Пятница, 03.10.2025
02:03  "Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу
01:40  Киргизию разделили на 30 избирательных округов (карта)
00:05  ВС РФ перехватили инициативу в сражении у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 2 октября
Четверг, 02.10.2025
21:16  СП: Русский Туркестан. Москва вернет лидерство в Средней Азии, когда избавится от собственных "баев"
19:09  В Киргизии новый директор Госагентства физкультуры и спорта Казыбек Молдажиев
16:01  Строительство АЭС Узбекистане: в Узатоме рассказали о стоимости проекта
15:30  Тот самый Олень: "Газовый план Трампа" - как Газу съесть, и на газ сесть
15:05  КП: Чтобы прокормить искусственный интеллект нужно построить несколько десятков АЭС
14:18  Россия запустит процесс выбора нового генсека ООН
14:05  К чему приведет обмеление Каспийского моря, - Игорь Кармазин
13:56  ИноСМИ: поляков и темнокожих среди ВСУ больше, чем украинцев
12:57  Лидеры Центразии в США: в кабалу - по собственному желанию, - Сергей Кожемякин
12:03  Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана 01.10.2025
02:43  Как была провозглашена КНР (история), - Олег Шевченко
01:04  Президент США решил разорить Европу ради России, - Антон Трофимов
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ на южном фланге Новопавловского сектора фронта – итоговая сводка Readovka за 1 октября
Среда, 01.10.2025
21:55  СП: Уран может быть элементом давления на Вашингтон
20:48  НГ: Президент Киргизии предлагает вернуть смертную казнь
18:19  ФСК: У России и Китая появился шанс оздоровить Организацию тюркских государств?
16:30  В Казахстане будет создан Университет искусственного интеллекта. Токаев поручил правительству
11:33  Эмомали Рахмон освободил от должностей ряд судей и чиновников
04:55  Решать водный вопрос в ЦА можно только сообща, но не с Ротшильдами, - Марат Нургожаев
03:51  Запад научился генерировать пандемии страха, - Тимофей Бордачев
03:38  Италия заходит в Центральную Азию через Казахстан, - Виктория Панфилова
03:00  Посол РФ раскрыл подробности визита Путина в Таджикистан
02:45  Трамп на локомотиве: США врываются в борьбу за Центральную Азию, - Игорь Кармазин
02:00  Обращение Президента Садыра Жапарова: Мы ввели избирательную систему, которой нет ни в одной стране мира
00:05  ВС РФ ликвидировали укрепрайон ВСУ северо-западнее Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 30 сентября
Вторник, 30.09.2025
18:07  СВР России: Киев готовит новую резонансную провокацию
17:52  Keep Germans down. Америка опускает Германию и вместе с ней всю Европу, - Алексей Белов
17:18  Мюнхенский сговор. 30 сентября 1938 года лидеры Германии, Италии, Британии и Франции подписали соглашение...
14:05  Zeit: Инвестиции в апокалипсис. Цена на золото достигла нового исторического максимума
12:54  Газовый альянс РФ и Ирана как база новой энергетической архитектуры Евразии, - Егор Лисовенко
12:48  KazAID: строительство школы в Турции вышло на финишную прямую
12:17  СП: Все, кто называл Трампа "российским шпионом", начали таинственно исчезать
08:37  Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Джурабекова
04:30  НГ: Впервые в истории премьером Японии может стать женщина
01:31  Podrobno.uz: Как Казахстан собирается стать цифровым государством и что это даст Узбекистану
00:48  Тюркский мир усиливает интеграцию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ разрывают оборону ВСУ в центре Покровска – итоговая сводка Readovka за 29 сентября
Понедельник, 29.09.2025
21:00  В США решили платить школьникам за посещение уроков
19:54  Андрей Келин: Лондон еще не создал ракеты, которые хочет поставлять Киеву
15:08  Перестановки во власти: почему президент Токаев меняет команду, - Данияр Ашимбаев
14:31  Цена золота достигла нового максимума, превысив $3800 за унцию
13:22  Погранслужба США наводнила центр Чикаго и начала задержания мигрантов (видео)
10:09  Жаслан Мадиев стал Министром искусственного интеллекта и замом премьера Казахстана
09:45  Европу охватил очень опасный психоз, – Федор Лукьянов
09:39  Взгляд: Россия отвергает американский принцип "бизнеса через силу"
02:46  Очередной поворот во внешней политике Казахстана, - Виктория Панфилова
01:05  Иран передал России около 34 км земли под строительство ж/д линии Решт - Астара
00:05  ВС РФ расчленяют оборону ВСУ в застройке Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.09.2025
23:50  Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии
20:21  Индия может закупить российский истребитель пятого поколения Су-57, - Владимир Прохватилов
15:29  Власти Молдавии готовят аргументы для аннулирования неправильных результатов парламентских выборов
15:09  Вброс от WSJ: Си Цзиньпинь требует от Трампа "сдать Тайвань"
13:59  Выступая в ООН, Трамп предложил "союзникам" убиться об Россию, - Александр Храмчихин
00:31  SHOT: узбекская компания Air Samarkand три месяца удерживает зарплату россиянам
00:05  Британский лев. Половины зубов нет, и хромает. Но кусаться не разучился, - Андрей Медведев
Суббота, 27.09.2025
23:46  В Киргизии на дороге от Иссык-Куля до китайской границы построят два самых сложных тоннеля
20:45  ФСК: За что Грузия опустила на дно украинского комика?
19:11  В Узбекистане началась зачистка сторонников России. В Ташкенте задержан блогер Азиз Хакимов (Товарищ Азиз)
"Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу
02:03 03.10.2025

Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи и во время дискуссии он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуацию вокруг украинского конфликта. О главном - в материале РИА Новости.



