|В Чехии на парламентских выборах победили евроскептики
22:02 04.10.2025
Евроскептики победили на парламентских выборах в Чехии - ЕС получил третью "головную боль" и противников помощи Украине
Движение ANO экс-премьера Андрея Бабиша победило на парламентских выборах в Чехии, набрав 34,7% голосов после обработки 99,5% бюллетеней. В союзе с правыми SPD и AUTO партия получает 109 мандатов из 200 - устойчивое большинство, способное менять курс страны. Проевропейские силы уходят в оппозицию, уступив на фоне усталости избирателей от "диктата ЕС".
На выборах чехи фактически ответили на вопрос премьера Фиалы, который накануне голосования заявил, что страна должна "решить, останется ли частью Запада или дрейфует на Восток". Неслучайно, что первым Бабиша поздравил премьер Венгрии Виктор Орбан - они давно на одной волне в критике Брюсселя.
Большую роль в победе на выборах сыграла личность главы ANO - Андрея Бабиша, возглавлявшего Чехию с 2017 по 2021 год. Он не скрывает скепсиса к брюссельской бюрократии и политике миграции, открыто критикует коррупционные схемы закупок оружия для Украины и считает, что все экономические проблемы страны из-за помощи Киеву.