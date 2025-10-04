Гонка Запада за стратегическим сырьем: как странам ЦА не попасть в ловушку, - Наталья Крек

05.10.2025 Гонка Запада за стратегическим сырьем: как странам ЦА не попасть в ловушку

04.10.2025 | Наталья КРЕК



Из года в год растет мировой спрос на редкоземельные минералы, обусловленный развитием высоких технологий в различных отраслях – от мобильной связи до военной и космической сферы, а также реализацией форсированного зеленого энергоперехода, который мировому сообществу активно навязывают западные страны. Складывающаяся на рынке критически важных сырьевых минералов (КВСМ) ситуация обостряет борьбу за ресурсы и усиливает геополитическое противостояние.



В последнее десятилетие эпицентром столкновений как политических, так и экономических интересов крупных мировых держав стала Центральная Азия, где имеются огромные и практически неосвоенные запасы редких минералов. При этом нельзя не отметить, что отдельные игроки традиционно пытаются вести игру в регионе по своим правилам, т. е. используя неоколониальную модель эксплуатации. Последняя, по сути, представляет собой усовершенствованный набор инструментов, безотказно работавших веками – "образ миссии и стеклянные бусы", посредством которых были разграблены Индия, африканские и многие другие страны мира.



Сегодня США и их союзники, стремясь закрепить за собой все цепочки поставок КВСМ, нацелены взять под свой контроль крупнейших мировых производителей критически важных сырьевых минералов и урана, включая Центрально-Азиатский регион.



Стратегические интересы зарубежных стран к ресурсным базам ЦА обсудили участники прошедшего в Бишкеке круглого стола "Запасы критически важного сырья ЦА: как странам региона не попасть в геополитическую ловушку", организованного ЦЭИ "Ой Ордо".



В рамках мероприятия было отмечено, что неоколониальная модель эксплуатации, которую активно продвигают в регионе США и Великобритания, не отвечает национальным интересам центральноазиатских республик. Выгодным для них форматом является сохранение свободы выбора инвестиционных и торгово-экономических партнеров, а также сохранение возможности пользоваться благоприятной ценовой конъюнктурой на глобальных рынках. Т. е. странам ЦА важно укрепить ресурсный национализм, нацеленный на соблюдение собственных интересов, и отказаться от сомнительных инвестиций, что позволит им сохранить суверенитет не только в сфере добычи критически важных сырьевых минералов, но и в экономическом и политическом плане в целом.



Как рассказал директор НИИ "Геополитики и стратегии" Канатбек Азиз, 29 июля текущего года будущий посол США в Казахстане Джулия Стар определила главную цель своей дипломатической миссии так: "Направить в сторону США вектор по добыче всех минеральных ресурсов в республике и отделить ее от Китая и России". Эксперт подчеркнул, что такие подходы коснутся всей Центральной Азии: "У США есть большой интерес к нашим ресурсам. А у нас есть большая проблема – мы заявляем, что являемся единым регионом, но, когда вопрос касается добычи минералов, у каждого включается страновой эгоизм, т. к. каждый заинтересован в реализации собственных интересов. Но сейчас важно проанализировать все потенциальные угрозы, определиться с общим вектором и действовать согласованно".



Международный анализ по результатам добычи полезных ископаемых, где ключевыми действующими лицами были британские или американские компании, сделал президент товарно-сырьевой биржи Евразийского союза Михаил Петров. Он рассмотрел примеры Северной Родезии и Нигерии прошлого века, а также Индии, где эксплуатация длилась почти два столетия, с одной стороны, и современного Казахстана – с другой.



"В Северной Родезии – ныне Замбии облагались какими-либо налогами в пользу государства 12% добываемых ресурсов, остальная их часть просто вывозилась за пределы страны. В Нигерии доход делился так: 50% сразу забирал инвестор и лишь с оставшихся 50% платились какие-то налоги, в итоге стране оставалось не более двух процентов. В Индии ситуация еще интереснее. "Инвесторы" что-то вкладывали, потом что-то добывали, а потом просто вывозили добытое. В итоге из страны вывезено ресурсов на $200-300 млрд без каких-либо выплат для самой Индии, – рассказал спикер. – Что касается Казахстана, то с начала 90-х годов ситуация с добычей полезных ископаемых в республике дошла до полного абсурда. Транснациональные корпорации сейчас вывозят 90-98% дохода с их месторождений. Согласно последним данным, компания "Арселор Миталл" догребла остатки работавшего еще с советских времен месторождения, где было довольно много железа, и просто ушла без всяких компенсаций. Все судебные дела по иностранным компаниям, разрабатывающим месторождение "Кашаган", казахская сторона проиграла. Это путь, которого Кыргызстану надо избежать".



Эксперт акцентировал внимание на том, что результатом деятельности западных инвесторов, как правило, становится полное истощение месторождений и колоссальный ущерб экологии: "Колониальные компании зарабатывают, добывая все, что могут, а стране добычи остается пустое месторождение, рекультивацией которого никто не занимается. Остаются вырубленные леса, отравленные вода и сельхозземли, т. к. при добыче используются реки кислот, щелочей и других отравляющих элементов. Остаются железные дороги и порты, но все они заточены исключительно на вывоз ресурсов, но никак не на развитие национальной экономики. После ухода западных инвесторов в стране не остается ни технологий, ни возможности переработки или доработки. Есть только полная утрата ресурсов и финансовый дисбаланс, учитывая, что в бюджете остается в лучшем случае 10% дохода от всего добытого".



