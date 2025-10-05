 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 05.10.2025
22:10  Политика СССР в Средиземноморье после Второй мировой войны (история), - Алексей Чичкин
20:25  Как Туркмения попала под санкции США, - Виктория Панфилова
16:10  Грузинский премьер о Молдавии: - "Это полный абсурд, который они сами же не могут объяснить"
13:08  Путин и Си Цзиньпин поздравили Рахмона с днем рождения
03:02  Гонка Запада за стратегическим сырьем: как странам ЦА не попасть в ловушку, - Наталья Крек
02:23  Как Узбекистан и Казахстан сотрудничают в водно-энергетической сфере (видео)
01:09  Центр по борьбе с дезинформацией о "причастности Казахстана к атаке на Орск"
Суббота, 04.10.2025
22:18  В Грузии прошли местные выборы и беспорядки у президентского дворца
22:02  В Чехии на парламентских выборах победили евроскептики
16:19  ГДР досталась ФРГ "по цене бутерброда", - Валерий Бурт
15:04  День начала Космической эры человечества - 4 октября 1957 года
14:41  США пытаются взять под контроль рынок криптовалют: "Будут грести все и всех"
13:11  Премьером Японии впервые станет женщина Санаэ Такаити
01:10  Podrobno.uz: Казахский бизнесмен Таир Марассулов о захвате своего бизнеса в Ташкенте
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Пятница, 03.10.2025
19:26  ProFinance: Хуситы ввели санкции против американских нефтяных компаний
13:24  Киргизия. В Джалал-Абаде, переименованном в Манас, переименуют 40 улиц в честь 40 соратников Манаса
12:50  ШОС, Узбекистан и новые горизонты взаимодействия (видео)
12:44  Экспансионизм Великобритании в Каспийском регионе – причины и последствия, - Егор Лисовенко
12:42  Свободное падение: что происходит с мировыми ценами на нефть
12:36  Эммануэль Макрон: Клопы напали на Францию по приказу из Кремля
12:31  Почему маршал Пилсудский стал кумиром главы Польши (история)? - Валерий Бурт
11:59  В Астане проходит Евразийский форум KAZENERGY на тему "Новый энергетический порядок: фокус на средние державы"
02:03  "Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу
01:40  Киргизию разделили на 30 избирательных округов (карта)
00:05  ВС РФ перехватили инициативу в сражении у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 2 октября
Четверг, 02.10.2025
21:16  СП: Русский Туркестан. Москва вернет лидерство в Средней Азии, когда избавится от собственных "баев"
19:09  В Киргизии новый директор Госагентства физкультуры и спорта Казыбек Молдажиев
16:01  Строительство АЭС Узбекистане: в Узатоме рассказали о стоимости проекта
15:30  Тот самый Олень: "Газовый план Трампа" - как Газу съесть, и на газ сесть
15:05  КП: Чтобы прокормить искусственный интеллект нужно построить несколько десятков АЭС
14:18  Россия запустит процесс выбора нового генсека ООН
14:05  К чему приведет обмеление Каспийского моря, - Игорь Кармазин
13:56  ИноСМИ: поляков и темнокожих среди ВСУ больше, чем украинцев
12:57  Лидеры Центразии в США: в кабалу - по собственному желанию, - Сергей Кожемякин
12:03  Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана 01.10.2025
02:43  Как была провозглашена КНР (история), - Олег Шевченко
01:04  Президент США решил разорить Европу ради России, - Антон Трофимов
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ на южном фланге Новопавловского сектора фронта – итоговая сводка Readovka за 1 октября
Среда, 01.10.2025
21:55  СП: Уран может быть элементом давления на Вашингтон
20:48  НГ: Президент Киргизии предлагает вернуть смертную казнь
18:19  ФСК: У России и Китая появился шанс оздоровить Организацию тюркских государств?
16:30  В Казахстане будет создан Университет искусственного интеллекта. Токаев поручил правительству
11:33  Эмомали Рахмон освободил от должностей ряд судей и чиновников
04:55  Решать водный вопрос в ЦА можно только сообща, но не с Ротшильдами, - Марат Нургожаев
03:51  Запад научился генерировать пандемии страха, - Тимофей Бордачев
03:38  Италия заходит в Центральную Азию через Казахстан, - Виктория Панфилова
03:00  Посол РФ раскрыл подробности визита Путина в Таджикистан
02:45  Трамп на локомотиве: США врываются в борьбу за Центральную Азию, - Игорь Кармазин
02:00  Обращение Президента Садыра Жапарова: Мы ввели избирательную систему, которой нет ни в одной стране мира
00:05  ВС РФ ликвидировали укрепрайон ВСУ северо-западнее Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 30 сентября
Вторник, 30.09.2025
18:07  СВР России: Киев готовит новую резонансную провокацию
17:52  Keep Germans down. Америка опускает Германию и вместе с ней всю Европу, - Алексей Белов
17:18  Мюнхенский сговор. 30 сентября 1938 года лидеры Германии, Италии, Британии и Франции подписали соглашение...
14:05  Zeit: Инвестиции в апокалипсис. Цена на золото достигла нового исторического максимума
12:54  Газовый альянс РФ и Ирана как база новой энергетической архитектуры Евразии, - Егор Лисовенко
12:48  KazAID: строительство школы в Турции вышло на финишную прямую
12:17  СП: Все, кто называл Трампа "российским шпионом", начали таинственно исчезать
08:37  Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Джурабекова
04:30  НГ: Впервые в истории премьером Японии может стать женщина
01:31  Podrobno.uz: Как Казахстан собирается стать цифровым государством и что это даст Узбекистану
Как Туркмения попала под санкции США, - Виктория Панфилова
20:25 05.10.2025

