ИноСМИ: поляков и темнокожих среди ВСУ больше, чем украинцев

13:56 02.10.2025 NetEase Китай

01 октября 2025



После очистки поля боя российская армия обнаружила, что на нем было больше поляков, чем украинцев, а также немало чернокожих бойцов

NetEase: поляков и темнокожих среди ВСУ в Курахово было больше, чем украинцев



Бои в Курахово обнажили реальную ситуацию с обеднением рядов ВСУ, пишет NetEase. Российские войска, зачищая руины города после освобождения, обнаружили интересную картинку - польских и чернокожих наемников в форме НАТО оказалось в них больше, чем украинцев.



Блог NetEase: "Кункун говорит о спорте" (孔孔说体育)



Среди погибших в грязных окопах на востоке Украины, паспорта оказались самыми порядочными смертными останками. Когда ВС РФ очищали руины города Курахово после боев, российские военнослужащие обнаружили формы не только украинских солдат, но и всей Организации Объединенных Наций. Больше всего было найдено польских паспортов вперемешку с документами бойцов из африканских стран, что не может не удивить. Оказалось, что под градом пуль стояли не только украинцы.



Этот конфликт с самого начала не был простым. Поляков пришло больше всех - и погибло, соответственно, немало. Согласно российским данным, около 3000 граждан Польши участвовали в российско-украинском конфликте и в итоге больше половины из них не смогли вернуться домой. Они воюют не ради денег, по крайней мере, не только ради них. Поляки ненавидят Россию до мозга костей, и стремление свести "исторические" счеты вкупе со страхом за их страну заставляют их думать, что помогать Украине - значит защищать Варшаву. Это их добровольная инициатива. Правительство ничего не говорит, а посольские ветераны идут через границу один за другим.



Эти ветераны - не сброд, они прошли военную подготовку в НАТО, и они лучше украинских мобилизованных солдат. От автоматов М4 до приборов ночного видения - ветераны хорошо вооружены и обучены. В отчетах российской армии часто упоминается, что на некоторых ключевых оборонительных рубежах поляки несли большие потери. И это для того, чтобы держать оборону не только Украины, но и построить невидимый оборонительный рубеж для Польши.



Если поляки воюют за свои убеждения и национальную безопасность, то разрозненное появление чернокожих на украинском поле боя - это совсем другая история. Они отдают жизни в конфликте за более прискорбную цель - деньги. Уровень безработицы среди молодежи в Нигерии, Южной Африке, Кении пугающе высок, и контракт на 2000-3000 долларов в месяц звучит как счастливый лотерейный билет. Они ничего смыслят в геополитике и думают только об одном: деньги смогут обеспечить их семьям хорошую жизнь.



Но цена этого лотерейного билета - жизнь. Все они - пушечное мясо. ВСУ не хватает живой силы, и эти чернокожие солдаты перемалываются на самых опасных участках фронта.



Выбора у этих взятых на "аутсорс" наемников нет - отдайте свою жизнь, а денег не получите. Желание поляков участвовать в конфликте простирается из национальной идеи. Они организованы, у них есть поддержка и возможно даже смысл умирать. Африканские же наемники как пыль, случайно подхваченная бурей, они являются лишь отражением глобальной проблемы бедности. Их рассматривают как расходный материал, и никого не волнует, если они погибнут. Трудно даже подсчитать точные цифры их потерь. Жизни этих наемников, так же, как и их контракт, могут быть разорваны в любой момент.



Такой аутсорс изменил ландшафт конфликта. Российская армия обнаружила, что сражается не только с украинцами, но и с теневыми формированиями Североатлантического альянса. Украина же полагается на "переливание крови" иностранцев, чтобы спасти себе жизнь, заткнув огромную дыру в личном составе. Это создало порочный круг, в котором бесконечно гибнут люди.



Падение Курахово было только началом. Когда русская артиллерия нацелилась на Красноармейск, можно было предвидеть, что на этой земле погибнет много иностранных наемников. В Польше разгорелась дискуссия по поводу большого числа жертв, а также молодых одураченных африканцев, которые не смогли вернуться домой.



Логика войны жестока, она обнажает правду. Уровень интернационализации в этом конфликта выходит далеко за пределы воображения. Это уже не борьба между двумя соседними странами, а глобальное поле сражения. Люди из разных стран, с разными целями, встречаются здесь, чтобы умереть. Поляки сражаются ради завтрашнего дня, африканцы живут сегодняшним днем, но их финал одинаков - они станут лишь цифрами в статистике потерь. Когда дым от боев рассеется, люди поймут, что настоящими проигравшими в этом конфликте являются обычные люди, которые в нем участвуют.



