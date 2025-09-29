|ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
00:05 04.10.2025
ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 3 октября в разрезе СВО. Русские войска расширяют наступление с целью блокировать логистический контакт Северской группировки ВСУ с тылами. В сети появилось новое видео работы наших военных из подразделений ССО в оперативном тылу противника.
Вспомогательная атака
Части 3-й гвардейской общевойсковой армии продолжают сжимать Северский оборонительный район ВСУ. Недавний успех наших штурмовиков в освобождении села Переездное потребовал от командования ВС РФ расширить атаку к югу от Северска. Причина очевидна. Неприятель понял угрозу, нависшую над его ключевой логистической артерией, проходящей через село Свято-Покровское. После освобождения Переездного оно оказалось в непосредственной близости от линии фронта.
Эта ситуация вынудила украинские подразделения усилить оборону Звановки, являющейся последним прикрытием "перекрестка жизни" в Свято-Покровском. Наступление наших сил по южному берегу реки Сухая Плотва призвано ударить по флангу и "растащить" оборону противника, что даст штурмовым группам возможность атаковать от Переездного. Успех этой операции ликвидирует заслон ВСУ перед перекрестком, сделает его непригодным для транспортного движения. Близость к нашей передовой сделает снабжение практически невозможным.
Севернее части 3-й армии продвигаются к излучине Северского Донца, целью является село Дроновка. Здесь сопротивление противника ожидаемо будет упорным, несмотря на крайне невыгодную конфигурацию местности: тыл упирается в реку, а поля с посадками простреливаются фланговым огнем. Формально сковать наш маневр может только речка Бахмутка. Таким образом, Дроновка становится для ВСУ "чемоданом без ручки". Овладение селом открывает прямую дорогу на трассу Т-05-13, соединяющую Красный Лиман и Северск.
Фактически наши войска приблизились к решению задачи по полному логистическому блокированию Северска. У ВСУ останется лишь вариант снабжения по грейдерным дорогам в полях между Закотным и Резниковкой. Однако пропускная способность такого маршрута минимальна, дроны нашей армии же не позволят использовать его без потерь. С падением Дроновки и Свято-Покровского у противника не останется "точек жесткости" обороны, способных помешать замыканию кольца окружения Северска.
Внезапная смерть
В сети опубликовано новое видео работы наших диверсионно-разведывательных групп. На этот раз "лесники-призраки" из ССО устроили засаду на транспорт противника в Харьковской области.
Операция проведена в заброшенном населенном пункте с одной центральной дорогой. Бойцы заняли несколько строений вдоль маршрута и разделили огонь по секторам. Пикап с украинскими солдатами был расстрелян. В условиях узкой дороги и плотной застройки у противника не оставалось вариантов: развернуться невозможно, остановка под огнем смертельна, а рывок вперед вел прямо в новый сектор обстрела.
После ликвидации цели спецназовцы действовали по стандартной схеме: поиск документов и сведений, представляющих разведывательную ценность. Подобные операции не только дают результат на поле боя, но и подрывают моральный дух противника. Осознание, что его тыл столь же опасен, как передний край, приводит к нервозности и сбоям в координации. Уже не раз это заканчивалось дружественным огнем. Так, подобные случаи зафиксированы в Покровске и Купянске, где украинская пехота расстреляла своих же, приняв их за противника.
Вчера, 2 октября, главным событием дня стал перехват инициативы частями 51-й армии ВС РФ в боях у Доброполья.