 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 06.10.2025
00:05  ВС РФ режут оборону Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 05.10.2025
22:10  Политика СССР в Средиземноморье после Второй мировой войны (история), - Алексей Чичкин
20:25  Как Туркмения попала под санкции США, - Виктория Панфилова
16:10  Грузинский премьер о Молдавии: - "Это полный абсурд, который они сами же не могут объяснить"
13:08  Путин и Си Цзиньпин поздравили Рахмона с днем рождения
03:02  Гонка Запада за стратегическим сырьем: как странам ЦА не попасть в ловушку, - Наталья Крек
02:23  Как Узбекистан и Казахстан сотрудничают в водно-энергетической сфере (видео)
01:09  Центр по борьбе с дезинформацией о "причастности Казахстана к атаке на Орск"
Суббота, 04.10.2025
22:18  В Грузии прошли местные выборы и беспорядки у президентского дворца
22:02  В Чехии на парламентских выборах победили евроскептики
16:19  ГДР досталась ФРГ "по цене бутерброда", - Валерий Бурт
15:04  День начала Космической эры человечества - 4 октября 1957 года
14:41  США пытаются взять под контроль рынок криптовалют: "Будут грести все и всех"
13:11  Премьером Японии впервые станет женщина Санаэ Такаити
01:10  Podrobno.uz: Казахский бизнесмен Таир Марассулов о захвате своего бизнеса в Ташкенте
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Пятница, 03.10.2025
19:26  ProFinance: Хуситы ввели санкции против американских нефтяных компаний
13:24  Киргизия. В Джалал-Абаде, переименованном в Манас, переименуют 40 улиц в честь 40 соратников Манаса
12:50  ШОС, Узбекистан и новые горизонты взаимодействия (видео)
12:44  Экспансионизм Великобритании в Каспийском регионе – причины и последствия, - Егор Лисовенко
12:42  Свободное падение: что происходит с мировыми ценами на нефть
12:36  Эммануэль Макрон: Клопы напали на Францию по приказу из Кремля
12:31  Почему маршал Пилсудский стал кумиром главы Польши (история)? - Валерий Бурт
11:59  В Астане проходит Евразийский форум KAZENERGY на тему "Новый энергетический порядок: фокус на средние державы"
02:03  "Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу
01:40  Киргизию разделили на 30 избирательных округов (карта)
00:05  ВС РФ перехватили инициативу в сражении у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 2 октября
Четверг, 02.10.2025
21:16  СП: Русский Туркестан. Москва вернет лидерство в Средней Азии, когда избавится от собственных "баев"
19:09  В Киргизии новый директор Госагентства физкультуры и спорта Казыбек Молдажиев
16:01  Строительство АЭС Узбекистане: в Узатоме рассказали о стоимости проекта
15:30  Тот самый Олень: "Газовый план Трампа" - как Газу съесть, и на газ сесть
15:05  КП: Чтобы прокормить искусственный интеллект нужно построить несколько десятков АЭС
14:18  Россия запустит процесс выбора нового генсека ООН
14:05  К чему приведет обмеление Каспийского моря, - Игорь Кармазин
13:56  ИноСМИ: поляков и темнокожих среди ВСУ больше, чем украинцев
12:57  Лидеры Центразии в США: в кабалу - по собственному желанию, - Сергей Кожемякин
12:03  Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана 01.10.2025
02:43  Как была провозглашена КНР (история), - Олег Шевченко
01:04  Президент США решил разорить Европу ради России, - Антон Трофимов
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ на южном фланге Новопавловского сектора фронта – итоговая сводка Readovka за 1 октября
Среда, 01.10.2025
21:55  СП: Уран может быть элементом давления на Вашингтон
20:48  НГ: Президент Киргизии предлагает вернуть смертную казнь
18:19  ФСК: У России и Китая появился шанс оздоровить Организацию тюркских государств?
16:30  В Казахстане будет создан Университет искусственного интеллекта. Токаев поручил правительству
11:33  Эмомали Рахмон освободил от должностей ряд судей и чиновников
04:55  Решать водный вопрос в ЦА можно только сообща, но не с Ротшильдами, - Марат Нургожаев
03:51  Запад научился генерировать пандемии страха, - Тимофей Бордачев
03:38  Италия заходит в Центральную Азию через Казахстан, - Виктория Панфилова
03:00  Посол РФ раскрыл подробности визита Путина в Таджикистан
02:45  Трамп на локомотиве: США врываются в борьбу за Центральную Азию, - Игорь Кармазин
02:00  Обращение Президента Садыра Жапарова: Мы ввели избирательную систему, которой нет ни в одной стране мира
00:05  ВС РФ ликвидировали укрепрайон ВСУ северо-западнее Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 30 сентября
Вторник, 30.09.2025
18:07  СВР России: Киев готовит новую резонансную провокацию
17:52  Keep Germans down. Америка опускает Германию и вместе с ней всю Европу, - Алексей Белов
17:18  Мюнхенский сговор. 30 сентября 1938 года лидеры Германии, Италии, Британии и Франции подписали соглашение...
14:05  Zeit: Инвестиции в апокалипсис. Цена на золото достигла нового исторического максимума
12:54  Газовый альянс РФ и Ирана как база новой энергетической архитектуры Евразии, - Егор Лисовенко
12:48  KazAID: строительство школы в Турции вышло на финишную прямую
12:17  СП: Все, кто называл Трампа "российским шпионом", начали таинственно исчезать
08:37  Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Джурабекова
04:30  НГ: Впервые в истории премьером Японии может стать женщина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ режут оборону Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 06.10.2025

