Путин и Си Цзиньпин поздравили Рахмона с днем рождения

13:08 05.10.2025

"Своей деятельностью во главе государства вы снискали искреннее уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом", - говорится в обращении российского лидера.



В свою очередь глава Китая подчеркнул, что придает большое значение развитию китайско-таджикских отношений и дорожит дружбой с президентом РТ.



