Антиконтрафакт-2025: В ЕАЭС за пять лет изъято около 53 миллионов контрафактных товаров

21:09 06.10.2025

Бахыт Султанов: "В ЕАЭС за пять лет изъято около 53 миллионов контрафактных товаров"

С 2020 по 2024 годы уполномоченные органы стран Евразийского экономического союза пресекли оборот 53 миллионов единиц контрафактной продукции. Эти данные привел министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов на пленарном заседании XIII Международного форума "Антиконтрафакт-2025", который проходит 6-7 октября в Минске.



