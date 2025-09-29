|День начала Космической эры человечества - 4 октября 1957 года
15:04 04.10.2025
4 октября 1957 года: точка отсчета Космической эры
68 лет назад с полигона Тюратам (ныне - космодром Байконур) стартовала ракета Р-7, которая вывела на орбиту первый в истории человечества искусственный спутник Земли (Первый ИСЗ).
Он стал первым рукотворным объектом, который летал на околоземной орбите, подчиняясь законам небесной механики.
Как выглядел Первый ИСЗ
Он представлял собой герметичный алюминиевый шар диаметром около полуметра - 58 см - с четырьмя антеннами.
Внутри - необходимый минимум:
- Радиостанция
- Вентилятор системы терморегулирования
- Датчики температуры и давления
- Бортовая кабельная сеть
Хроника легендарного старта
▪️ 4 октября 1957 года - пуск ракеты Р-7
▪️ Через 295 секунд после старта - почти 5 минут - Первый ИСЗ и вторая ступень ракеты выведены на эллиптическую орбиту
▪️ На 315-й секунде после старта Первый ИСЗ отделился от ступени ракеты
▪️ Включились передатчики, и весь мир услышал знаменитые теперь сигналы "бип-бип-бип"
В течение трех месяцев спутник совершил 1440 витков вокруг Земли.
"Звездочка" в небе и в мировой истории
Об этом пуске говорила вся мировая пресса и радио. В разных странах люди выходили из дома по ночам, чтобы увидеть своими глазами искусственную "звездочку", летящую в небесной дали.
В сентябре 1967 года Международная федерация астронавтики в ознаменование пуска провозгласила 4 октября Днем начала Космической эры человечества.
Для советских граждан это был триумф - наша страна перевернула страницу мировой истории.