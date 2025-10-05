 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 05.10.2025
22:10  Политика СССР в Средиземноморье после Второй мировой войны (история), - Алексей Чичкин
20:25  Как Туркмения попала под санкции США, - Виктория Панфилова
16:10  Грузинский премьер о Молдавии: - "Это полный абсурд, который они сами же не могут объяснить"
13:08  Путин и Си Цзиньпин поздравили Рахмона с днем рождения
03:02  Гонка Запада за стратегическим сырьем: как странам ЦА не попасть в ловушку, - Наталья Крек
02:23  Как Узбекистан и Казахстан сотрудничают в водно-энергетической сфере (видео)
01:09  Центр по борьбе с дезинформацией о "причастности Казахстана к атаке на Орск"
Суббота, 04.10.2025
22:18  В Грузии прошли местные выборы и беспорядки у президентского дворца
22:02  В Чехии на парламентских выборах победили евроскептики
16:19  ГДР досталась ФРГ "по цене бутерброда", - Валерий Бурт
15:04  День начала Космической эры человечества - 4 октября 1957 года
14:41  США пытаются взять под контроль рынок криптовалют: "Будут грести все и всех"
13:11  Премьером Японии впервые станет женщина Санаэ Такаити
01:10  Podrobno.uz: Казахский бизнесмен Таир Марассулов о захвате своего бизнеса в Ташкенте
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Пятница, 03.10.2025
19:26  ProFinance: Хуситы ввели санкции против американских нефтяных компаний
13:24  Киргизия. В Джалал-Абаде, переименованном в Манас, переименуют 40 улиц в честь 40 соратников Манаса
12:50  ШОС, Узбекистан и новые горизонты взаимодействия (видео)
12:44  Экспансионизм Великобритании в Каспийском регионе – причины и последствия, - Егор Лисовенко
12:42  Свободное падение: что происходит с мировыми ценами на нефть
12:36  Эммануэль Макрон: Клопы напали на Францию по приказу из Кремля
12:31  Почему маршал Пилсудский стал кумиром главы Польши (история)? - Валерий Бурт
11:59  В Астане проходит Евразийский форум KAZENERGY на тему "Новый энергетический порядок: фокус на средние державы"
02:03  "Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу
01:40  Киргизию разделили на 30 избирательных округов (карта)
00:05  ВС РФ перехватили инициативу в сражении у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 2 октября
Четверг, 02.10.2025
21:16  СП: Русский Туркестан. Москва вернет лидерство в Средней Азии, когда избавится от собственных "баев"
19:09  В Киргизии новый директор Госагентства физкультуры и спорта Казыбек Молдажиев
16:01  Строительство АЭС Узбекистане: в Узатоме рассказали о стоимости проекта
15:30  Тот самый Олень: "Газовый план Трампа" - как Газу съесть, и на газ сесть
15:05  КП: Чтобы прокормить искусственный интеллект нужно построить несколько десятков АЭС
14:18  Россия запустит процесс выбора нового генсека ООН
14:05  К чему приведет обмеление Каспийского моря, - Игорь Кармазин
13:56  ИноСМИ: поляков и темнокожих среди ВСУ больше, чем украинцев
12:57  Лидеры Центразии в США: в кабалу - по собственному желанию, - Сергей Кожемякин
12:03  Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана 01.10.2025
02:43  Как была провозглашена КНР (история), - Олег Шевченко
01:04  Президент США решил разорить Европу ради России, - Антон Трофимов
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ на южном фланге Новопавловского сектора фронта – итоговая сводка Readovka за 1 октября
Среда, 01.10.2025
21:55  СП: Уран может быть элементом давления на Вашингтон
20:48  НГ: Президент Киргизии предлагает вернуть смертную казнь
18:19  ФСК: У России и Китая появился шанс оздоровить Организацию тюркских государств?
16:30  В Казахстане будет создан Университет искусственного интеллекта. Токаев поручил правительству
11:33  Эмомали Рахмон освободил от должностей ряд судей и чиновников
04:55  Решать водный вопрос в ЦА можно только сообща, но не с Ротшильдами, - Марат Нургожаев
03:51  Запад научился генерировать пандемии страха, - Тимофей Бордачев
03:38  Италия заходит в Центральную Азию через Казахстан, - Виктория Панфилова
03:00  Посол РФ раскрыл подробности визита Путина в Таджикистан
02:45  Трамп на локомотиве: США врываются в борьбу за Центральную Азию, - Игорь Кармазин
02:00  Обращение Президента Садыра Жапарова: Мы ввели избирательную систему, которой нет ни в одной стране мира
00:05  ВС РФ ликвидировали укрепрайон ВСУ северо-западнее Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 30 сентября
Вторник, 30.09.2025
18:07  СВР России: Киев готовит новую резонансную провокацию
17:52  Keep Germans down. Америка опускает Германию и вместе с ней всю Европу, - Алексей Белов
17:18  Мюнхенский сговор. 30 сентября 1938 года лидеры Германии, Италии, Британии и Франции подписали соглашение...
14:05  Zeit: Инвестиции в апокалипсис. Цена на золото достигла нового исторического максимума
12:54  Газовый альянс РФ и Ирана как база новой энергетической архитектуры Евразии, - Егор Лисовенко
12:48  KazAID: строительство школы в Турции вышло на финишную прямую
12:17  СП: Все, кто называл Трампа "российским шпионом", начали таинственно исчезать
08:37  Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Джурабекова
04:30  НГ: Впервые в истории премьером Японии может стать женщина
01:31  Podrobno.uz: Как Казахстан собирается стать цифровым государством и что это даст Узбекистану
Политика СССР в Средиземноморье после Второй мировой войны (история), - Алексей Чичкин
22:10 05.10.2025

