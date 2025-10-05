Политика СССР в Средиземноморье после Второй мировой войны (история), - Алексей Чичкин

22:10 05.10.2025 На страже справедливости: политика СССР в Средиземноморье после Второй мировой войны

СССР вскоре после войны не позволил западным державам игнорировать исторические чаяния и законные интересы стран Южной Европы



05.10.2025 | Алексей ЧИЧКИН



По завершении Второй мировой войны СССР отстоял интересы и границы многих стран-жертв оккупации Германии и ее союзников, в том числе активно содействуя возвращению деоккупированных территорий странам, у которых эти территории ранее были отторгнуты агрессорами. Среди конкретных тому подтверждений – установление послевоенных границ в Адриатическом регионе и Эгейско-Средиземноморском бассейне (ЭСБ).







Подписанному в Париже 10 февраля 1947 г. мирному договору межгосударственной антифашистской коалиции с Италией предшествовали трудные переговоры по новым границам в обширной акватории, на которую претендовал режим Муссолини, мнивший себя наследником "Великой Римской империи", вынашивая далеко идущие экспансионистские планы на Балканах, в Средиземноморье и в Африке. Поскольку западные державы, вкупе с делегацией Италии, стремились сохранить за нею целый ряд островов, имеющих высокую стратегическую значимость для контроля за Адриатикой и ЭСБ. Тем более что Италия уже в 1946 году была включена в контуры планируемого НАТО, разместив на своей территории – в том числе вблизи Адриатики – военные объекты США.



Парижский договор с Италией объявил передачу расположенных в центральной части Адриатики "островов Црес, Лошинь, Ластово, Палагружа, Светац, Бишево; анклава Задар в Далмации (на побережье хорватской Далмации, захвачен итальянцами еще в 1920 г. – Прим. ред.) Федеративной Народной Республике Югославии". Западные державы сперва выступали за сохранение более половины этих территорий под контролем Италии, что облегчило бы военное блокирование "просоветской" ФНРЮ в случае вероятного военного конфликта с СССР и его союзниками. Советская же сторона аргументированно отвергала этот островной прожект, напоминая партнерам об оккупации этих островов итальянскими фашистами в 1941-42 годах.



В ходе Парижских переговоров позиция Москвы была поддержана ФНРЮ и Албанией. Впоследствии ту же позицию заняла Франция, получившая обратно свои юго-восточные районы, оккупированные в 1940 г. той же Италией, после чего в Вашингтоне, Лондоне и Риме были вынуждены уступить по этому вопросу.



Однако через несколько лет, вскоре после вступления Италии в 1949 г. в НАТО, Рим начал настаивать на принадлежности ему островов Палагружа, Ябука и большинства упомянутых, позволявших контролировать судоходство по всему морю, что давало итальянцам экономические и военно-политические дивиденды в 1920-1943 гг. Советский Союз поддержал Югославию в этом споре, в том числе и в ООН, даже несмотря на конфронтационный характер советско-югославских отношений в 1948-53 гг. Тогдашний министр иностранных дел СССР Андрей Вышинский проинформировал в сентябре 1951 г. правительство Италии, что Москва считает Палагружу, Ябуку и примыкающие к ним острова "исконно югославскими территориями, которые вместе с соседним районом Задар ранее оккупировала Италия". Таким образом, центральный и восточный секторы Адриатического бассейна оставались подконтрольными социалистической Югославии вплоть до ее распада.



В то же время СССР оказал всевозможную поддержку Албании в ходе переговоров по договору с Италией, в то время как США и Великобритания вместе с оставшейся в поле западного влияния Грецией настаивали на причислении Албании к союзникам Германии и Италии. Напомним, оккупировав в 1939 г. Албанию, ударная группировка армии Муссолини именно с ее территории вторглась в 1940 г. в Грецию. Несмотря на некоторые первоначальные успехи, авантюра неистового дуче неизбежно потерпела бы крах, если бы не вторжение в Грецию с территории Болгарии частей вермахта. А в 1941 г. марионеточные албанские власти, самоупраздненные через три года накануне победоносного освобождения Балкан Красной армией, добились передачи "Великой Албании" ряда приграничных с ней районов Косово, Македонии и некоторых сельских поселений в южном секторе греческо-албанского приграничья.



Позиция Москвы и Тираны состояла в том, что, во-первых, албанские партизаны помогали войскам Греции разгромить итальянскую армию к апрелю 1941 г. С того же года антифашистская Народно-освободительная армия Албании (с 1943 г. под командованием Энвера Ходжи) сотрудничала с освободительными движениями в Греции и Югославии.



Во-вторых, созданное в 1944 г. антифашистское правительство Албании отказалось в 1945 г. от упомянутых территорий Греции и Югославии, восстановив довоенную границу с этими странами. В-третьих, британские войска в 1944-м использовали район Саранда и остров Сазани на юге Албании, контролируемые этим правительством, для операций против германских войск в Греции.



Все эти аргументы нашли подробное изложение в выступлениях главы МИД СССР В.М. Молотова на Парижской конференции по мирному договору с Италией: "О захватнических претензиях греческого правительства в отношении Албании" (претензии на юго-восточную Албанию. – Прим. ред.) и "Еще раз по вопросу об Албании" (30-31 августа 1946 г.). Позиция СССР и Албании была поддержана делегациями Франции, Югославии, Польши и Чехословакии.



В итоге Албания подписала мирный договор с Италией, зафиксировавшему "признание независимости Албании и передача Албании острова Сазани": этот албанский остров (вблизи Влеры на юге страны) на юго-востоке Адриатики Рим включил в состав Италии в 1939-м.



Несмотря на то что в Греции в конце 1944 г. британскими войсками была развязана гражданская война, завершившаяся через 5 лет разгромом коммунистических повстанцев (ЭЛАС), в ходе Парижских переговоров СССР выступал за передачу Греции архипелага Додеканес (на стыке Эгейского и Средиземного морей), оккупированного Италией еще по итогам ее войны с Османской империей 1913 г. Примечательно, что германско-итальянский гарнизон на самом крупном острове архипелага Родосе капитулировал только 8 мая 1945-го...



Несмотря на непростые исторические судьбы переходившего из рук в руки архипелага, в середине 1940-х до 80% населения островной гряды составляли местные греки. На острова претендовала кемалистская Турция, вступившая в войну с Германией только в конце февраля 1945 г., стремясь примкнуть к победителям и обрести соответствующий статус в новоявленной Организации Объединенный Наций, тогда как как Греция с 1941 г. была оккупирована войсками Германии, Италии и Болгарии.



Сперва Вашингтон и Лондон планировали разделить Додеканес между Грецией и Турцией или же передать их под временную опеку Италии (как бывшее "итальянское" Сомали в 1947-60 гг.). Однако Вячеслав Молотов и его первый заместитель Андрей Вышинский на Парижской конференции выступали за соблюдение исторической и национальной принадлежности архипелага Греции, что опять-таки было поддержано Францией и большинством других стран – участниц этого представительного форума. В результате Парижский договор провозгласил "передачу архипелага Додеканес королевству Греция". Источник - Фонд стратегической культуры

