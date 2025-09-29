День начала Космической эры человечества - 4 октября 1957 года

15:04 04.10.2025

4 октября 1957 года: точка отсчета Космической эры



68 лет назад с полигона Тюратам (ныне - космодром Байконур) стартовала ракета Р-7, которая вывела на орбиту первый в истории человечества искусственный спутник Земли (Первый ИСЗ).



Он стал первым рукотворным объектом, который летал на околоземной орбите, подчиняясь законам небесной механики.