Туркменистан теряет газовые рынки на Востоке и Юге
Ашхабад попал под вторичные санкции США

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
05.10.2025

Американское вето на поставки туркменского газа в Ирак через Иран перечеркнуло соглашение между Ашхабадом и Багдадом. Ирак был вынужден отказаться от импорта 9 млрд куб. м газа из-за опасений вторичных санкций. Вашингтон стремится не допустить получения выгоды Ираном, находящимся под ограничениями. А препятствия, связанные с санкциями США против "Талибана", касаются перспектив реализации проекта TAPI (Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия), что, как полагают эксперты, направлено на принуждение Туркменистана к использованию Транскаспийского маршрута.

В начале июля представитель Министерства энергетики Ирака Ахмед Муса заявлял о готовности документов для импорта туркменского газа: административные, технические и логистические процедуры завершены, сообщало агентство Iraqi News.

Этот газ был призван компенсировать падение объемов иранского импорта и поддержать работу электростанций мощностью более 2000 МВт.

Физически поставки должны были осуществляться по схеме SWAP-соглашения: туркменский газ поступал бы в Иран, который, в свою очередь, поставил бы эквивалентные объемы в Ирак по существующим трубопроводам. Это было особенно актуально на фоне резкого сокращения поставок иранского газа в Багдад – с 45 до 20 млн куб. м в сутки из-за политических и технических факторов. Новое соглашение помогло бы закрыть энергетический дефицит в Ираке.

Министерство электроэнергетики Ирака ожидало завершения банковских процедур через Коммерческий банк Ирака (Trade Bank of Iraq) для открытия кредитной линии и перевода средств туркменской стороне. Однако Вашингтон, по информации Reuters, предупредил, что продолжение реализации схемы может повлечь санкции против иракских банков и финансовых структур. Министерство финансов США ситуацию не комментирует. Багдад совместно с правительством США начал поиск новых поставщиков энергоресурсов. Для Туркменистана, стремящегося диверсифицировать экспорт и снизить зависимость от Китая, эта неудача подрывает одну из перспективных стратегий, основанную на SWAP-поставках.

Проблемы возникают и у многострадального газопровода TAPI. Как сказал "НГ" политолог Дерья Караев, туркменские власти отказались от сотрудничества с крупными западными компаниями еще в начале 90-х годов, которые могли играть не столько роль инвестора, сколько влиять на политику Туркменистана – как внутреннюю, так и внешнюю. В результате туркменские власти учредили компанию TAPI Pipeline (90% принадлежит госконцерну "Туркменгаз"). Она начала самостоятельный поиск финансирования и за счет собственных средств приступила к строительству первой очереди газопровода TAPI, получившей название "Светлый путь Аркадага" (см. "НГ" от 10.12.23). Этот участок протяженностью 153 км должен был привести туркменский газ к Герату, административному центру одноименной провинции Афганистана. Но чем дальше и дольше продолжалось строительство, тем больше проступали проблемы и трудности, связанные с санкциями США, наложенными на новые власти Афганистана.

