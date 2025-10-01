В Киргизии новый директор Госагентства физкультуры и спорта Казыбек Молдажиев

19:09 02.10.2025

01.10.2025



Айбек Абдымомунов освобожден от занимаемой должности директора Государственного агентства физической культуры и спорта



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Абдымомунов Айбек Тынчылыкович освобожден от занимаемой должности директора Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу.



Казыбек Молдажиев назначен директором Государственного агентства физической культуры и спорта



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Молдажиев Казыбек Илияскарович назначен директором Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности.



