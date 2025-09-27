Строительство АЭС Узбекистане: в Узатоме рассказали о стоимости проекта

16:01 02.10.2025

Узбекистан и РФ приступают к работе над контрактом с привлечением множества специалистов. Российская стороны идет навстречу Узбекистану в его стремлении оптимизировать стоимость проекта АЭС.



ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Стоимость проекта атомной электростанции в Узбекистане еще не определена. Об этом сообщил директор "Узатома" Азим Ахмедхаджаев в интервью Spot в ходе Всемирной атомной недели в Москве.



"(Стоимость - прим. ред.) пока не определена. Есть определенные параметры строительства. Она будет максимально оптимизирована за счет того, что на одной площадке реализуется проект с единым общезаводским хозяйством. Благодаря этому мы проводим значительную оптимизацию затрат, но окончательную стоимость будем устанавливать с привлечением всех специалистов: местных, зарубежных и других заинтересованных структур в Узбекистане, чтобы сделать соответствующую калькуляцию и прийти к правильной, обоснованной и оптимизированной стоимости", - пояснил глава "Узатома".



По его словам, российская сторона понимает стремление Узбекистана оптимизировать стоимость проекта АЭС и идет навстречу заказчику.



Ахмедхаджаев отметил, что с учетом высочайшего уровня локализации Узатом сможет похвастаться стоимостью проекта по итогам его реализации.