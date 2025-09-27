 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 03.10.2025
01:40  Киргизию разделили на 30 избирательных округов (карта)
00:05  ВС РФ перехватили инициативу в сражении у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 2 октября
Четверг, 02.10.2025
21:16  СП: Русский Туркестан. Москва вернет лидерство в Средней Азии, когда избавится от собственных "баев"
19:09  В Киргизии новый директор Госагентства физкультуры и спорта Казыбек Молдажиев
16:01  Строительство АЭС Узбекистане: в Узатоме рассказали о стоимости проекта
15:30  Тот самый Олень: "Газовый план Трампа" - как Газу съесть, и на газ сесть
15:05  КП: Чтобы прокормить искусственный интеллект нужно построить несколько десятков АЭС
14:18  Россия запустит процесс выбора нового генсека ООН
14:05  К чему приведет обмеление Каспийского моря, - Игорь Кармазин
13:56  ИноСМИ: поляков и темнокожих среди ВСУ больше, чем украинцев
12:57  Лидеры Центразии в США: в кабалу - по собственному желанию, - Сергей Кожемякин
12:03  Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана 01.10.2025
02:43  Как была провозглашена КНР (история), - Олег Шевченко
01:04  Президент США решил разорить Европу ради России, - Антон Трофимов
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ на южном фланге Новопавловского сектора фронта – итоговая сводка Readovka за 1 октября
Среда, 01.10.2025
21:55  СП: Уран может быть элементом давления на Вашингтон
20:48  НГ: Президент Киргизии предлагает вернуть смертную казнь
18:19  ФСК: У России и Китая появился шанс оздоровить Организацию тюркских государств?
16:30  В Казахстане будет создан Университет искусственного интеллекта. Токаев поручил правительству
11:33  Эмомали Рахмон освободил от должностей ряд судей и чиновников
04:55  Решать водный вопрос в ЦА можно только сообща, но не с Ротшильдами, - Марат Нургожаев
03:51  Запад научился генерировать пандемии страха, - Тимофей Бордачев
03:38  Италия заходит в Центральную Азию через Казахстан, - Виктория Панфилова
03:00  Посол РФ раскрыл подробности визита Путина в Таджикистан
02:45  Трамп на локомотиве: США врываются в борьбу за Центральную Азию, - Игорь Кармазин
02:00  Обращение Президента Садыра Жапарова: Мы ввели избирательную систему, которой нет ни в одной стране мира
00:05  ВС РФ ликвидировали укрепрайон ВСУ северо-западнее Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 30 сентября
Вторник, 30.09.2025
18:07  СВР России: Киев готовит новую резонансную провокацию
17:52  Keep Germans down. Америка опускает Германию и вместе с ней всю Европу, - Алексей Белов
17:18  Мюнхенский сговор. 30 сентября 1938 года лидеры Германии, Италии, Британии и Франции подписали соглашение...
14:05  Zeit: Инвестиции в апокалипсис. Цена на золото достигла нового исторического максимума
12:54  Газовый альянс РФ и Ирана как база новой энергетической архитектуры Евразии, - Егор Лисовенко
12:48  KazAID: строительство школы в Турции вышло на финишную прямую
12:17  СП: Все, кто называл Трампа "российским шпионом", начали таинственно исчезать
08:37  Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Джурабекова
04:30  НГ: Впервые в истории премьером Японии может стать женщина
01:31  Podrobno.uz: Как Казахстан собирается стать цифровым государством и что это даст Узбекистану
00:48  Тюркский мир усиливает интеграцию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ разрывают оборону ВСУ в центре Покровска – итоговая сводка Readovka за 29 сентября
Понедельник, 29.09.2025
21:00  В США решили платить школьникам за посещение уроков
19:54  Андрей Келин: Лондон еще не создал ракеты, которые хочет поставлять Киеву
15:08  Перестановки во власти: почему президент Токаев меняет команду, - Данияр Ашимбаев
14:31  Цена золота достигла нового максимума, превысив $3800 за унцию
13:22  Погранслужба США наводнила центр Чикаго и начала задержания мигрантов (видео)
10:09  Жаслан Мадиев стал Министром искусственного интеллекта и замом премьера Казахстана
09:45  Европу охватил очень опасный психоз, – Федор Лукьянов
09:39  Взгляд: Россия отвергает американский принцип "бизнеса через силу"
02:46  Очередной поворот во внешней политике Казахстана, - Виктория Панфилова
01:05  Иран передал России около 34 км земли под строительство ж/д линии Решт - Астара
00:05  ВС РФ расчленяют оборону ВСУ в застройке Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.09.2025
23:50  Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии
20:21  Индия может закупить российский истребитель пятого поколения Су-57, - Владимир Прохватилов
15:29  Власти Молдавии готовят аргументы для аннулирования неправильных результатов парламентских выборов
15:09  Вброс от WSJ: Си Цзиньпинь требует от Трампа "сдать Тайвань"
13:59  Выступая в ООН, Трамп предложил "союзникам" убиться об Россию, - Александр Храмчихин
00:31  SHOT: узбекская компания Air Samarkand три месяца удерживает зарплату россиянам
00:05  Британский лев. Половины зубов нет, и хромает. Но кусаться не разучился, - Андрей Медведев
Суббота, 27.09.2025
23:46  В Киргизии на дороге от Иссык-Куля до китайской границы построят два самых сложных тоннеля
20:45  ФСК: За что Грузия опустила на дно украинского комика?
19:11  В Узбекистане началась зачистка сторонников России. В Ташкенте задержан блогер Азиз Хакимов (Товарищ Азиз)
Архив
00:05 03.10.2025

