В Казахстане анонсировали реформу, о которой учителя мечтали годами

05:35 06.10.2025

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов сообщил о внесении поправок в Закон "О статусе педагога".



5 Октября 2025



Изменения направлены на то, чтобы сократить бумажную работу, четко обозначить границы ответственности и усилить защиту учителей от любого давления, передает Tengrinews.kz.



Меньше бумажной волокиты



Как сообщил Аймагамбетов, теперь учителям не придется дублировать документы на бумаге и в электронных системах.



"Никакого дублирования. Запрещается одновременное заполнение бумажных и электронных отчетов. Если документ в цифре - забудьте о бумаге", - написал он.



Соцсети - только по желанию



Поправки также запрещают принуждать педагогов вести страницы в соцсетях, публиковать фото и видео с уроков.



"Хотите вести блог - пожалуйста, но только по собственному желанию. Стоп ночным чатам и бесконечным перепискам. Общение - только через официальные LMS-системы или электронную почту. Учитель не обязан быть модератором 24/7", - написал Аймагамбетов.



Четкие границы ответственности



Законопроект закрепляет понятие "несвойственные функции" и уточняет, что педагоги не несут ответственности за поступки учеников вне школы.



"Вне школы - вне ответственности. Учитель не охранник и не детектив. Президент четко и недвусмысленно высказался об этой проблеме", - подчеркнул глава Минпросвещения.



Договор между школой и семьей



Поправки также усиливают правовой статус договора между школой, учениками и родителями.



"Закон прямо обязывает всех сторон выполнять условия договора. Воспитание - общая задача, и нельзя, чтобы вся нагрузка ложилась только на учителей", - отметил Аймагамбетов.



Защита педагогов и усиление наказаний



Согласно проекту, планируется увеличить штрафы за нарушение законодательства о статусе педагога, а также ввести гарантии защиты от физического и психологического давления.



"Насилию - нет. Вводятся четкие механизмы защиты педагогов от всех форм давления", - добавил Аймагамбетов.



Асхат Аймагамбетов уточнил, что пакет поправок уже направлен на рассмотрение в правительство Казахстана.



Напомним, в августе этого года президент Касым-Жомарт Токаев предложил внести поправки в закон о статусе педагога для защиты прав учителей. Глава государства отметил, что педагоги должны быть освобождены от занятий, не относящихся к их основной деятельности.



Автор: Алма Абишева