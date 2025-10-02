Эммануэль Макрон: Клопы напали на Францию по приказу из Кремля

12:36 03.10.2025 Эммануэль Макрон: Клопы напали на Францию по приказу из Кремля

Хозяин Елисейского дворца договорился до того, что им манипулирует "российская тайная армия"



Светлана Гомзикова

Материал комментируют:

Вадим Трухачев

2 октября 2025



Власти Франции работают над обновлением ядерной доктрины страны и готовы актуализировать взаимодействие с европейскими партнерами по этой теме. "Военную тайну" президент Эммануэль Макрон раскрыл в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Он также сообщил, что выступит с программной речью по обновленной доктрине в начале 2026 года.



Напомним: в марте Макрон заявил, что Париж рассмотрит возможность защиты европейских союзников с помощью своего ядерного арсенала. И предложил развернуть над государствами ЕС французский "зонтик", если США "не останутся на нашей стороне" в конфликте между Украиной и Россией".



При этом нашу страну он назвал "главной угрозой Франции и Европе" на долгие годы.



Тогда же Макрон анонсировал реконструкцию авиабазы Люксей-Сен-Совер на востоке страны, где с 1966 по 2011 г. размещалось ядерное оружие. И пообещал вернуть его туда с тем, чтобы к 2035 г. на авиабазе могли дислоцироваться новейшие истребители F5 Rafale, а также гиперзвуковые ракеты ASN4G с ядерным зарядом.



В МИД РФ заверили, что Москва учтет слова французского президента в своем оборонном планировании.



За прошедшие месяцы риторика Макрона нисколько не изменилась. В интервью FAZ он снова пугает обитателей "цветущего сада" расхожим нарративом о том, что "Россия представляет собой величайшую угрозу для европейцев".



Откровенная ложь из уст недонаполеона льется потоком. Оказывается, в Европе действует некая "российская тайная армия", которая "вмешивается в избирательные кампании, совершает кибератаки, устраняет оппозиционеров и использует миграционные потоки как инструмент давления".



"Мы наивны, если не осознаем, что российская тайная армия распространяется в наших демократиях​​​. Она состоит из маленьких, безликих воинов, которых называют цифровыми ботами. Они манипулируют демократией во Франции, Германии и Европе", - сокрушается Макрон.



Мало того, нашествие клопов, от которых не первый год страдают французы, по его словам, это тоже якобы происки секретных воинов российской пропаганды.



Между тем, согласно данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), к настоящему времени эти кровососущие насекомые проникли примерно в каждое десятое французское домохозяйство. На борьбу с паразитами с 2017 по 2022 год местные ежегодно тратили около 230 млн евро. Однако в 2023-м разразился очередной бум - постельные клопы атаковали не только жилые дома, но и общественные места, в том числе транспорт, кинотеатры, больницы и библиотеки.



Причем справиться с этой напастью не удается. По информации BFMTV, "летом 2025 г. количество заражений постельными клопами увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года". Только за первые шесть месяцев число вызовов дезинсекторов из-за появления клопов составило 76 687.



В любом случае связь этих паразитов с "агентами Кремля", на которую указал в своем интервью Макрон, выглядит как-то совсем уж фантастически. Впрочем, русофобские фантазии ненавистников России давно уже не знают границ…



Но как все-таки следует понимать заявление французского президента об актуализации ядерной доктрины страны? Может ли речь идти о том самом "ядерном зонтике", который он ранее собирался развернуть над всей Европой?



Прокомментировать ситуацию "СП" попросила кандидата исторических наук, политолога-европеиста Вадима Трухачева:



- Мы слишком много внимания уделяем заявлениям. Между тем, когда речь идет о таком болтуне как Макрон, слова ничего не значат. Сегодня сказал одно, завтра - другое. Когда он говорит о ядерной доктрине Франции, пусть предъявит документ, где черным по белому записаны те изменения, которые в нее вносятся. А пока все это болтовня.