Гегемон не отступает

Выступление Путина на "Валдае" транслировали ведущие мировые СМИ - к тому, что сказал президент, приковано внимание ведущих аналитиков. И это понятно.

О внутренних делах он говорит часто и обстоятельно, а "Валдай" - кроме всего прочего, еще и обращение к "зарубежным партнерам".

"Коллективные институты деградировали", - лаконично отметил глава государства по поводу роли международных структур в условиях современных вызовов.

"Невоенные способы решения вопросов всегда существовали, сейчас они имеют и новое значение", - добавил он. Это в первую очередь стремление разложить сознание населения.

Главное, как и во все предыдущие годы, - попытки Запада удержать статус гегемона, сохранить лидерство, хотя новый миропорядок этого уже и не позволяет, подчеркнул российский лидер.



"Будем их сбивать"

Одним из наиболее острых на сессии был вопрос о возможном использовании киевским режимом американских ракет "Томагавк".

Это в любом случае ухудшит отношения Москвы и Вашингтона, указал Путин. И Россия готова отвечать на подобные агрессивные действия. Системы ПВО приспособились к ракетам ATACMS, приноровятся и к "Томагавкам" - собьют.

В то же время в ЕС растет "беспокойство" по поводу якобы российских дронов. Но, по мнению президента, все инциденты с беспилотниками служат только желанию европейских лидеров раздуть антироссийские настроения и создать повод для увеличения военных бюджетов.

"Мы в себе уверены"

Агрессия Запада имеет конкретное воплощение, с которым и сталкивается Россия.

"Мы же производим военную технику, с нами воюют много стран, страны НАТО. […] Российская армия быстро адаптировалась к такому вызову. Это не гипербола. На сегодняшний день это самая боеспособная армия", - уверен глава государства.

Особое внимание Запад уделяет войне на Украине. Но желаемых результатов это не приносит.

По всей линии боевого соприкосновения российские подразделения уверенно идут вперед.

В частности, как отметил Верховный главнокомандующий, "западная группировка войск почти забрала Купянск".

"Если мы воюем со всем блоком НАТО, […] нам надо быть в себе уверенными, а мы в себе уверены", - заверил российский лидер, завершая тему.

Кто такой русский?

"Удивили готовность и желание пересмотреть все, что было в прошлом", - признался Путин, отвечая на вопрос об общих отношениях России с Западом. При этом ситуация не лишена трагических моментов.

Так, упомянули сына замглавы ЦРУ, погибшего в конфликте.

Президент сообщил, что узнал об американском бойце, лишь когда к нему принесли наградной документ о посмертном присвоении ордена Мужества. Погибший с оружием в руках защищал традиционные ценности, которые он разделял, подчеркнул Путин. А погиб солдат, спасая раненого товарища.

"Русский - это тот, кто любит Россию. И служит ей", - процитировал глава государства императора Петра I.

Европа должна быть с Россией, напомнил он, говоря об отношениях с ЕС.

И уточнил: "Конечно, (ЕС. - Прим. ред.) мощное объединение, центр, […] но затухающий". У Евросоюза сейчас много проблем, включая миграцию и многое другое.

"Базис ценностный должен оставаться. Если он исчезает, то и Европа исчезает", - убежден президент.

Видные интеллектуалы также понимают, что Европа, к которой все привыкли, исчезает. "Будет постепенно скукоживаться", - считает Путин. Дело и в экономике, и в базовых ценностях.

Но не все так плохо. В Старом Свете есть национально ориентированные силы. И если они "дальше будут набирать обороты, Европа будет возрождаться". Но это зависит не от России, а от самих европейцев.

О диалоге Москва - Вашингтон и безвизе с Китаем

"Трамп, в принципе, человек, который умеет слышать, слушать, он […] комфортный собеседник" - так Путин прокомментировал недавние переговоры на Аляске. Американский лидер всецело выступает за нормализацию отношений Москвы и Вашингтона, подчеркнул президент России.

Что касается Китая, то недавний визит туда Путина был крайне продуктивным.

"Мы когда разговаривали с моим другом - а я действительно считаю председателя КНР господина Си Цзиньпина своим другом, - у нас установились очень доверительные, личные отношения", - уточнил глава государства.

Также он сообщил, что Москва "зеркально" ответит на безвизовый режим для россиян в КНР. "База межгосударственных отношений создается на человеческом уровне", - добавил президент.

"Мы с вами на правильном пути", - обратился Путин к китайским друзьям.

Кино и кибербезопасность

"Отношения с Индией носят особый характер - со времен Советского Союза", - напомнил российский лидер, когда речь зашла еще об одном союзнике. Есть над чем работать, но все пути ясны. И в рамках БРИКС, и по другим направлениям.

МИД обеих стран плотно взаимодействуют. Сотрудничество развивается по всем направлениям: от культуры, показа индийских фильмов на российском ТВ до безопасности, в том числе цифровой.

О секретных бумагах ЦРУ и резервациях

Поделился Путин в контексте геополитики и личными воспоминаниями. Джордж Буш - младший, когда был президентом, демонстрировал ему секретные бумаги ЦРУ. Пришлось, добавил российский лидер, расписаться, что ознакомился.

Эта история послужила предисловием к оценке общемировой ситуации. Главный вопрос, по мнению Путина, в том, как цивилизации смогут выстраивать отношения между собой.

Российская культура во все времена уважала другие традиции. "У нас никогда не было резерваций", - указал президент.

И сделал вывод: "Это хороший пример для поиска компромиссов и баланса".

По его мнению, такой подход сработает и для решения международных проблем.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759446180


