Суббота, 04.10.2025
01:10  Podrobno.uz: Казахский бизнесмен Таир Марассулов о захвате своего бизнеса в Ташкенте
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Пятница, 03.10.2025
19:26  ProFinance: Хуситы ввели санкции против американских нефтяных компаний
13:24  Киргизия. В Джалал-Абаде, переименованном в Манас, переименуют 40 улиц в честь 40 соратников Манаса
12:50  ШОС, Узбекистан и новые горизонты взаимодействия (видео)
12:44  Экспансионизм Великобритании в Каспийском регионе – причины и последствия, - Егор Лисовенко
12:42  Свободное падение: что происходит с мировыми ценами на нефть
12:36  Эммануэль Макрон: Клопы напали на Францию по приказу из Кремля
12:31  Почему маршал Пилсудский стал кумиром главы Польши (история)? - Валерий Бурт
11:59  В Астане проходит Евразийский форум KAZENERGY на тему "Новый энергетический порядок: фокус на средние державы"
02:03  "Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу
01:40  Киргизию разделили на 30 избирательных округов (карта)
00:05  ВС РФ перехватили инициативу в сражении у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 2 октября
Четверг, 02.10.2025
21:16  СП: Русский Туркестан. Москва вернет лидерство в Средней Азии, когда избавится от собственных "баев"
19:09  В Киргизии новый директор Госагентства физкультуры и спорта Казыбек Молдажиев
16:01  Строительство АЭС Узбекистане: в Узатоме рассказали о стоимости проекта
15:30  Тот самый Олень: "Газовый план Трампа" - как Газу съесть, и на газ сесть
15:05  КП: Чтобы прокормить искусственный интеллект нужно построить несколько десятков АЭС
14:18  Россия запустит процесс выбора нового генсека ООН
14:05  К чему приведет обмеление Каспийского моря, - Игорь Кармазин
13:56  ИноСМИ: поляков и темнокожих среди ВСУ больше, чем украинцев
12:57  Лидеры Центразии в США: в кабалу - по собственному желанию, - Сергей Кожемякин
12:03  Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана 01.10.2025
02:43  Как была провозглашена КНР (история), - Олег Шевченко
01:04  Президент США решил разорить Европу ради России, - Антон Трофимов
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ на южном фланге Новопавловского сектора фронта – итоговая сводка Readovka за 1 октября
Среда, 01.10.2025
21:55  СП: Уран может быть элементом давления на Вашингтон
20:48  НГ: Президент Киргизии предлагает вернуть смертную казнь
18:19  ФСК: У России и Китая появился шанс оздоровить Организацию тюркских государств?
16:30  В Казахстане будет создан Университет искусственного интеллекта. Токаев поручил правительству
11:33  Эмомали Рахмон освободил от должностей ряд судей и чиновников
04:55  Решать водный вопрос в ЦА можно только сообща, но не с Ротшильдами, - Марат Нургожаев
03:51  Запад научился генерировать пандемии страха, - Тимофей Бордачев
03:38  Италия заходит в Центральную Азию через Казахстан, - Виктория Панфилова
03:00  Посол РФ раскрыл подробности визита Путина в Таджикистан
02:45  Трамп на локомотиве: США врываются в борьбу за Центральную Азию, - Игорь Кармазин
02:00  Обращение Президента Садыра Жапарова: Мы ввели избирательную систему, которой нет ни в одной стране мира
00:05  ВС РФ ликвидировали укрепрайон ВСУ северо-западнее Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 30 сентября
Вторник, 30.09.2025
18:07  СВР России: Киев готовит новую резонансную провокацию
17:52  Keep Germans down. Америка опускает Германию и вместе с ней всю Европу, - Алексей Белов
17:18  Мюнхенский сговор. 30 сентября 1938 года лидеры Германии, Италии, Британии и Франции подписали соглашение...
14:05  Zeit: Инвестиции в апокалипсис. Цена на золото достигла нового исторического максимума
12:54  Газовый альянс РФ и Ирана как база новой энергетической архитектуры Евразии, - Егор Лисовенко
12:48  KazAID: строительство школы в Турции вышло на финишную прямую
12:17  СП: Все, кто называл Трампа "российским шпионом", начали таинственно исчезать
08:37  Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Джурабекова
04:30  НГ: Впервые в истории премьером Японии может стать женщина
01:31  Podrobno.uz: Как Казахстан собирается стать цифровым государством и что это даст Узбекистану
00:48  Тюркский мир усиливает интеграцию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ разрывают оборону ВСУ в центре Покровска – итоговая сводка Readovka за 29 сентября
Понедельник, 29.09.2025
21:00  В США решили платить школьникам за посещение уроков
19:54  Андрей Келин: Лондон еще не создал ракеты, которые хочет поставлять Киеву
15:08  Перестановки во власти: почему президент Токаев меняет команду, - Данияр Ашимбаев
14:31  Цена золота достигла нового максимума, превысив $3800 за унцию
13:22  Погранслужба США наводнила центр Чикаго и начала задержания мигрантов (видео)
10:09  Жаслан Мадиев стал Министром искусственного интеллекта и замом премьера Казахстана
09:45  Европу охватил очень опасный психоз, – Федор Лукьянов
09:39  Взгляд: Россия отвергает американский принцип "бизнеса через силу"
02:46  Очередной поворот во внешней политике Казахстана, - Виктория Панфилова
01:05  Иран передал России около 34 км земли под строительство ж/д линии Решт - Астара
00:05  ВС РФ расчленяют оборону ВСУ в застройке Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Podrobno.uz: Казахский бизнесмен Таир Марассулов о захвате своего бизнеса в Ташкенте
01:10 04.10.2025