ВС РФ режут оборону Покровска, пока ВСУ вновь контратакуют под Добропольем – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Марат Быков, Михаил Пшеничников

СВО

На Краснолиманском направлении наши войска взяли укрепрайон Шандриголово и вышли к рубежам, угрожающим полной изоляции Северска. В районе Ивановки на Южно-Донбасском направлении украинский гарнизон фактически разгромлен, что открывает путь к перерезанию снабжения Новопавловки. Под Добропольем неприятель в третий раз провалил попытку "срезать" выступ 51-й армии, но Зеленский уже анонсировал продолжение контрнаступления, готовя очередной бросок в мясорубку.

Покровское направление

Части 2-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ навязали ВСУ в Покровске крайне невыгодный сценарий боев. Нашим штурмовым подразделениям удалось де-факто нарушить всю оборонительную систему противника в частном секторе к востоку от улицы Защитников Украины. Передовые группы рассекли оборону украинских войск с севера на юг по улице 1 Мая, превратив единый оборонительный контур в разрозненные очаги сопротивления.

Одновременно продолжается охват производственного кластера на северо-западной окраине города. Неприятель превратил группу промышленных объектов в мощный узел обороны, который прикрывает село Гришино и обеспечивает снабжение гарнизона Покровско-Мирноградского укрепрайона. К западу от Покровска русские войска начали наступление со стороны села Песчаное в направлении Гришино, формируя широкий фронт атаки и обходя узел обороны противника в промышленной зоне.

Все говорит о том, что украинский гарнизон на грани утраты целостности. Единственный шанс для ВСУ – отвести войска в северную часть города, за железнодорожные пути, и заново организовать оборону. Однако это приведет к потере противником большей части Покровска, что командование незалежной вряд ли готово допустить по политическим соображениям.

Краснолиманское направление: центральный сектор

Части 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ добились существенных успехов в боях за крупный сельский укрепрайон с центром в Шандриголово. После взятия под контроль этого населенного пункта к русской армии перешло соседнее Дерилово, а наши штурмовики продолжили добивать оставшиеся узлы обороны противника в Дробышево и Новоселовке.

Учитывая, что ВСУ не сумели стабилизировать фронт в боях за Шандриголово, они сейчас едва ли в силах сдержать наступление ВС РФ. Цель русских войск – выйти к Северскому Донцу в районе села Яровая, что позволит охватить Красный Лиман с севера. При этом неприятель пытается контратаковать в окрестностях Ямполя и Заречного, стремясь удержать транспортное сообщение между Северском и Красным Лиманом.

Логистика города еще не полностью "выключена": переправа у Брусовки и насыпная дорога сохраняют функциональность, но находятся под постоянной угрозой наших FPV-дронов. Оставить угрозу охвата с севера без внимания украинское командование вынуждено из-за дефицита сил – для ВСУ сейчас важнее сохранить маршрут снабжения Северска. Однако у такого подхода есть серьезный изъян: северные подступы к краснолиманской логистике можно преодолеть, а лесистая местность у Северского Донца, вероятно, станет для русских войск удобным плацдармом.

