Podrobno.uz: Казахский бизнесмен Таир Марассулов о захвате своего бизнеса в Ташкенте

01:10 04.10.2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Казахстанский предприниматель и основатель бренда TM Barber Таир Марассулов, ранее записавший видеообращение к президенту Шавкату Мирзиееву и руководителю Администрации президента Саиде Мирзиеевой, рассказал подробности рейдерского захвата своего бизнеса в Ташкенте.



В комментарии специально для Podrobno.uz он заявил, что с самого начала проект реализовывался совместно с бывшим заместителем министра энергетики, ныне советником министра горной промышленности и геологии Бехзотом Норматовым, однако официально компанию оформили на его помощника Самандара Содикова.



