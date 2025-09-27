|ВС РФ перехватили инициативу в сражении у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 2 октября
00:05 03.10.2025
ВС РФ перехватили инициативу в сражении у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 2 октября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 2 октября в разрезе СВО. Попытка украинских войск перейти в контрнаступление у Доброполья снова захлебнулась. Глава правительства Венгрии Орбан сообщил, что НАТО всерьез рассматривает возможность перевода конфликта на Украине на глобальный уровень.
Время отлива
Части 51-й гвардейской общевойсковой армии в боях у Доброполья после успешной остановки наступления ВСУ у восточного основания "Добропольского выступа" сумели принудить противника перейти к обороне и на западном участке. Таким образом, очередная попытка неприятеля переломить ход боев в секторе прорыва 51-й ОА провалилась.
Наши штурмовые подразделения вернули позиции в селах Дорожное и Ивановка. Это позволит усилить давление на Никаноровку, где пытаются закрепиться украинские части. Несмотря на потери под огнем артиллерии и авиации ВС РФ, противник стремится удержаться там хотя бы временно.
Для командования ВСУ Никаноровка имеет критическое значение. С одной стороны – это коридор для отхода из сухих балок и лесопосадок между селом и Суворово. Потеря Никаноровки приведет к сужению коридора и попаданию украинских подразделений в "огневой мешок" с гарантированным уничтожением. С другой стороны, удержание села дает время перебросить силы на запад, в район Белицкого.
Тем не менее провал уже третьей подряд попытки "срезать" выступ 51-й армии не исключает четвертой. Подобная тактика Киева наблюдалась и ранее: украинская пехота оставалась в полукотлах, не отступая даже на грани окружения. Генштаб ВСУ снова может рискнуть и забросить подкрепления. В пользу этого говорит и факт, что Доброполье не уходит из повестки пропаганды незалежной. Более того, 29 сентября Зеленский лично заявил в вечернем обращении, что "контрнаступление у Доброполья продолжается". Вероятнее всего, украинский штаб готовит очередную попытку наступления, несмотря на прежние провалы.
Они действительно готовятся
Сегодня глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X, что Европа готовится к войне с Россией.
"Ситуация серьезная. На столе переговоров находятся откровенно провоенные предложения. Они хотят передать Украине фонды ЕС. Они пытаются ускорить вступление Украины, используя всевозможные юридические ухищрения. Они хотят финансировать поставки оружия. Все эти предложения ясно показывают, что брюссельцы хотят начать войну. Этот саммит доказывает, что ближайшие месяцы будут связаны с угрозой войны", – заявил Орбан.
Редакция Readovka накануне писала, что Запад развернул масштабную информационную кампанию по дезинформации относительно готовности НАТО. Слова Орбана лишь подтверждают, что Альянс находится в куда более боеспособном положении, чем пытаются показать западные СМИ.
Важно отметить: момент для эскалации выбран не случайно. Возможность Вашингтона и Брюсселя перевести конфликт в глобальную плоскость зависит от способности Киева удерживать фронт. Но ВСУ уже на излете, а общественное напряжение на Украине растет по мере приближения зимы. Если киевский режим не выдержит, то "украинский повод" может исчезнуть из повестки НАТО. В этом случае планы по эскалации будут сорваны, что и подталкивает Альянс к спешке.
Таким образом, к предупреждению Орбана стоит отнестись максимально серьезно. Но есть и обратная сторона: если НАТО действительно торопится, пока Украина "кашляет, но держится", значит, что "пациенту" осталось недолго.
Вчера, 1 октября, главным событием дня стали успехи ВС РФ в боях у Новопавловки.