Киргизия. В Джалал-Абаде, переименованном в Манас, переименуют 40 улиц в честь 40 соратников Манаса

13:24 03.10.2025

В городе Манас хотят переименовать 40 улиц, а в Сузаке придумали название для международного аэропорта



Turmush - В городе Манас рассматривают инициативу присвоить 40 улицам имена 40 соратников Манаса. Об этом мэр города Эрнисбек Ормоков сообщил 2 октября на встрече с жителями айыльного аймака Достук.



По словам главы муниципалитета, соответствующее поручение уже дано главам территориальных управлений. "Раз город носит имя Манаса, то и его 40 богатырей должны быть ближе нашему поколению. В образе "Манастын 40 чоросу" заложен высокий символ дружбы. Особенно молодежь должна знать о подвигах героев эпоса. Именно поэтому мы рассматриваем возможность присвоения их имен улицам", - говорит мэр.



