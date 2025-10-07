 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 07.10.2025
07.10.2025 | Алексей БЕЛОВ

Очередные выборы в Грузии сопровождались очередной же, я бы даже сказал, дежурной попыткой государственного переворота. Впрочем, в нынешнем случае до переворота в буквальном его исполнении дело вряд ли бы дошло. Слишком слаба сегодня грузинская оппозиция. Тем не менее наделать достаточно шума для того, чтобы создать нужное количество инфоповодов и забить ими ленты мировых новостных агентств, бунтовщикам все-таки удалось.

"Что касается вчерашних процессов, попытки свержения власти, то эта попытка провалилась. За прошедшие четыре года мы увидели уже пятую попытку устроить "майдан" в нашей стране", – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

При этом у грузинских властей не возникло даже тени сомнения в том, что за беспорядками в Тбилиси стоят ровно те же заказчики, что пару лет тому назад убеждали руководство Грузии вступить в открытую войну с Россией в поддержку Украины.

"То, что мы видели на улице Атонели, – это уголовное преступление. Каждый человек, который участвовал в этом насильственном акте, будет привлечен к ответственности. Эта политическая сила, иностранная агентура, будет полностью нейтрализована. Им больше не дадут возможности участвовать в грузинской политике. Вы знаете, что некоторые люди из-за рубежа даже выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя, включая представителя ЕС. На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это", – подчеркнул Кобахидзе.

В свою очередь спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили потребовал от Евросоюза официально извиниться за попытку свержения законных властей Грузии. Впрочем, особых надежд на появление европейских извинений никто в Тбилиси, разумеется, не питает.

"Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас и еврокомиссар Марта Кос не извиняются за поддержку их пресс-секретарем митинга в Грузии с целью свержения власти, в результате которого во время нападения на президентский дворец Грузии были ранены 25 полицейских. Однако именно этого грузинское общество сегодня ждет от Евросоюза", – отметил сам же Папуашвили.

Таким образом, муниципальные выборы, состоявшиеся 4 октября, закончились победой правящей партии "Грузинская мечта", а попытка Европы организовать в стране протестный "майдан", завершилась полным провалом. На этом рассказ об очередной цветной революции с целью вернуть Грузию на проевропейский, пронатовский курс можно было бы и заканчивать.

Можно было бы, если в то же самое время за три тысячи километров от Тбилиси, в Чехии, не проходили парламентские выборы, победу на которых одержала партия, чьи представления о счастье и благополучии Чешской Республики также довольно далеки от "проевропейских".

Проевропейских, разумеется, в понимании национал-глобалистов, захвативших власть в Старом Свете и пытающихся прямо на наших глазах под либеральными лозунгами выстроить в Европе абсолютно тоталитарную систему единомыслия, поразительно похожую на Третий рейх.

Да, пока без концлагерей и гестапо, но лиха беда начало. По крайней мере, "желтые звезды", которыми европейские власти мысленно метят всех и все, что так или иначе связано с Россией, в "прекрасной Европе будущего" вполне уже входу.

Лидера победившей в Чехии политической силы ANO ("Акция недовольных граждан"), бывшего премьер-министра страны Андрея Бабиша либеральные СМИ также упрекают в пророссийскости, популизме и предательстве европейских интересов за то лишь, что он посмел поставить интересы чехов выше общеевропейских и тем более украинских.

"В Чехии к власти возвращается бизнесмен и бывший премьер-министр Андрей Бабиш. В ходе кампании он делал ставку на недовольство, усталость от войны и экономические трудности: Бабиш пообещал сократить финансовую помощь Украине и сосредоточиться на росте качества жизни внутри страны. "Чехия должна думать прежде всего о себе" – так звучал главный лозунг Бабиша на выборах", – не скрывая своего возмущения, пишет немецкая BILD.

По мнению издания, в случае успеха в формировании новой коалиции (а партия ANO набрала около 35% голосов) Чехия может отойти от либерального (читай: одобренного Брюсселем) курса премьера Фиалы и укрепить связи с евроскептическими лидерами Европы, такими как премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и главой правительства Словакии Робертом Фицо.

То есть теми самыми лидерами, обвинять которых в пророссийской политике стало в либеральном европейском дискурсе общим местом.

И в этом смысле нынешнее положение Орбана, Фицо, а теперь, возможно, и Бабиша в глазах евролибералов роднит их с грузинскими властями, называть которых "марионетками Кремля" никто в Брюсселе давно уже не стесняется.

А в чем, собственно, выражается та самая "пророссийскость" вышеозначенных политических деятелей? Ответить на этот вопрос тем более интересно, что реальное влияние Москвы в Венгрии, Словакии, Чехии и Грузии, будем честны, де-факто равно нулю.

А все просто. Каждая из этих стран в один прекрасный момент вспомнила о своих национальных интересах и, более того, решила, что эти интересы куда как важнее ей, чем общий европейский курс на конфронтацию с Россией, ведущий Европу к самой настоящей военной катастрофе.

Именно этого воинственные либералы из Брюсселя и прочих европейских столиц не могут простить ни грузинам, ни чехам, ни словакам с венграми. Даже просто за попытку построить прагматичный диалог с Кремлем, исходя из понимания тех самых национальных интересов, европейские ястребы-русофобы готовы предать ренегатов анафеме и подвергнуть их остракизму.

И в этом смысле курс, проводимый нынче партией "Грузинская мечта", или политическая платформа, с которой шли на выборы "недовольные чешские граждане" в Европе, однозначно воспринимаются как чуждые, "неевропейские", априори недемократические и нелиберальные вне зависимости даже от того, насколько высока их поддержка среди избирателей.

Но глядя на то, что происходит сегодня в Старом Свете, на то, к чему готовят и куда ведут Европу национал-глобалисты, я бы сказал, что некоторая "неевропейскость" пойдет грузинам и чехам только на пользу. Здоровее будут.

Источник - Фонд стратегической культуры