На страже справедливости: политика СССР в Средиземноморье после Второй мировой войны
СССР вскоре после войны не позволил западным державам игнорировать исторические чаяния и законные интересы стран Южной Европы

05.10.2025 | Алексей ЧИЧКИН

По завершении Второй мировой войны СССР отстоял интересы и границы многих стран-жертв оккупации Германии и ее союзников, в том числе активно содействуя возвращению деоккупированных территорий странам, у которых эти территории ранее были отторгнуты агрессорами. Среди конкретных тому подтверждений – установление послевоенных границ в Адриатическом регионе и Эгейско-Средиземноморском бассейне (ЭСБ).



Подписанному в Париже 10 февраля 1947 г. мирному договору межгосударственной антифашистской коалиции с Италией предшествовали трудные переговоры по новым границам в обширной акватории, на которую претендовал режим Муссолини, мнивший себя наследником "Великой Римской империи", вынашивая далеко идущие экспансионистские планы на Балканах, в Средиземноморье и в Африке. Поскольку западные державы, вкупе с делегацией Италии, стремились сохранить за нею целый ряд островов, имеющих высокую стратегическую значимость для контроля за Адриатикой и ЭСБ. Тем более что Италия уже в 1946 году была включена в контуры планируемого НАТО, разместив на своей территории – в том числе вблизи Адриатики – военные объекты США.

Парижский договор с Италией объявил передачу расположенных в центральной части Адриатики "островов Црес, Лошинь, Ластово, Палагружа, Светац, Бишево; анклава Задар в Далмации (на побережье хорватской Далмации, захвачен итальянцами еще в 1920 г. – Прим. ред.) Федеративной Народной Республике Югославии". Западные державы сперва выступали за сохранение более половины этих территорий под контролем Италии, что облегчило бы военное блокирование "просоветской" ФНРЮ в случае вероятного военного конфликта с СССР и его союзниками. Советская же сторона аргументированно отвергала этот островной прожект, напоминая партнерам об оккупации этих островов итальянскими фашистами в 1941-42 годах.

В ходе Парижских переговоров позиция Москвы была поддержана ФНРЮ и Албанией. Впоследствии ту же позицию заняла Франция, получившая обратно свои юго-восточные районы, оккупированные в 1940 г. той же Италией, после чего в Вашингтоне, Лондоне и Риме были вынуждены уступить по этому вопросу.

