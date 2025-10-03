 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 03.10.2025
13:24  Киргизия. В Джалал-Абаде, переименованном в Манас, переименуют 40 улиц в честь 40 соратников Манаса
12:50  ШОС, Узбекистан и новые горизонты взаимодействия (видео)
12:44  Экспансионизм Великобритании в Каспийском регионе – причины и последствия, - Егор Лисовенко
12:42  Свободное падение: что происходит с мировыми ценами на нефть
12:36  Эммануэль Макрон: Клопы напали на Францию по приказу из Кремля
12:31  Почему маршал Пилсудский стал кумиром главы Польши (история)? - Валерий Бурт
11:59  В Астане проходит Евразийский форум KAZENERGY на тему "Новый энергетический порядок: фокус на средние державы"
02:03  "Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу
01:40  Киргизию разделили на 30 избирательных округов (карта)
00:05  ВС РФ перехватили инициативу в сражении у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 2 октября
Четверг, 02.10.2025
21:16  СП: Русский Туркестан. Москва вернет лидерство в Средней Азии, когда избавится от собственных "баев"
19:09  В Киргизии новый директор Госагентства физкультуры и спорта Казыбек Молдажиев
16:01  Строительство АЭС Узбекистане: в Узатоме рассказали о стоимости проекта
15:30  Тот самый Олень: "Газовый план Трампа" - как Газу съесть, и на газ сесть
15:05  КП: Чтобы прокормить искусственный интеллект нужно построить несколько десятков АЭС
14:18  Россия запустит процесс выбора нового генсека ООН
14:05  К чему приведет обмеление Каспийского моря, - Игорь Кармазин
13:56  ИноСМИ: поляков и темнокожих среди ВСУ больше, чем украинцев
12:57  Лидеры Центразии в США: в кабалу - по собственному желанию, - Сергей Кожемякин
12:03  Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана 01.10.2025
02:43  Как была провозглашена КНР (история), - Олег Шевченко
01:04  Президент США решил разорить Европу ради России, - Антон Трофимов
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ на южном фланге Новопавловского сектора фронта – итоговая сводка Readovka за 1 октября
Среда, 01.10.2025
21:55  СП: Уран может быть элементом давления на Вашингтон
20:48  НГ: Президент Киргизии предлагает вернуть смертную казнь
18:19  ФСК: У России и Китая появился шанс оздоровить Организацию тюркских государств?
16:30  В Казахстане будет создан Университет искусственного интеллекта. Токаев поручил правительству
11:33  Эмомали Рахмон освободил от должностей ряд судей и чиновников
04:55  Решать водный вопрос в ЦА можно только сообща, но не с Ротшильдами, - Марат Нургожаев
03:51  Запад научился генерировать пандемии страха, - Тимофей Бордачев
03:38  Италия заходит в Центральную Азию через Казахстан, - Виктория Панфилова
03:00  Посол РФ раскрыл подробности визита Путина в Таджикистан
02:45  Трамп на локомотиве: США врываются в борьбу за Центральную Азию, - Игорь Кармазин
02:00  Обращение Президента Садыра Жапарова: Мы ввели избирательную систему, которой нет ни в одной стране мира
00:05  ВС РФ ликвидировали укрепрайон ВСУ северо-западнее Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 30 сентября
Вторник, 30.09.2025
18:07  СВР России: Киев готовит новую резонансную провокацию
17:52  Keep Germans down. Америка опускает Германию и вместе с ней всю Европу, - Алексей Белов
17:18  Мюнхенский сговор. 30 сентября 1938 года лидеры Германии, Италии, Британии и Франции подписали соглашение...
14:05  Zeit: Инвестиции в апокалипсис. Цена на золото достигла нового исторического максимума
12:54  Газовый альянс РФ и Ирана как база новой энергетической архитектуры Евразии, - Егор Лисовенко
12:48  KazAID: строительство школы в Турции вышло на финишную прямую
12:17  СП: Все, кто называл Трампа "российским шпионом", начали таинственно исчезать
08:37  Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Джурабекова
04:30  НГ: Впервые в истории премьером Японии может стать женщина
01:31  Podrobno.uz: Как Казахстан собирается стать цифровым государством и что это даст Узбекистану
00:48  Тюркский мир усиливает интеграцию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ разрывают оборону ВСУ в центре Покровска – итоговая сводка Readovka за 29 сентября
Понедельник, 29.09.2025
21:00  В США решили платить школьникам за посещение уроков
19:54  Андрей Келин: Лондон еще не создал ракеты, которые хочет поставлять Киеву
15:08  Перестановки во власти: почему президент Токаев меняет команду, - Данияр Ашимбаев
14:31  Цена золота достигла нового максимума, превысив $3800 за унцию
13:22  Погранслужба США наводнила центр Чикаго и начала задержания мигрантов (видео)
10:09  Жаслан Мадиев стал Министром искусственного интеллекта и замом премьера Казахстана
09:45  Европу охватил очень опасный психоз, – Федор Лукьянов
09:39  Взгляд: Россия отвергает американский принцип "бизнеса через силу"
02:46  Очередной поворот во внешней политике Казахстана, - Виктория Панфилова
01:05  Иран передал России около 34 км земли под строительство ж/д линии Решт - Астара
00:05  ВС РФ расчленяют оборону ВСУ в застройке Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.09.2025
23:50  Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии
20:21  Индия может закупить российский истребитель пятого поколения Су-57, - Владимир Прохватилов
15:29  Власти Молдавии готовят аргументы для аннулирования неправильных результатов парламентских выборов
Свободное падение: что происходит с мировыми ценами на нефть
12:42 03.10.2025

