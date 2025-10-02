ProFinance: Хуситы ввели санкции против американских нефтяных компаний

19:26 03.10.2025

02.10.2025



"Пока неясно, являются ли эти действия сигналом о том, что хуситы начнут атаковать суда, связанные с подсанкционными организациями, компаниями и лицами. Такой шаг может привести к нарушению соглашения о прекращении огня, заключенного с администрацией Трампа при содействии Омана", - пишет аналитик по Ближнему Востоку Мохаммед Аль-Баша.



