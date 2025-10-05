 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Китай перехватывает у Запада зеленую повестку. Но есть нюанс, - Дмитрий Косырев
01:59 06.10.2025

Китай перехватывает у Запада зеленую повестку. Но есть нюанс

Дмитрий Косырев
05.10.2025

И ведь если не присматриваться, то можно подумать, что есть вопрос, по которому у России и Китая наметились серьезные расхождения. Но в том-то и дело, что присматриваться и вникать в детали всегда надо, тогда выявится много интересного.

Итак, президент США Дональд Трамп с трибуны ООН сказал все, что думает о зеленом переходе, зеленой повестке и прочих климатических забавах. Дословно так: это величайшее надувательство в истории. И почти день в день глава Китая Си Цзиньпин, обращаясь по видео к участникам проходившего там же, в ООН, очередного климатического саммита, заявил о новых обязательствах, которые Китай берет на себя все по той же зеленой повестке.

Здесь никаких неожиданностей. Уже пару месяцев, как ключевые пекинские СМИ объясняют: пока мир видит отказ "некоторых крупнейших экономик" от своих обязательств, Китай вытаскивает из грязи и высоко поднимает знамя борьбы за климат. По сути, перехватывает мировое лидерство по этой части у США. Так что после такой (достаточно долгой) информационной бомбардировки намек можно было понять: это серьезно.

Российское экспертное и всякое прочее общество, напомним, давно наблюдает за зелеными судорогами Европы и США при либералах, за типичной для этой публики информационной истерией ("планета гибнет, ее следует остудить") и попытками насильно перевести всю мировую экономику на новые источники энергии с отказом от нефти, газа и угля. И у нас консенсус полный: понятно же, что Дональд прав и здесь типичное надувательство по схеме "жуткая угроза - все подчиняются новым правилам - кто надо на этом заработает". Но что и зачем делает Китай?

И тут, уже после выступлений Трампа и Си, в правоверно-зеленых кругах началась настоящая истерика, которая отлично показывает смысл китайских усилий. Вот хотя бы публикация человека из Института Джорджа Вашингтона в столице США: да вы посмотрите, этот Китай вводит в строй электростанций на угле больше, чем весь прочий мир, вместе взятый. То есть делает ровно то же, что и Америка при этом жутком Трампе. Но притом Пекин маскирует свою новую промышленную стратегию нашей грето-тунберговской фразеологией, поскольку президент США от таковой отказался.

В общем, китайцы - политические жулики, их зеленая политика - фальшивка и одни разговоры, а в итоге наших бьют.

Здесь надо внимательно и не без злорадства посмотреть, как должен был выглядеть зеленый переход (к тем самым новым технологиям) и что на самом деле произошло. Дело в том, что зеленая зараза формулировалась и зрела тогда же, когда и прочие заразы, предназначенные для создания некоего нового мира с новым человеком.

Да, происходило это в 90-е. Когда никому на Западе и в голову не приходило, что Китай, Индия и прочее мировое большинство годятся на что-то, кроме отверточной сборки того, что придумают западные гении.

А сегодня оказалось, что Китай не только производит, но и технологически улучшает 70 процентов оборудования для получения солнечной энергии и 60 процентов ветряков, при этом снизив стоимость их изготовления соответственно на 60 и 80 процентов. Или - электромобили. Понятно, что если бы не зеленая пропаганда, подкрепленная карательными законами против бензиновых двигателей (в США и не только там), то эти машины даром никому не были бы нужны. Так или иначе, не только мировое производство, но и дизайн таковых сегодня чуть не монополизирован опять же Китаем. И не забудем, что для этих производств, как выяснилось, нужна масса всяких редкоземельных элементов, которые также находятся известно где.

Итог: как говорит одна из упомянутых статей в пекинских СМИ, за последнее десятилетие именно азиатский гигант "создал самую большую в мире завершенную производственную цепочку по части новой энергетики".

Здесь ключевой вопрос: что такое мировое технологическое лидерство? На днях гонконгская South China Morning Post начала серию публикаций о том, как сейчас выглядят отношения КНР и ЕС. Отлично выглядят: Китай обогнал европейцев по ключевым технологиям. Здесь все опирается на двухлетней давности панический доклад Австралийского института стратегической политики (ASPI), который выявил, что Пекин лидирует в мире по 37 из 44 технологий, считающихся ключевыми для будущего. Другое дело, что таковыми до сих пор считаются те самые зеленые технологии, но это уже частности.

Главное же, что не в последнюю очередь западная афера по части борьбы с климатом привела к созданию мощной системы китайских исследовательских центров, лабораторий, производств, цепочек сбыта. И как теперь от всего этого отказываться - просто потому, что Трамп открыто сказал то, что и без него все знают?

Да и зачем отказываться, если создана, добровольно или под нажимом, мощная мировая структура сотрудничества ради "климатических целей", а тот же Китай участвует в 54 подобных соглашениях по линии "Юг - Юг", то есть совсем не с Западом. Туда вложены громадные деньги. В общем, была бы структура инноваций, производств и сотрудничества, а чем ее наполнить - найдется. Корректировка целей и средств их достижения - это ведь нормально, да? Ну, допустим, не такие уж простые технологии лесопосадок для сдерживания пустынь - это зеленая политика? Вообще-то, да - если очень хочется.

Словом, что-то подсказывает, что под китайским знаменем все зеленое через пару десятилетий будет выглядеть не совсем так, как замышляли аферисты 90-х. А сегодня мы извлекаем из происходящего еще один ценный урок. Урок насчет национальных особенностей разных цивилизаций в похожих ситуациях.

В самом деле, ведь это же красиво - сказать, как Трамп, все прямым текстом: "величайшее надувательство в истории". Бросить вызов. Рвануть на груди рубаху или, допустим, галстук. Но китайская цивилизация не уважает конфронтацию и вызовы, она уважает мягкость и компромиссы. Зеленая повестка превратилась за треть столетия в мощную структуру со своей инерцией, со множеством участников. Можно попробовать ее одномоментно разрушить, а можно, как китайцы, мягко изменить в будущем траекторию ее движения.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759705140


