|ProFinance: Хуситы ввели санкции против американских нефтяных компаний
19:26 03.10.2025
Хуситы ввели санкции против американских нефтяных компаний и их топ-менеджеров
02.10.2025
"Пока неясно, являются ли эти действия сигналом о том, что хуситы начнут атаковать суда, связанные с подсанкционными организациями, компаниями и лицами. Такой шаг может привести к нарушению соглашения о прекращении огня, заключенного с администрацией Трампа при содействии Омана", - пишет аналитик по Ближнему Востоку Мохаммед Аль-Баша.
Крупные американские нефтяные компании и их топ-менеджеры попали под санкции йеменской организации, связанной с повстанцами-хуситами, поддерживаемыми Ираном. Заявленная причина санкций - нарушение эмбарго.
Центр координации гуманитарных операций (HOCC) - связанный с хуситами орган, созданный в прошлом году для взаимодействия между хуситами и коммерческими судоходными компаниями, - ввел санкции против 13 американских нефтяных компаний, девяти их руководителей и двух активов, связанных с США.
"HOCC будет использовать все доступные средства и инструменты для противодействия любым враждебным мерам, предпринимаемым любым государством или группой против Йеменской Республики, в соответствии с действующим законодательством и соответствующими нормативными актами", - заявил исполнительный директор HOCC.
Подразделения ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Phillips 66, Marathon Petroleum, Valero и Occidental попали в число компаний, подвергшихся санкциям со стороны HOCC. Кроме того, в "черном списке" оказались их руководители, включая генерального директора Exxon Даррена Вудса, генерального директора Chevron Майка Вирта и генерального директора ConocoPhillips Райана Лэнса.
"Пока неясно, являются ли эти действия сигналом о том, что хуситы начнут атаковать суда, связанные с подсанкционными организациями, компаниями и лицами. Такой шаг может привести к нарушению соглашения о прекращении огня, заключенного с администрацией Трампа при содействии Омана", - пишет аналитик Basha Report по Ближнему Востоку Мохаммед Аль-Баша.
В среду хуситы взяли на себя ответственность за нападение на грузовое судно Minervagracht под флагом Нидерландов, совершенное ранее на этой неделе. В результате нападения оно загорелось и дрейфовало в Аденском заливе.
Подготовлено ProFinance.ru по материалам Oilprice