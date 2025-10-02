 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Пятница, 03.10.2025
19:26  ProFinance: Хуситы ввели санкции против американских нефтяных компаний
13:24  Киргизия. В Джалал-Абаде, переименованном в Манас, переименуют 40 улиц в честь 40 соратников Манаса
12:50  ШОС, Узбекистан и новые горизонты взаимодействия (видео)
12:44  Экспансионизм Великобритании в Каспийском регионе – причины и последствия, - Егор Лисовенко
12:42  Свободное падение: что происходит с мировыми ценами на нефть
12:36  Эммануэль Макрон: Клопы напали на Францию по приказу из Кремля
12:31  Почему маршал Пилсудский стал кумиром главы Польши (история)? - Валерий Бурт
11:59  В Астане проходит Евразийский форум KAZENERGY на тему "Новый энергетический порядок: фокус на средние державы"
02:03  "Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу
01:40  Киргизию разделили на 30 избирательных округов (карта)
00:05  ВС РФ перехватили инициативу в сражении у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 2 октября
Четверг, 02.10.2025
21:16  СП: Русский Туркестан. Москва вернет лидерство в Средней Азии, когда избавится от собственных "баев"
19:09  В Киргизии новый директор Госагентства физкультуры и спорта Казыбек Молдажиев
16:01  Строительство АЭС Узбекистане: в Узатоме рассказали о стоимости проекта
15:30  Тот самый Олень: "Газовый план Трампа" - как Газу съесть, и на газ сесть
15:05  КП: Чтобы прокормить искусственный интеллект нужно построить несколько десятков АЭС
14:18  Россия запустит процесс выбора нового генсека ООН
14:05  К чему приведет обмеление Каспийского моря, - Игорь Кармазин
13:56  ИноСМИ: поляков и темнокожих среди ВСУ больше, чем украинцев
12:57  Лидеры Центразии в США: в кабалу - по собственному желанию, - Сергей Кожемякин
12:03  Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана 01.10.2025
02:43  Как была провозглашена КНР (история), - Олег Шевченко
01:04  Президент США решил разорить Европу ради России, - Антон Трофимов
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ на южном фланге Новопавловского сектора фронта – итоговая сводка Readovka за 1 октября
Среда, 01.10.2025
21:55  СП: Уран может быть элементом давления на Вашингтон
20:48  НГ: Президент Киргизии предлагает вернуть смертную казнь
18:19  ФСК: У России и Китая появился шанс оздоровить Организацию тюркских государств?
16:30  В Казахстане будет создан Университет искусственного интеллекта. Токаев поручил правительству
11:33  Эмомали Рахмон освободил от должностей ряд судей и чиновников
04:55  Решать водный вопрос в ЦА можно только сообща, но не с Ротшильдами, - Марат Нургожаев
03:51  Запад научился генерировать пандемии страха, - Тимофей Бордачев
03:38  Италия заходит в Центральную Азию через Казахстан, - Виктория Панфилова
03:00  Посол РФ раскрыл подробности визита Путина в Таджикистан
02:45  Трамп на локомотиве: США врываются в борьбу за Центральную Азию, - Игорь Кармазин
02:00  Обращение Президента Садыра Жапарова: Мы ввели избирательную систему, которой нет ни в одной стране мира
00:05  ВС РФ ликвидировали укрепрайон ВСУ северо-западнее Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 30 сентября
Вторник, 30.09.2025
18:07  СВР России: Киев готовит новую резонансную провокацию
17:52  Keep Germans down. Америка опускает Германию и вместе с ней всю Европу, - Алексей Белов
17:18  Мюнхенский сговор. 30 сентября 1938 года лидеры Германии, Италии, Британии и Франции подписали соглашение...
14:05  Zeit: Инвестиции в апокалипсис. Цена на золото достигла нового исторического максимума
12:54  Газовый альянс РФ и Ирана как база новой энергетической архитектуры Евразии, - Егор Лисовенко
12:48  KazAID: строительство школы в Турции вышло на финишную прямую
12:17  СП: Все, кто называл Трампа "российским шпионом", начали таинственно исчезать
08:37  Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Джурабекова
04:30  НГ: Впервые в истории премьером Японии может стать женщина
01:31  Podrobno.uz: Как Казахстан собирается стать цифровым государством и что это даст Узбекистану
00:48  Тюркский мир усиливает интеграцию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ разрывают оборону ВСУ в центре Покровска – итоговая сводка Readovka за 29 сентября
Понедельник, 29.09.2025
21:00  В США решили платить школьникам за посещение уроков
19:54  Андрей Келин: Лондон еще не создал ракеты, которые хочет поставлять Киеву
15:08  Перестановки во власти: почему президент Токаев меняет команду, - Данияр Ашимбаев
14:31  Цена золота достигла нового максимума, превысив $3800 за унцию
13:22  Погранслужба США наводнила центр Чикаго и начала задержания мигрантов (видео)
10:09  Жаслан Мадиев стал Министром искусственного интеллекта и замом премьера Казахстана
09:45  Европу охватил очень опасный психоз, – Федор Лукьянов
09:39  Взгляд: Россия отвергает американский принцип "бизнеса через силу"
02:46  Очередной поворот во внешней политике Казахстана, - Виктория Панфилова
01:05  Иран передал России около 34 км земли под строительство ж/д линии Решт - Астара
00:05  ВС РФ расчленяют оборону ВСУ в застройке Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.09.2025
23:50  Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии
20:21  Индия может закупить российский истребитель пятого поколения Су-57, - Владимир Прохватилов
ProFinance: Хуситы ввели санкции против американских нефтяных компаний
19:26 03.10.2025

