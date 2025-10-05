 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Жена или ИИ-лаборатория? Зачем Павел Дуров приезжал в Казахстан
16:01 06.10.2025

"Стоит найти в Казахстане жену": Павел Дуров в поисках "запасного аэродрома"?
5 Октября 2025

Как основатель "Телеграма" не реагировал на шутки Нурлана Сабурова и о чем беседовал с детьми из аулов

Большим событием для Казахстана и всей Центральной Азии стал визит Павла Дурова. Программа пребывания знаменитого IT-предпринимателя оказалась максимально насыщенной, а сам факт очередного появления Дурова в стране называют личным успехом президента Касым-Жомарта Токаева. Между тем у страны очень серьезные планы относительно развития современных технологий, к примеру, именно в Казахстане появилось первое на постсоветском пространстве министерство искусственного интеллекта. Подробности визита - в материале автора "БИЗНЕС Online", востоковеда Азата Ахунова.



Ловят каждое слово

Главное событие минувшей недели в Центральной Азии, без сомнения, визит основателя "ВКонтакте" и "Телеграма" Павла Дурова в Казахстан. Он прибыл в Астану, чтобы выступить на международном форуме Digital Bridge 2025. Но это был не просто визит. Для местной аудитории появление, а если быть точнее, явление Дурова стало событием особого масштаба: здесь его искренне боготворят и стар и млад. Ловят каждое его слово на лету, называют "легендарным". Здесь он не просто "один из…", а икона и лидер мнений в одном лице.

Впрочем, и сам Дуров не остался в долгу. "Всегда приятно возвращаться в одну из моих любимых стран - Казахстан. Это уникальное место, соединяющее технологии, традиции, образование и семейные ценности. Один мой друг из США, весьма успешный человек, как-то пошутил, что мне стоит найти в Казахстане жену. Но цель моего приезда другая - я приехал поговорить об искусственном интеллекте", - подчеркнул основатель "Телеграма".

Одетый в черную водолазку а-ля Стив Джобс и легкую стеганую куртку того же цвета, Дуров всем своим видом подчеркивал декларируемый им минимализм. Он не сменил этот наряд даже во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.



Большой успех Токаева

Впрочем, его комплименты в адрес Казахстана - это не просто слова. Жениться здесь он, по всей видимости, не собирался: как сообщают местные СМИ, вместе с Дуровым в Астану прилетела и его девушка Юлия Вавилова. Причем, судя по выложенному видео с форума, она ковыляла на костылях - видимо, после недавней травмы, о которой сообщила в социальных сетях.

Возможно, это аванс к будущему плодотворному и долгому сотрудничеству. Но в любом случае общественности дали понять: программист-миллиардер планирует здесь крупные проекты, а ему уже включен зеленый свет. Иначе зачем столько шума и энергии, потраченной с его стороны? Ведь, как известно, Дуров ценит замкнутость и тишину, а его нынешнее положение - стабильное и устойчивое - вполне его устраивает. Значит, причины есть, и немалые, причем с обеих сторон.

Информация на сайте президента о деталях встречи крайне скупая: сообщается лишь, что на полях Digital Bridge 2025 обсуждалось сотрудничество в сферах образования, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Акцент делается на том, что "Телеграм" стал участником Astana Hub, открыл офис в Казахстане и запустил AI-лаборатории в центре AIem.ai - это усиливает цифровую повестку страны.

В свою очередь рассказал Токаеву о перспективах совместных проектов в сфере искусственного интеллекта и о развитии связки с национальным суперкомпьютерным кластером.

Со стороны Токаева "вытащить" Дурова - это большой успех его команды. В прошлом году предприниматель уже объехал Среднюю Азию: посетил Киргизию и Иссык-Куль, побывал в Ташкенте, Бухаре и Самарканде в Узбекистане, а в Казахстане осмотрел Астану и Astana Hub. Казалось, он специально создавал интригу: разбрасывал загадки и как бы присматривался, чтобы найти место, где можно по-настоящему "бросить якорь".

Несмотря на теплый прием в Ташкенте, который тоже заинтересован в Дурове (доля "Телеграма" в стране достигла 80%), казахская сторона, видимо, нашла более весомые аргументы.

Токаев активно продвигает курс на цифровое развитие и внедрение искусственного интеллекта в государственное управление и экономику как приоритетную национальную задачу. Приглашение Дурова только укрепляет международный статус Казахстана как технологического центра.

Как уже отмечалось, для Токаева продвижение цифровых технологий и искусственного интеллекта во все сферы жизни не модная игрушка, а глубокая идея, в которую он искренне верит и которой хорошо владеет. В прошлом месяце в Казахстане было создано первое на постсоветском пространстве министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Президент ставит перед страной амбициозную задачу - превратить Казахстан в цифровой хаб Евразии.

