Для удвоения ВВП Казахстан в 2,5 раза увеличит инвестиции в экономику

14:19 06.10.2025

АСТАНА, 6 окт - Sputnik. Планы по экономическому росту Казахстана рассмотрели в Миннацэкономики.



Чтобы удвоить ВВП страны к 2029 году и довести его до 450 миллиардов долларов, необходимо увеличить инвестиции в экономику более чем в 2,5 раза, отметили эксперты. И речь идет о переходе от модели, где государство лишь сопровождает бизнес, к модели активного участия в организации и создании отраслей и проектов.



"Реализация поставленной цели потребует масштабного наращивания инвестиций в основной капитал – с $41 млрд в 2024 году до $103 млрд в 2029 году. В этот период отношение инвестиций к ВВП должно вырасти с 14% до 23%, а общий объем инвестиций за 2025–2029 годы составит около $400 млрд", - заявил вице-министр национальной экономики Арман Касенов.



Казахстанские государственные структуры получат новые функции – не только привлекать, но и организовывать крупные экспортоориентированные проекты, обеспечивая их структурирование, финансирование и управленческую поддержку.



"Мы не заменяем бизнес, а работаем с ним. Добавленную стоимость создают предприниматели – именно они двигают прогресс. Мы обращаемся к отечественным и иностранным компаниям, чтобы привлечь их опыт, технологии и капитал, сформируем списки иностранных чемпионов, ведущих компаний в сфере наших ключевых направлений развития инвестиций – глубокой и средней переработки зерна, металлургии, нефтехимии и других", - сказал Касенов.



Важным направлением станет привлечение иностранных компаний не только как источников капитала, но и как носителей компетенций, технологий и управленческих практик, подчеркнули на Экспертом совете.



"Пока остается открытым вопрос, каким образом будут распределяться инвестиции и насколько активно в этом процессе будут задействованы коммерческие банки. С одной стороны, прямое участие государства дает гарантии и скорость, с другой – важно сохранить рыночные механизмы, чтобы не вытеснить частную инициативу", - сказал член Совета директоров Teniz Capital Investment Banking Галим Хусаинов.



Грамотное сочетание государственных и рыночных инструментов позволит Казахстану выйти на качественно новый уровень экономического роста, при этом избежав перегрева и избыточной инфляции, добавил он.



Еще правительство намерено создать Investment board - инвестиционная служба, которая будет определять и сопровождать приоритетные проекты странового масштаба.



"Инвестиционную службу из профессионалов с высокими компетенциями управления крупными проектами, которые определят направления и проекты нашей экономики для наиболее эффективного развития", - подчеркнул Серик Жумангарин.



Прежняя система привлечения инвестиций сохранится, но именно Investment Board станет драйвером проактивной политики, отметил министр.