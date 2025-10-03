|Podrobno.uz: Казахский бизнесмен Таир Марассулов о захвате своего бизнеса в Ташкенте
01:10 04.10.2025
Обратившийся к президенту Узбекистана казахский бизнесмен рассказал подробности захвата его бизнеса
3 октября 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Казахстанский предприниматель и основатель бренда TM Barber Таир Марассулов, ранее записавший видеообращение к президенту Шавкату Мирзиееву и руководителю Администрации президента Саиде Мирзиеевой, рассказал подробности рейдерского захвата своего бизнеса в Ташкенте.
В комментарии специально для Podrobno.uz он заявил, что с самого начала проект реализовывался совместно с бывшим заместителем министра энергетики, ныне советником министра горной промышленности и геологии Бехзотом Норматовым, однако официально компанию оформили на его помощника Самандара Содикова.
"Этот проект принадлежал не полностью мне. Я был приглашенным профессионалом данного ремесла для реализации проекта. Моих было 30%, Бехзота - 70%. Помимо этого, бренд я основал еще в 2012 году. Да, у меня по 20 филиалов", – рассказал бизнесмен.
По его словам, проблемы начались практически сразу после старта сотрудничества.
"С самого начала моего приезда уже были недопонимания. Часть обязательств с его стороны выполнялась, часть - нет. На момент открытия у нас была согласована маркетинговая стратегия и прочие ключевые элементы, но в какой-то момент он перестал выполнять свои действия. Он сам признал, что не выполнил определенный процент обязательств, но сказал: ‘Пока держись, сам справляйся’. Я держался на плаву, как мог", – отметил Марассулов.
По словам предпринимателя, позже Норматов предложил продать свою долю, и Марассулов нашел инвестора, готового ее выкупить. Однако, когда бизнесмен выехал в Алматы для оформления документов, его партнер заблокировал доступ к заведению.
"Когда я улетел в Алматы, они закрыли мне вход, поменяли замки и отжали все, что я делал. Передали третьим лицам. Моему представителю в Ташкенте начали поступать негласные угрозы с намеками, что я буду отвечать за свои действия и за то, что публично назвал его кидалой. Но этот факт остается фактом - не я лишил себя бизнеса, а меня лишили", – рассказал он.
Марассулов также утверждает, что с самого начала все документы оформлялись не на Норматова, а на его помощника.
"Он оформил все на своего помощника Содикова Самандара. Позже мне показали бумаги, где 70% принадлежит Садыкову, а 30% - мне. Тогда я поверил, ведь отношения строились на доверии, все выглядело порядочно. Но когда начали разбираться, выяснилось, что меня вообще не приписали к компании", – пояснил он.
Бизнесмен утверждает, что все решения принимались в одностороннем порядке, а после его отъезда из страны 9 июля заведение было закрыто без предупреждения.
"Я приехал 11 июля - вход мне был открыт, барбершоп закрыт. Потом весь товар, оборудование и документы передали третьему лицу, не имевшему отношения к бизнесу. Эти люди начали менять дизайн, адаптировать все под себя", – сказал он.
По словам предпринимателя, после отказа сотрудников TM Barber работать с новой администрацией, всем им начали угрожать и требовать подписать документы об увольнении задним числом.
"Каждому отправили уведомления, чтобы они подписали задним числом увольнение. Все отказались. В конце августа я узнал, что компанию закрыли задним числом - в конце июля, хотя на 31 июля она еще была активна. Всех уволили без документов, выплатили мизерные суммы - по два миллиона сумов. Со мной вообще не посчитались", – сообщил он.
По словам Марассулова, он покинул Узбекистан 22 августа, но продолжает решать вопрос удаленно.
"После того, как я сделал первое объявление в сторис, со мной связались люди, которые обещали помочь. В течение месяца меня кормили завтраками - что все вернут, все решат. Есть аудиозаписи разговоров, где Норматов говорит, что вернет долг", – отметил он.
Бизнесмен добавил, что аналогичная ситуация произошла с другой гражданкой Казахстана - Дильфузой Абдулаевой, участвовавшей в этом же проекте.
"Ей также не выплатили деньги за работу и лишили ее бренда. Она с марта обращается в разные инстанции - в администрацию президента, в прокуратуру, но до сих пор без ответа", – сказал он.
Марассулов утверждает, что обращался к адвокатам в Ташкенте, однако ни один не согласился вести дело против Норматова.
"Мне прямо говорили: против этого человека ничего не получится", – добавил предприниматель.