимых в нашу страну. В данной связи руководителю Службы был дан ряд указаний.



Далее председатель Государственной миграционной службы А.Сазаков доложил о результатах проделанной с начала года работы, предпринимаемых практических шагах в целях активного применения современных методов при выполнении возложенных полномочий ведомства и успешного решения приоритетных задач Программы развития возглавляемого органа, а также укрепления кадрового потенциала.



Резюмируя доклад, Президент Сердар Бердымухамедов отметил необходимость совершенствования деятельности Службы и постоянного повышения квалификации сотрудников, а также контроля за соблюдением миграционного законодательства, дав ряд указаний.



В продолжение заседания глава государства подписал документ о создании соответствующих структур военных и правоохранительных органов в новых этрапах велаятов страны.



Подытоживая заседание, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны подчеркнул, что согласно оборонительной Военной доктрине Туркменистана, принимаются меры по обеспечению на высоком уровне безопасности и целостности независимого, постоянно нейтрального государства. Огромное значение придается укреплению обороноспособности Оте­чества, улучшению социально-бытовых условий жизни военнослужащих и членов их семей, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, отметив, что деятельность в этом направлении будет продолжена.



Глава государства сердечно поздравил участников заседания с организованным и успешным проведением торжественного военного парада в честь 34-й годовщины ­независимости Родины.



Руководители военных и правоохранительных органов заверили Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами страны в том, что приложат все усилия для выполнения воинской присяги и будут преданно служить во имя благополучия и мирного развития Отчизны.



На заседании Госсовета безопасности также был рассмотрен ряд других вопросов, по которым приняты соответствующие решения.



В завершение заседания Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья и больших успехов в ответственной службе во имя мирной и счастливой жизни народа. Источник - Туркменистан: Золотой век

