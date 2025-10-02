К чему приведет обмеление Каспийского моря, - Игорь Кармазин

14:05 02.10.2025 В сухом остатке: к чему приведет обмеление Каспийского моря

Прибрежные страны говорят о катастрофе и бьют тревогу



Игорь Кармазин

2 октября 2025



За последний месяц сразу два постсоветских лидера заявили о надвигающейся экологической катастрофе из-за обмеления Каспийского моря. Глава Азербайджана Ильхам Алиев считает, что всему виной экологический фактор, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на потепление климата. Согласно заявлениям экспертов, на отдельных участках крупнейшее в мире озеро может повторить судьбу Аральского моря. "Известия" разбирались в причинах и последствиях происходящего.



Что произошло с Каспийским морем



Уровень Каспийского моря в 2025 году рекордно снизился. Согласно данным Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (КаспНИРХ, Астрахань), поверхность воды оказалась на минимальной отметке за весь период наблюдений - ниже минус 29 м по балтийской системе высот. В целом обмеление происходит с середины 1990-х годов, за последние пять лет падение составило 0,8 м.



Вице-министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Болат Бекнияз также бил тревогу. По его словам, сейчас уровень воды опустился до отметки минус 29,21 м балтийской системы, что является абсолютным минимумом. "Площадь водной поверхности сократилась в основном за счет мелководной северо-восточной части", - подчеркивал он.



Жители прибрежных регионов также говорят, что в последнее время на водоеме обнажаются значительные участки дна, появляются новые острова, а ранее существовавшие острова соединяются с большой сушей новыми перешейками. Многочисленные блогеры наглядно показывают произошедшие изменения. Так, один из казахстанских пользователей опубликовал видео, на котором видно, что в районе Актау море отступило на несколько метров.



Еще один пользователь выложил ролик, в котором сравнивает ситуацию в 2013 и 2025 годах. В первой части один из мостов в Актау со всех сторон окружен водой, сейчас в этом же месте растет трава, а море находится гораздо дальше. Наконец, на еще одном ролике охотники показали, как едут на внедорожнике по бывшему дну Каспия, на горизонте видны острова, которые раньше с суши разглядеть было невозможно. "Все, моря нет", - констатирует автор.



На противоположном берегу Каспия также говорят о значительном изменении рельефа. Азербайджанский остров Гум, расположенный в Бакинской бухте, перестал быть островом - из-за снижения уровня воды появился перешеек, который соединил его с большой землей. Президент страны Ильхам Алиев также сообщал, что из одного из его кабинетов раньше виднелось море, теперь в этом месте на поверхность почти на метр вышли скалы.



Почему мелеет Каспий



Причин происходящего несколько. С одной стороны, в регионе снижается уровень рек. Речь идет в том числе о Волге, на которую приходится 80% всего речного стока в Каспий. Согласно данным исследователей, в последние четыре года годовой сток составлял 210–232 куб. км, что заметно ниже многолетнего среднего уровня в 250 куб. км. Похожие проблемы фиксируются и на других водных артериях, в том числе на Куре, Урале и Тереке.



Второй важный момент касается потепления климата. Так, Центральная Азия считается одним из мировых регионов - рекордсменов по росту среднегодовой температуры. Согласно данным метеорологов, лето здесь становится все более жарким и засушливым, постепенно разрастается территория пустынь. В результате осадков становится меньше, а испарение с поверхности Каспия увеличивается.



Наконец, немало проблем связано с хозяйственной деятельностью. Во-первых, на Каспии ведется активная нефтедобыча, при извлечении полезных ископаемым образующиеся пустоты заполняются морской водой. Во-вторых, в Казахстане, Туркменистане, Азербайджане и Иране развивают технологии опреснения морской воды. Так, только в Азербайджане планируют вложить $400 млн в соответствующий проект.



Надо сказать, что вопрос о главных причинах обмеления Каспия остается предметом разногласий даже на уровне президентов. Так, в конце сентября в ходе выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев сделал акцент на изменении климата. По его словам, Центральная Азия нагревается вдвое быстрее общепланетарных темпов, в таких условиях состояние Каспия становится не региональной, а мировой проблемой.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев фактически опроверг своего коллегу, заявив, что главная причина обмеления - не потепление, а ухудшение экологической ситуации, то есть, видимо, деятельность человека. Он отметил, что еще три года назад поднимал вопрос о состоянии Каспийского моря, с тех пор ситуация стала только хуже.