Обратившийся к президенту Узбекистана казахский бизнесмен рассказал подробности захвата его бизнеса

3 октября 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Казахстанский предприниматель и основатель бренда TM Barber Таир Марассулов, ранее записавший видеообращение к президенту Шавкату Мирзиееву и руководителю Администрации президента Саиде Мирзиеевой, рассказал подробности рейдерского захвата своего бизнеса в Ташкенте.

В комментарии специально для Podrobno.uz он заявил, что с самого начала проект реализовывался совместно с бывшим заместителем министра энергетики, ныне советником министра горной промышленности и геологии Бехзотом Норматовым, однако официально компанию оформили на его помощника Самандара Содикова.



"Этот проект принадлежал не полностью мне. Я был приглашенным профессионалом данного ремесла для реализации проекта. Моих было 30%, Бехзота - 70%. Помимо этого, бренд я основал еще в 2012 году. Да, у меня по 20 филиалов", – рассказал бизнесмен.

По его словам, проблемы начались практически сразу после старта сотрудничества.

"С самого начала моего приезда уже были недопонимания. Часть обязательств с его стороны выполнялась, часть - нет. На момент открытия у нас была согласована маркетинговая стратегия и прочие ключевые элементы, но в какой-то момент он перестал выполнять свои действия. Он сам признал, что не выполнил определенный процент обязательств, но сказал: ‘Пока держись, сам справляйся’. Я держался на плаву, как мог", – отметил Марассулов.

По словам предпринимателя, позже Норматов предложил продать свою долю, и Марассулов нашел инвестора, готового ее выкупить. Однако, когда бизнесмен выехал в Алматы для оформления документов, его партнер заблокировал доступ к заведению.



"Когда я улетел в Алматы, они закрыли мне вход, поменяли замки и отжали все, что я делал. Передали третьим лицам. Моему представителю в Ташкенте начали поступать негласные угрозы с намеками, что я буду отвечать за свои действия и за то, что публично назвал его кидалой. Но этот факт остается фактом - не я лишил себя бизнеса, а меня лишили", – рассказал он.

Марассулов также утверждает, что с самого начала все документы оформлялись не на Норматова, а на его помощника.

"Он оформил все на своего помощника Содикова Самандара. Позже мне показали бумаги, где 70% принадлежит Садыкову, а 30% - мне. Тогда я поверил, ведь отношения строились на доверии, все выглядело порядочно. Но когда начали разбираться, выяснилось, что меня вообще не приписали к компании", – пояснил он.

Бизнесмен утверждает, что все решения принимались в одностороннем порядке, а после его отъезда из страны 9 июля заведение было закрыто без предупреждения.

"Я приехал 11 июля - вход мне был открыт, барбершоп закрыт. Потом весь товар, оборудование и документы передали третьему лицу, не имевшему отношения к бизнесу. Эти люди начали менять дизайн, адаптировать все под себя", – сказал он.

По словам предпринимателя, после отказа сотрудников TM Barber работать с новой администрацией, всем им начали угрожать и требовать подписать документы об увольнении задним числом.

"Каждому отправили уведомления, чтобы они подписали задним числом увольнение. Все отказались. В конце августа я узнал, что компанию закрыли задним числом - в конце июля, хотя на 31 июля она еще была активна. Всех уволили без документов, выплатили мизерные суммы - по два миллиона сумов. Со мной вообще не посчитались", – сообщил он.



По словам Марассулова, он покинул Узбекистан 22 августа, но продолжает решать вопрос удаленно.

"После того, как я сделал первое объявление в сторис, со мной связались люди, которые обещали помочь. В течение месяца меня кормили завтраками - что все вернут, все решат. Есть аудиозаписи разговоров, где Норматов говорит, что вернет долг", – отметил он.

Бизнесмен добавил, что аналогичная ситуация произошла с другой гражданкой Казахстана - Дильфузой Абдулаевой, участвовавшей в этом же проекте.

"Ей также не выплатили деньги за работу и лишили ее бренда. Она с марта обращается в разные инстанции - в администрацию президента, в прокуратуру, но до сих пор без ответа", – сказал он.

Марассулов утверждает, что обращался к адвокатам в Ташкенте, однако ни один не согласился вести дело против Норматова.

"Мне прямо говорили: против этого человека ничего не получится", – добавил предприниматель.

Источник - Podrobno.uz