По его словам, заниматься добычей полезных ископаемых странам ЦА нужно либо самостоятельно, либо совместно со стратегическими союзниками в рамках ЕАЭС и ШОС – Китаем и Россией, которые, с одной стороны, обладают опытом и технологиями для реализации таких проектов, с другой стороны, являются идеальными рынками сбыта рудных материалов.



Аналогичное мнение высказал экс-первый замминистра обороны КР кандидат философских наук Мурат Бейшенов. По его словам, при разработке месторождений предпочтение должно отдаваться партнерам из Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества: "Почему мы должны отдавать предпочтение США или Великобритании? Почему не России? Она географически рядом, и мы состоим в одних объединениях. У российской стороны есть и современные технологии, и огромный опыт в добыче полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов. Почему мы должны идти на поводу у западных стран, соблюдая их санкции в ущерб собственным интересам? Российская Федерация – наш стратегический партнер, с которым мы сотрудничаем по самым разным направлениям".



При этом спикер предостерег, что западные корпорации, если отдать им доступ к ресурсам, будут заниматься не только добычей. Следующим шагом станет усиление политического давления с их стороны, которое, в свою очередь, поставит под угрозу суверенитет Кыргызстана. Попав в зависимость от иностранных государств, власти республики будут вынуждены действовать под их диктовку как во внутренней, так и во внешней политике: "Не исключено, что Запад потребует от Кыргызстана выйти из ОДКБ, ЕАЭС и т.д. Примером того, как привлечение западных инвесторов влияет на независимость страны, является Армения, где одним из условий инвестиций стала реинтеграция республики из всех этих объединений".



По мнению спикера, многовекторность во внешней политике приемлема, когда каждый вектор приносит выгоду государству. Однако в нынешней ситуации, когда западные "партнеры" в ущерб национальным интересам Кыргызстана в сфере экономики и безопасности пытаются решить свои геополитические задачи, многовекторность не идет на пользу республике.



"Поэтому мы должны четко понимать, кто партнер, а кто пытается нас просто использовать. Я не говорю, что нужно прекратить все отношения, но нужно твердо стоять на своих позициях. Сейчас к нам проявляют повышенный интерес и американцы, и британцы. Обещают золотые горы, но им не нужен Кыргызстан и кыргызстанцы, им нужны только наши ресурсы. И каким "благом" сотрудничество с западными странами в итоге может обернуться для нашей республики, прекрасно демонстрируют примеры Африки, Индии, стран ЮВА и Латинской Америки. Когда сейчас та же Индия, например, пытается заявить о своей независимости и выбрать свой путь развития, ей этого не дают сделать, применяя к ней санкции. Учитывая плачевный опыт этих стран, мы не должны попасть в геополитическую ловушку, которую нам приготовили США и Великобритания. Визит в Кыргызстан Ариэль Малярд де Ротшильд – это сигнал, что у этой семьи есть интерес к полезным ископаемым республики, и прежде всего к редкоземельным металлам. Но мы не должны отдавать им наши богатства", – поделился мнением эксперт.



Он отметил, что для развития Кыргызстан нуждается в финансах, но необходим стратегический подход к вопросу их привлечения извне, учитывая, что несколько ближайших десятилетий редкоземельные металлы будут самым востребованным и дорогим товаром, ввиду того, что их запасами обладают всего несколько стран мира, включая Кыргызстан. "У нас есть хорошая база для успешного развития экономики, это будущее нашего государства, но вот вопрос, как их добывать и кому продавать, – это уже политика. Поэтому нам нужно очень хорошо подумать, с кем мы можем сотрудничать в данном направлении", – отметил М. Бейшенов.



Для этих целей, уверен военный эксперт, необходимо из местных специалистов создать авторитетную комиссию, которая могла бы провести аудит всех имеющихся запасов, сделать анализ и определить стратегию развития горнодобывающей отрасли в целом и по редкоземельным металлам в частности, т.к. имеющаяся на данный момент стратегия не отвечает нынешним реалиям. "До конца года комиссия должна подготовить анализ и дать руководству страны объективную информацию об имеющихся у нас запасах и подготовить прогнозы по их стоимости на мировом рынке. На основании этого анализа руководство должно принимать решения, что мы можем продать сейчас, а что придержать, чтобы в будущем использовать для развития своей экономики, а не для обогащения иностранных корпораций", – подытожил М. Бейшенов.



В свою очередь, советник министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, исполнительный директор Кыргызского общества экспертов недр Аркадий Рогальский выразил недоумение тем фактом, что сегодня правительство и аппарат президента Кыргызстана не опираются на имеющиеся наработки местных специалистов, а вместо этого при участии внешних доноров привлекают для разработки стратегии горнодобывающей отрасли республики зарубежные предприятия, которые даже не открывают своих филиалов или представительств на территории КР.



"Приезжают некие джентльмены в белых шлемах и рассказывают нам, что такое стратегия горнодобывающей отрасли. Сейчас ведется проект по разработке критических материалов. Изначально его название было "Стратегия развития критических материалов КР для Великобритании", но после того, как была поднята буча, название было исправлено на "Стратегия развития критических материалов КР. Возможности применения опыта Великобритании". Но при этом документ до сих пор не представлен публике, я с ним не ознакомлен, т. к. не смог его найти. Но судя по тому, что на подходе второй транш, разработка документа идет полным ходом", - поделился информацией спикер. При этом он подчеркнул, что такой подход – это путь в никуда, поэтому республике сейчас было бы лучше уйти от навязываемых международных штампов.



(Окончание следует) Источник - Ритм Евразии

