Центр по борьбе с дезинформацией о "причастности Казахстана к атаке на Орск"

01:09 05.10.2025

Дипфейк : от имени казахстанских чиновников распространяются ложные заявления о "причастности Казахстана к атаке на Орск"



3 октября в информационном пространстве появились видеозаписи, на которых лица, внешне схожие с министром иностранных дел Казахстана и представителями Министерства обороны, якобы подтверждают факт атаки беспилотника казахстанского производства на нефтеперерабатывающий завод в Орске (РФ) и "принимают ответственность" за случившееся.



Анализ Центра по борьбе с дезинформацией показал, что данные материалы являются классическим примером дипфейков - поддельных видеороликов, созданных с использованием технологий генеративного искусственного интеллекта.



