Рахмон поставил важную задачу по таджикскому языку перед учеными

06:19 06.10.2025

Президент Таджикистана поздравил народ страны с Днем государственного языка, напомнил его историю и назвал язык опорой духовного созидания нации



ДУШАНБЕ, 5 окт - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал таджикский язык одним из священных и главных столпов таджикской национальной государственности.



Об этом сообщает пресс-служба таджикского лидера.



Глава страны указал, что на протяжении всей истории языка фарси - дари - таджикский сталкивался со многими трудностями и угрозами. При этом выдающиеся деятели политики, науки и культуры во всех периодах истории приложили огромные усилия для его сохранения.



Он напомнил о политике династии Саманидов, сказав, что в то время таджикский язык восстановил свои позиции и обрел официальный государственный статус.



"Нормы таджикского литературного языка претерпели крайне мало изменений со времен Саманидов, что, по мнению ученых, является редкостью в мировой языковой системе", - отметил президент.



В настоящее время в стране поэтапно реализуются положения закона "О государственном языке", напомнил он. Рахмон посчитал одной из важных задач сохранение и обеспечение развития таджикского языка с учетом мировых научно-технических новшеств.



"Задача ученых и исследователей - с использованием потенциала и возможностей нашего языка создавать новые слова и термины, соответствующие логике и содержанию различных сфер, чтобы они использовались в единичной форме на всей территории страны", - указал Рахмон.



Если не начать думать об адаптации инноваций и технологий к государственному языку сейчас, то не только искусство и культура речи, но и чистота и красота языка негативно скажутся на родном языке и соблюдении норм литературного языка, продолжил глава государства.



Президент также отметил, что необходимо создать условия для того, чтобы дети в Таджикистане хорошо изучали иностранные языки и становились востребованными кадрами.



Напомним, День государственного языка в республике отмечается 5 октября.