Южно-Донбасское направление

ВС РФ на Новопавловском участке Южно-Донбасского направления добились успеха в штурме Ивановки. Центральный участок обороны села смят нашими подразделениями. Остатки украинского гарнизона локализованы, а бои за Ивановку противником фактически проиграны.

Тем не менее сопротивление ВСУ носит ожесточенный характер, поскольку севернее села у неприятеля отсутствует развитая система укреплений. У украинской армии есть лишь небольшая сеть опорных пунктов в лесопосадках и у крупной сухой балки, примыкающей к Ивановке с севера. Далее, на расстоянии до 10 км, войскам незалежной попросту не на что опереться. Линии укреплений начинаются только от Новопавловки и далее идут вдоль Каменки, между ними зияет пустота. Именно поэтому гарнизон Ивановки даже в безнадежном положении цепляется за ее окраины.

Все это дает основания предполагать, что после добивания украинского гарнизона наши силы устремятся на север – к хутору Федоровское. В нескольких километрах от него пролегает единственная трасса снабжения Новопавловки, идущая от станции Межевая. В случае успеха максимально укрепленная Новопавловка окажется отрезанной и обреченной, а вместе с ней окажется в мешке значительная часть группировки в междуречье.

Добропольское направление

Части 51-й гвардейской общевойсковой армии в боях у Доброполья после успешной остановки наступления ВСУ у восточного основания "Добропольского выступа" сумели принудить противника перейти к обороне и на западном участке. Таким образом очередная попытка неприятеля переломить ход боев в секторе прорыва 51-й армии провалилась.

Наши штурмовые подразделения вернули позиции в селах Дорожное и Ивановка, что позволит усилить давление на Никаноровку, где пытаются закрепиться украинские части. Для командования ВСУ Никаноровка имеет критическое значение – это коридор для отхода из сухих балок и лесопосадок между селом и Суворово. Потеря Никаноровки приведет к сужению коридора и попаданию украинских подразделений в "огневой мешок" с гарантированным уничтожением.

Тем не менее провал уже третьей подряд попытки "срезать" выступ 51-й армии не исключает четвертой. Подобную тактику Киев использовал и ранее. В пользу этого говорит и то, что 29 сентября Зеленский лично заявил в вечернем обращении, что "контрнаступление у Доброполья продолжается". Вероятнее всего, украинский штаб готовит очередную попытку наступления, несмотря на неизбежные потери.

Краснолиманское направление: южный сектор

Части 3-й гвардейской общевойсковой армии продолжают сжимать Северский оборонительный район ВСУ. После освобождения села Переездное неприятель усилил оборону Звановки – последнего прикрытия "перекрестка жизни" в Свято-Покровском. Начало атаки наших войск по южному берегу реки Сухая Плотва преследует цель выйти противнику во фланг и "растащить" его оборону, что сделает передвижение транспорта через ключевой перекресток невозможным.

Севернее силы 3-й армии продолжают движение к селу Дроновка у излучины Северского Донца. Там неприятель будет сопротивляться максимально упорно, несмотря на невыгодную местность – тыл противника упирается в реку, а единственный путь к отходу проходит через поля под огнем подразделений ВС РФ. Овладение селом даст прямую дорогу на трассу Т-05-13, соединяющую Красный Лиман и Северск.

Таким образом, наши войска уже вплотную приблизились к решению задачи обеспечить практически полное логистическое блокирование Северска. Все, что остается ВСУ, – снабжаться по грейдерным дорогам между Закотным и Резниковкой, пропускная способность которых на порядок меньше, да наши дронщики не дадут неприятелю использовать их без потерь.

Накануне в редакционной колонке Readovka вышел материал на тему передачи Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk и значения слов президента США Дональда Трампа по данному вопросу.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759698300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон о сотрудничестве Казахстана и Армении в области миграции одобрили сенаторы
- Экономическая политика как карго-культ
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2025 года №1022
- Мажилис ратифицировал соглашение об усилении контроля за перевозкой радиоактивных материалов в СНГ
- Инфляция в Республике Казахстан (сентябрь 2025г.)
- Президентский гамбит
- Требования госорганов нарушать банковскую тайну вкладчиков незаконны
- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и Пакистана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  