В 2023 году Ашхабад обратился к США с просьбой ослабить санкции против правительства "Талибана" для реализации газопровода TAPI. Даже национальный лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в марте 2025 года отметил, что "реализация проекта связана с решением многочисленных юридических, коммерческих, финансовых вопросов. В рамках проекта газопровода TAPI работы в нефтегазовом секторе должны осуществляться в соответствии с нормами и стандартами, сформированными в международной практике". Сейчас о протяженности построенной трассы "Светлый путь Аркадага" ничего не известно.

"Для привлечения инвестиций, в первую очередь именно в строительство TAPI, 23–24 апреля 2025 года в Куала-Лумпуре власти Туркменистана провели Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана – 2025, – напомнил Караев. – Однако за день до этого, 22 апреля в районе города Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир в Индии, фактически в створе предполагаемой трассы TAPI, был совершен теракт, который быстро перерос в полномасштабное военное столкновение между Индией и Пакистаном, гипотетическими покупателями газа по TAPI. Был ли связан теракт с проводимым в Куала-Лумпуре международным форумом или нет, но энтузиазма инвесторам он не прибавил, хотя некоторые наблюдатели прямо указывают на теракт как на факт саботажа именно строительства и будущего TAPI".

С такими же проблемами, по его мнению, сталкиваются и планы по использованию газотранспортной инфраструктуры Ирана или торговле с другими странами, в данном случае с Ираком, с которым было заключено отдельное соглашение, через SWAP-поставки. Еще в начале года было заявлено о намерениях иранской стороны за свой счет начать строительство инфраструктуры, в том числе и в Туркменистане, для создания транзитного коридора от туркменских месторождений на Запад (см. "НГ" от 29.08.24). О статусе и этого проекта сейчас также ничего не известно, и, как считает Караев, он столкнулся с теми же американскими санкциями в отношении Ирана.

Хотя и в этом вопросе, как оказывается, бывают исключения. Например, посол США в Туркменистане Меттью Климоу в 2024 году заявил, что SWAP-продажа туркменского газа в Азербайджан через территорию Ирана не будет попадать под американские санкции (см. "НГ" от 29.08.24). Эти периодические закупки осуществлялись Азербайджаном в рамках соглашения от 2021 года, подписанного Национальной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR и "Туркменгазом" в объеме 1,5–2 млрд куб. м в год в целях выполнения своих обязательств по поставке газа в Европу по трубопроводу TANAP–TAP.

Тогда же посол США выразил поддержку строительству Транскаспийского трубопровода, по которому туркменский газ может пойти в Европу. "Создается полное ощущение того, что путем различных интриг и манипуляций туркменский газ подталкивается к единственно "верному и правильному" маршруту – через Каспийское море в направлении Европы. Конечно, встает вопрос о главном операторе проекта, и за эту роль уже ведется подковерная борьба", – отметил Дерья Караев.

Политолог пояснил, что Азербайджан уже подписал меморандум с XRG, международным инвестиционным подразделением государственной компании ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company, ОАЭ), об инвестициях в "Южный газовый коридор". Детали документа не приводятся, но именно ADNOC и XRG в апреле 2025 года подписали крупный контакт с правительством Туркменистана по дальнейшему освоению нефтяного месторождения совместно с малайзийской компанией Petronas. Но это не единственный игрок в регионе, заинтересованный в проекте. По словам Караева, остается нерешенным важный аспект – долгосрочные контракты на поставку газа в ЕС.

Впрочем, президент SOCAR Ровшан Наджаф вполне конкретно высказался на этот счет: "Мы увеличили поставки газа в Европу примерно на 60%, не привлекая при этом ни средств Европы, ни Евросоюза. Но для того чтобы обеспечить стабильность этих поставок и увеличить их объемы, необходимо расширять газопровод. А для этого нам нужны гарантии долгосрочных контрактов со стороны европейских покупателей, а также поддержка финансовых институтов Европейского союза и Европы в их финансировании".

"Такие заявления от азербайджанской стороны звучат не в первый раз, – подчеркнул Караев. – Но сейчас ситуация кардинально изменилась, и в связи с резким потеплением отношений между Азербайджаном и Туркменистаном SOCAR фактически выступает уже лоббистом туркменских интересов, не забывая и собственные, безусловно, как ключевого игрока в предполагаемом транзите туркменского газа в Европу".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759685100


