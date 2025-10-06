Лишь опираясь на ШОС и ЕАЭС, страны ЦА выгодно распорядятся своими ресурсами, - Наталья Крек

Интерес западных стран к ресурсным базам Центральной Азии и пути сохранения государственного и сырьевого суверенитета регионом, испытывающим в связи с этим мощное давление, обсудили участники прошедшего в Бишкеке круглого стола "Запасы критически важного сырья ЦА: как странам региона не попасть в геополитическую ловушку", организованного ЦЭИ "Ой Ордо". Продолжаем изложение дискуссии.



Мысль о том, что политика в сфере привлечения инвестиций в горнодобывающую – стратегическую для Кыргызстана – отрасль должна быть ориентирована на национальные интересы, а не на помощь в достижении чужих геополитических целей, поддержала депутат ЖК КР Гуля Кожокулова: "Невозможно усидеть на всех стульях сразу, а вопросы стратегического сотрудничества и векторы внешней политики определяются, прежде всего, географией: наши соседи – два крупных мировых лидера".



Парламентарий отметила, что Кыргызстан, владея достаточно обширными запасами полезных ископаемых, которые являются основой развития его экономики, не имеет стратегического подхода к вопросам их рационального использования. "Мы обладаем огромным достоянием, которого при рациональном государственном подходе хватит на долгие лета. Нам нужна госпрограмма, в рамках которой мы и должны действовать. Технологическая гонка ускоряется, контроль над ресурсами превращается в геополитическую стратегию. Наше государство находится на перекрестке интересов крупных мировых держав, и чтобы не стать заложниками этих геополитических игр, мы должны совершенствовать внутренние механизмы, учитывая опыт Кумтора, когда богатейшее месторождение Кыргызстана было передано зарубежной коммерческой структуре, которая просто разворовывала наше достояние. Все инвесторы должны работать в рамках единого законодательства, соблюдая интересы нашего государства и нашего народа", – отметила Г. Кожокулова.



На две основные проблемы – дефицит специалистов и нехватку средств в горнодобывающем секторе Кыргызстана обратил внимание экс-директор Института Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества д. э. н. Кубат Умурзаков, который подчеркнул, что решить их можно путем привлечения зарубежных партнеров, которые имеют необходимый потенциал по обеим позициям. Однако выбор партнеров должен быть продиктован интересами Кыргызстана, а не геополитической конъюнктурой.



"Мы сейчас ведем многовекторную внешнюю политику, поэтому слушаем и британских, и американских экспертов, которые дают нам различные рекомендации. Однако сложно определить, какие из них эффективны и отвечают нашим интересам. Надо полагать, что зарубежные консультанты все же ориентируются, прежде всего, на интересы своих стран. Поэтому, несмотря на то что сейчас многие внешние игроки проявляют интерес к данной отрасли, в первую очередь мы должны ориентироваться на Россию, учитывая, что с ней мы работали много лет, например, по тем же месторождениям редкоземельных металлов", – поделился мнением экономист.



Как отметил директор ЦЭИ "Ой Ордо" политолог Игорь Шестаков, в последние годы добыча критически важных сырьевых минералов в ЦА активно обсуждается с западными странами в рамках формата "5+1", поскольку в условиях дефицита редкоземельных металлов, необходимых для развития высокотехнологичных производств, США и их союзники рассматривают регион, как источник такого сырья. "Согласно анализу, опубликованному в конце 2024 года австралийским институтом Лоуи, сочетание ряда факторов делает Центральную Азию наиболее жизнеспособной альтернативой традиционным поставщикам КВСМ, особенно Китаю, – отметил спикер. – Казахстан входит в двадцатку стран по запасам никеля (около 1,5 млн тонн) и располагает значительными ресурсами лития (50–100 тыс. тонн). Узбекистан располагает более чем 139 тыс. тонн урановых запасов и свыше 123 тыс. тонн литиевого сырья. В Кыргызстане прогнозные запасы титаномагнетита лишь на одном участке месторождения Кызыл-Омпол составляют около 20 млн тонн, на месторождении Кутессай-2 запасы редкоземельных металлов составляют около 60 тыс. тонн. Это данные, которые мы имеем сейчас. В то же время авторитетные геологи говорят о том, что при более детальной геологоразведке с применением новых технологических решений они могут оказаться больше в разы".



Эксперт напомнил, что в марте 2025 года Узбекистан объявил трехлетнюю программу развития 76 проектов, направленных на модернизацию минерально-сырьевой базы общей стоимостью $2,6 млрд. В качестве одного из активных участников их реализации выступают США. При этом, по оценке ряда американских же экспертов, Вашингтон стремится не просто участвовать в добыче сырья, причем исключительно на условиях американской стороны, но и контролировать его добычу по всему миру.



"С одной стороны, компании США готовы предоставить необходимые инвестиции и технологии для добычи и переработки стратегического сырья, с другой стороны, это может привести страны добычи к элементарной зависимости от условий, выдвигаемых транснациональными корпорациями. В лучшем случае государства ЦА рискуют стать лишь поставщиками ресурсов, тогда как высокотехнологичные и прибыльные сегменты будут контролироваться американским или британским капиталом. Известный казахстанский экономист Петр Своик охарактеризовал экономические взаимоотношения стран региона с Западом так: "Налицо неравноправная торговля индустриальными товарами в обмен на сырье по образцу Британской империи прошлых веков, как и современный финансовый неоколониализм с метрополией США". В худшем возникнет политическая зависимость", – поделился мнением спикер.