Геополитика влияет на волатильность

Софья Смирнова
3 октября 2025

1 октября цены на нефть продолжили снижаться после незначительного роста - $65,4 за баррель марки Brent. Какова будет средняя цена нефти по итогам года и что больше всего повлияет на котировки, читайте в материале "Известий" с оценками экспертов и аналитиков.

Чувствительное падение

Цена на нефть продолжает постепенное снижение. Эксперты сходятся во мнении, что факторы, влияющие на цены на энергоносители, сейчас представляют собой клубок противоречий из экономики, политики и ожиданий рынка.

Средняя цена на нефть эталонной марки Brent по итогам восьми месяцев 2025 года составила $70 за баррель. Средняя цена на нефть сорта Urals на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) составила за январь–август 2025 года $59,15 за баррель, за январь–август 2024 года - $69,88 за баррель.

За восемь месяцев 2025 года снижение цены на нефть сорта Urals относительно показателей за 2024 год составило 15%, снижение нефтегазовых доходов бюджета - 20%, напоминает доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова.

- Цены на нефть в оставшиеся месяцы 2025 года будут находиться под давлением геополитических факторов, торговых войн, которые влияют на трансформацию цепочек поставок и изменение объемов используемого топлива для грузоперевозок, ограничительных мер по добыче и экспорту нефти и нефтепродуктов, а также возможностей накопления ресурсов для стабилизации поставок на локальных рынках, - говорит она.

Реакция на геополитические конфликты

Ситуация на Ближнем Востоке уже не воспринимается участниками рынка так остро, как год назад, полагает аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко.

- Вместе с тем вопрос с Ираном и иранской ядерной программой пока все еще остается открытым. Также Израиль продолжает вовлекать в международный конфликт и другие страны (например, недавние удары по Катару). В определенной степени Израиль считает, что у него развязаны руки и действовать можно более свободно, чем ранее. Следовательно, нельзя, например, исключать повторение ударов по Ирану, хотя пока что этот сценарий выглядит менее вероятным, - говорит он.

Также, по словам эксперта, начала расти напряженность вокруг Венесуэлы.

