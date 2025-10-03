Туркмения. Кадровые перестановки 03.10.2025

23:12 05.10.2025

Указом президента Туркменистана от 3 октября решено назначить:



- Аллакулыева Новруза Аннагелдиевича хякимом этрапа Довлетли Лебапского велаята.



- Кадырова Гуванча Аннагелдиевича хякимом Гарабекаулского этрапа Лебапского велаята.



- Юмитова Сердара Байрамовича хякимом Фарабского этрапа Лебапского велаята.



- Эшшаева Юсупгулы Ашыргулыевича хякимом Огузханского этрапа Марыйского велаята.



- Джумамурадова Мердана Тойлимурадовича хякимом Гарашсызлыкского этрапа Дашогузского велаята.



- Сапарова Шагелди Гурбандурдыевича хякимом этрапа имени Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята.



- Атакова Полата Какаджановича хякимом Губадагского этрапа Дашогузского велаята.



- Мырадова Гуванчгелди Довлетгелдиевича хякимом этрапа Алтын асыр Ахалского велаята.



Также Сердар Бердымухамедов постановил:



- Освободить Аязова Мухамметгелди Нурбердиевича от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Армения (город Ереван), Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Ливанской Республике в связи с переходом на другую работу.



- Назначить Байрамова Байрама Акмырадовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах (город Абу-Даби).



- Освободить Гараджаева Сердармаммета Сапармаммедовича от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах (город Абу-Даби), Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Ирак, а также Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Государстве Кувейт в связи с переходом на другую работу.



- Назначить Аязова Мухамметгелди Нурбердиевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Королевстве Саудовская Аравия (город Эр-Рияд).



- Освободить Чарыева Оразмухаммета Атаджановича от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве Саудовская Аравия (город Эр-Рияд), Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве Бахрейн, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Государстве Палестина, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Иорданском Хашимитском Королевстве, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Султанате Оман, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Арабской Республике Египет, а также Постоянного представителя Туркменистана при Организации исламского сотрудничества в связи с переходом на другую работу.



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 3 октября 2025 г.