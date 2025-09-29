|Центр по борьбе с дезинформацией о "причастности Казахстана к атаке на Орск"
01:09 05.10.2025
Дипфейк : от имени казахстанских чиновников распространяются ложные заявления о "причастности Казахстана к атаке на Орск"
3 октября в информационном пространстве появились видеозаписи, на которых лица, внешне схожие с министром иностранных дел Казахстана и представителями Министерства обороны, якобы подтверждают факт атаки беспилотника казахстанского производства на нефтеперерабатывающий завод в Орске (РФ) и "принимают ответственность" за случившееся.
Анализ Центра по борьбе с дезинформацией показал, что данные материалы являются классическим примером дипфейков - поддельных видеороликов, созданных с использованием технологий генеративного искусственного интеллекта.
Что установлено:
Официальные источники Российской Федерации (региональные власти, МЧС, Минобороны РФ) сообщали лишь о попытке атаки беспилотников по объектам в Оренбургской области утром 3 октября. В их публикациях Казахстан не упоминается.
Украинские ресурсы также указывали, что ударные БПЛА были запущены ЦСО "А" Украины, не связывая инцидент с территорией Казахстана.
Ни одно официальное ведомство Казахстана - ни МИД, ни Минобороны - не делало заявлений о какой-либо причастности к произошедшему.
Все появившиеся видео не размещались на официальных ресурсах госорганов и имеют признаки фальсификации.
Технические признаки дипфейка:
• Несовпадение мимики и артикуляции с голосом - характерное "залипание" лица и неестественные тени при повороте головы.
• Искаженная структура звука (отсутствие естественных шумов помещения, сжатие аудиосигнала, типичное для синтетического голоса).
• Нарушение синхронизации между губами и речью при просмотре в замедленном режиме.
• Метаданные видеофайлов, распространяемых в Telegram и X (Twitter), не содержат признаков исходной съемки - отсутствуют данные о модели устройства и времени записи.
Возможные цели распространителей:
• Дестабилизировать общественное мнение в Казахстане и России.
• Создать ложное впечатление о вовлеченности Казахстана в вооруженный конфликт.
• Подорвать доверие к официальным позициям и дипломатическим каналам.
Официальная позиция:
Министерство иностранных дел и Министерство обороны Республики Казахстан не имеют отношения к данным видеозаписям.
Все официальные заявления размещаются только на проверенных источниках - сайтах ведомств и их верифицированных аккаунтах.
Распространенные видеоролики являются информационной провокацией и примером использования технологий дипфейков для вброса ложных нарративов.
Просим граждан проверять источники информации, обращать внимание на визуальные и аудиоискажения и не распространять неподтвержденные материалы.