Тот самый Олень: "Газовый план Трампа" - как Газу съесть, и на газ сесть

15:30 02.10.2025

Нью-йоркские хасидские евреи, стоящие за Трампом, подкинули своему подопечному беспроигрышный план по Газе. А правильнее сказать "газовый план": как Газу съесть, и на газ сесть. Отжать Газу под себя под флагом ООН и некого технократичного международного правительства, а вместе с ней и газовые месторождения Gaza Marine на 35 млрд кубов, обнаруженные на шельфе.



Главная проблема – разоружить ХАМАС, а там хоть Ривьеру, хоть третий храм Соломона строй. Зять Трампа Джаред Кушнер с Уиткофом на пару очень хорошо постарались и используя свои деловые связи убедили всех ключевых игроков на Ближнем Востоке отказаться от поддержки ХАМАС. Одних банально подкупили как Египет, Турцию, Саудовскую Аравию и ОАЭ, посулив долю в бизнесе, других еще и припугнули. Единственной страной, которая до последнего проявляла несговорчивость и поддерживала ХАМАС был Катар. Бывали в Катаре, и не понаслышке знаем какое там мощное пропалестинское лобби. И как же неожиданно, что именно по Катару шиндарахнули израильские самолеты, которые просто не могли долететь до цели 4000 км (туда-обратно) без поддержки американских и британских самолетов-дозаправщиков. Конечно же, официально США и Британия осудила израильскую военщину, но катарские шейхи намек поняли, и сделку акцептовали. Только для сатисфакции уязвленного эго восточных монархов попросили Нетанияху извиниться, что нью-йоркские евреи из "головного офиса" сразу же исполнили, вызвав рядового БиБи на ковер и заставив того извиняться перед эмиром на камеру.



