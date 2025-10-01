Русская армия пробивает последнюю линию обороны ВСУ в Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 6 октября

00:05 07.10.2025

Андрей Дарий



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 6 октября в разрезе СВО. Русская армия пробивает последнюю линию обороны ВСУ в Днепропетровской области. На фоне наступления ВС РФ главком Сырский проводит бесполезные перестановки. В то же время нарастают удары по тылам и критической инфраструктуре Украины в преддверии первых холодов.



