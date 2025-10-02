 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 02.10.2025
16:01  Строительство АЭС Узбекистане: в Узатоме рассказали о стоимости проекта
15:30  Тот самый Олень: "Газовый план Трампа" - как Газу съесть, и на газ сесть
15:05  КП: Чтобы прокормить искусственный интеллект нужно построить несколько десятков АЭС
14:18  Россия запустит процесс выбора нового генсека ООН
14:05  К чему приведет обмеление Каспийского моря, - Игорь Кармазин
13:56  ИноСМИ: поляков и темнокожих среди ВСУ больше, чем украинцев
12:57  Лидеры Центразии в США: в кабалу - по собственному желанию, - Сергей Кожемякин
02:43  Как была провозглашена КНР (история), - Олег Шевченко
01:04  Президент США решил разорить Европу ради России, - Антон Трофимов
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ на южном фланге Новопавловского сектора фронта – итоговая сводка Readovka за 1 октября
Среда, 01.10.2025
21:55  СП: Уран может быть элементом давления на Вашингтон
20:48  НГ: Президент Киргизии предлагает вернуть смертную казнь
18:19  ФСК: У России и Китая появился шанс оздоровить Организацию тюркских государств?
16:30  В Казахстане будет создан Университет искусственного интеллекта. Токаев поручил правительству
11:33  Эмомали Рахмон освободил от должностей ряд судей и чиновников
04:55  Решать водный вопрос в ЦА можно только сообща, но не с Ротшильдами, - Марат Нургожаев
03:51  Запад научился генерировать пандемии страха, - Тимофей Бордачев
03:38  Италия заходит в Центральную Азию через Казахстан, - Виктория Панфилова
03:00  Посол РФ раскрыл подробности визита Путина в Таджикистан
02:45  Трамп на локомотиве: США врываются в борьбу за Центральную Азию, - Игорь Кармазин
02:00  Обращение Президента Садыра Жапарова: Мы ввели избирательную систему, которой нет ни в одной стране мира
00:05  ВС РФ ликвидировали укрепрайон ВСУ северо-западнее Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 30 сентября
Вторник, 30.09.2025
18:07  СВР России: Киев готовит новую резонансную провокацию
17:52  Keep Germans down. Америка опускает Германию и вместе с ней всю Европу, - Алексей Белов
17:18  Мюнхенский сговор. 30 сентября 1938 года лидеры Германии, Италии, Британии и Франции подписали соглашение...
14:05  Zeit: Инвестиции в апокалипсис. Цена на золото достигла нового исторического максимума
12:54  Газовый альянс РФ и Ирана как база новой энергетической архитектуры Евразии, - Егор Лисовенко
12:48  KazAID: строительство школы в Турции вышло на финишную прямую
12:17  СП: Все, кто называл Трампа "российским шпионом", начали таинственно исчезать
08:37  Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Джурабекова
04:30  НГ: Впервые в истории премьером Японии может стать женщина
01:31  Podrobno.uz: Как Казахстан собирается стать цифровым государством и что это даст Узбекистану
00:48  Тюркский мир усиливает интеграцию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ разрывают оборону ВСУ в центре Покровска – итоговая сводка Readovka за 29 сентября
Понедельник, 29.09.2025
21:00  В США решили платить школьникам за посещение уроков
19:54  Андрей Келин: Лондон еще не создал ракеты, которые хочет поставлять Киеву
15:08  Перестановки во власти: почему президент Токаев меняет команду, - Данияр Ашимбаев
14:31  Цена золота достигла нового максимума, превысив $3800 за унцию
13:22  Погранслужба США наводнила центр Чикаго и начала задержания мигрантов (видео)
10:09  Жаслан Мадиев стал Министром искусственного интеллекта и замом премьера Казахстана
09:45  Европу охватил очень опасный психоз, – Федор Лукьянов
09:39  Взгляд: Россия отвергает американский принцип "бизнеса через силу"
02:46  Очередной поворот во внешней политике Казахстана, - Виктория Панфилова
01:05  Иран передал России около 34 км земли под строительство ж/д линии Решт - Астара
00:05  ВС РФ расчленяют оборону ВСУ в застройке Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.09.2025
23:50  Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии
20:21  Индия может закупить российский истребитель пятого поколения Су-57, - Владимир Прохватилов
15:29  Власти Молдавии готовят аргументы для аннулирования неправильных результатов парламентских выборов
15:09  Вброс от WSJ: Си Цзиньпинь требует от Трампа "сдать Тайвань"
13:59  Выступая в ООН, Трамп предложил "союзникам" убиться об Россию, - Александр Храмчихин
00:31  SHOT: узбекская компания Air Samarkand три месяца удерживает зарплату россиянам
00:05  Британский лев. Половины зубов нет, и хромает. Но кусаться не разучился, - Андрей Медведев
Суббота, 27.09.2025
23:46  В Киргизии на дороге от Иссык-Куля до китайской границы построят два самых сложных тоннеля
20:45  ФСК: За что Грузия опустила на дно украинского комика?
19:11  В Узбекистане началась зачистка сторонников России. В Ташкенте задержан блогер Азиз Хакимов (Товарищ Азиз)
13:06  Взгляд: Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина
13:02  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
02:37  СП: Крым и Северный Кипр. Кому нужнее признание
01:27  КТЖ объяснил сделку по 300 американским локомотивам за $4,2 млрд
00:48  Туманные перспективы углубления сотрудничества Центральной Азии и Европейского союза, - Тахир Омоев
00:05  Встречное сражение у Доброполья вошло в свою кульминацию – итоговая сводка Readovka за 26 сентября
15:05 02.10.2025

