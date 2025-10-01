 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
СП: Русский Туркестан. Москва вернет лидерство в Средней Азии, когда избавится от собственных "баев"
21:16 02.10.2025

Русский Туркестан: Москва вернет лидерство в Средней Азии, когда избавится от собственных "баев"
Россия упустила время, а теперь конкурирует в бывших советских республиках с Европой и США

Сергей Аксенов
1 октября 2025

Москва готовит визит Владимира Путина в Душанбе, где президент России примет участие во 2-м саммите "Центральная Азия - Россия", запланированном на 10 октября. Об этом накануне рассказал посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев.

По словам дипломата, российского лидера "как это обычно бывает в таких поездках" будет сопровождать делегация, в которую войдут министры, возглавляющие экономический, силовой и гуманитарный блок.

Визит Путина начнется 9 октября двусторонними контактами с таджикистанской стороной и продолжится заседанием Совета глав государств СНГ. Однако, именно саммит с лидерами стран Центральной Азии (ЦА) представляется главным событием поездки.

СМИ пишут о решении Казахстана построить вторую АЭС близ Алма-Аты (как и первую, которую возвел "Росатом"), об АЭС в Узбекистане, ветропарке в Киргизии, индустриальном парке в Душанбе, подключении к транспортному коридору "Север-Юг" объектов Туркмении.

Крупными штрихами круг тем предстоящего саммита очертил Сергей Лавров на заседании Делового совета при МИД: сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной и научно-технологической областях.

Министр отметил, что значительная часть материально-технической базы государств Центральной Азии была выстроена в период, когда наши страны жили и развивались в едином государстве - СССР. "Но это было давно", - констатировал он.

Инфраструктура с тех пор эксплуатируется довольно долго (прямо как в России) и во многих случаях превышает отраслевые нормативы. Поэтому в регионе весьма востребованы современные российские технологии и оборудование, надеется Лавров.

Другими словами, Москва готова на новом историческом витке вкладывать средства в промышленное развитие азиатских соседей - строить там энергетические мощности, заводы и фабрики, прокладывать каналы, а если придется, то и поднимать города, как Ташкент в 60-х.

Расчет, очевидно, не только на прибыль, но и на укрепление таким образом взаимных связей, а значит и безопасности на направлении, которое выглядит угрожающим. Все-таки с Казахстаном у нас граница 7000 километров, а далее на юг - суровый Афганистан.

Узколобые националисты всплеснут руками. Опять мы будем кормить чужаков, хотя нам самим не хватает! Но стоит ли их за это винить? Почти все такие стройки ведутся за счет предоставленных РФ кредитов, и где гарантия, что их потом не спишут, как Африке?

В этом случае, израсходовав серьезные ресурсы на развитие соседей, Россия рискует остаться у разбитого корыта. Объекты будут служить другим народам, деньги из своего бюджета потрачены, да еще нас станут попрекать экспансионизмом, как это нередко бывало.

Вероятно, впереди полномасштабных экономических вложений в экономики стран ЦА должны идти политические и даже гуманитарные вопросы. В Астане, Ташкенте, Бишкеке, Душанбе и Ашхабаде должны считать Москву и Россию культурно самой близкой.

Именно так было в СССР. Задавив басмачество военными методами, установив народную власть в интересах всех, навязав через это русский язык, культуру как средство межнациональной коммуникации, Москва только тогда начала экономическое строительство.

Россия выступала старшим братом и в имперский период. И хотя совокупный военный и промышленный потенциал Петербурга и какой-нибудь Бухары был несоизмерим, русские помнили и об "идеологии" - позволили эмиру построить мечеть в собственной столице.

Однако, сейчас военные и особенно экономические преимущества России выглядят уже не столь убедительно, как раньше. В том числе потому, что республики сохранили созданный в советский период потенциал, включая кадры, и теперь сами с усами.