Tencent Китай

30 сентября 2025



ВС РФ в очередной раз поймали крупную заморскую рыбу: наемники из США, НАТО и Тайваня были уничтожены ракетами

Tencent: иностранные наемники Киева массово гибнут на поле боя



В ходе российско-украинского конфликта большое число иностранных наемников вступили в ряды ВСУ, пишет Tencent. Многие из них бегут от нищеты на родине в надежде заработать - даже если ради этого придется погибнуть на поле боя. Читатели статьи указывают на отсутствие должной подготовки и защиты для таких наемников.



Блог Tencent: "Посмотри еще раз на ветер и дождь" (又看风云起)



24 сентября Россия заявила о нанесении удара оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по полигону ВСУ, расположенному в Черниговской области. В результате было уничтожено большое количество личного состава, включая иностранных наемников.



Украинская сторона отреагировала на это очень сдержанно, заявив лишь, что "все мертвы", и не стала раскрывать подробности. Этот инцидент быстро привлек внимание международного сообщества, и появились сообщения, что армия РФ, вероятно, "поймала крупную рыбу".



"Только капитуляция". Японцы вынесли Украине неутешительный приговор



По данным российской разведки, иностранные наемники, уничтоженные в результате атаки, включали выходцев из многих стран: США, Финляндии, Италии, Франции, Южной Кореи, Австралии и других, возможно, даже Тайваня.



Вызвало удивление число жертв колумбийских наемников. Они намного чаще погибают на Украине, нежели, к примеру поляки - традиционно враждебные России. Это явление вызвало широкую дискуссию: почему наемники из Колумбии массово появляются на украинском поле боя? Причины этого тесно связаны с внутренними экономическими и социальными проблемами Колумбии. В стране давно высокие уровни социального неравенства, безработицы, насилия, связанного с наркоторговлей и партизанскими конфликтами. Для многих людей из низших слоев общества работа наемника с ежемесячной выплатой от 1000 до 3000 долларов стала очень привлекательной. Некоторые аналитики также полагают, что колумбийские наемники готовы не только воевать за заработную плату, но и стремятся попасть на опасные участки фронта, чтобы семьи получили большую денежную выплату в случае их гибели.



Успеху российской операции способствовала точная разведывательная поддержка. Ракетный комплекс "Искандер-М" известен своей высокой точностью и мощной разрушительной силой, способный уничтожать цели за короткое время. Как РФ получила информацию об украинской тренировочной базе? За этим стоит успешная работа специалистов разведки, рекогносцировки и даже кибервойны.



Стоит отметить, что это не первый случай, когда российская армия совершает атаку на украинские полигоны. За последние несколько месяцев ракетными ударами ВС РФ были уничтожены базы материально-технического обеспечения ВСУ, тренировочный лагерь инструкторов из Североатлантического альянса и пункт сбора иностранных наемников. Масштабы и цели атак указывают на то, что российская сторона стремится ослабить возможности украинской армии пополнять свои ряды, и одновременно посылает жесткий сигнал НАТО.



В последние годы ВСУ в значительной степени полагается на современное вооружение, и техническую поддержку, предоставляемую альянсом, и пытается сократить потери личного состава с помощью беспилотных технологий. Однако обстановка на поле боя продемонстрировала неспособность технологий НАТО изменить ситуацию в пользу Украины. Высокий уровень потерь среди иностранных наемников еще больше обнажил недостатки украинской армии с точки зрения боевой эффективности и уровня подготовки личного состава.



В частности, случай с колумбийскими наемниками отражает сложность международной индустрии наемничества. "Пушечное мясо" из Южной Америки эксплуатируются экономически, а их жизнь и безопасность не гарантированы. Были даже колумбийские женщины-наемницы, которые вынуждены были воевать в качестве передовой пехоты на украинском поле боя и, в итоге, погибли от российских ракет. Этот инцидент вызвал широкую дискуссию в международном сообществе об этических проблемах наемничества.



Столкнувшись с серьезными потерями, Украина и НАТО до сих пор не отреагировали. Это молчание интригует. С одной стороны, Киев, возможно, беспокоится о том, что, если он публично признает существование иностранных наемников, то украинское общество и мировая общественность потребуют объяснений. С другой стороны, НАТО, как закулисный спонсор, не хочет привлекать внимание к вопросу высоких потерь среди наемников.



Этот инцидент является воплощением российско-украинского конфликта "в миниатюре", и демонстрирует сложность проблемы наемничества в современной войне. Наемники из Колумбии пересекли половину земного шара, чтобы попасть на Украину. За этим скрывается переплетение экономических трудностей, геополитических игр и проблем военной этики. Следует ли международному сообществу осуществлять более строгое регулирование деятельности наемников? Над этим вопросом стоит задуматься.



Точный удар российской армии по украинскому тренировочному полигону не только нанес серьезный ущерб дополнительным силам ВСУ, но и обнажил "верхушку айсберга" иностранных наемников на украинском поле боя. По мере продолжения конфликта проблема вовлечения внешних сил будет только усложняться. То, как ее будет решать международное сообщество окажет глубокое влияние на развитие ситуации. Источник - ИноСМИ

