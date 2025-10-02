Киргизию разделили на 30 избирательных округов (карта)

01:40 03.10.2025

Карты 30 округов на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша



2 октября 2025



Бишкек (АКИpress) – Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 1 октября утвердила схемы и границы 30 избирательных округов на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша.



Разделение границ было рассмотрено на совещании с участием полномочных представителей президента в 7 областях, мэром города Ош и вице-мэром Бишкека под председательством главы ЦИК Тынчтыка Шайназарова. При формировании округов были учтены мнения и предложения местных властей.



Парламентские выборы назначены на 30 ноября. В Жогорку Кенеш придут по 3 депутата из каждого округа.



