Русская армия пробивает последнюю линию обороны ВСУ в Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 6 октября

00:05 07.10.2025
ВС РФ подобрались к последнему рубежу обороны ВСУ в Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 6 октября
Андрей Дарий
Редакция Readovka собрала самые важные события 6 октября в разрезе СВО. Русская армия пробивает последнюю линию обороны ВСУ в Днепропетровской области. На фоне наступления ВС РФ главком Сырский проводит бесполезные перестановки. В то же время нарастают удары по тылам и критической инфраструктуре Украины в преддверии первых холодов.
Новый раунд деэлектрификации
Русская армия постепенно наращивает масштабы обстрелов критической инфраструктуры Украины. В прошедшие выходные Владимир Зеленский пожаловался на 50 наших ракет и 500 дронов, заглянувших в гости к незалежной. Среди наиболее применяемых ракет были и гиперзвуковые "Кинжалы".
Утро прошедшей субботы началось с прилетов "Гераней" по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Серия взрывов прокатилась и в других частях региона, а также во Львовской области. Днем прилеты фиксировались уже в Черниговской области. На протяжении всей субботы наши ВКС обрабатывали авиабомбами приграничье – Харьковскую, Днепропетровскую, Сумскую области, а также оккупированные ВСУ части Запорожской области и ДНР.
В воскресенье география налетов изменилась. Ночью были прилеты в Кировоградской, Черкасской и Киевской областях. Русские ракеты ударили по Одесской области. По информации некоторых мониторинговых каналов, особенно досталось знаменитому авиационному заводу "Мотор Сич". Под конец дня наши войска "отключили" свет в Харькове – сразу после того, как ВСУ начали бесконтрольно обстреливать приграничье.
В целом масштаб текущих налетов наших дронов и ракет пока нельзя назвать равным тому, что происходило в прошлом году, когда удары наносились в том числе по мощностям ГЭС, а некоторые украинские регионы, где располагалось военное производство, могли чуть ли не сутками сидеть без света. Однако прогресс, достигнутый в ходе модернизации "Гераней", который признали и западные аналитики, придает уверенности, что при желании ВС РФ смогут превзойти прошлые результаты, используя меньшее количество снарядов.
Курс на Днепр
Русская армия борется за населенный пункт Гавриловка в Днепропетровской области. Рядовое село, которых наши бойцы уже взяли тысячи, отличается тем, что именно в его окрестностях проходит последняя полноценная линия обороны неприятеля. И в скором времени ВС РФ могут "перешагнуть" рубеж, к которому ВСУ откатывались еще с момента потери Угледара ровно год назад. С тех пор полноценно "привести в порядок" это направление Киеву так и не удалось, рассказал Readovka военный аналитик Борис Рожин.
"Здесь регулярно наши войска продвигаются, и, по сути, были преодолены основные линии обороны противника, и сейчас, конечно, ему приходится опираться на менее подготовленные рубежи", – рассказал эксперт.
По словам Рожина, неприятеля вытесняют из плотной застройки в сторону полей и лесов, что серьезно затрудняет ему оборону. И если ВСУ не усилят свои рубежи именно на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, то там действительно в какой-то момент один из прорывов ВС РФ может привезти к серьезным последствиям. Регулярными неудачами объясняются и систематические кадровые перестановки командования украинских корпусов на этом направлении.
ВСУ затыкают течи. Пока что
Ситуация в Днепропетровской области вписывается в общую стратегию русской армии – создание давления на всех возможных участках, где фронт может "порваться". Год назад такой подход принес плоды в виде "Очеретинского цветка", после которого посыпалась оборона ВСУ на всем юге ДНР. Сегодня же таких предпосылок хватает сразу на нескольких участках – в районе Доброполья, в Покровске, на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, в Купянске и Константиновке, рассказал Рожин.
"То есть задача-то какая – постепенно растягивать резервы противника на тушение вот этих кризисных явлений", – подчеркнул военный аналитик.
Где "порвется" нитка обороны неприятеля сказать сложно, добавил Рожин. Пока что ВСУ успевают перебрасывать "пожарные команды" с одного участка на другой, не допуская обвалов. Но и отбросить наших штурмовиков так, чтобы Сырскому было чем похвастаться перед Банковой, не выходит. Как утверждает эксперт, тот же Добропольский выступ, образовавшийся над Покровском, может вновь "расцвести", как только украинские войска выдохнутся.
Сырский отказывается драпать
Пока ВСУ ищут силы для контратак, чтобы добиться хотя бы краткосрочных успехов, главком Александр Сырский наводит свои порядки в кадровом составе украинского командования. Сегодня продолжился спуск генерал-майора Михаила Драпатого вниз по карьерной лестнице, начатый еще в июле Зеленским. Тогда он лишился должности главы Сухопутных войск ВСУ. Сегодня же Драпатый остался без стратегической группировки "Днепр" – ее больше не существует, соответствующий приказ отдал Сырский.
ОСГВ "Днепр" (бывшая "Хортица") канула в лету в рамках перехода украинской армии на новый формат управления подразделениями. Однако, как утверждают местные военные аналитики, изменения есть только на бумаге, а, кроме названий, в самом устройстве ВСУ ничего не поменялось. Неназванный украинский военный заявил "Украинской правде", что Сырский таким образом убирает Драпатого как конкурента. Должность командующего Объединенными силами тот сохранил, но главком урезал зону его ответственности в два раза. Попытки сделать управление ВСУ более "пластичным" провалились, сокрушаются украинские СМИ и военкоры.
