Путин приказал отобрать у Запада триллион долларов, - Сергей Савчук
05:03 06.10.2025

Путин приказал отобрать у Запада триллион долларов

Сергей Савчук
05.10.2025

Содержание валдайской речи Владимира Путина и сопутствующие ей события явно намекают на то, что лимит терпения и веры в дипломатию в Кремле подходит к концу. Тридцатого сентября на официальном портале правовых актов был опубликован Указ Президента Российской Федерации № 693, и он рванул в западной прессе похлеще шрапнельной бомбы в замкнутом помещении. Издание Bloomberg истолковало его содержание как готовность России в ускоренном темпе изымать западные активы, в той или иной форме находящиеся в нашей стране.

В действительно произошло следующее.

Президентский указ открывает законодательное окно для ускоренного - это ключевое слово - перевода любых западных активов в федеральную собственность для ее дальнейшей перепродажи (приватизации) и пополнения государственного бюджета. При этом подчеркивается, что изъятие активов будет производиться не произвольно, а исключительно в рамках обеспечения обороноспособности и безопасности России. Формулировка предельно общая, но в данном случае это очень хорошо, так как не ограничивает Москву в выборе поводов, будь то передача Украине дальнобойного оружия или изъятие российских активов за рубежом (процентов по ним).

На правительство возлагается обязанность выбора организации, имеющей соответствующую лицензию на проведение оценки активов. Оценщику, в свою очередь, отводится всего десять дней на выдачу официального заключения по стоимости для передачи изъятой массы в дальнейшую реализацию на торгах. Продажа имущества от имени Российской Федерации производится только через ПАО "Банк ПСБ". Помимо этого, указ предусматривает применение особого порядка ускоренной перерегистрации прав собственности, а также - вот здесь читаем очень вдумчиво - особый порядок применения законодательства Российской Федерации в вопросах приватизации, деятельности зарубежных организаций, рынков ценных бумаг, банкинга и защиты конкуренции.

В преамбуле указа обозначено, что все означенные меры вводятся в ответ на недружественные действия стран Запада, включая Соединенные Штаты, и по времени они подозрительно точно совпали с проведением саммита ЕС в Копенгагене. Там европейские лидеры в очередной раз обсуждали возможность изъятия российских активов, замороженных в бельгийской финансовой сети Euroclear, чтобы за их счет обеспечить выделение Киеву в 2026-2027 годах очередного кредита на войну в размере 140 миллиардов долларов.

Западные акулы кружат вокруг российских денег давно. Более года назад мы подробно рассматривали состав и структуру наших активов за рубежом, а также причины, почему Брюссель не решается на их изъятие.

Вашингтон не первый год активно подталкивает Евросоюз на фактический грабеж, но европейцы откровенно побаиваются, так как это приведет к встречным действиям Москвы, в распоряжении которой западных активов значительно больше. Тема "ограбить русских и передать деньги Украине" периодически всплывает в западной политической повестке, но всякий раз ее хоронят. Последним против подобного воровства внезапно выступил Эммануэль Макрон, справедливо указав, что подобный прецедент не только нанесет ущерб России, но фактически похоронит международную финансовую систему, так как никакие гарантии отныне не будут считаться надежными. Это приведет к непрогнозируемому оттоку капиталов - в первую очередь таких стран, как Китай, давно и мощно инвестирующих в ЕС.

При этом Евросоюз активно ищет лазейки и не оставляет надежд ограбить нас. Например, Киеву регулярно передаются деньги, полученные по процентам от российских замороженных вкладов. Здесь мы позволим себе остановиться поподробнее, так как этой темой регулярно на эмоциональном уровне спекулируют различные русофобы.

Деньги по процентам от российских вкладов действительно неоднократно передавались Киеву в виде очередного кредита. То есть Брюссель берет чужие (российские) деньги и перекладывает их в виде государственного кредита на Украину, тем самым постоянно увеличивая ее внешний долг. Еврокомиссия и Министерство финансов Украины буквально на днях заявили, что с начала 2025 года Киеву переслали 25,5 миллиарда долларов из упомянутых выше процентов. Рассматривая подобные заявления, нужно всегда помнить, что они могут быть манипуляцией, нацеленной на раскачку внутреннего напряжения внутри России.

Заявленная сумма явно из этого числа, так как в декабре прошлого года в Брюсселе было принято обязывающее распоряжение для всех стран еврозоны по заморозке российских активов до конца украинского конфликта. В нем черным по белому указано, что на тот момент общий размер активов оценивался в 280 миллиардов, а объем процентов за год - в пределах трех-пяти миллиардов долларов. То есть все кредиты и транши, выделенные Зеленскому на убийство Украины свыше этой суммы, - это уже деньги из национальных бюджетов государств ЕС. Для понимания, сколько денег еврочиновники вырвали из кармана и рта своих налогоплательщиков, обратимся к заявлению Урсулы фон дер Ляйен. В июне текущего года она сообщила, что с начала СВО европейские кредиты и заимствования превысили 150 миллиардов долларов.

Впрочем, не будем лукавить и делать вид, что украденные проценты по отечественным кредитам - это мелочь. Помимо сугубо эмоциональной составляющей, это свыше четырехсот миллиардов рублей в год, обязанных возвращаться в федеральный бюджет.

Владимир Путин и наш дипломатический корпус без устали обращаются к Западу с просьбой не нагнетать дальнейшую напряженность и не переводить конфликт в еще более масштабную и острую фазу, куда страны Европы уже будут вовлечены напрямую. Подписание вышеупомянутого указа может свидетельствовать о том, что в Кремле отчаялись достучаться до здравого смысла оппонентов и в случае дальнейшего обострения Россия, которая долго и упорно запрягала, дальше поедет очень быстро.

Важной особенностью для понимания встречных процессов является тот факт, что Москва пока что не прибегала к национализации имущества и активов международных корпораций и компаний. До сегодняшнего дня для некоторых организаций из недружественных стран вводилось внешнее (государственное) управление и инициировался процесс подготовки к реализации. По оценке того же Bloomberg, с 2022 года стоимость конфискованных, то есть встречно замороженных западных активов, составила 48 миллиардов долларов, или без малого четыре триллиона рублей.

Но, и это главное, издание напоминает: летом 2022 года, когда начались голодные пляски вокруг российских счетов в Бельгии, был проведен встречный аудит. Стоимость западных активов в виде кредитов, объектов строительства и инфраструктуры, прямых инвестиций в производственные проекты была оценена в один триллион долларов.

Президентский указ позволяет изымать и реализовывать их в турборежиме. Если кое-кто не одумается.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759716180