Человечество ищет, как прокормить искусственный интеллект: Нейросети оказались прожорливее целых городов
Физик Зенкевич: 40% энергии, вырабатываемой человечеством, пойдет на запросы ИИ

Ярослав КОРОБАТОВ
2 октября 2025

Современная цивилизация построена на песке. Именно из него делается кремниевая электроника (микросхемы, процессоры, графические ускорители), которая стала основой цифровой революции, в эпоху которой нам довелось жить. Но кажется, что эра кремния заканчивается.

Парадокс в том, что "убийцей" цифровой кремниевой микроэлектроники возможно становится искусственный интеллект. Число людей, пользующихся ChatGPT, DeepSeek или Grok растет, как снежный ком. При этом, один запрос на генерацию изображения котика, например, в Midjourney (нейросеть, которая создает картинки) требует столько энергии, которой хватит, чтобы зарядить десяток смартфонов. В масштабах планеты это уже превращается в огромную проблему - где найти электроэнергию для такого искусственного интеллекта? А ведь еще только для обучения современной так называемой "большой языковой модели" тратится электроэнергии, которой хватило бы на год небольшому городку на несколько тысяч семей.

Недавно бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт заявил: "Один центр обработки данных для больших языковых моделей может потреблять 10 гигаватт электроэнергии". Для сравнения, мощность Курской АЭС составляет 2 гигаватт. По словам топ-менеджера в ближайшие 20 лет вычислительным центрам ИИ может потребоваться около 100 гигаватт дополнительной мощности. Это значит, что крупным IT-корпорациям (во всяком случае такие планы есть у Google) нужно построить несколько десятков атомных электростанций, чтобы обеспечить энергией системы искусственного интеллекта.

- Очевидно, что это дорога в никуда. Согласно этим расчетам 40 процентов энергии, которую будет вырабатывает человечество, пойдет на обработку запросов, адресованных большим языковым моделям, - говорит Андрей Зенкевич, заведующий лабораторией функциональных материалов и устройств для наноэлектроники МФТИ. - Значит, взамен цифровой кремниевой нужна новая электроника, гораздо более энергоэффективная.

Поисками "философского камня" этой новой электроники занимались участники научного клуба "Разговоры за науку на Климентовском", который организует Центр научных коммуникаций МФТИ.

Ученые констатируют, что мы приближаемся к физическим пределам устройств на основе кремния. Сейчас транзисторы, которые являются функциональной основой процессоров, достигли характерных размеров в 3-5 нанометров. Это значит, что плотность упаковки транзисторов превышает сотню миллионов транзисторов на квадратный миллиметр. Дальнейшая миниатюризация уже проблематична по фундаментальным физическим причинам.

