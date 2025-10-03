Почему маршал Пилсудский стал кумиром главы Польши (история)? - Валерий Бурт

12:31 03.10.2025 Испуганное государство и призрак в Бельведерском дворце

Почему маршал Пилсудский стал кумиром главы Польши?



03.10.2025 | Валерий БУРТ



Кароль Навроцкий находится на посту президента республики менее двух месяцев, но уже успел заявить о себе. В Вашингтоне он удостоился теплого приема Дональда Трампа. В Берлине чуть ли не хватал за грудки канцлера ФРГ Фридриха Мерца, требуя от него контрибуций за немецкую оккупацию Польши во время Второй мировой войны. После интервью радиостанции Zet Навроцкий снова оказался в центре внимания.



В нем он, в частности, рассказал, что с большим пиететом относится к первому главе возрожденного после Первой мировой войны Польского государства Юзефу Пилсудскому и часто с ним общается. Это при том, что тот умер 90 лет назад, в мае 1935 года.



Откуда такие буйные фантазии? Не от того ли, что Навроцкий перевозбужден "российской угрозой", клубящейся над польским обществом? Или его воображение будоражит снюс, который он в прямом смысле уписывает за обе щеки? Уму непостижимо – президент Польши на публичных мероприятиях без всякого стеснения балуется наркотиками!



Оставим эти проблемы блюстителям нравственности и медикам. Гораздо интереснее другой вопрос: почему Навроцкий так превозносит Пилсудского?



Небольшая ремарка. Усач с суровым, пронизывающим взглядом из-под нависших бровей последние дни жизни провел в Бельведерском дворце в Варшаве – там, где сейчас находится резиденция нынешнего главы Польши. Здание было построено в 1824 году, когда Польша входила в состав Российской империи. Там находилась резиденция несостоявшегося царя, великого князя Константина Павловича, сына Павла I. В Бельведере останавливался император Николай I во время пребывания в Варшаве.



Дух Пилсудского витает в этих старинных стенах, и, быть может, здесь часто слышатся его тяжелые шаги. Навроцкий рассказывал, что их "беседы" с Пилсудским касаются настоящего и минувшего. "Рассказывал" маршал и о своей жизни…



…Пилсудский родился в 1867 году в семье богатого шляхтича, жившей в Виленской губернии. Окончив гимназию, Юзеф поступил на медицинский факультет Харьковского университета. Там сблизился со студентами, увлеченными идеями "Народной воли". В марте 1887 года Пилсудского арестовали за участие в подготовке покушения на императора Александра III и отправили по этапу в сибирскую ссылку.



В заговоре участвовал его старший брат Бронислав и Александр Ульянов. Первый пошел на каторгу, второй поднялся на эшафот. Брат Ленина мог вымолить прошение у императора, но гордо отказался…



В дальнейшей биографии Пилсудского – сплошь преступления, нарушения законов Российской империи, ненависть к России и жестокость к ее подданным.



Во время войны с Японией он загорелся идеей создания польского легиона в составе японской армии. Но ее генералы от "сотрудничества" отказались. Тогда Пилсудский взялся прислуживать наследникам самураев: сообщал о дислокации и перемещениях Русской армии или, попросту говоря, шпионил. Но этим не ограничился: устраивал взрывы на железных дорогах.



Вступив в Польскую социалистическую партию, он взялся за организацию боевых групп. В своих воспоминаниях начальник варшавского охранного отделения Павел Заварзин называл Пилсудского "исключительным специалистом по организации ограблений поездов, банков, почтовых отделений, а равно террористических актов".



Грабежи, в то время их называли "эксами" ("экспроприациями"), были верным способом пополнения партийных касс революционеров, в том числе большевиков. На этот путь вступил и Пилсудский со своими сообщниками.