- Венесуэла добывает чуть более 900 тыс. баррелей в сутки и находится в составе картеля ОПЕК. Действия США в отношении Венесуэлы можно оценить как негативный сигнал, усиливающий взаимодействие России и Китая. Соединенные Штаты продлили тарифное перемирие с КНР до 9 ноября. В этот срок может быть заключена окончательная торговая сделка. В III квартале 2025 года США начали угрожать странам - покупателям российских энергоносителей торговыми пошлинами, и уже увеличены торговые пошлины на импорт товаров из Индии на 25%, - говорит собеседник "Известий".

По прогнозам "Финама", спрос на нефть в КНР по итогам IV квартала текущего года, скорее всего, вырастет до 17,04 млн баррелей в сутки. "Таким образом, средний спрос на нефть Китая в 2025 году составит 16,85 млн баррелей в сутки, а в 2026 году может увеличиться до 17,05 млн баррелей в сутки", - дополнил Дудин.

Решение ОПЕК+

Страны ОПЕК+ договариваются о наращивании объемов нефтедобычи. По информации из неофициальных источников, речь идет о 500 тыс. баррелей в сутки уже в ноябре.

- Официальные представительства стран - членов ОПЕК+ не подтверждают эту информацию, но даже двукратное превышение октябрьских уровней в ноябре спровоцирует резкий рост предложения, что означает его переизбыток. Образуется перекос в сторону рынка спроса. Неизбежно дальнейшее падение цен. Впрочем, страны - члены ОПЕК+ сейчас готовы пожертвовать выручкой ради сохранения и увеличения доли рынка, - комментирует управляющий партнер аналитического агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева.

Что с запасами

По данным Американского института нефти, третью неделю подряд продолжают уменьшаться запасы нефти в США. 12 сентября зафиксировано самое чувствительное падение показателя - на 9,285 млн баррелей, 19 сентября - на 0,6 млн баррелей, 26 сентября - еще на 3,67 млн баррелей.

Ограниченность запасов нефти - фактор роста цен, утверждает руководитель направления "Промышленность" Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

- Между тем цены падают даже на фоне снижения объемов запасов из-за сокращения потребления, вызванного частичным шатдауном американских властей. Так, 0,75 млн госслужащих США с сегодняшнего дня оказались в отпуске, а ежедневный день простоя оценивается в $400 млн, - объясняет она.

В то же время принципиальность властей ставит политический фактор во главу угла, отмечает эксперт. "Слишком много неопределенности - с одинаковой степенью вероятности проблему могут решить сегодня вечером или через две недели", - говорит Орлова.

Прогнозы

При отсутствии перекрытия ключевых артерий поставки, исключения разрушительных действий в отношении инфраструктуры топливно-энергетических объектов на мировом рынке цена эталонного сорта Brent по итогам 2025 года может продемонстрировать в базовом сценарии диапазон $65–75 за баррель, предполагает Тамара Сафонова. "Но любые действия по эскалации конфликтов в ключевых регионах добычи, переработки и транспортировки грузов могут стать триггером отрыва от текущих значений в сторону существенного роста", - считает она.

По оценке "Финама", средняя цена на нефть марки Brent установится в пределах $69–70 за баррель, на нефть марки Urals - $56–59 за баррель.

- Полагаем, что данная оценка является умеренно оптимистичной. При таком сценарии за восемь месяцев текущего года бюджет получил свыше 6 трлн рублей. И при текущих уровнях цен высока вероятность выполнения плана по нефтегазовым доходам, которые в текущем году, напомним, должны составить 8,6 трлн рублей, - прокомментировал Николай Дудченко.

Цену в $68 за баррель Brent по итогам 2025 года и $58 за Urals ожидает старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

"Известия" отправили запросы в Минфин, Минэнерго и Минэк. В Минфине рекомендовали обратиться в Минэкономразвития РФ, остальные адресаты на момент публикации не ответили.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759484520


