|В Казахстане анонсировали реформу, о которой учителя мечтали годами
05:35 06.10.2025
Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов сообщил о внесении поправок в Закон "О статусе педагога".
5 Октября 2025
Изменения направлены на то, чтобы сократить бумажную работу, четко обозначить границы ответственности и усилить защиту учителей от любого давления, передает Tengrinews.kz.
Меньше бумажной волокиты
Как сообщил Аймагамбетов, теперь учителям не придется дублировать документы на бумаге и в электронных системах.
"Никакого дублирования. Запрещается одновременное заполнение бумажных и электронных отчетов. Если документ в цифре - забудьте о бумаге", - написал он.
Соцсети - только по желанию
Поправки также запрещают принуждать педагогов вести страницы в соцсетях, публиковать фото и видео с уроков.
"Хотите вести блог - пожалуйста, но только по собственному желанию. Стоп ночным чатам и бесконечным перепискам. Общение - только через официальные LMS-системы или электронную почту. Учитель не обязан быть модератором 24/7", - написал Аймагамбетов.
Четкие границы ответственности
Законопроект закрепляет понятие "несвойственные функции" и уточняет, что педагоги не несут ответственности за поступки учеников вне школы.
"Вне школы - вне ответственности. Учитель не охранник и не детектив. Президент четко и недвусмысленно высказался об этой проблеме", - подчеркнул глава Минпросвещения.
Договор между школой и семьей
Поправки также усиливают правовой статус договора между школой, учениками и родителями.
"Закон прямо обязывает всех сторон выполнять условия договора. Воспитание - общая задача, и нельзя, чтобы вся нагрузка ложилась только на учителей", - отметил Аймагамбетов.
Защита педагогов и усиление наказаний
Согласно проекту, планируется увеличить штрафы за нарушение законодательства о статусе педагога, а также ввести гарантии защиты от физического и психологического давления.
"Насилию - нет. Вводятся четкие механизмы защиты педагогов от всех форм давления", - добавил Аймагамбетов.
Асхат Аймагамбетов уточнил, что пакет поправок уже направлен на рассмотрение в правительство Казахстана.
Напомним, в августе этого года президент Касым-Жомарт Токаев предложил внести поправки в закон о статусе педагога для защиты прав учителей. Глава государства отметил, что педагоги должны быть освобождены от занятий, не относящихся к их основной деятельности.
Автор: Алма Абишева