И. Шестаков также обратил внимание, что, согласно оценкам международных экспертов, еще на этапе предварительного согласования проектов западные горнодобывающие компании зачастую целенаправленно скрывают данные о результатах геологоразведки, акцентируя внимание на основной руде, тогда как стоимость попутно извлеченных элементов, которая может быть в десятки раз выше основного материала, не учитывается. Еще одним из инструментов западных компаний по извлечению сверхприбыли является целенаправленное занижение данных по объемам рудного тела и проценту его выработки. Есть и примеры того, что горнодобывающие компании США, а также других западных стран зачастую выдвигают предложения по развитию инфраструктуры взамен на снижение налога на добычу полезных ископаемых: "В этой связи при подготовке соглашений с транснациональными инвесторами центральноазиатским республикам необходимо обеспечить проведение государственной экспертизы с участием независимых специалистов из стран ШОС – России и Китая, чтобы обеспечить максимальную защиту своих государственных интересов".



Нельзя не обратить внимания и на тот факт, что США, Великобритания и ЕС, несмотря на заинтересованность в разработке месторождений в ЦА, применяют к странам региона вторичные санкции, в том числе в отношении банковского сектора: "В этой связи возникает закономерный вопрос, можно ли считать Вашингтон, Брюссель и Лондон надежными партнерами, или они все же политические "прокуроры"? Учитывая давление с их стороны, не учитывающее интересы наших стран, вряд ли их можно считать партнерами", – добавил И. Шестаков.



На экологический аспект развития горнодобывающей отрасли обратила внимание руководитель ОФ Green Energy Анара Султангазиева, подчеркнув, что стратегия развития рынка критических важных материалов противоречит пятилетней программе развития горной экосистемы Кыргызстана, т. к. она подается под соусом стратегического развития, но не учитывает экологические риски и не предусматривает их предупреждение: "Добыча полезных ископаемых наносит колоссальный ущерб нашей окружающей среде, учитывая, что новейшие технологии до нас еще не дошли и когда дойдут, не известно, поскольку не многих инвесторов волнует наша экология, их волнует только их прибыль".



В этой связи она напомнила, что в 2006 году одна экологическая организация показала карту мира, где было отражено, насколько та или иная страна извлекла свои недра. Оказалось, что у Китая недра остались практически нетронутыми, а африканские страны, где добывались бриллианты и другие ресурсы, были практически полностью опустошены теми же американцами и британцами: "Я думаю, для нашего руководства эта информация – хороший повод задуматься о том, кого точно не стоит привлекать для разработки недр".



На тот факт, что развитие горной промышленности всегда требует не только колоссальных финансовых средств, но и энергоресурсов, обратил внимание системный аналитик экономист Бактыбек Саипбаев. По его словам, прежде чем говорить об активном развитии горнодобывающей и перерабатывающей отрасли, необходимо решить вопрос генерации электроэнергии. Учитывая интенсивную деградацию ледников и истощение запасов гидроресурсов, ставку нужно делать на атомную энергетику: "Если мы не решим этот вопрос, то все разговоры о добыче тех же редкоземельных минералов будут бессмысленны". При этом он поддержал мысль, что в Центральной Азии будет обостряться геополитическая борьба за КВСМ, учитывая, что именно наличие их внушительных запасов сделало регион столь привлекательным для коллективного Запада.



"Мы везде заявляем о своей многовекторности, т. е. пытаемся усидеть сразу на нескольких стульях. Но я боюсь, что мы можем не выиграть, а проиграть, занимая такую внешнеполитическую позицию", – предостерег он.



В свою очередь, директор ОФ "Институт развития общественных отношений стран ЦА" Калдан Эрназарова выразила мнение, что углубление сотрудничества по критическому сырью с США и другими странами западной коалиции поставит устойчивость местных правящих элит в зависимость от исполнения требований западных стран по соблюдению их интересов: "Путем давления и коррупционных методов Запад обеспечивает распределение большей части доходов от добычи КВСМ в развивающихся странах в пользу своих компаний, при этом уклоняясь от обеспечения адекватных экологических и социальных отчислений, что в свою очередь провоцирует рост социально-политической напряженности. При этом западные страны, печально известные своим хищническим отношением к добыче критического сырья в третьих странах, зачастую отказываются от разработки ресурсов у себя по экологическим соображениям. Подобный подход неизбежно приводит к существенным экологическим проблемам, что опять же провоцирует недовольство местного населения".



При этом никаких новых технологий развивающиеся страны не получают, т. к. США, Великобритания и страны ЕС не заинтересованы в переработке критически важных сырьевых минералов непосредственно в странах добычи, приоритетом для них является создание чистых высокотехнологичных производств только на своей территории. "Поэтому я считаю, что подходить к разработке своих недр нужно очень взвешенно. Либо за счет собственных средств, например, аккумулируя их в Национальном фонде развития, либо с привлечением надежных партнеров в рамках ШОС и ЕАЭС, только в этом случае мы сможем выгодно продавать свои ресурсы в виде сырья или готовой продукции, имея возможность выбирать рынки сбыта", – добавила К. Эрназарова.



Участниками круглого стола была названа еще одни причина, почему при разработке запасов критически важного сырья странам ЦА выгоднее и безопаснее опираться не на западные, а на российские компании. Дело в том, что при необходимости для более полного учета национальных интересов стран региона подходы российских инвесторов можно скорректировать через политический диалог с Москвой. В то же время при взаимодействии с западными компаниями оказать на них давление через руководство их стран практически невозможно. Источник - Ритм Евразии

