 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 04.10.2025
16:19  ГДР досталась ФРГ "по цене бутерброда", - Валерий Бурт
15:04  День начала Космической эры человечества - 4 октября 1957 года
14:41  США пытаются взять под контроль рынок криптовалют: "Будут грести все и всех"
13:11  Премьером Японии впервые станет женщина Санаэ Такаити
01:10  Podrobno.uz: Казахский бизнесмен Таир Марассулов о захвате своего бизнеса в Ташкенте
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Пятница, 03.10.2025
19:26  ProFinance: Хуситы ввели санкции против американских нефтяных компаний
13:24  Киргизия. В Джалал-Абаде, переименованном в Манас, переименуют 40 улиц в честь 40 соратников Манаса
12:50  ШОС, Узбекистан и новые горизонты взаимодействия (видео)
12:44  Экспансионизм Великобритании в Каспийском регионе – причины и последствия, - Егор Лисовенко
12:42  Свободное падение: что происходит с мировыми ценами на нефть
12:36  Эммануэль Макрон: Клопы напали на Францию по приказу из Кремля
12:31  Почему маршал Пилсудский стал кумиром главы Польши (история)? - Валерий Бурт
11:59  В Астане проходит Евразийский форум KAZENERGY на тему "Новый энергетический порядок: фокус на средние державы"
02:03  "Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу
01:40  Киргизию разделили на 30 избирательных округов (карта)
00:05  ВС РФ перехватили инициативу в сражении у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 2 октября
Четверг, 02.10.2025
21:16  СП: Русский Туркестан. Москва вернет лидерство в Средней Азии, когда избавится от собственных "баев"
19:09  В Киргизии новый директор Госагентства физкультуры и спорта Казыбек Молдажиев
16:01  Строительство АЭС Узбекистане: в Узатоме рассказали о стоимости проекта
15:30  Тот самый Олень: "Газовый план Трампа" - как Газу съесть, и на газ сесть
15:05  КП: Чтобы прокормить искусственный интеллект нужно построить несколько десятков АЭС
14:18  Россия запустит процесс выбора нового генсека ООН
14:05  К чему приведет обмеление Каспийского моря, - Игорь Кармазин
13:56  ИноСМИ: поляков и темнокожих среди ВСУ больше, чем украинцев
12:57  Лидеры Центразии в США: в кабалу - по собственному желанию, - Сергей Кожемякин
12:03  Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана 01.10.2025
02:43  Как была провозглашена КНР (история), - Олег Шевченко
01:04  Президент США решил разорить Европу ради России, - Антон Трофимов
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ на южном фланге Новопавловского сектора фронта – итоговая сводка Readovka за 1 октября
Среда, 01.10.2025
21:55  СП: Уран может быть элементом давления на Вашингтон
20:48  НГ: Президент Киргизии предлагает вернуть смертную казнь
18:19  ФСК: У России и Китая появился шанс оздоровить Организацию тюркских государств?
16:30  В Казахстане будет создан Университет искусственного интеллекта. Токаев поручил правительству
11:33  Эмомали Рахмон освободил от должностей ряд судей и чиновников
04:55  Решать водный вопрос в ЦА можно только сообща, но не с Ротшильдами, - Марат Нургожаев
03:51  Запад научился генерировать пандемии страха, - Тимофей Бордачев
03:38  Италия заходит в Центральную Азию через Казахстан, - Виктория Панфилова
03:00  Посол РФ раскрыл подробности визита Путина в Таджикистан
02:45  Трамп на локомотиве: США врываются в борьбу за Центральную Азию, - Игорь Кармазин
02:00  Обращение Президента Садыра Жапарова: Мы ввели избирательную систему, которой нет ни в одной стране мира
00:05  ВС РФ ликвидировали укрепрайон ВСУ северо-западнее Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 30 сентября
Вторник, 30.09.2025
18:07  СВР России: Киев готовит новую резонансную провокацию
17:52  Keep Germans down. Америка опускает Германию и вместе с ней всю Европу, - Алексей Белов
17:18  Мюнхенский сговор. 30 сентября 1938 года лидеры Германии, Италии, Британии и Франции подписали соглашение...
14:05  Zeit: Инвестиции в апокалипсис. Цена на золото достигла нового исторического максимума
12:54  Газовый альянс РФ и Ирана как база новой энергетической архитектуры Евразии, - Егор Лисовенко
12:48  KazAID: строительство школы в Турции вышло на финишную прямую
12:17  СП: Все, кто называл Трампа "российским шпионом", начали таинственно исчезать
08:37  Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Джурабекова
04:30  НГ: Впервые в истории премьером Японии может стать женщина
01:31  Podrobno.uz: Как Казахстан собирается стать цифровым государством и что это даст Узбекистану
00:48  Тюркский мир усиливает интеграцию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ разрывают оборону ВСУ в центре Покровска – итоговая сводка Readovka за 29 сентября
Понедельник, 29.09.2025
21:00  В США решили платить школьникам за посещение уроков
19:54  Андрей Келин: Лондон еще не создал ракеты, которые хочет поставлять Киеву
15:08  Перестановки во власти: почему президент Токаев меняет команду, - Данияр Ашимбаев
14:31  Цена золота достигла нового максимума, превысив $3800 за унцию
13:22  Погранслужба США наводнила центр Чикаго и начала задержания мигрантов (видео)
10:09  Жаслан Мадиев стал Министром искусственного интеллекта и замом премьера Казахстана
09:45  Европу охватил очень опасный психоз, – Федор Лукьянов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
День начала Космической эры человечества - 4 октября 1957 года
15:04 04.10.2025