Эксперты рассказали о будущем стремительно мелеющего Каспийского моря



Какие прогнозы



Некоторые ученые в происходящем проблему не видят. По их версии, для Каспия характерны колебания уровня воды, море "дышит" на протяжении всей своей истории. Эти исследователи приводят данные, согласно которым в середине прошлого века водоем также мелел, но далее - в 1978–1995 годах - уровень повышался. Из этого делается вывод, что и сейчас после обмеления начнется период роста.



Другие исследователи говорят, что состояние климата и деятельность человека серьезно усугубляют проблему. Так, замруководителя Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) Сергей Шипулин говорит, что до 2030 года уровень моря может снизиться еще на метр. "На протяжении прошедших пяти лет очень мало воды поступает в Каспий. Участок суши выдвинулся в море [в северо-восточной части Каспия] почти на 50 км", - отмечает он.



Прогнозы на более отдаленную перспективу еще менее оптимистичные. Так, расчеты европейских ученых опубликовал научный журнал Communications Earth & Environment. Согласно этим данным, до конца столетия уровень Каспия может упасть на 9–18 м, в результате площадь моря сократится на треть. На поверхности окажутся северо-каспийский и туркменский шельфы, оголится берег в средней и южной частях Каспия.



Такое развитие событий будет крупной экологической катастрофой. Деградирует флора и фауна Каспийского моря, на оголенных берегах образуются пустыни и полупустыни, участятся пыльные бури. Осложнятся и подорожают транспортные перевозки - в портах придется проводить постоянные дноуглубительные работы, крупные паромы выйдут из строя, их заменят небольшие суда с низкой осадкой, которые смогут перевозить меньше груза.



В таких условиях крайне важно, чтобы прибрежные страны наладили активное взаимодействие и сообща решили проблемы. Надо сказать, что правовая и дипломатическая основа для этого есть. В 2018 году пять государств подписали конвенцию о статусе Каспия, в которой определили размеры территориальных вод каждого участника. Кроме того, регулярно проходят саммиты прикаспийских государств, следующее мероприятие состоится в следующем году в Иране.



Что говорят эксперты



Главный научный сотрудник, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов подчеркивает, что ситуация сложная, а "поводов для беспокойства довольно много".



- На состояние Каспия влияют несколько факторов. Во-первых, меняется климат, в результате растет испарение с поверхности моря. Во-вторых, есть влияние человека, который забирает воду из каспийского бассейна и не возвращает. Можно довольно уверенно говорить, что уровень воды в ближайшие годы будет снижаться. Российская академия наук и в том числе наш институт сейчас занимаются комплексной программой по изучению моря, по ее итогам сможем представить более детальный анализ, - отмечает он.



Директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский считает, что у обмеления будут серьезные экономические и политические последствия.



- Мы знаем, что вокруг Каспия крутятся крупные логистические проекты. Это, например, Срединный коридор, который должен связать Китай и Европу в обход России. Это и без того крайне сложная и запутанная инициатива, которая требует множества перегрузок товаров и прохождения нескольких госграниц. В случае усыхания Каспия осложнятся еще и морские перевозки. Надо сказать, что Россия в этом регионе выстраивает свой проект Север – Юг, который в случае резкого падения уровня воды тоже потребует каких-то дополнительных решений, - говорит он.



Политолог Рустам Бурнашев считает, что пяти прибрежным странам надо активизировать переговоры о судьбе Каспия.



- Все условия для этого есть. После подписания в 2018 году важнейшей конвенции появилось понимание юридического статуса водоема, был проведен раздел зон хозяйствования, появился механизм решения возникающих вопросов. Конечно, проблема обмеления возникла относительно недавно, здесь точек соприкосновения не так много. Но я думаю, что стороны могут достичь согласия и на этом направлении, - уверяет он. Источник - Известия

