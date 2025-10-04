США пытаются взять под контроль рынок криптовалют: "Будут грести все и всех"

14:41 04.10.2025

4 октября 2025



В Сингапуре как минимум один человек задержан по обвинению в якобы нарушении законов США о кибермошенничестве, RT собрал все, что известно по данной теме к этому моменту.



Ранее посольство России в Сингапуре сообщило, что россиянина задержали для экстрадиции в США. Дипведомство находится в контакте с его окружением и держит вопрос на оперативном контроле.



По информации финансового блогера Михаила Жуховицкого, на самом деле задержанных двое. Оба россияне - они приехали в Сингапур на криптоконференцию. Еще один человек, по его словам, мог быть задержан, но он не прилетел из-за болезни. Также Жуховицкий рассказал, что обвинения гражданам России аналогичны тем, что были предъявлены главе Gotlib Алексею Андрюнину: мошенничество и манипулирование рынком в сфере криптовалют. Его задержали в Португалии в октябре 2024 года и экстрадировали в США. Он пошел на сделку о признании вины.



По мнению блогера, США через такие аресты пополняют "обменные фонды". Он предостерег специалистов от поездок за рубеж.



В комментариях под постом Жуховицкого говорят, что участие в зарубежных конференциях с российским паспортом несет риск ареста независимо от того, нарушал специалист законы или нет. Пользователи в сети также пишут, что США пытаются взять под контроль рынок криптовалют, так как он угрожает долларовой системе: "Будут грести все и всех".



Вместе с этим, как пишет Telegram-канал RT, в посольстве России в Сингапуре сообщили RT, что у них нет информации о втором задержанном россиянине.