В европейской культуре значение имеют не заявления, а документы. Вот когда мы увидим документ (хотя бы в виде законопроекта), который он собирается внести в Национальное собрание, тогда можно будет что-то обсуждать. Пока же это чистой воды словоблудие, направленное на введение в заблуждение военного противника Франции, коим является Россия.



"СП": Есть информация, что, по распоряжению президента, французы сейчас модернизируют свою авиабазу на границе с Германией, чтобы к 2035 году разместить там истребители Rafale, а также ракеты ASN4G с ядерным зарядом. Как к этому относиться?



- А это как раз стоит обсуждать. Потому что, когда где-то в густонаселенной Европе снова появляется ядерное оружие, это действие опасное.



Но заметьте, оно не сопровождается таким количеством словоблудием, все совершается втихаря. Вот разница между словами и делами.



Дела здесь значительно важнее. А действительно опасные дела совершаются без лишней шумихи, с минимальным количеством слов. И то, что сейчас происходит на этой авиабазе, на самом деле представляет угрозу. Поскольку свидетельствует, в общем-то, о том, что Франция не исключает возможность применения ядерного оружия против России в будущем. Хотя пока что все-таки Макрон не настолько безумен.



Я могу привести пример не только из Франции. Немцы, скажем, построили железную дорогу из Берлина во Львов через Польшу.



Причем ни немцы, ни особо любящие политическое позерство и громкие заявления поляки не афишировали строительство этой дороги. Они занимались пустым словоблудием, а действительно опасное действие совершалось втихаря.



"СП": С какой целью построили?



- С целью доставки оружия и военной техники на Украину, конечно.



Это очередное свидетельство тому, что наиболее опасные действия совершаются при минимуме слов. Или же эти действия сопровождает не очень словоохотливый г-н Рютте. У которого слова с делами, если вы обратите внимание, почти не расходятся. Он позерством особым не занимается в отличие от Макрона.



Поэтому реальную угрозу представляет не то, что говорит Макрон, а то, что делает Франция.



Повторюсь, в европейской культуре важны не текущие дежурные заявления. Важно то, что они облекают в форму документов. Как минимум - декларации и планы действий. Как максимум, это военная доктрина, стратегия национальной безопасности, концепция внешней политики. А в случае с Францией, очевидно, что еще и ядерная доктрина, поскольку это ядерная держава. Вот ключевые вещи, за которыми надо следить.



"СП": Вопрос, на что реально Франция способна при лидере, у которого рейтинг где-то 15−19%, и госдолг уже приближается к 3,5 триллионов евро?



- А еще есть Марсель - криминальная столица Европы, где арабы составляют 70%, и где полгорода полиция вообще не контролирует.



В северные пригороды Парижа просто войти страшно. Так что, по большому счету, болтология, которой занимается Макрон вокруг России и Украины, это в том числе отвод глаз от того, что происходит с мигрантским вопросом во Франции. Он периодически об этом говорит, но никаких действий за этим не следует. Между тем, Франция рискует просто-напросто превратиться в скором времени в Франкистан.



Есть еще такая вещь, она была видна на выборах в Норвегии, которые прошли в прошлом месяце, на выборах во Франции год назад, на предстоящих - в Чехии. Там Россия - это разменная монета во внутренней политике, с помощью которой пытаются отвести глаза от действительно существующих в европейских странах проблем.



А проблем внутри той же Франции не то что вагон, а целый состав. Нам с ними надо работать, надо эти проблемы использовать. И рейтинг Макрона низкий, потому что вместо того, чтобы заниматься внутренней политикой, он занимается внешней. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759484160





Новости Казахстана

- Экономическая политика как карго-культ

- Рабочий график главы государства

- Закон о сотрудничестве Казахстана и Армении в области миграции одобрили сенаторы

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2025 года №1022

- Мажилис ратифицировал соглашение об усилении контроля за перевозкой радиоактивных материалов в СНГ

- Инфляция в Республике Казахстан (сентябрь 2025г.)

- Президентский гамбит

- Требования госорганов нарушать банковскую тайну вкладчиков незаконны

- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и Пакистана

