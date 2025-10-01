 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 06.10.2025
16:01  Жена или ИИ-лаборатория? Зачем Павел Дуров приезжал в Казахстан
14:19  Для удвоения ВВП Казахстан в 2,5 раза увеличит инвестиции в экономику
06:38  ЦИК Киргизии показала видео с разъяснением порядка предстоящих досрочных парламентских выборов
06:19  Рахмон поставил важную задачу по таджикскому языку перед учеными
05:35  В Казахстане анонсировали реформу, о которой учителя мечтали годами
05:03  Путин приказал отобрать у Запада триллион долларов, - Сергей Савчук
03:10  Лишь опираясь на ШОС и ЕАЭС, страны ЦА выгодно распорядятся своими ресурсами, - Наталья Крек
01:59  Китай перехватывает у Запада зеленую повестку. Но есть нюанс, - Дмитрий Косырев
00:05  ВС РФ режут оборону Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 05.10.2025
23:12  Туркмения. Кадровые перестановки 03.10.2025
22:10  Политика СССР в Средиземноморье после Второй мировой войны (история), - Алексей Чичкин
20:25  Как Туркмения попала под санкции США, - Виктория Панфилова
16:10  Грузинский премьер о Молдавии: - "Это полный абсурд, который они сами же не могут объяснить"
13:08  Путин и Си Цзиньпин поздравили Рахмона с днем рождения
03:02  Гонка Запада за стратегическим сырьем: как странам ЦА не попасть в ловушку, - Наталья Крек
02:23  Как Узбекистан и Казахстан сотрудничают в водно-энергетической сфере (видео)
01:09  Центр по борьбе с дезинформацией о "причастности Казахстана к атаке на Орск"
Суббота, 04.10.2025
22:18  В Грузии прошли местные выборы и беспорядки у президентского дворца
22:02  В Чехии на парламентских выборах победили евроскептики
16:19  ГДР досталась ФРГ "по цене бутерброда", - Валерий Бурт
15:04  День начала Космической эры человечества - 4 октября 1957 года
14:41  США пытаются взять под контроль рынок криптовалют: "Будут грести все и всех"
13:11  Премьером Японии впервые станет женщина Санаэ Такаити
01:10  Podrobno.uz: Казахский бизнесмен Таир Марассулов о захвате своего бизнеса в Ташкенте
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Пятница, 03.10.2025
19:26  ProFinance: Хуситы ввели санкции против американских нефтяных компаний
13:24  Киргизия. В Джалал-Абаде, переименованном в Манас, переименуют 40 улиц в честь 40 соратников Манаса
12:50  ШОС, Узбекистан и новые горизонты взаимодействия (видео)
12:44  Экспансионизм Великобритании в Каспийском регионе – причины и последствия, - Егор Лисовенко
12:42  Свободное падение: что происходит с мировыми ценами на нефть
12:36  Эммануэль Макрон: Клопы напали на Францию по приказу из Кремля
12:31  Почему маршал Пилсудский стал кумиром главы Польши (история)? - Валерий Бурт
11:59  В Астане проходит Евразийский форум KAZENERGY на тему "Новый энергетический порядок: фокус на средние державы"
02:03  "Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу
01:40  Киргизию разделили на 30 избирательных округов (карта)
00:05  ВС РФ перехватили инициативу в сражении у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 2 октября
Четверг, 02.10.2025
21:16  СП: Русский Туркестан. Москва вернет лидерство в Средней Азии, когда избавится от собственных "баев"
19:09  В Киргизии новый директор Госагентства физкультуры и спорта Казыбек Молдажиев
16:01  Строительство АЭС Узбекистане: в Узатоме рассказали о стоимости проекта
15:30  Тот самый Олень: "Газовый план Трампа" - как Газу съесть, и на газ сесть
15:05  КП: Чтобы прокормить искусственный интеллект нужно построить несколько десятков АЭС
14:18  Россия запустит процесс выбора нового генсека ООН
14:05  К чему приведет обмеление Каспийского моря, - Игорь Кармазин
13:56  ИноСМИ: поляков и темнокожих среди ВСУ больше, чем украинцев
12:57  Лидеры Центразии в США: в кабалу - по собственному желанию, - Сергей Кожемякин
12:03  Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана 01.10.2025
02:43  Как была провозглашена КНР (история), - Олег Шевченко
01:04  Президент США решил разорить Европу ради России, - Антон Трофимов
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ на южном фланге Новопавловского сектора фронта – итоговая сводка Readovka за 1 октября
Среда, 01.10.2025
21:55  СП: Уран может быть элементом давления на Вашингтон
20:48  НГ: Президент Киргизии предлагает вернуть смертную казнь
18:19  ФСК: У России и Китая появился шанс оздоровить Организацию тюркских государств?
16:30  В Казахстане будет создан Университет искусственного интеллекта. Токаев поручил правительству
11:33  Эмомали Рахмон освободил от должностей ряд судей и чиновников
04:55  Решать водный вопрос в ЦА можно только сообща, но не с Ротшильдами, - Марат Нургожаев
03:51  Запад научился генерировать пандемии страха, - Тимофей Бордачев
03:38  Италия заходит в Центральную Азию через Казахстан, - Виктория Панфилова
03:00  Посол РФ раскрыл подробности визита Путина в Таджикистан
02:45  Трамп на локомотиве: США врываются в борьбу за Центральную Азию, - Игорь Кармазин
02:00  Обращение Президента Садыра Жапарова: Мы ввели избирательную систему, которой нет ни в одной стране мира
00:05  ВС РФ ликвидировали укрепрайон ВСУ северо-западнее Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 30 сентября
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Для удвоения ВВП Казахстан в 2,5 раза увеличит инвестиции в экономику
14:19 06.10.2025

