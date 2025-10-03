Свободное падение: что происходит с мировыми ценами на нефть

12:42 03.10.2025

Свободное падение: что происходит с мировыми ценами на нефть

Геополитика влияет на волатильность



Софья Смирнова

3 октября 2025



1 октября цены на нефть продолжили снижаться после незначительного роста - $65,4 за баррель марки Brent. Какова будет средняя цена нефти по итогам года и что больше всего повлияет на котировки, читайте в материале "Известий" с оценками экспертов и аналитиков.



Чувствительное падение



Цена на нефть продолжает постепенное снижение. Эксперты сходятся во мнении, что факторы, влияющие на цены на энергоносители, сейчас представляют собой клубок противоречий из экономики, политики и ожиданий рынка.



Средняя цена на нефть эталонной марки Brent по итогам восьми месяцев 2025 года составила $70 за баррель. Средняя цена на нефть сорта Urals на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) составила за январь–август 2025 года $59,15 за баррель, за январь–август 2024 года - $69,88 за баррель.



За восемь месяцев 2025 года снижение цены на нефть сорта Urals относительно показателей за 2024 год составило 15%, снижение нефтегазовых доходов бюджета - 20%, напоминает доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова.



- Цены на нефть в оставшиеся месяцы 2025 года будут находиться под давлением геополитических факторов, торговых войн, которые влияют на трансформацию цепочек поставок и изменение объемов используемого топлива для грузоперевозок, ограничительных мер по добыче и экспорту нефти и нефтепродуктов, а также возможностей накопления ресурсов для стабилизации поставок на локальных рынках, - говорит она.



Реакция на геополитические конфликты



Ситуация на Ближнем Востоке уже не воспринимается участниками рынка так остро, как год назад, полагает аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко.



- Вместе с тем вопрос с Ираном и иранской ядерной программой пока все еще остается открытым. Также Израиль продолжает вовлекать в международный конфликт и другие страны (например, недавние удары по Катару). В определенной степени Израиль считает, что у него развязаны руки и действовать можно более свободно, чем ранее. Следовательно, нельзя, например, исключать повторение ударов по Ирану, хотя пока что этот сценарий выглядит менее вероятным, - говорит он.



Также, по словам эксперта, начала расти напряженность вокруг Венесуэлы.



- Венесуэла добывает чуть более 900 тыс. баррелей в сутки и находится в составе картеля ОПЕК. Действия США в отношении Венесуэлы можно оценить как негативный сигнал, усиливающий взаимодействие России и Китая. Соединенные Штаты продлили тарифное перемирие с КНР до 9 ноября. В этот срок может быть заключена окончательная торговая сделка. В III квартале 2025 года США начали угрожать странам - покупателям российских энергоносителей торговыми пошлинами, и уже увеличены торговые пошлины на импорт товаров из Индии на 25%, - говорит собеседник "Известий".



По прогнозам "Финама", спрос на нефть в КНР по итогам IV квартала текущего года, скорее всего, вырастет до 17,04 млн баррелей в сутки. "Таким образом, средний спрос на нефть Китая в 2025 году составит 16,85 млн баррелей в сутки, а в 2026 году может увеличиться до 17,05 млн баррелей в сутки", - дополнил Дудин.



Решение ОПЕК+



Страны ОПЕК+ договариваются о наращивании объемов нефтедобычи. По информации из неофициальных источников, речь идет о 500 тыс. баррелей в сутки уже в ноябре.



- Официальные представительства стран - членов ОПЕК+ не подтверждают эту информацию, но даже двукратное превышение октябрьских уровней в ноябре спровоцирует резкий рост предложения, что означает его переизбыток. Образуется перекос в сторону рынка спроса. Неизбежно дальнейшее падение цен. Впрочем, страны - члены ОПЕК+ сейчас готовы пожертвовать выручкой ради сохранения и увеличения доли рынка, - комментирует управляющий партнер аналитического агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева.



Что с запасами



По данным Американского института нефти, третью неделю подряд продолжают уменьшаться запасы нефти в США. 12 сентября зафиксировано самое чувствительное падение показателя - на 9,285 млн баррелей, 19 сентября - на 0,6 млн баррелей, 26 сентября - еще на 3,67 млн баррелей.



Ограниченность запасов нефти - фактор роста цен, утверждает руководитель направления "Промышленность" Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.



- Между тем цены падают даже на фоне снижения объемов запасов из-за сокращения потребления, вызванного частичным шатдауном американских властей. Так, 0,75 млн госслужащих США с сегодняшнего дня оказались в отпуске, а ежедневный день простоя оценивается в $400 млн, - объясняет она.



В то же время принципиальность властей ставит политический фактор во главу угла, отмечает эксперт. "Слишком много неопределенности - с одинаковой степенью вероятности проблему могут решить сегодня вечером или через две недели", - говорит Орлова.



Прогнозы



При отсутствии перекрытия ключевых артерий поставки, исключения разрушительных действий в отношении инфраструктуры топливно-энергетических объектов на мировом рынке цена эталонного сорта Brent по итогам 2025 года может продемонстрировать в базовом сценарии диапазон $65–75 за баррель, предполагает Тамара Сафонова. "Но любые действия по эскалации конфликтов в ключевых регионах добычи, переработки и транспортировки грузов могут стать триггером отрыва от текущих значений в сторону существенного роста", - считает она.



По оценке "Финама", средняя цена на нефть марки Brent установится в пределах $69–70 за баррель, на нефть марки Urals - $56–59 за баррель.



- Полагаем, что данная оценка является умеренно оптимистичной. При таком сценарии за восемь месяцев текущего года бюджет получил свыше 6 трлн рублей. И при текущих уровнях цен высока вероятность выполнения плана по нефтегазовым доходам, которые в текущем году, напомним, должны составить 8,6 трлн рублей, - прокомментировал Николай Дудченко.



Цену в $68 за баррель Brent по итогам 2025 года и $58 за Urals ожидает старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.



"Известия" отправили запросы в Минфин, Минэнерго и Минэк. В Минфине рекомендовали обратиться в Минэкономразвития РФ, остальные адресаты на момент публикации не ответили.