Как Узбекистан и Казахстан сотрудничают в водно-энергетической сфере (видео)

02:23 05.10.2025

03.10.2025



В МПЦ Sputnik Узбекистан эксперты обсудили сотрудничество двух республик в водно-энергетической сфере.



В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся видеомост Ташкент – Астана на тему "Водно-энергетическое сотрудничество стран Центральной Азии". Напомним, в сентябре Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали протокол о водно-энергетическом сотрудничестве до 2026 года.







Заместитель директора НИИ ирригации и водных проблем при Минводхозе РУз Андрей Петров отметил, что в регионе реализуется один из крупнейших проектов - строительство Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане. По его словам, в разработке технического задания и технико-экономического обоснования активно участвует Узбекистан, что позволит в будущем упростить совместную и взаимовыгодную эксплуатацию стратегического объекта.



"В рамках последнего протокола обсуждалась важнейшая тема - недопущение достижения мертвого объема Токтогульского водохранилища. В противном случае это осложнит дальнейшую эксплуатацию не только для ирригационных, но и для энергетических нужд. Узбекистан, исходя из технических возможностей, подтвердил готовность выполнять обязательства по компенсационным механизмам - передавать электроэнергию и другие энергоресурсы в обмен на гарантированные поставки воды в летний период", - подчеркнул Петров.



Ведущий научный сотрудник Института проблем энергетики АН РУз Уткур Таджиев, в свою очередь, отметил, что Узбекистан делает значительный шаг вперед в направлении "зеленой" экономики, активно развивая гидроэнергетику на внутренних реках.



"Началось строительство гидроэлектростанций в бассейне реки Пскем, планируется освоение бассейна реки Чаткал. Для этого необходимо тесное сотрудничество с Кыргызстаном, чтобы согласовать использование водных ресурсов и энергетические потребности обеих сторон", - подчеркнул эксперт.



В ходе дискуссии эксперты обменялись мнениями и ответили на вопросы журналистов.