4 октября 1957 года: точка отсчета Космической эры

68 лет назад с полигона Тюратам (ныне - космодром Байконур) стартовала ракета Р-7, которая вывела на орбиту первый в истории человечества искусственный спутник Земли (Первый ИСЗ).

Он стал первым рукотворным объектом, который летал на околоземной орбите, подчиняясь законам небесной механики.



Как выглядел Первый ИСЗ
Он представлял собой герметичный алюминиевый шар диаметром около полуметра - 58 см - с четырьмя антеннами.
Внутри - необходимый минимум:
- Радиостанция
- Вентилятор системы терморегулирования
- Датчики температуры и давления
- Бортовая кабельная сеть

Хроника легендарного старта
▪️ 4 октября 1957 года - пуск ракеты Р-7
▪️ Через 295 секунд после старта - почти 5 минут - Первый ИСЗ и вторая ступень ракеты выведены на эллиптическую орбиту
▪️ На 315-й секунде после старта Первый ИСЗ отделился от ступени ракеты
▪️ Включились передатчики, и весь мир услышал знаменитые теперь сигналы "бип-бип-бип"

В течение трех месяцев спутник совершил 1440 витков вокруг Земли.

"Звездочка" в небе и в мировой истории

Об этом пуске говорила вся мировая пресса и радио. В разных странах люди выходили из дома по ночам, чтобы увидеть своими глазами искусственную "звездочку", летящую в небесной дали.

В сентябре 1967 года Международная федерация астронавтики в ознаменование пуска провозгласила 4 октября Днем начала Космической эры человечества.

Для советских граждан это был триумф - наша страна перевернула страницу мировой истории.

Источник - Роскосмос
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759579440


Новости Казахстана
- Экономическая политика как карго-культ
- Рабочий график главы государства
- Закон о сотрудничестве Казахстана и Армении в области миграции одобрили сенаторы
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2025 года №1022
- Мажилис ратифицировал соглашение об усилении контроля за перевозкой радиоактивных материалов в СНГ
- Инфляция в Республике Казахстан (сентябрь 2025г.)
- Президентский гамбит
- Требования госорганов нарушать банковскую тайну вкладчиков незаконны
- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и Пакистана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  