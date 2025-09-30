Архив
Новости и события
Понедельник, 06.10.2025
06:38
ЦИК Киргизии показала видео с разъяснением порядка предстоящих досрочных парламентских выборов
06:19
Рахмон поставил важную задачу по таджикскому языку перед учеными
05:35
В Казахстане анонсировали реформу, о которой учителя мечтали годами
05:03
Путин приказал отобрать у Запада триллион долларов, - Сергей Савчук
03:10
Лишь опираясь на ШОС и ЕАЭС, страны ЦА выгодно распорядятся своими ресурсами, - Наталья Крек
01:59
Китай перехватывает у Запада зеленую повестку. Но есть нюанс, - Дмитрий Косырев
00:05
ВС РФ режут оборону Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 05.10.2025
22:10
Политика СССР в Средиземноморье после Второй мировой войны (история), - Алексей Чичкин
20:25
Как Туркмения попала под санкции США, - Виктория Панфилова
16:10
Грузинский премьер о Молдавии: - "Это полный абсурд, который они сами же не могут объяснить"
13:08
Путин и Си Цзиньпин поздравили Рахмона с днем рождения
03:02
Гонка Запада за стратегическим сырьем: как странам ЦА не попасть в ловушку, - Наталья Крек
02:23
Как Узбекистан и Казахстан сотрудничают в водно-энергетической сфере (видео)
01:09
Центр по борьбе с дезинформацией о "причастности Казахстана к атаке на Орск"
Суббота, 04.10.2025
22:18
В Грузии прошли местные выборы и беспорядки у президентского дворца
22:02
В Чехии на парламентских выборах победили евроскептики
16:19
ГДР досталась ФРГ "по цене бутерброда", - Валерий Бурт
15:04
День начала Космической эры человечества - 4 октября 1957 года
14:41
США пытаются взять под контроль рынок криптовалют: "Будут грести все и всех"
13:11
Премьером Японии впервые станет женщина Санаэ Такаити
01:10
Podrobno.uz: Казахский бизнесмен Таир Марассулов о захвате своего бизнеса в Ташкенте
00:05
ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Пятница, 03.10.2025
19:26
ProFinance: Хуситы ввели санкции против американских нефтяных компаний
13:24
Киргизия. В Джалал-Абаде, переименованном в Манас, переименуют 40 улиц в честь 40 соратников Манаса
12:50
ШОС, Узбекистан и новые горизонты взаимодействия (видео)
12:44
Экспансионизм Великобритании в Каспийском регионе – причины и последствия, - Егор Лисовенко
12:42
Свободное падение: что происходит с мировыми ценами на нефть
12:36
Эммануэль Макрон: Клопы напали на Францию по приказу из Кремля
12:31
Почему маршал Пилсудский стал кумиром главы Польши (история)? - Валерий Бурт
11:59
В Астане проходит Евразийский форум KAZENERGY на тему "Новый энергетический порядок: фокус на средние державы"
02:03
"Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу
01:40
Киргизию разделили на 30 избирательных округов (карта)
00:05
ВС РФ перехватили инициативу в сражении у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 2 октября
Четверг, 02.10.2025
21:16
СП: Русский Туркестан. Москва вернет лидерство в Средней Азии, когда избавится от собственных "баев"
19:09
В Киргизии новый директор Госагентства физкультуры и спорта Казыбек Молдажиев
16:01
Строительство АЭС Узбекистане: в Узатоме рассказали о стоимости проекта
15:30
Тот самый Олень: "Газовый план Трампа" - как Газу съесть, и на газ сесть
15:05
КП: Чтобы прокормить искусственный интеллект нужно построить несколько десятков АЭС
14:18
Россия запустит процесс выбора нового генсека ООН
14:05
К чему приведет обмеление Каспийского моря, - Игорь Кармазин
13:56
ИноСМИ: поляков и темнокожих среди ВСУ больше, чем украинцев
12:57
Лидеры Центразии в США: в кабалу - по собственному желанию, - Сергей Кожемякин
12:03
Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана 01.10.2025
02:43
Как была провозглашена КНР (история), - Олег Шевченко
01:04
Президент США решил разорить Европу ради России, - Антон Трофимов
00:05
ВС РФ сломили оборону ВСУ на южном фланге Новопавловского сектора фронта – итоговая сводка Readovka за 1 октября
Среда, 01.10.2025
21:55
СП: Уран может быть элементом давления на Вашингтон
20:48
НГ: Президент Киргизии предлагает вернуть смертную казнь
18:19
ФСК: У России и Китая появился шанс оздоровить Организацию тюркских государств?
16:30
В Казахстане будет создан Университет искусственного интеллекта. Токаев поручил правительству
11:33
Эмомали Рахмон освободил от должностей ряд судей и чиновников
04:55
Решать водный вопрос в ЦА можно только сообща, но не с Ротшильдами, - Марат Нургожаев
03:51
Запад научился генерировать пандемии страха, - Тимофей Бордачев
03:38
Италия заходит в Центральную Азию через Казахстан, - Виктория Панфилова
03:00
Посол РФ раскрыл подробности визита Путина в Таджикистан
02:45
Трамп на локомотиве: США врываются в борьбу за Центральную Азию, - Игорь Кармазин
02:00
Обращение Президента Садыра Жапарова: Мы ввели избирательную систему, которой нет ни в одной стране мира
00:05
ВС РФ ликвидировали укрепрайон ВСУ северо-западнее Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 30 сентября
Вторник, 30.09.2025
18:07
СВР России: Киев готовит новую резонансную провокацию
17:52
Keep Germans down. Америка опускает Германию и вместе с ней всю Европу, - Алексей Белов
17:18
Мюнхенский сговор. 30 сентября 1938 года лидеры Германии, Италии, Британии и Франции подписали соглашение...
Кыргызстан
ЦИК Киргизии показала видео с разъяснением порядка предстоящих досрочных парламентских выборов
06:38 06.10.2025
ЦИК показала видео с разъяснением порядка предстоящих досрочных парламентских выборов (30 ноября)
Источник -
Sputnik
Постоянный адрес статьи -
https://centrasia.org/newsA.php?st=1759721880
Новости Казахстана
-
Рабочий график главы государства
-
Закон о сотрудничестве Казахстана и Армении в области миграции одобрили сенаторы
-
Экономическая политика как карго-культ
-
Рабочий график главы государства
-
Указ Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2025 года №1022
-
Мажилис ратифицировал соглашение об усилении контроля за перевозкой радиоактивных материалов в СНГ
-
Инфляция в Республике Казахстан (сентябрь 2025г.)
-
Президентский гамбит
-
Требования госорганов нарушать банковскую тайну вкладчиков незаконны
-
Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и Пакистана