АСТАНА, 6 окт - Sputnik. Планы по экономическому росту Казахстана рассмотрели в Миннацэкономики.

Чтобы удвоить ВВП страны к 2029 году и довести его до 450 миллиардов долларов, необходимо увеличить инвестиции в экономику более чем в 2,5 раза, отметили эксперты. И речь идет о переходе от модели, где государство лишь сопровождает бизнес, к модели активного участия в организации и создании отраслей и проектов.

"Реализация поставленной цели потребует масштабного наращивания инвестиций в основной капитал – с $41 млрд в 2024 году до $103 млрд в 2029 году. В этот период отношение инвестиций к ВВП должно вырасти с 14% до 23%, а общий объем инвестиций за 2025–2029 годы составит около $400 млрд", - заявил вице-министр национальной экономики Арман Касенов.

Казахстанские государственные структуры получат новые функции – не только привлекать, но и организовывать крупные экспортоориентированные проекты, обеспечивая их структурирование, финансирование и управленческую поддержку.

"Мы не заменяем бизнес, а работаем с ним. Добавленную стоимость создают предприниматели – именно они двигают прогресс. Мы обращаемся к отечественным и иностранным компаниям, чтобы привлечь их опыт, технологии и капитал, сформируем списки иностранных чемпионов, ведущих компаний в сфере наших ключевых направлений развития инвестиций – глубокой и средней переработки зерна, металлургии, нефтехимии и других", - сказал Касенов.

Важным направлением станет привлечение иностранных компаний не только как источников капитала, но и как носителей компетенций, технологий и управленческих практик, подчеркнули на Экспертом совете.

"Пока остается открытым вопрос, каким образом будут распределяться инвестиции и насколько активно в этом процессе будут задействованы коммерческие банки. С одной стороны, прямое участие государства дает гарантии и скорость, с другой – важно сохранить рыночные механизмы, чтобы не вытеснить частную инициативу", - сказал член Совета директоров Teniz Capital Investment Banking Галим Хусаинов.

Грамотное сочетание государственных и рыночных инструментов позволит Казахстану выйти на качественно новый уровень экономического роста, при этом избежав перегрева и избыточной инфляции, добавил он.

Еще правительство намерено создать Investment board - инвестиционная служба, которая будет определять и сопровождать приоритетные проекты странового масштаба.

"Инвестиционную службу из профессионалов с высокими компетенциями управления крупными проектами, которые определят направления и проекты нашей экономики для наиболее эффективного развития", - подчеркнул Серик Жумангарин.

Прежняя система привлечения инвестиций сохранится, но именно Investment Board станет драйвером проактивной политики, отметил министр.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759749540


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- "Президент входит в чат"
- Спикер Сената встретился с Президентом Венгрии
- Мажилис рассмотрит в первом чтении проект Строительного кодекса
- Спикер Мажилиса встретился с членами Общественной палаты
- Олжас Бектенов и Президент Венгрии Тамаш Шуйок обсудили экономическое сотрудничество и реализацию договоренностей на высшем уровне
- Олжас Бектенов зачитал обращение Главы государства к участникам форума "Новый энергетический порядок: фокус на средние державы"
- Олжас Бектенов: Инициативы Президента направлены на следующий технологический рывок Казахстана
- Кадровые перестановки
- Казахстан представил сбалансированную стратегию энергоперехода на KAZENERGY-2025
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  