Ограблений было несколько. Назову лишь одно, громкое, происшедшее в сентябре 1908 года на станции Безданы под Вильно. Вместе с Пилсудским в нападении на почтовый поезд участвовали его будущая жена Александра и три будущих премьер-министра Польши: Томаш Арцишевский, Александр Пристор, Валерий Славек. "Улов" грабителей составил более 200 тысяч рублей.



Во время Первой мировой Пилсудский тоже не дремал. Создавал польские легионы, которые в составе австро-венгерских войск воевали против Русской армии на территории царства Польского.



Эти факты – лишь небольшая часть "карьеры" Пилсудского. За свои преступные деяния он, безусловно, заслуживал многолетней каторги или смертной казни. Но впереди были возвышение и почет.



…В советско-польской войне он, Временный начальник государства Польского – так называлась его должность, стал автором исторического "Чуда на Висле". В августе 1920-го подошедшие к Варшаве части Красной армии были разбиты поляками. В следующем году между двумя странами был заключен мирный договор, обернувшийся для Страны Советов серьезными территориальными потерями…



В бытность главой Польши Пилсудский отвергал союз с СССР и стремился сблизиться с нацистской Германией. В январе 1934 года между двумя странами была заключена "Декларация о неприменении силы", которую называют "Пакт Гитлера - Пилсудского".



В воздухе витали планы совместного военного похода Германии и Польши против Советского Союза. Пилсудский говорил: "Моя мечта – дойти до Москвы и на стене Кремля написать: "Говорить по-русски запрещается"".



Германская пресса описывала Польшу в возвышенных тонах, а Пилсудского называла блестящим лидером, другом Германии. Когда он скончался, траур был объявлен не только на родине, но и в Германии. Немецкие газеты вышли с соболезнованиями на первых страницах. Трубадуры из Völkischer Beobachter сложили эпитафию, где были такие слова: "Новая Германия склоняет свои флаги и штандарты перед гробом этого великого государственного деятеля, который впервые имел мужество вступить в союз с национал-социалистическим рейхом".



Дружба Варшавы и Берлина продолжалась еще несколько лет, пока министр иностранных дел Польши Юзеф Бек не начал дерзить немцам и не стал отказываться от их предложений. Германская пропаганда резко изменила тон с дружеского на враждебный. Это, в конце концов, привело к войне.



Однако фигура Пилсудского по-прежнему, даже во время немецкой оккупации, оставалась незапятнанной. В январе 1941 года в беседе с премьер-министром Болгарии Богданом Филовым Гитлер предположил: "Если бы старый Пилсудский был жив, польская война, вероятно, не началась бы…"



Вот такой кумир у нынешнего президента Польши. Образ, мягко говоря, не светлый и не благородный, с множеством темных пятен на биографии. Однако Навроцкий пришел к выводу, что "Пилсудский сейчас очень бы пригодился Польше".



Дело в том, что сегодняшняя Польша – "испуганное" государство, руководимое слабыми, нерешительными политиками. Они смертельно боятся России и льнут к Западу. Но – чувствуют зыбкость этой дружбы, понимают, что, как и в сентябре 1939-го, после нападения Германии, их могут предать.



И поскольку на горизонте не видно сильных стратегов, тех, кто укажет Польше магистральный путь развития, представители "верхов" оборачиваются назад. И – почтительно замирают перед портретом Пилсудского.



Сегодня он в "моде", также, как нынешние правители страны, ненавидел Россию, мечтал разорвать ее на части. Издали Пилсудский кажется сильным, решительным, подлинным лидером нации. Но что делать с его полной темных пятен биографией? Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759483860





Новости Казахстана

- Экономическая политика как карго-культ

- Рабочий график главы государства

- Закон о сотрудничестве Казахстана и Армении в области миграции одобрили сенаторы

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2025 года №1022

- Мажилис ратифицировал соглашение об усилении контроля за перевозкой радиоактивных материалов в СНГ

- Инфляция в Республике Казахстан (сентябрь 2025г.)

- Президентский гамбит

- Требования госорганов нарушать банковскую тайну вкладчиков незаконны

- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и Пакистана

