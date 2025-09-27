"Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу

02:03 03.10.2025

Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"



МОСКВА, 2 окт - РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи и во время дискуссии он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуацию вокруг украинского конфликта. О главном - в материале РИА Новости.