Однако через несколько лет, вскоре после вступления Италии в 1949 г. в НАТО, Рим начал настаивать на принадлежности ему островов Палагружа, Ябука и большинства упомянутых, позволявших контролировать судоходство по всему морю, что давало итальянцам экономические и военно-политические дивиденды в 1920-1943 гг. Советский Союз поддержал Югославию в этом споре, в том числе и в ООН, даже несмотря на конфронтационный характер советско-югославских отношений в 1948-53 гг. Тогдашний министр иностранных дел СССР Андрей Вышинский проинформировал в сентябре 1951 г. правительство Италии, что Москва считает Палагружу, Ябуку и примыкающие к ним острова "исконно югославскими территориями, которые вместе с соседним районом Задар ранее оккупировала Италия". Таким образом, центральный и восточный секторы Адриатического бассейна оставались подконтрольными социалистической Югославии вплоть до ее распада.

В то же время СССР оказал всевозможную поддержку Албании в ходе переговоров по договору с Италией, в то время как США и Великобритания вместе с оставшейся в поле западного влияния Грецией настаивали на причислении Албании к союзникам Германии и Италии. Напомним, оккупировав в 1939 г. Албанию, ударная группировка армии Муссолини именно с ее территории вторглась в 1940 г. в Грецию. Несмотря на некоторые первоначальные успехи, авантюра неистового дуче неизбежно потерпела бы крах, если бы не вторжение в Грецию с территории Болгарии частей вермахта. А в 1941 г. марионеточные албанские власти, самоупраздненные через три года накануне победоносного освобождения Балкан Красной армией, добились передачи "Великой Албании" ряда приграничных с ней районов Косово, Македонии и некоторых сельских поселений в южном секторе греческо-албанского приграничья.

Позиция Москвы и Тираны состояла в том, что, во-первых, албанские партизаны помогали войскам Греции разгромить итальянскую армию к апрелю 1941 г. С того же года антифашистская Народно-освободительная армия Албании (с 1943 г. под командованием Энвера Ходжи) сотрудничала с освободительными движениями в Греции и Югославии.

Во-вторых, созданное в 1944 г. антифашистское правительство Албании отказалось в 1945 г. от упомянутых территорий Греции и Югославии, восстановив довоенную границу с этими странами. В-третьих, британские войска в 1944-м использовали район Саранда и остров Сазани на юге Албании, контролируемые этим правительством, для операций против германских войск в Греции.

Все эти аргументы нашли подробное изложение в выступлениях главы МИД СССР В.М. Молотова на Парижской конференции по мирному договору с Италией: "О захватнических претензиях греческого правительства в отношении Албании" (претензии на юго-восточную Албанию. – Прим. ред.) и "Еще раз по вопросу об Албании" (30-31 августа 1946 г.). Позиция СССР и Албании была поддержана делегациями Франции, Югославии, Польши и Чехословакии.

В итоге Албания подписала мирный договор с Италией, зафиксировавшему "признание независимости Албании и передача Албании острова Сазани": этот албанский остров (вблизи Влеры на юге страны) на юго-востоке Адриатики Рим включил в состав Италии в 1939-м.

Несмотря на то что в Греции в конце 1944 г. британскими войсками была развязана гражданская война, завершившаяся через 5 лет разгромом коммунистических повстанцев (ЭЛАС), в ходе Парижских переговоров СССР выступал за передачу Греции архипелага Додеканес (на стыке Эгейского и Средиземного морей), оккупированного Италией еще по итогам ее войны с Османской империей 1913 г. Примечательно, что германско-итальянский гарнизон на самом крупном острове архипелага Родосе капитулировал только 8 мая 1945-го...

Несмотря на непростые исторические судьбы переходившего из рук в руки архипелага, в середине 1940-х до 80% населения островной гряды составляли местные греки. На острова претендовала кемалистская Турция, вступившая в войну с Германией только в конце февраля 1945 г., стремясь примкнуть к победителям и обрести соответствующий статус в новоявленной Организации Объединенный Наций, тогда как как Греция с 1941 г. была оккупирована войсками Германии, Италии и Болгарии.

Сперва Вашингтон и Лондон планировали разделить Додеканес между Грецией и Турцией или же передать их под временную опеку Италии (как бывшее "итальянское" Сомали в 1947-60 гг.). Однако Вячеслав Молотов и его первый заместитель Андрей Вышинский на Парижской конференции выступали за соблюдение исторической и национальной принадлежности архипелага Греции, что опять-таки было поддержано Францией и большинством других стран – участниц этого представительного форума. В результате Парижский договор провозгласил "передачу архипелага Додеканес королевству Греция".

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759691400