К тому же у России был шанс и время стать бесспорным центром Северной Евразии - новым собирателем земель. Были даже созданы ЕАЭС и Таможенный союз, функционирующие ни шатко, ни валко. За 30 лет должным образом эти структуры развиться так и не смогли.

Даже Казахстан обогнал РФ по ВВП на душу населения. В абсолютных показателях, за счет собственной огромной массы, Россия по-прежнему лидирует, но задрав голову как на что-то невиданное и чудесное на Москву в Азии уже не смотрят. У них теперь свои чудеса.

Отсюда и совершенно недвусмысленный дрейф стран ЦА прочь от России. На политическом ландшафте это выражается в преследовании лиц, публично выступающих за тесный союз с Москвой вроде Азиза Хакимова в Узбекистане или Ермека Тайчибекова в Казахстане.

В гуманитарной сфере - в сжатии пространства русского языка. Узбекистан и Туркмения официально перешли на латиницу, Казахстан и Киргизия запустили процесс перехода. Стойко придерживается кириллицы лишь Таджикистан. Надолго ли?

При таком курсе официальных властей, с учетом разного рода эксцессов местных молодых и довольно агрессивных национализмов полный исход русских и других носителей русского языка не за горами. Русские школы, которые строит Москва - паллиативная мера.

Единственное живое явление, которое сохраняет в Центральной Азии потребность знать русский язык - это массовая трудовая миграция в Россию. По мере ее сворачивания необходимость в языке будет падать.

Вообще, именно гастарбайтеры остаются настоящей, а не надуманной живой связью ЦА с Россией. Тамошние власти в восторге, сбрасывая молодые и взрывоопасные элементы на север и принимая оттуда в виде денежных переводов до половины ВВП своих стран.

Такая ситуация не может не нравиться местным "баям", обеспечивая им политическое спокойствие и приток валюты в течение десятилетий. Но Россия не умеет пользоваться своими выгодами и в любой ситуации предлагает кредиты (как Януковичу перед майданом).

О том, что в Москве, были довольны делами на центральноазиатском направлении, свидетельствует тот факт, что первый саммит с регионом был проведен лишь осенью 2022 года, когда жаренный петух клюнул - Запад в связи с СВО начал окучивать ЦА нам пику.

В результате сейчас Россия вынуждена конкурировать за влияние на территориях, которые не так давно считала своими, с целым пулом крупнейших, глобального порядка, политических игроков: Евросоюзом, США, Британией и Китаем. Три западных и один восточный актор.

Саммит ЦА - ЕС с каргой фон Ляйнен во главе прошел в Самарканде этой весной. США уже лет десять как пестуют формат С5+1, Британия прямо взяла армию Казахстана на буксир и лишь активность союзного нам красного Китая можно воспринимать без опаски.

Столь нарочитое внимание к региону со стороны крупных, сильных и богатых политических акторов неизбежно развратит или уже развратило местные политические элиты, желающие устроить конкурс претендентов, собрать с них богатый калым, но не дать согласия никому.

Даже несмотря на то, что Русский мир неизмеримо ближе Тюркскому, чем Западный, РФ предпочитают держать за порогом юрты. Зачем сближаться с кем-то одним, не лучше доить всех? Так или примерно так, вероятно, думают многовекторные азиатские политики.

В этих обстоятельствах надеяться на возрождение величия, влияния России в странах Центральной Азии предельно наивно. Не потерять бы окончательно то, что имеем. Никакого разгрома и вытеснения конкурентов из региона не случится. Будет позиционная борьба.

Единственным серьезным потенциальным преимуществом России в этой борьбе может стать… смена социально-экономической модели у себя дома. Избавление от собственных "баев", как это случилось в 1917-м, и пересборка страны на социалистических принципах.

Ведь в странах ЦА после крушения СССР произошла фактически реставрация "байства", как и в России. Создав под носом у азиатского региона сияющий справедливостью и равенством пример можно рассчитывать, что он станет заразительным и для тамошних декхан.

Естественно, это важно в первую очередь для самой России. Русский Туркестан в этом случае станет приятным бонусом.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759428960


