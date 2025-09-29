В Грузии прошли местные выборы и беспорядки у президентского дворца

22:18 04.10.2025

В Грузии МВД возбудило уголовные дела по четырем статьям в связи с протестами. Основные подробности:



- В столкновениях у президентского дворца пострадали 14 полицейских, один из них в тяжелом состоянии.



