ШОС, Узбекистан и новые горизонты взаимодействия (видео)

12:50 03.10.2025

01.10.2025



В Ташкенте эксперты из Узбекистана и России обсудили ключевые результаты прошедшего саммита ШОС, инициативы республики, стратегические направления двустороннего и многостороннего взаимодействия, а также перспективы регионального развития.



В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся круглый стол на тему: "ШОС в условиях трансформации: инициативы Узбекистана и новые горизонты".







Начальник отдела Международного института Центральной Азии Данияр Курбанов подчеркнул значимость Тяньцзинской декларации, принятой по итогам саммита ШОС.



В рамках саммита подписали около 20 ключевых документов, среди которых - Стратегия развития ШОС до 2035 года, Дорожная карта по энергетическому сотрудничеству до 2030 года.



В них особо подчеркивается, что Центральная Азия признана ядром ШОС, а также поддерживаются усилия стран региона по укреплению мира, безопасности и стабильности.



Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова, эксперт Российского совета по международным делам Станислав Притчин отметил, что инициативы Узбекистана по развитию диалога в сфере инвестиций и созданию инновационных хабов для трансфера технологий находят полную поддержку со стороны России.



Особое внимание эксперт уделил вопросу критически важных минералов.



"Сегодня во всем мире растет спрос на редкие и стратегически важные металлы. Центральная Азия, обладающая значительными ресурсами, естественным образом оказывается в центре глобального интереса", - сказал он.



Также отмечалось, что в рамках "Мировой атомной недели" в Москве прозвучало важное заявление: Госкорпорация "Росатом" построит в Узбекистане к 2035 году две крупные и две малые АЭС.



"Это, конечно же, прорывное решение, насущно важное как для Российской Федерации, учитывая давние связи с Узбекистаном в атомной сфере, так и для Узбекистана - в силу актуальных вызовов развития", - подчеркнул Притчин.



В этом году отмечается 20-летие со дня подписания Договора о союзнических отношениях между Узбекистаном и Россией. Данияр Курбанов назвал это важной вехой в развитии двусторонних связей.



К прочной базе узбекско-российского сотрудничества добавляется активное взаимодействие в многосторонних форматах: СНГ, ЕАЭС - активное участие Узбекистана в статусе наблюдателя, БРИКС+ - недавнее присоединение, СВМДА - совместное участие обеих стран.



Курбанов также указал на активное развитие формата "Центральная Азия - Россия", который вышел на уровень встреч глав государств. В октябре в Душанбе ожидается проведение второго саммита в этом формате - важный шаг к дальнейшему укреплению регионального партнерства.