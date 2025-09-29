 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Суббота, 04.10.2025
16:19  ГДР досталась ФРГ "по цене бутерброда", - Валерий Бурт
15:04  День начала Космической эры человечества - 4 октября 1957 года
14:41  США пытаются взять под контроль рынок криптовалют: "Будут грести все и всех"
13:11  Премьером Японии впервые станет женщина Санаэ Такаити
01:10  Podrobno.uz: Казахский бизнесмен Таир Марассулов о захвате своего бизнеса в Ташкенте
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Пятница, 03.10.2025
19:26  ProFinance: Хуситы ввели санкции против американских нефтяных компаний
13:24  Киргизия. В Джалал-Абаде, переименованном в Манас, переименуют 40 улиц в честь 40 соратников Манаса
12:50  ШОС, Узбекистан и новые горизонты взаимодействия (видео)
12:44  Экспансионизм Великобритании в Каспийском регионе – причины и последствия, - Егор Лисовенко
12:42  Свободное падение: что происходит с мировыми ценами на нефть
12:36  Эммануэль Макрон: Клопы напали на Францию по приказу из Кремля
12:31  Почему маршал Пилсудский стал кумиром главы Польши (история)? - Валерий Бурт
11:59  В Астане проходит Евразийский форум KAZENERGY на тему "Новый энергетический порядок: фокус на средние державы"
02:03  "Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу
01:40  Киргизию разделили на 30 избирательных округов (карта)
00:05  ВС РФ перехватили инициативу в сражении у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 2 октября
Четверг, 02.10.2025
21:16  СП: Русский Туркестан. Москва вернет лидерство в Средней Азии, когда избавится от собственных "баев"
19:09  В Киргизии новый директор Госагентства физкультуры и спорта Казыбек Молдажиев
16:01  Строительство АЭС Узбекистане: в Узатоме рассказали о стоимости проекта
15:30  Тот самый Олень: "Газовый план Трампа" - как Газу съесть, и на газ сесть
15:05  КП: Чтобы прокормить искусственный интеллект нужно построить несколько десятков АЭС
14:18  Россия запустит процесс выбора нового генсека ООН
14:05  К чему приведет обмеление Каспийского моря, - Игорь Кармазин
13:56  ИноСМИ: поляков и темнокожих среди ВСУ больше, чем украинцев
12:57  Лидеры Центразии в США: в кабалу - по собственному желанию, - Сергей Кожемякин
12:03  Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана 01.10.2025
02:43  Как была провозглашена КНР (история), - Олег Шевченко
01:04  Президент США решил разорить Европу ради России, - Антон Трофимов
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ на южном фланге Новопавловского сектора фронта – итоговая сводка Readovka за 1 октября
Среда, 01.10.2025
21:55  СП: Уран может быть элементом давления на Вашингтон
20:48  НГ: Президент Киргизии предлагает вернуть смертную казнь
18:19  ФСК: У России и Китая появился шанс оздоровить Организацию тюркских государств?
16:30  В Казахстане будет создан Университет искусственного интеллекта. Токаев поручил правительству
11:33  Эмомали Рахмон освободил от должностей ряд судей и чиновников
04:55  Решать водный вопрос в ЦА можно только сообща, но не с Ротшильдами, - Марат Нургожаев
03:51  Запад научился генерировать пандемии страха, - Тимофей Бордачев
03:38  Италия заходит в Центральную Азию через Казахстан, - Виктория Панфилова
03:00  Посол РФ раскрыл подробности визита Путина в Таджикистан
02:45  Трамп на локомотиве: США врываются в борьбу за Центральную Азию, - Игорь Кармазин
02:00  Обращение Президента Садыра Жапарова: Мы ввели избирательную систему, которой нет ни в одной стране мира
00:05  ВС РФ ликвидировали укрепрайон ВСУ северо-западнее Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 30 сентября
Вторник, 30.09.2025
18:07  СВР России: Киев готовит новую резонансную провокацию
17:52  Keep Germans down. Америка опускает Германию и вместе с ней всю Европу, - Алексей Белов
17:18  Мюнхенский сговор. 30 сентября 1938 года лидеры Германии, Италии, Британии и Франции подписали соглашение...
14:05  Zeit: Инвестиции в апокалипсис. Цена на золото достигла нового исторического максимума
12:54  Газовый альянс РФ и Ирана как база новой энергетической архитектуры Евразии, - Егор Лисовенко
12:48  KazAID: строительство школы в Турции вышло на финишную прямую
12:17  СП: Все, кто называл Трампа "российским шпионом", начали таинственно исчезать
08:37  Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Джурабекова
04:30  НГ: Впервые в истории премьером Японии может стать женщина
01:31  Podrobno.uz: Как Казахстан собирается стать цифровым государством и что это даст Узбекистану
00:48  Тюркский мир усиливает интеграцию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ разрывают оборону ВСУ в центре Покровска – итоговая сводка Readovka за 29 сентября
Понедельник, 29.09.2025
21:00  В США решили платить школьникам за посещение уроков
19:54  Андрей Келин: Лондон еще не создал ракеты, которые хочет поставлять Киеву
15:08  Перестановки во власти: почему президент Токаев меняет команду, - Данияр Ашимбаев
14:31  Цена золота достигла нового максимума, превысив $3800 за унцию
13:22  Погранслужба США наводнила центр Чикаго и начала задержания мигрантов (видео)
10:09  Жаслан Мадиев стал Министром искусственного интеллекта и замом премьера Казахстана
09:45  Европу охватил очень опасный психоз, – Федор Лукьянов
Премьером Японии впервые станет женщина Санаэ Такаити
13:11 04.10.2025

Премьером Японии впервые станет женщина. Консерватор и сторонник традиционных ценностей

Экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити победила на выборах нового председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП). Она наверняка станет следующим главой кабмина и первой в истории Японии женщиной-премьером.



64-летняя уроженка западной префектуры Нара является ярко выраженным консерватором и выступает в защиту традиционных ценностей. В частности, в ходе своей политической карьеры она выступала против легализации в стране однополых браков и негативно высказывалась о возможности восхождения на японский императорский трон женщины.

Является активным сторонником пересмотра 9-й статьи конституции, которая провозглашает отказ от создания вооруженных сил и от войны как средства разрешения международных споров. Выступает резко против политизации паломничества в токийский храм Ясукуни, который в странах Азии считается символом милитаризма, неоднократно посещала его лично. Является действующим членом японской националистической организации "Ниппон кайги" ("Японский совет"), которая, в частности, отрицает преступления, совершенные японской армией на оккупированных территориях в первой половине прошлого века. Дипломированный специалист в области кибернетической безопасности. Такаити находится под российскими санкциями, введенными в ответ на политику Токио: она была включена в список 4 мая 2022 года, занимая пост главы ключевого Политического совета ЛДП.

Либерально-демократическая партия Японии оказалась в ситуации острой политической нестабильности после выборов в верхнюю палату парламента 20 июля, на которых правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в этой палате. Это стало вторым подряд крупным поражением для премьера Сигэру Исибы: в октябре прошлого года правящая коалиция лишилась большинства и в нижней, ключевой, палате парламента. ЛДП также потерпела неудачу на выборах в законодательное собрание Токио.

После определения нового председателя ЛДП Исиба, как ожидается, в ближайшие дни подаст в отставку. Нового премьера изберут в парламенте. Перед следующим главой крупнейшей, но не имеющей большинства партии встанет вопрос о достижении договоренностей с оппозицией или расширении правящей коалиции.

Источник - ТАСС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759572660


