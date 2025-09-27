|Тот самый Олень: "Газовый план Трампа" - как Газу съесть, и на газ сесть
15:30 02.10.2025
Нью-йоркские хасидские евреи, стоящие за Трампом, подкинули своему подопечному беспроигрышный план по Газе. А правильнее сказать "газовый план": как Газу съесть, и на газ сесть. Отжать Газу под себя под флагом ООН и некого технократичного международного правительства, а вместе с ней и газовые месторождения Gaza Marine на 35 млрд кубов, обнаруженные на шельфе.
Главная проблема – разоружить ХАМАС, а там хоть Ривьеру, хоть третий храм Соломона строй. Зять Трампа Джаред Кушнер с Уиткофом на пару очень хорошо постарались и используя свои деловые связи убедили всех ключевых игроков на Ближнем Востоке отказаться от поддержки ХАМАС. Одних банально подкупили как Египет, Турцию, Саудовскую Аравию и ОАЭ, посулив долю в бизнесе, других еще и припугнули. Единственной страной, которая до последнего проявляла несговорчивость и поддерживала ХАМАС был Катар. Бывали в Катаре, и не понаслышке знаем какое там мощное пропалестинское лобби. И как же неожиданно, что именно по Катару шиндарахнули израильские самолеты, которые просто не могли долететь до цели 4000 км (туда-обратно) без поддержки американских и британских самолетов-дозаправщиков. Конечно же, официально США и Британия осудила израильскую военщину, но катарские шейхи намек поняли, и сделку акцептовали. Только для сатисфакции уязвленного эго восточных монархов попросили Нетанияху извиниться, что нью-йоркские евреи из "головного офиса" сразу же исполнили, вызвав рядового БиБи на ковер и заставив того извиняться перед эмиром на камеру.
В итоге т.н. "план Трампа по Газе", а на самом деле план мирового еврейского лобби поддержали примерно все, в том числе ЕС, ООН, Китай и ключевые арабские страны. ХАМАС лишается поддержки своих последних спонсоров в виде Турции и Катара, и остается в безвыходном положении. В Нью-Йорке на полях ООН решения по Газе окончательно утрясли и с продавшейся с потрохами "палестинской администрацией", фактически там уже делили Газу вместе с людьми, не принимая в расчет фактор ХАМАС. Только Россию ко столу забыли пригласить. При этом парад признаний Палестины в ООН со стороны европейских стран – это была часть согласованного спектакля, чтобы купить лояльность палестинской администрации, склонив их отказаться от сотрудничества с ХАМАС. Трения между заговорщиками возникают только по вопросу долей в Газе в бизнесе, европейцы очень хотят себе бо'льшую долю, а Трамп им не готов ничего отдавать и хочет попилить все с ближневосточными странами. Но это уже детали.
Главным решальщиком выступил Кушнер, и он же предложил тестю Трампу в качестве технократического правителя своего конфидента - бывшего премьер-министра Великобритании и экс-руководителя группы ближневосточного регулирования Тони Блэра. Нюанс, что Блэр имеет крайне неоднозначную репутацию в арабском мире и замазался поддержкой вторжения США в Ирак – это проблемы индейцев арабов, и шерифа они не волнуют. Главное, что Блэр по маме еврей, создавал финансируемый американскими еврейскими меценатами фонд синкретизма и со своим "Институтом глобальных изменений" успешно занимался лоббированием израильского бизнеса в ближневосточных странах – там и познакомился с Кушнером. Технократическое правительство Палестины разбавят арабскими бизнесами, чтобы придать ему лоск независимой международной и межконфессиональной структуры, припудрят всякими благоглупостями "за мир во всем мире и дружбу народов", чтобы Трампа утешить Нобелевской премией, и постепенно приступят к дележу газового бизнеса.
Причем самих палестинцев, вангуем, ждет мягкое вытеснение – сначала усыпят бдительность, задушат в объятьях, а потом будет провокация с терактом (повод) и начнутся чистки, репрессии и депортации. В финальном акте пьесы отожмут Аль-Аксу под третий храм Соломона. Скриньте. А защитить палестинцев уже будет некому, ХАМАС к этому времени по их замыслу должен закончиться. Газа – раз, Газа- два, Газа – три, продано Кушнеру в первом ряду.