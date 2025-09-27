Лидеры Центразии в США: в кабалу - по собственному желанию, - Сергей Кожемякин

12:57 02.10.2025 Лидеры Центразии в США: в кабалу - по собственному желанию



Рассматривая Центральную Азию как ключевой регион для реализации своих стратегических планов, США перешли от дипломатических усилий к экономической экспансии. С Казахстаном и Узбекистаном заключены многомиллиардные сделки на поставку самолетов и локомотивов. Закреплению позиций Вашингтона служат соглашения в сфере добычи редкоземельных металлов и ядерной энергетики.



Среди множества мифов, которые сочинялись о Дональде Трампе в российской (и не только) экспертной среде, не последнее место занимали уверения в стремлении новой администрации сосредоточиться исключительно на внутриамериканских делах. С глобализмом, мол, республиканцам не по пути, они настроены на восстановление собственной промышленности и откажутся от вмешательства в дела других стран.



Что-то более абсурдное представить трудно. Гегемония американского капитала держится на подчинении - экономическом, политическом, духовном - остального мира, а ослаблять ее Трамп не собирался. Как раз наоборот. Вся программа президента и стоящих за ним буржуазных сил базируется на сохранении и упрочении глобального господства. Это доказывают шаги американской администрации с момента возвращения Трампа к власти. Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток, Латинская Америка - все значимые для интересов США территории увидели не ослабление, а усиление экспансионистских притязаний.



В этом ряду оказалась и Центральная Азия. В отличие от предшественников, делавших упор на дипломатических и гуманитарных связях, Трамп сразу "взял быка за рога". Направляемые в регион эмиссары открыто давали понять, что от местных элит им нужны не демократия и либеральные ценности, а ресурсы, желательно стратегические. "Правда" уже писала (см. номер от 16-17 сентября с.г.) о визите в Казахстан старшего вице-президента американской торговой палаты Хуша Чокси, который по-хозяйски выбрал "пункты меню" - 19 из 50 критически важных минералов, а также потребовал от властей республики облегчить условия ведения бизнеса, выдачи лицензий и упростить налоговую систему.



Постсоветские руководители действуют с шустростью самого расторопного гарсона. Американской кампании Cove Capital LLC предоставлены права на разведку и добычу редкоземельных металлов в Казахстане. Министерство промышленности и строительства республики признало в конце сентября, что Ульбинский металлургический завод отправляет танталовую и бериллиевую продукцию в США, достигнуты договоренности по поставкам титана и ниобия. Национальная геологическая служба и госкомпания "Тау-Кен Самрук" подписали меморандум с бюро энергоресурсов американского госдепартамента о совместном изучении недр, внедрении современных технологий, повышении квалификации казахстанских специалистов и т.д.



Но все это было лишь подготовительной работой. Каковы истинные масштабы претензий Вашингтона, стало понятно во время визита в США глав центральноазиатских государств. Участие в заседании Генассамблеи ООН стало фоном для контактов с Белым домом. Администрация Трампа может записать себе в актив целый ряд сделок - крупнейших за тридцать с лишним лет отношений с регионом.



Корпорация Wabtec произведет для Казахстана 300 железнодорожных локомотивов, а также обеспечит последующее сервисное обслуживание. "Эти локомотивы будут обеспечивать сообщение между Европой и Азией по Срединному коридору [Транскаспийский транспортный коридор. - С.К.]. Это торговая политика президента Трампа "Америка прежде всего" в действии: масштабный экспорт, новые рынки и крупные выигрыши американских рабочих!" - объявил глава американского минторга Говард Лютник. Не скрывает удовлетворения и сам Трамп. "Поздравляю президента Токаева с его замечательной покупкой!.. Они подписали крупнейшую в истории сделку по закупке железнодорожного оборудования", - написал он в социальных сетях.



Это откровенное провозглашение экспансионистских целей не смутило казахстанскую делегацию. Она продолжила "аттракцион невиданной щедрости", приглашая американский капитал воспользоваться богатствами страны. На "круглом столе" с участием "акул" тамошнего бизнеса президент Касым-Жомарт Токаев с гордостью сообщил, что в республике работают более 630 компаний из США, а корпорации Chevron и ExxonMobil занимают ведущие позиции в нефтегазовой отрасли. "Несмотря на все потрясения в региональной геополитике, их присутствие в нашей стране никогда не ставилось под сомнение. Ваша деятельность в Казахстане сыграла очень позитивную роль в модернизации нашей экономики, внедрении передовых технологий и повышении устойчивости и мощности нашего экономического потенциала", - заверил он.



Существующий задел должен стать основой для более масштабного проникновения. "Казахстан расположен в географически чувствительной части мира. Наши стратегические цели, включая сотрудничество с США, остаются неизменными. Наш народ искренне признателен за то, что США одними из первых в мире признали нашу независимость и неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Казахстана. Наша приверженность глубоким политическим и экономическим реформам, прозрачности и политике благоприятствования инвестициям гарантирует американским компаниям равные условия ведения бизнеса в Казахстане и дает им возможность оставаться нашими надежными и долгосрочными партнерами… Соединенные Штаты, вложившие более ста миллиардов долларов, являются крупнейшим инвестором экономики Казахстана", - заявил Токаев. Среди сфер, выделенных им для расширения сотрудничества, были названы горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, высокие технологии, образование, авиация. В частности, президент заявил о намерении приобрести у корпорации Boeing новые самолеты. В явном стремлении завоевать расположение западных партнеров Токаев встретился - впервые за шесть лет - с Владимиром Зеленским.



Не менее внушительными оказались сделки США и Узбекистана. Стороны подписали соглашение о покупке Ташкентом 22 самолетов Boeing 787−9 Dreamliner на сумму 8 миллиардов долларов. "Хочу поздравить президента Мирзиеева с заключением великой сделки с Boeing… Это создаст более 35 тысяч рабочих мест в Соединенных Штатах. Президент Мирзиеев - человек слова, и мы продолжим совместную работу над многими другими вопросами", - в своей манере написал Трамп.



"Другие вопросы" не заставили себя ждать. По итогам переговоров узбекской делегации с американскими компаниями был сформирован портфель контрактов и проектов на сумму свыше 100 миллиардов долларов. Договоренности касаются сфер горной промышленности, финансов, энергетики, химической промышленности и т.д. Кроме того, стороны подписали меморандум о сотрудничестве в ядерной энергетике. "Это соответствует указу президента Трампа, направленному на то, чтобы помочь американской ядерной отрасли конкурировать на мировом уровне, - заявил замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Брент Кристенсен. - Экономические связи США и Узбекистана находятся на прочной основе с растущим инвестиционным потенциалом в сфере ядерной энергетики, критически важных минералов и в других секторах".



В целом в Вашингтоне могут быть довольны результатом последних контактов. Об этом там говорят прямо и с нескрываемым самодовольством. "Более широкий Каспийский регион, включая Южный Кавказ и Центральную Азию, является долгосрочным центром внимания внешней политики США. Инвестирование в этот регион и его развитие в течение многих лет отвечают нашим стратегическим интересам", - сообщили в госдепартаменте. Следующий шаг может быть сделан уже в ноябре, когда в узбекском Самарканде пройдет юбилейный саммит формата "C5+1". Напомним, в нем участвуют США и пять стран региона.



В российских СМИ американские переговоры и сделки соседей по постсоветскому пространству нередко характеризуются как "предательство" и "нож в спину". Давно, впрочем, следует понять, что в буржуазной политике нет места принципиальности и безусловной верности. Все в ней подчинено выгоде, и крен в одну сторону означает лишь то, что другие стороны не смогли его предотвратить.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