ВС РФ перехватили инициативу в сражении у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 2 октября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 2 октября в разрезе СВО. Попытка украинских войск перейти в контрнаступление у Доброполья снова захлебнулась. Глава правительства Венгрии Орбан сообщил, что НАТО всерьез рассматривает возможность перевода конфликта на Украине на глобальный уровень.

Время отлива



Части 51-й гвардейской общевойсковой армии в боях у Доброполья после успешной остановки наступления ВСУ у восточного основания "Добропольского выступа" сумели принудить противника перейти к обороне и на западном участке. Таким образом, очередная попытка неприятеля переломить ход боев в секторе прорыва 51-й ОА провалилась.

Наши штурмовые подразделения вернули позиции в селах Дорожное и Ивановка. Это позволит усилить давление на Никаноровку, где пытаются закрепиться украинские части. Несмотря на потери под огнем артиллерии и авиации ВС РФ, противник стремится удержаться там хотя бы временно.

Для командования ВСУ Никаноровка имеет критическое значение. С одной стороны – это коридор для отхода из сухих балок и лесопосадок между селом и Суворово. Потеря Никаноровки приведет к сужению коридора и попаданию украинских подразделений в "огневой мешок" с гарантированным уничтожением. С другой стороны, удержание села дает время перебросить силы на запад, в район Белицкого.

Тем не менее провал уже третьей подряд попытки "срезать" выступ 51-й армии не исключает четвертой. Подобная тактика Киева наблюдалась и ранее: украинская пехота оставалась в полукотлах, не отступая даже на грани окружения. Генштаб ВСУ снова может рискнуть и забросить подкрепления. В пользу этого говорит и факт, что Доброполье не уходит из повестки пропаганды незалежной. Более того, 29 сентября Зеленский лично заявил в вечернем обращении, что "контрнаступление у Доброполья продолжается". Вероятнее всего, украинский штаб готовит очередную попытку наступления, несмотря на прежние провалы.

Они действительно готовятся

Сегодня глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X, что Европа готовится к войне с Россией.

"Ситуация серьезная. На столе переговоров находятся откровенно провоенные предложения. Они хотят передать Украине фонды ЕС. Они пытаются ускорить вступление Украины, используя всевозможные юридические ухищрения. Они хотят финансировать поставки оружия. Все эти предложения ясно показывают, что брюссельцы хотят начать войну. Этот саммит доказывает, что ближайшие месяцы будут связаны с угрозой войны", – заявил Орбан.

Редакция Readovka накануне писала, что Запад развернул масштабную информационную кампанию по дезинформации относительно готовности НАТО. Слова Орбана лишь подтверждают, что Альянс находится в куда более боеспособном положении, чем пытаются показать западные СМИ.

Важно отметить: момент для эскалации выбран не случайно. Возможность Вашингтона и Брюсселя перевести конфликт в глобальную плоскость зависит от способности Киева удерживать фронт. Но ВСУ уже на излете, а общественное напряжение на Украине растет по мере приближения зимы. Если киевский режим не выдержит, то "украинский повод" может исчезнуть из повестки НАТО. В этом случае планы по эскалации будут сорваны, что и подталкивает Альянс к спешке.

Таким образом, к предупреждению Орбана стоит отнестись максимально серьезно. Но есть и обратная сторона: если НАТО действительно торопится, пока Украина "кашляет, но держится", значит, что "пациенту" осталось недолго.

Вчера, 1 октября, главным событием дня стали успехи ВС РФ в боях у Новопавловки.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759439100


