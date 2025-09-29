В Чехии на парламентских выборах победили евроскептики

22:02 04.10.2025

Евроскептики победили на парламентских выборах в Чехии - ЕС получил третью "головную боль" и противников помощи Украине



Движение ANO экс-премьера Андрея Бабиша победило на парламентских выборах в Чехии, набрав 34,7% голосов после обработки 99,5% бюллетеней. В союзе с правыми SPD и AUTO партия получает 109 мандатов из 200 - устойчивое большинство, способное менять курс страны. Проевропейские силы уходят в оппозицию, уступив на фоне усталости избирателей от "диктата ЕС".



