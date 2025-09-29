|Путин и Си Цзиньпин поздравили Рахмона с днем рождения
13:08 05.10.2025
"Своей деятельностью во главе государства вы снискали искреннее уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом", - говорится в обращении российского лидера.
В свою очередь глава Китая подчеркнул, что придает большое значение развитию китайско-таджикских отношений и дорожит дружбой с президентом РТ.
В том числе Рахмона поздравили главы всех остальных республик ЦА, а также лидеры Беларуси, Турции, Азербайджана и Армении.