Хуситы ввели санкции против американских нефтяных компаний и их топ-менеджеров

02.10.2025

"Пока неясно, являются ли эти действия сигналом о том, что хуситы начнут атаковать суда, связанные с подсанкционными организациями, компаниями и лицами. Такой шаг может привести к нарушению соглашения о прекращении огня, заключенного с администрацией Трампа при содействии Омана", - пишет аналитик по Ближнему Востоку Мохаммед Аль-Баша.



Крупные американские нефтяные компании и их топ-менеджеры попали под санкции йеменской организации, связанной с повстанцами-хуситами, поддерживаемыми Ираном. Заявленная причина санкций - нарушение эмбарго.

Центр координации гуманитарных операций (HOCC) - связанный с хуситами орган, созданный в прошлом году для взаимодействия между хуситами и коммерческими судоходными компаниями, - ввел санкции против 13 американских нефтяных компаний, девяти их руководителей и двух активов, связанных с США.

"HOCC будет использовать все доступные средства и инструменты для противодействия любым враждебным мерам, предпринимаемым любым государством или группой против Йеменской Республики, в соответствии с действующим законодательством и соответствующими нормативными актами", - заявил исполнительный директор HOCC.

Подразделения ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Phillips 66, Marathon Petroleum, Valero и Occidental попали в число компаний, подвергшихся санкциям со стороны HOCC. Кроме того, в "черном списке" оказались их руководители, включая генерального директора Exxon Даррена Вудса, генерального директора Chevron Майка Вирта и генерального директора ConocoPhillips Райана Лэнса.

"Пока неясно, являются ли эти действия сигналом о том, что хуситы начнут атаковать суда, связанные с подсанкционными организациями, компаниями и лицами. Такой шаг может привести к нарушению соглашения о прекращении огня, заключенного с администрацией Трампа при содействии Омана", - пишет аналитик Basha Report по Ближнему Востоку Мохаммед Аль-Баша.

В среду хуситы взяли на себя ответственность за нападение на грузовое судно Minervagracht под флагом Нидерландов, совершенное ранее на этой неделе. В результате нападения оно загорелось и дрейфовало в Аденском заливе.

Подготовлено ProFinance.ru по материалам Oilprice

Источник - ProFinance.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759508760


Новости Казахстана
- Экономическая политика как карго-культ
- Рабочий график главы государства
- Закон о сотрудничестве Казахстана и Армении в области миграции одобрили сенаторы
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2025 года №1022
- Мажилис ратифицировал соглашение об усилении контроля за перевозкой радиоактивных материалов в СНГ
- Инфляция в Республике Казахстан (сентябрь 2025г.)
- Президентский гамбит
- Требования госорганов нарушать банковскую тайну вкладчиков незаконны
- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и Пакистана
