Грузинский премьер о Молдавии: - "Это полный абсурд, который они сами же не могут объяснить"

16:10 05.10.2025

Кобахидзе: Грузия останется в "режиме односторонней дружбы" с Молдавией

Грузинский премьер-министр назвал абсурдом то, что республика хочет евроинтеграцию и при этом остается членом СНГ



- Какой дурак на Плюке правду думает?… Абсурд!

- Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю…

Георгий Данелия фильм "Кин-Дза-Дза".



ТБИЛИСИ, 5 октября. /ТАСС/. Власти Грузии останутся в "режиме односторонней дружбы" с Молдавией, власти которой поддержали протестующих, устроивших беспорядки в Тбилиси. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



"И здесь, я думаю, мы должны остаться в режиме односторонней дружбы. Тем более, что в Молдавии трагическая ситуация. С одной стороны, у них заявленная цель о том, что они хотят евроинтеграцию, с другой - лишь 45% населения Молдавии поддерживают евроинтеграцию, что было зафиксировано на референдуме. Молдавия хочет евроинтеграцию и при этом остается членом СНГ. Это полный абсурд, который они сами же не могут объяснить, но остаются членами СНГ", - заявил Кобахидзе на брифинге, комментируя заявление МИД Молдавии о поддержке протестующих в Тбилиси.







Как заявил Кобахидзе, в Молдавии процветает коррупция, что отражается на экономике этой страны. Кобахидзе также назвал фарсом то, что Молдавия при всем своем положении находится впереди Грузии в вопросе интеграции в ЕС.



Ранее МИД Молдавии выразил "солидарность с народом Грузии" в связи с недавними протестами в Тбилиси. МИД призвал власти Грузии уважать демократические принципы и заявил, что "насилие подрывает европейские ценности, к которым стремится Грузия".



