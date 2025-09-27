ВС РФ перехватили инициативу в сражении у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 2 октября

00:05 03.10.2025

ВС РФ перехватили инициативу в сражении у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 2 октября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 2 октября в разрезе СВО. Попытка украинских войск перейти в контрнаступление у Доброполья снова захлебнулась. Глава правительства Венгрии Орбан сообщил, что НАТО всерьез рассматривает возможность перевода конфликта на Украине на глобальный уровень.



Время отлива



