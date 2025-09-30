ВС РФ режут оборону Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 06.10.2025 ВС РФ режут оборону Покровска, пока ВСУ вновь контратакуют под Добропольем – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Марат Быков, Михаил Пшеничников



СВО



На Краснолиманском направлении наши войска взяли укрепрайон Шандриголово и вышли к рубежам, угрожающим полной изоляции Северска. В районе Ивановки на Южно-Донбасском направлении украинский гарнизон фактически разгромлен, что открывает путь к перерезанию снабжения Новопавловки. Под Добропольем неприятель в третий раз провалил попытку "срезать" выступ 51-й армии, но Зеленский уже анонсировал продолжение контрнаступления, готовя очередной бросок в мясорубку.



Покровское направление



Части 2-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ навязали ВСУ в Покровске крайне невыгодный сценарий боев. Нашим штурмовым подразделениям удалось де-факто нарушить всю оборонительную систему противника в частном секторе к востоку от улицы Защитников Украины. Передовые группы рассекли оборону украинских войск с севера на юг по улице 1 Мая, превратив единый оборонительный контур в разрозненные очаги сопротивления.



Одновременно продолжается охват производственного кластера на северо-западной окраине города. Неприятель превратил группу промышленных объектов в мощный узел обороны, который прикрывает село Гришино и обеспечивает снабжение гарнизона Покровско-Мирноградского укрепрайона. К западу от Покровска русские войска начали наступление со стороны села Песчаное в направлении Гришино, формируя широкий фронт атаки и обходя узел обороны противника в промышленной зоне.



Все говорит о том, что украинский гарнизон на грани утраты целостности. Единственный шанс для ВСУ – отвести войска в северную часть города, за железнодорожные пути, и заново организовать оборону. Однако это приведет к потере противником большей части Покровска, что командование незалежной вряд ли готово допустить по политическим соображениям.



Краснолиманское направление: центральный сектор



Части 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ добились существенных успехов в боях за крупный сельский укрепрайон с центром в Шандриголово. После взятия под контроль этого населенного пункта к русской армии перешло соседнее Дерилово, а наши штурмовики продолжили добивать оставшиеся узлы обороны противника в Дробышево и Новоселовке.



Учитывая, что ВСУ не сумели стабилизировать фронт в боях за Шандриголово, они сейчас едва ли в силах сдержать наступление ВС РФ. Цель русских войск – выйти к Северскому Донцу в районе села Яровая, что позволит охватить Красный Лиман с севера. При этом неприятель пытается контратаковать в окрестностях Ямполя и Заречного, стремясь удержать транспортное сообщение между Северском и Красным Лиманом.



Логистика города еще не полностью "выключена": переправа у Брусовки и насыпная дорога сохраняют функциональность, но находятся под постоянной угрозой наших FPV-дронов. Оставить угрозу охвата с севера без внимания украинское командование вынуждено из-за дефицита сил – для ВСУ сейчас важнее сохранить маршрут снабжения Северска. Однако у такого подхода есть серьезный изъян: северные подступы к краснолиманской логистике можно преодолеть, а лесистая местность у Северского Донца, вероятно, станет для русских войск удобным плацдармом.



Южно-Донбасское направление



ВС РФ на Новопавловском участке Южно-Донбасского направления добились успеха в штурме Ивановки. Центральный участок обороны села смят нашими подразделениями. Остатки украинского гарнизона локализованы, а бои за Ивановку противником фактически проиграны.



Тем не менее сопротивление ВСУ носит ожесточенный характер, поскольку севернее села у неприятеля отсутствует развитая система укреплений. У украинской армии есть лишь небольшая сеть опорных пунктов в лесопосадках и у крупной сухой балки, примыкающей к Ивановке с севера. Далее, на расстоянии до 10 км, войскам незалежной попросту не на что опереться. Линии укреплений начинаются только от Новопавловки и далее идут вдоль Каменки, между ними зияет пустота. Именно поэтому гарнизон Ивановки даже в безнадежном положении цепляется за ее окраины.



Все это дает основания предполагать, что после добивания украинского гарнизона наши силы устремятся на север – к хутору Федоровское. В нескольких километрах от него пролегает единственная трасса снабжения Новопавловки, идущая от станции Межевая. В случае успеха максимально укрепленная Новопавловка окажется отрезанной и обреченной, а вместе с ней окажется в мешке значительная часть группировки в междуречье.



Добропольское направление



Части 51-й гвардейской общевойсковой армии в боях у Доброполья после успешной остановки наступления ВСУ у восточного основания "Добропольского выступа" сумели принудить противника перейти к обороне и на западном участке. Таким образом очередная попытка неприятеля переломить ход боев в секторе прорыва 51-й армии провалилась.



Наши штурмовые подразделения вернули позиции в селах Дорожное и Ивановка, что позволит усилить давление на Никаноровку, где пытаются закрепиться украинские части. Для командования ВСУ Никаноровка имеет критическое значение – это коридор для отхода из сухих балок и лесопосадок между селом и Суворово. Потеря Никаноровки приведет к сужению коридора и попаданию украинских подразделений в "огневой мешок" с гарантированным уничтожением.



Тем не менее провал уже третьей подряд попытки "срезать" выступ 51-й армии не исключает четвертой. Подобную тактику Киев использовал и ранее. В пользу этого говорит и то, что 29 сентября Зеленский лично заявил в вечернем обращении, что "контрнаступление у Доброполья продолжается". Вероятнее всего, украинский штаб готовит очередную попытку наступления, несмотря на неизбежные потери.



Краснолиманское направление: южный сектор



Части 3-й гвардейской общевойсковой армии продолжают сжимать Северский оборонительный район ВСУ. После освобождения села Переездное неприятель усилил оборону Звановки – последнего прикрытия "перекрестка жизни" в Свято-Покровском. Начало атаки наших войск по южному берегу реки Сухая Плотва преследует цель выйти противнику во фланг и "растащить" его оборону, что сделает передвижение транспорта через ключевой перекресток невозможным.



Севернее силы 3-й армии продолжают движение к селу Дроновка у излучины Северского Донца. Там неприятель будет сопротивляться максимально упорно, несмотря на невыгодную местность – тыл противника упирается в реку, а единственный путь к отходу проходит через поля под огнем подразделений ВС РФ. Овладение селом даст прямую дорогу на трассу Т-05-13, соединяющую Красный Лиман и Северск.



Таким образом, наши войска уже вплотную приблизились к решению задачи обеспечить практически полное логистическое блокирование Северска. Все, что остается ВСУ, – снабжаться по грейдерным дорогам между Закотным и Резниковкой, пропускная способность которых на порядок меньше, да наши дронщики не дадут неприятелю использовать их без потерь.



