|В Грузии прошли местные выборы и беспорядки у президентского дворца
22:18 04.10.2025
В Грузии МВД возбудило уголовные дела по четырем статьям в связи с протестами. Основные подробности:
- В столкновениях у президентского дворца пострадали 14 полицейских, один из них в тяжелом состоянии.
- Премьер-министр Грузии Кобахидзе пообещал "жестко наказать виновных в насилии" уже сегодня и в ближайшие дни: "Осталось только молиться за тех, кто на это решился", - отметил он.
- Кобахидзе также заявил, что посол ЕС в Грузии несет ответственность за беспорядки в Тбилиси, поскольку поддержал протестные акции: "Проявите добрую волю, выйдите на улицы, разделите и решительно осудите все происходящее".
- МВД возбудило уголовные дела по четырем статьям: нападение на полицейского, призыв к насильственной смене власти, повреждение чужого имущества и попытка захвата объектов стратегического или особого значения.
- Глава ЦИК Грузии сообщил, что местные выборы прошли свободно и спокойно, итоговая явка составила 33,5%.
- После подсчета всех голосов в Тбилиси мэром остался Каха Каладзе, который заявил, что участники митинга - "члены агентурной сети, контролируемой извне".