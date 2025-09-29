Премьером Японии впервые станет женщина Санаэ Такаити

13:11 04.10.2025

Премьером Японии впервые станет женщина. Консерватор и сторонник традиционных ценностей



Экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити победила на выборах нового председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП). Она наверняка станет следующим главой кабмина и первой в истории Японии женщиной-премьером.



