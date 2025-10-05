 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 06.10.2025
06:38  ЦИК Киргизии показала видео с разъяснением порядка предстоящих досрочных парламентских выборов
06:19  Рахмон поставил важную задачу по таджикскому языку перед учеными
05:35  В Казахстане анонсировали реформу, о которой учителя мечтали годами
05:03  Путин приказал отобрать у Запада триллион долларов, - Сергей Савчук
03:10  Лишь опираясь на ШОС и ЕАЭС, страны ЦА выгодно распорядятся своими ресурсами, - Наталья Крек
01:59  Китай перехватывает у Запада зеленую повестку. Но есть нюанс, - Дмитрий Косырев
00:05  ВС РФ режут оборону Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 05.10.2025
22:10  Политика СССР в Средиземноморье после Второй мировой войны (история), - Алексей Чичкин
20:25  Как Туркмения попала под санкции США, - Виктория Панфилова
16:10  Грузинский премьер о Молдавии: - "Это полный абсурд, который они сами же не могут объяснить"
13:08  Путин и Си Цзиньпин поздравили Рахмона с днем рождения
03:02  Гонка Запада за стратегическим сырьем: как странам ЦА не попасть в ловушку, - Наталья Крек
02:23  Как Узбекистан и Казахстан сотрудничают в водно-энергетической сфере (видео)
01:09  Центр по борьбе с дезинформацией о "причастности Казахстана к атаке на Орск"
Суббота, 04.10.2025
22:18  В Грузии прошли местные выборы и беспорядки у президентского дворца
22:02  В Чехии на парламентских выборах победили евроскептики
16:19  ГДР досталась ФРГ "по цене бутерброда", - Валерий Бурт
15:04  День начала Космической эры человечества - 4 октября 1957 года
14:41  США пытаются взять под контроль рынок криптовалют: "Будут грести все и всех"
13:11  Премьером Японии впервые станет женщина Санаэ Такаити
01:10  Podrobno.uz: Казахский бизнесмен Таир Марассулов о захвате своего бизнеса в Ташкенте
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Пятница, 03.10.2025
19:26  ProFinance: Хуситы ввели санкции против американских нефтяных компаний
13:24  Киргизия. В Джалал-Абаде, переименованном в Манас, переименуют 40 улиц в честь 40 соратников Манаса
12:50  ШОС, Узбекистан и новые горизонты взаимодействия (видео)
12:44  Экспансионизм Великобритании в Каспийском регионе – причины и последствия, - Егор Лисовенко
12:42  Свободное падение: что происходит с мировыми ценами на нефть
12:36  Эммануэль Макрон: Клопы напали на Францию по приказу из Кремля
12:31  Почему маршал Пилсудский стал кумиром главы Польши (история)? - Валерий Бурт
11:59  В Астане проходит Евразийский форум KAZENERGY на тему "Новый энергетический порядок: фокус на средние державы"
02:03  "Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу
01:40  Киргизию разделили на 30 избирательных округов (карта)
00:05  ВС РФ перехватили инициативу в сражении у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 2 октября
Четверг, 02.10.2025
21:16  СП: Русский Туркестан. Москва вернет лидерство в Средней Азии, когда избавится от собственных "баев"
19:09  В Киргизии новый директор Госагентства физкультуры и спорта Казыбек Молдажиев
16:01  Строительство АЭС Узбекистане: в Узатоме рассказали о стоимости проекта
15:30  Тот самый Олень: "Газовый план Трампа" - как Газу съесть, и на газ сесть
15:05  КП: Чтобы прокормить искусственный интеллект нужно построить несколько десятков АЭС
14:18  Россия запустит процесс выбора нового генсека ООН
14:05  К чему приведет обмеление Каспийского моря, - Игорь Кармазин
13:56  ИноСМИ: поляков и темнокожих среди ВСУ больше, чем украинцев
12:57  Лидеры Центразии в США: в кабалу - по собственному желанию, - Сергей Кожемякин
12:03  Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана 01.10.2025
02:43  Как была провозглашена КНР (история), - Олег Шевченко
01:04  Президент США решил разорить Европу ради России, - Антон Трофимов
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ на южном фланге Новопавловского сектора фронта – итоговая сводка Readovka за 1 октября
Среда, 01.10.2025
21:55  СП: Уран может быть элементом давления на Вашингтон
20:48  НГ: Президент Киргизии предлагает вернуть смертную казнь
18:19  ФСК: У России и Китая появился шанс оздоровить Организацию тюркских государств?
16:30  В Казахстане будет создан Университет искусственного интеллекта. Токаев поручил правительству
11:33  Эмомали Рахмон освободил от должностей ряд судей и чиновников
04:55  Решать водный вопрос в ЦА можно только сообща, но не с Ротшильдами, - Марат Нургожаев
03:51  Запад научился генерировать пандемии страха, - Тимофей Бордачев
03:38  Италия заходит в Центральную Азию через Казахстан, - Виктория Панфилова
03:00  Посол РФ раскрыл подробности визита Путина в Таджикистан
02:45  Трамп на локомотиве: США врываются в борьбу за Центральную Азию, - Игорь Кармазин
02:00  Обращение Президента Садыра Жапарова: Мы ввели избирательную систему, которой нет ни в одной стране мира
00:05  ВС РФ ликвидировали укрепрайон ВСУ северо-западнее Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 30 сентября
Вторник, 30.09.2025
18:07  СВР России: Киев готовит новую резонансную провокацию
17:52  Keep Germans down. Америка опускает Германию и вместе с ней всю Европу, - Алексей Белов
17:18  Мюнхенский сговор. 30 сентября 1938 года лидеры Германии, Италии, Британии и Франции подписали соглашение...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Казахстане анонсировали реформу, о которой учителя мечтали годами
05:35 06.10.2025

