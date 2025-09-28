 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Киргизия. В Джалал-Абаде, переименованном в Манас, переименуют 40 улиц в честь 40 соратников Манаса
13:24 03.10.2025

В городе Манас хотят переименовать 40 улиц, а в Сузаке придумали название для международного аэропорта

Turmush - В городе Манас рассматривают инициативу присвоить 40 улицам имена 40 соратников Манаса. Об этом мэр города Эрнисбек Ормоков сообщил 2 октября на встрече с жителями айыльного аймака Достук.

По словам главы муниципалитета, соответствующее поручение уже дано главам территориальных управлений. "Раз город носит имя Манаса, то и его 40 богатырей должны быть ближе нашему поколению. В образе "Манастын 40 чоросу" заложен высокий символ дружбы. Особенно молодежь должна знать о подвигах героев эпоса. Именно поэтому мы рассматриваем возможность присвоения их имен улицам", - говорит мэр.



На встрече горожане поддержали инициативу, но предложили учитывать уже существующие дублирующие названия улиц, а также сокращать повторы. Часть улиц уже носит имена соратников Манаса, это будет учтено.

Кроме того, планируется переименовать улицы с нейтральными названиями - "Пахта", "Темир жол", а также рассмотреть варианты по изменению названий, связанных с советской эпохой - улицы Крупской, Достоевского и других. При этом улицы, названные в честь личностей, внесших значимый вклад в город и страну, менять не будут.

Инициативу мэр озвучил также депутатам городского кенеша. Если ее поддержат на сессии, работу начнут в следующем году. Расходы на переименование предлагается заложить в бюджет.

В городе Манас насчитывается более 600 улиц.

Кроме того, международному аэропорту, строящемуся в Сузакском районе, предлагают дать название "Акшумкар". С такой инициативой выступают жители айыльных аймаков и пользователи соцсетей.

Таким образом, как полагают инициаторы, будет связь города Манас и международного аэропорта по аналогии "Манастын Ак шумкары" [птицей Манаса является Акшумкар - его верный белый кречет, подаренный герою почти птенцом и приносящий ему счастье и честь].

АКИpress ранее писал, что во варианту Сагымбая Орозбакова, их больше 40, но называются они именно "Кырк чоро" (сорок витязей). Ведь сорок - сакральное число в кыргызской культуре и несет особый смысл. А слово "чоро" на кыргызском означает "воин", "дружинник", "витязь".

В эпосе они выполняют функции боевой охраны, разведки, послов, советников в военных делах. Несколько из них являются близкими друзьями Манаса, а некоторые даже приходятся ему родственниками.

"40 чоро" в эпосе собрались из 40 разных регионов и даже стран. Они представляют разные роды и племена, что символизирует объединение кыргызских земель под началом Манаса. Каждый присоединяется к Манасу в разный период и несет особую службу.

В эпосе каждый из них отличается личной храбростью, военной смекалкой и верностью Манасу, имеет индивидуальное имя, характер и особую доблесть. Ключевые персонажи встречаются часто, но некоторые персонажи не всегда перечисляются в списке, их имена иногда меняются. Среди них наиболее часто выделяются Алмамбет, Чубак, Сыргак, Серек, Ажыбай и Кыргылчал.

Список "40 чоро" по варианту Сагымбая Орозбакова:
1. Бакай - главный советник
2. Кыргылчал (Айнагул) - "Кырктын башы Кыргылчал", старший из них.
3. Алманбет - полководец
4. Сыргак (Бердибек) - приходится родственником Манасу
5. Серек (Байсабай) - приходится родственником Манасу
6. Чубак
7. Ажыбай (Абдылда) - знает много языков, выполняет роль посла и переводчика
8. Тазбаймат
9. Ырчы уул - самый первый манасчы, воспевал подвиги Манаса
10. Шууту
11. Мажик (Манжубек)
12. Кутунай
13. Бозуул
14. Токотой
15. Калкаман
16. Чалик
17. Атай
18. Кутубий (Куту, Чеге)
19. Кожо
20. Шүкүр
21. Жайсан
22. Жоорунчу
23. Төртай
24. Төлөк
25. Агыдай
26. Жайнак
27. Кайгыл
28. Кербен
29. Дөрбөн
30. Бозжигит
31. Түлөө
32. Абыш
33. Бооке
34. Көккоен
35. Бөгөл
36. Алакен
37. Алтай
38. Жабыке
39. Жоорунчу
40. Кабыке
41. Шаабек
42. Сатай
43. Урук
44. Үмөт
45. Тоорулчу
46. Чалыбай
47. Элеман
48. Шынгы

Источник - Turmush
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759487040