Экспертное мнение указывает, что для президента важна не только технологическая сторона, но и символический эффект сотрудничества с Дуровым - лидером цифрового сопротивления и иконой личной свободы в IT, ведь "Телеграм" является примером платформы, освободившейся от цензуры многих государств.

Прагматические цели также стоят на повестке дня. Казахстан планирует увеличить экспорт ИИ-решений до $5 млрд к 2029 году и превратить Астану в столицу цифровых технологий Центральной Азии. Основой проекта станет новый хаб по развитию технологий, поддержке стартапов и подготовке специалистов в области искусственного интеллекта.

Дуров и дети из аулов

Масштаб действительно впечатляет, а Дуров заметно неравнодушен к Казахстану. Ведь, помимо естественного для любого предпринимателя стремления осваивать новые горизонты и двигаться вперед, ему придется выйти из зоны комфорта - вложиться в Казахстан не только материально, но и эмоционально, потратить нервы и время, чего он в последнее время старательно избегал.

На форуме в Астане Дуров объявил об открытии специализированной AI‑лаборатории в здании Alem.ai; первым проектом станет сотрудничество "Телеграма" и национального суперкомпьютерного кластера под руководством профильного министерства. Суть анонса в том, что разрабатывается технология на стыке блокчейна и ИИ, которая даст более миллиарду пользователей приватный, прозрачный и эффективный доступ к функциям искусственного интеллекта в децентрализованной системе.

Кроме официальной программы, Дуров посетил сельскую школу-пансион IQanat в 250 км от столицы, где несколько часов общался с детьми - рассказывал о перспективах ИИ, первых шагах в программировании и школьных проказах. Для 500 детей из аулов это стало настоящим праздником: он прошелся по кампусу, посмотрел, как живут ученики, и общался откровенно и по-дружески. Его участие не ограничивается визитами: год назад он стал попечителем IQanat и направил более $350 тыс. на обучение 12 ребят из сельских районов.

Что осталось за кадром?

Но что может быть за кадром, помимо предпринимательского интереса? Эксперты и блогеры обсуждают как прагматическую, так и эмоциональную составляющую. Одни предполагают, что IT-предприниматель присматривает "запасной аэродром" на всякий случай. Другие - что соскучился по близкой культурной и языковой среде: Казахстан пока во многом русскоязычен и ментально близок к России.

Возможно, Дуров испытывает ностальгию и стремится укрепить связь с русскоязычной аудиторией, не исключая постепенного возвращения к интересам региона. Версия о "реабилитации" связывается с образом цифрового изгнанника после конфликтов с российскими властями: в этих координатах Казахстан - с большим русскоязычным населением и курсом на технологическую модернизацию - выглядит подходящей площадкой для новой главы деятельности.

Есть и сугубо прикладной мотив: поиск дополнительных источников влияния и ресурсов в регионе на фоне геополитической перестройки Евразии.

Местная пресса отдельно отметила, что Дуров впервые за долгое время заговорил по‑русски публично. Основные выступления на форуме он вел на английском, но в отдельных эпизодах переходил на русский - заметно подбирая формулировки - и в целом предпочитал либо отмалчиваться, либо отвечать предельно кратко.

Перед началом одной из сессий ведущий - известный российский и казахстанский комик Нурлан Сабуров - не удержался от шутки и предложил гостю сказать пару слов: "Наши участники волнуются, очень важно услышать несколько слов от легендарного Павла Дурова. Павел, фанаты ваши здесь… Первый вопрос: угостили ли вас бешбармаком в Астане?" Дуров, похоже, не ожидавший такого захода, откашлялся и ответил коротко: "Нет. Всем удачи, надеюсь, будет интересно, спасибо".

Заметно, что в последние годы Дуров если не географически, то ментально "возвращается" на родину. В мае 2025 года на "Форуме свободы" в Осло он заявил: "Я русский и скорее умру, чем стану чьим-то активом". В сентябре 2025-го в полемике с Илоном Маском он подчеркнул, что славяне никогда не нападали на Западную Европу без провокации, тогда как обратные нападения случались неоднократно.

Является ли активность в Казахстане трамплином для возвращения на родину или желанием показать, что он готов работать для нее, пусть и на другой территории? Трудно сказать. Дуров - человек-загадка. Однако его проекты показывают, что он готов серьезно вкладываться, и Казахстан при его поддержке реально может сделать технологический рывок.

Азат Ахунов

Источник - Бизнес Online
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759755660