Кто будет новым "королем" после кремния? Исследователи обсуждали несколько кандидатов. Одним из таких "принцев" могут стать двумерные (2D-) материалы - это класс материалов толщина, которых составляет один или несколько слоев атомов. Самым известным из них является графен, за открытие которого Нобелевскую премию получили наши соотечественники, выпускники МФТИ, Андрей Гейм и Константин Новоселов.

Другой подход - нейроморфные вычисления. По словам Виктора Казанцева, заведующего Лабораторией нейроморфных технологий МФТИ, это попытка "поженить" физику и биологию. То есть, использовать в электронных устройствах принципы построения нейронной сети мозга. В основе нейроморфных вычислений можно использовать мемристор - это элемент электрических схем, который имитирует работу синапсов мозга, передающих нервный импульс от одного нейрона к другому. Подобно синапсу, мемристор запоминает, какой электрический заряд пропускали через него. По энергоэффективности такие устройства намного превосходят цифровые кремниевые аналоги.

- Электронные устройства на основе мемристорных технологий потенциально могут быть использованы в качестве бортовых вычислительных систем для биоморфных роботов, которые требуют существенной вычислительной мощности, - пояснил Виктор Казанцев.

- В классической микроэлектронике Россия отстала от лидеров лет на 20, переход на новую электронику поможет нам отыграть это отставание? - спрашиваю у Андрея Зенкевича.

- Самое сложное, что люди в мире умеют делать, это кремниевые технологии, - говорит ученый. - В них вложены огромные деньги, технология настолько сложна, что строительство завода по производству процессоров последнего поколения стоит миллиарды долларов и окупается только, если вы продаете чипы сотнями тысяч, а лучше миллионами. Иначе вы будете терпеть колоссальные убытки. И здесь нам будет сложно пробиться, когда есть Тайвань и континентальный Китай. При этом, не надо строить иллюзий, что в новой электронике мы выскочим, как черт из табакерки, и всех обгоним. Но искать свою нишу на этом рынке надо. Если мы создадим что-то уникальное, российской электронике тоже найдется место под солнцем.

ВОПРОС - РЕБРОМ!

Может ли Россия создать "суверенный" отечественный смартфон?

Для рядового пользователя, далекого от забот инженеров от микроэлектроники, есть универсальный символ успеха - это отечественный смартфон. Способна ли наша страна его произвести?

- Нет, это нереально. Причем не только для нас. Вы думаете айфон делается в Америке? - говорит Андрей Зенкевич. - Ничего подобного. Вся сборка это до недавнего времени огромные фабрики в Китае, а теперь уже в Индии. А комплектующие для айфонов делаются по всему миру. Процессоры - Тайвань, камеры - Япония… Кстати, насколько я знаю, до 2022 года сапфировые стекла для "Айфонов" делали в России, наши ученые придумали технологию, нашли нишу, выращивали и поставляли такой стойкий к изнашиванию материал. Другое дело, что на производстве ты заработаешь, но ты не озолотишься! А основную прибыль снимает тот, кто разработает нечто такое, что будет продаваться по всему миру. Поэтому если себестоимость того же айфона условно 100 долларов, а продается он по 500 долларов, то эту разницу в 400 долларов забирает себе разработчик - компания Apple. И тем не менее, у Apple в США - до недавнего времени - не было ни одного завода.

- А как же технологический суверенитет?

- Американские компании думали о прибыли, а дешевле всего производить что бы то ни было - в Азии. Сейчас, под нажимом правительства, они спохватились, и тайваньская компания TSMC строит завод в США, потому что американцы хотят вернуть себе технологический суверенитет. И не только они - европейцы вдруг осознали, что у них отсутствует собственное масштабное производство чипов, и они сейчас инвестируют миллиарды в программу "Чипы для Европы" и строят крайне дорогостоящий завод в Германии. На этом этапе все страны, в том числе и Россия, будут искать в микроэлектронике баланс между международным разделением труда - это приносит прибыль - и технологическим суверенитетом, что должно защитить в случае кризиса.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759406700