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов сообщил о внесении поправок в Закон "О статусе педагога".

5 Октября 2025

Изменения направлены на то, чтобы сократить бумажную работу, четко обозначить границы ответственности и усилить защиту учителей от любого давления, передает Tengrinews.kz.

Меньше бумажной волокиты

Как сообщил Аймагамбетов, теперь учителям не придется дублировать документы на бумаге и в электронных системах.

"Никакого дублирования. Запрещается одновременное заполнение бумажных и электронных отчетов. Если документ в цифре - забудьте о бумаге", - написал он.

Соцсети - только по желанию

Поправки также запрещают принуждать педагогов вести страницы в соцсетях, публиковать фото и видео с уроков.

"Хотите вести блог - пожалуйста, но только по собственному желанию. Стоп ночным чатам и бесконечным перепискам. Общение - только через официальные LMS-системы или электронную почту. Учитель не обязан быть модератором 24/7", - написал Аймагамбетов.

Четкие границы ответственности

Законопроект закрепляет понятие "несвойственные функции" и уточняет, что педагоги не несут ответственности за поступки учеников вне школы.

"Вне школы - вне ответственности. Учитель не охранник и не детектив. Президент четко и недвусмысленно высказался об этой проблеме", - подчеркнул глава Минпросвещения.

Договор между школой и семьей

Поправки также усиливают правовой статус договора между школой, учениками и родителями.

"Закон прямо обязывает всех сторон выполнять условия договора. Воспитание - общая задача, и нельзя, чтобы вся нагрузка ложилась только на учителей", - отметил Аймагамбетов.

Защита педагогов и усиление наказаний

Согласно проекту, планируется увеличить штрафы за нарушение законодательства о статусе педагога, а также ввести гарантии защиты от физического и психологического давления.

"Насилию - нет. Вводятся четкие механизмы защиты педагогов от всех форм давления", - добавил Аймагамбетов.

Асхат Аймагамбетов уточнил, что пакет поправок уже направлен на рассмотрение в правительство Казахстана.

Напомним, в августе этого года президент Касым-Жомарт Токаев предложил внести поправки в закон о статусе педагога для защиты прав учителей. Глава государства отметил, что педагоги должны быть освобождены от занятий, не относящихся к их основной деятельности.

Автор: Алма Абишева

Источник - Caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759718100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон о сотрудничестве Казахстана и Армении в области миграции одобрили сенаторы
- Экономическая политика как карго-культ
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2025 года №1022
- Мажилис ратифицировал соглашение об усилении контроля за перевозкой радиоактивных материалов в СНГ
- Инфляция в Республике Казахстан (сентябрь 2025г.)
- Президентский гамбит
- Требования госорганов нарушать банковскую тайну вкладчиков незаконны
- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и Пакистана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  