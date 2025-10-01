 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 03.10.2025
13:24  Киргизия. В Джалал-Абаде, переименованном в Манас, переименуют 40 улиц в честь 40 соратников Манаса
12:50  ШОС, Узбекистан и новые горизонты взаимодействия (видео)
12:44  Экспансионизм Великобритании в Каспийском регионе – причины и последствия, - Егор Лисовенко
12:42  Свободное падение: что происходит с мировыми ценами на нефть
12:36  Эммануэль Макрон: Клопы напали на Францию по приказу из Кремля
12:31  Почему маршал Пилсудский стал кумиром главы Польши (история)? - Валерий Бурт
11:59  В Астане проходит Евразийский форум KAZENERGY на тему "Новый энергетический порядок: фокус на средние державы"
02:03  "Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу
01:40  Киргизию разделили на 30 избирательных округов (карта)
00:05  ВС РФ перехватили инициативу в сражении у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 2 октября
Четверг, 02.10.2025
21:16  СП: Русский Туркестан. Москва вернет лидерство в Средней Азии, когда избавится от собственных "баев"
19:09  В Киргизии новый директор Госагентства физкультуры и спорта Казыбек Молдажиев
16:01  Строительство АЭС Узбекистане: в Узатоме рассказали о стоимости проекта
15:30  Тот самый Олень: "Газовый план Трампа" - как Газу съесть, и на газ сесть
15:05  КП: Чтобы прокормить искусственный интеллект нужно построить несколько десятков АЭС
14:18  Россия запустит процесс выбора нового генсека ООН
14:05  К чему приведет обмеление Каспийского моря, - Игорь Кармазин
13:56  ИноСМИ: поляков и темнокожих среди ВСУ больше, чем украинцев
12:57  Лидеры Центразии в США: в кабалу - по собственному желанию, - Сергей Кожемякин
12:03  Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана 01.10.2025
02:43  Как была провозглашена КНР (история), - Олег Шевченко
01:04  Президент США решил разорить Европу ради России, - Антон Трофимов
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ на южном фланге Новопавловского сектора фронта – итоговая сводка Readovka за 1 октября
Среда, 01.10.2025
21:55  СП: Уран может быть элементом давления на Вашингтон
20:48  НГ: Президент Киргизии предлагает вернуть смертную казнь
18:19  ФСК: У России и Китая появился шанс оздоровить Организацию тюркских государств?
16:30  В Казахстане будет создан Университет искусственного интеллекта. Токаев поручил правительству
11:33  Эмомали Рахмон освободил от должностей ряд судей и чиновников
04:55  Решать водный вопрос в ЦА можно только сообща, но не с Ротшильдами, - Марат Нургожаев
03:51  Запад научился генерировать пандемии страха, - Тимофей Бордачев
03:38  Италия заходит в Центральную Азию через Казахстан, - Виктория Панфилова
03:00  Посол РФ раскрыл подробности визита Путина в Таджикистан
02:45  Трамп на локомотиве: США врываются в борьбу за Центральную Азию, - Игорь Кармазин
02:00  Обращение Президента Садыра Жапарова: Мы ввели избирательную систему, которой нет ни в одной стране мира
00:05  ВС РФ ликвидировали укрепрайон ВСУ северо-западнее Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 30 сентября
Вторник, 30.09.2025
18:07  СВР России: Киев готовит новую резонансную провокацию
17:52  Keep Germans down. Америка опускает Германию и вместе с ней всю Европу, - Алексей Белов
17:18  Мюнхенский сговор. 30 сентября 1938 года лидеры Германии, Италии, Британии и Франции подписали соглашение...
14:05  Zeit: Инвестиции в апокалипсис. Цена на золото достигла нового исторического максимума
12:54  Газовый альянс РФ и Ирана как база новой энергетической архитектуры Евразии, - Егор Лисовенко
12:48  KazAID: строительство школы в Турции вышло на финишную прямую
12:17  СП: Все, кто называл Трампа "российским шпионом", начали таинственно исчезать
08:37  Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Джурабекова
04:30  НГ: Впервые в истории премьером Японии может стать женщина
01:31  Podrobno.uz: Как Казахстан собирается стать цифровым государством и что это даст Узбекистану
00:48  Тюркский мир усиливает интеграцию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ разрывают оборону ВСУ в центре Покровска – итоговая сводка Readovka за 29 сентября
Понедельник, 29.09.2025
21:00  В США решили платить школьникам за посещение уроков
19:54  Андрей Келин: Лондон еще не создал ракеты, которые хочет поставлять Киеву
15:08  Перестановки во власти: почему президент Токаев меняет команду, - Данияр Ашимбаев
14:31  Цена золота достигла нового максимума, превысив $3800 за унцию
13:22  Погранслужба США наводнила центр Чикаго и начала задержания мигрантов (видео)
10:09  Жаслан Мадиев стал Министром искусственного интеллекта и замом премьера Казахстана
09:45  Европу охватил очень опасный психоз, – Федор Лукьянов
09:39  Взгляд: Россия отвергает американский принцип "бизнеса через силу"
02:46  Очередной поворот во внешней политике Казахстана, - Виктория Панфилова
01:05  Иран передал России около 34 км земли под строительство ж/д линии Решт - Астара
00:05  ВС РФ расчленяют оборону ВСУ в застройке Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.09.2025
23:50  Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии
20:21  Индия может закупить российский истребитель пятого поколения Су-57, - Владимир Прохватилов
15:29  Власти Молдавии готовят аргументы для аннулирования неправильных результатов парламентских выборов
ШОС, Узбекистан и новые горизонты взаимодействия (видео)
12:50 03.10.2025

