|"Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу
02:03 03.10.2025
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи и во время дискуссии он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуацию вокруг украинского конфликта. О главном - в материале РИА Новости.
Гегемон не отступает
Выступление Путина на "Валдае" транслировали ведущие мировые СМИ - к тому, что сказал президент, приковано внимание ведущих аналитиков. И это понятно.
О внутренних делах он говорит часто и обстоятельно, а "Валдай" - кроме всего прочего, еще и обращение к "зарубежным партнерам".
"Коллективные институты деградировали", - лаконично отметил глава государства по поводу роли международных структур в условиях современных вызовов.
"Невоенные способы решения вопросов всегда существовали, сейчас они имеют и новое значение", - добавил он. Это в первую очередь стремление разложить сознание населения.
Главное, как и во все предыдущие годы, - попытки Запада удержать статус гегемона, сохранить лидерство, хотя новый миропорядок этого уже и не позволяет, подчеркнул российский лидер.
"Будем их сбивать"
Одним из наиболее острых на сессии был вопрос о возможном использовании киевским режимом американских ракет "Томагавк".
Это в любом случае ухудшит отношения Москвы и Вашингтона, указал Путин. И Россия готова отвечать на подобные агрессивные действия. Системы ПВО приспособились к ракетам ATACMS, приноровятся и к "Томагавкам" - собьют.
В то же время в ЕС растет "беспокойство" по поводу якобы российских дронов. Но, по мнению президента, все инциденты с беспилотниками служат только желанию европейских лидеров раздуть антироссийские настроения и создать повод для увеличения военных бюджетов.
"Мы в себе уверены"
Агрессия Запада имеет конкретное воплощение, с которым и сталкивается Россия.
"Мы же производим военную технику, с нами воюют много стран, страны НАТО. […] Российская армия быстро адаптировалась к такому вызову. Это не гипербола. На сегодняшний день это самая боеспособная армия", - уверен глава государства.
Особое внимание Запад уделяет войне на Украине. Но желаемых результатов это не приносит.
По всей линии боевого соприкосновения российские подразделения уверенно идут вперед.
В частности, как отметил Верховный главнокомандующий, "западная группировка войск почти забрала Купянск".
"Если мы воюем со всем блоком НАТО, […] нам надо быть в себе уверенными, а мы в себе уверены", - заверил российский лидер, завершая тему.
Кто такой русский?
"Удивили готовность и желание пересмотреть все, что было в прошлом", - признался Путин, отвечая на вопрос об общих отношениях России с Западом. При этом ситуация не лишена трагических моментов.
Так, упомянули сына замглавы ЦРУ, погибшего в конфликте.
Президент сообщил, что узнал об американском бойце, лишь когда к нему принесли наградной документ о посмертном присвоении ордена Мужества. Погибший с оружием в руках защищал традиционные ценности, которые он разделял, подчеркнул Путин. А погиб солдат, спасая раненого товарища.
"Русский - это тот, кто любит Россию. И служит ей", - процитировал глава государства императора Петра I.
Европа должна быть с Россией, напомнил он, говоря об отношениях с ЕС.
И уточнил: "Конечно, (ЕС. - Прим. ред.) мощное объединение, центр, […] но затухающий". У Евросоюза сейчас много проблем, включая миграцию и многое другое.
"Базис ценностный должен оставаться. Если он исчезает, то и Европа исчезает", - убежден президент.
Видные интеллектуалы также понимают, что Европа, к которой все привыкли, исчезает. "Будет постепенно скукоживаться", - считает Путин. Дело и в экономике, и в базовых ценностях.
Но не все так плохо. В Старом Свете есть национально ориентированные силы. И если они "дальше будут набирать обороты, Европа будет возрождаться". Но это зависит не от России, а от самих европейцев.
О диалоге Москва - Вашингтон и безвизе с Китаем
"Трамп, в принципе, человек, который умеет слышать, слушать, он […] комфортный собеседник" - так Путин прокомментировал недавние переговоры на Аляске. Американский лидер всецело выступает за нормализацию отношений Москвы и Вашингтона, подчеркнул президент России.
Что касается Китая, то недавний визит туда Путина был крайне продуктивным.
"Мы когда разговаривали с моим другом - а я действительно считаю председателя КНР господина Си Цзиньпина своим другом, - у нас установились очень доверительные, личные отношения", - уточнил глава государства.
Также он сообщил, что Москва "зеркально" ответит на безвизовый режим для россиян в КНР. "База межгосударственных отношений создается на человеческом уровне", - добавил президент.
"Мы с вами на правильном пути", - обратился Путин к китайским друзьям.
Кино и кибербезопасность
"Отношения с Индией носят особый характер - со времен Советского Союза", - напомнил российский лидер, когда речь зашла еще об одном союзнике. Есть над чем работать, но все пути ясны. И в рамках БРИКС, и по другим направлениям.
МИД обеих стран плотно взаимодействуют. Сотрудничество развивается по всем направлениям: от культуры, показа индийских фильмов на российском ТВ до безопасности, в том числе цифровой.
О секретных бумагах ЦРУ и резервациях
Поделился Путин в контексте геополитики и личными воспоминаниями. Джордж Буш - младший, когда был президентом, демонстрировал ему секретные бумаги ЦРУ. Пришлось, добавил российский лидер, расписаться, что ознакомился.
Эта история послужила предисловием к оценке общемировой ситуации. Главный вопрос, по мнению Путина, в том, как цивилизации смогут выстраивать отношения между собой.
Российская культура во все времена уважала другие традиции. "У нас никогда не было резерваций", - указал президент.
И сделал вывод: "Это хороший пример для поиска компромиссов и баланса".
По его мнению, такой подход сработает и для решения международных проблем.