01.10.2025

В Ташкенте эксперты из Узбекистана и России обсудили ключевые результаты прошедшего саммита ШОС, инициативы республики, стратегические направления двустороннего и многостороннего взаимодействия, а также перспективы регионального развития.

В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся круглый стол на тему: "ШОС в условиях трансформации: инициативы Узбекистана и новые горизонты".



Начальник отдела Международного института Центральной Азии Данияр Курбанов подчеркнул значимость Тяньцзинской декларации, принятой по итогам саммита ШОС.

В рамках саммита подписали около 20 ключевых документов, среди которых - Стратегия развития ШОС до 2035 года, Дорожная карта по энергетическому сотрудничеству до 2030 года.

В них особо подчеркивается, что Центральная Азия признана ядром ШОС, а также поддерживаются усилия стран региона по укреплению мира, безопасности и стабильности.

Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова, эксперт Российского совета по международным делам Станислав Притчин отметил, что инициативы Узбекистана по развитию диалога в сфере инвестиций и созданию инновационных хабов для трансфера технологий находят полную поддержку со стороны России.

Особое внимание эксперт уделил вопросу критически важных минералов.

"Сегодня во всем мире растет спрос на редкие и стратегически важные металлы. Центральная Азия, обладающая значительными ресурсами, естественным образом оказывается в центре глобального интереса", - сказал он.

Также отмечалось, что в рамках "Мировой атомной недели" в Москве прозвучало важное заявление: Госкорпорация "Росатом" построит в Узбекистане к 2035 году две крупные и две малые АЭС.

"Это, конечно же, прорывное решение, насущно важное как для Российской Федерации, учитывая давние связи с Узбекистаном в атомной сфере, так и для Узбекистана - в силу актуальных вызовов развития", - подчеркнул Притчин.

В этом году отмечается 20-летие со дня подписания Договора о союзнических отношениях между Узбекистаном и Россией. Данияр Курбанов назвал это важной вехой в развитии двусторонних связей.

К прочной базе узбекско-российского сотрудничества добавляется активное взаимодействие в многосторонних форматах: СНГ, ЕАЭС - активное участие Узбекистана в статусе наблюдателя, БРИКС+ - недавнее присоединение, СВМДА - совместное участие обеих стран.

Курбанов также указал на активное развитие формата "Центральная Азия - Россия", который вышел на уровень встреч глав государств. В октябре в Душанбе ожидается проведение второго саммита в этом формате - важный шаг к дальнейшему укреплению регионального партнерства.

Источник - Sputnik
